Борисов, Радев и Пеевски си говорят, но всичко си върви по старому,

От критиките и наставленията между Борисов и Радев, или Радев и Пеевски, или Борисов и Пеевски - нищо не следва.

Те си говорят, но това нито обогатява публичния политически и обществен дебат с нещо, нито води до положителни промени, нито да решения на проблемите.

Те си говорят, но всичко си върви по старому.

Държат се като ученици в клас, които искат да изпъкнат с остроумие пред даскала, но “даскала” - българските граждани, не само вече не се впечатляват, но дори и не се забавляват на “шегите” им.

Борисов нямал президент. И това кой си мисли, че го интересува?!

А какво да кажат българските граждани, които от пет премиери нямат нито един? Нямат нито главен прокурор, нито министър на МВР, нито служби, нито министерски съвет, нито съд, нито прокуратура… Нямат нищо.

Всичко е завзето, окупирано и подчинено на различен от обществения интерес.

Радев пък търси парите от “Хемус”. Той ли не знае в “Пътя на Копринката” колко “Хемуса” потънаха? “Пътя”, който колаборираше хем с ГЕРБ, хем с ДПС.

И не мога да разбера за какво ги говорят тези неща пред медиите, допринасяйки за и без това достатъчно ниското ниво на общуване в цялата страна с допълнителни примери от най-високо държавно ниво?

Та пък едно ниво! Пък и една държава!