Борисов, Радев и Пеевски си говорят, но всичко си върви по старому

26 Септември, 2025 18:00 606 15

Борисов нямал президент. И това кой си мисли, че го интересува?! - пита журналистът

Борисов, Радев и Пеевски си говорят, но всичко си върви по старому - 1
Снимка: БГНЕС
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От критиките и наставленията между Борисов и Радев, или Радев и Пеевски, или Борисов и Пеевски - нищо не следва.

Те си говорят, но това нито обогатява публичния политически и обществен дебат с нещо, нито води до положителни промени, нито да решения на проблемите.

Те си говорят, но всичко си върви по старому.

Държат се като ученици в клас, които искат да изпъкнат с остроумие пред даскала, но “даскала” - българските граждани, не само вече не се впечатляват, но дори и не се забавляват на “шегите” им.

Борисов нямал президент. И това кой си мисли, че го интересува?!

А какво да кажат българските граждани, които от пет премиери нямат нито един? Нямат нито главен прокурор, нито министър на МВР, нито служби, нито министерски съвет, нито съд, нито прокуратура… Нямат нищо.

Всичко е завзето, окупирано и подчинено на различен от обществения интерес.

Радев пък търси парите от “Хемус”. Той ли не знае в “Пътя на Копринката” колко “Хемуса” потънаха? “Пътя”, който колаборираше хем с ГЕРБ, хем с ДПС.

И не мога да разбера за какво ги говорят тези неща пред медиите, допринасяйки за и без това достатъчно ниското ниво на общуване в цялата страна с допълнителни примери от най-високо държавно ниво?

Та пък едно ниво! Пък и една държава!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    1 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    Коментиран от #5

    18:01 26.09.2025

  • 3 оня с коня

    3 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    18:04 26.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Шиши и Тиквата фалираха държавата.Скоро и на война ще ни пратят.

    18:06 26.09.2025

  • 5 Малеееее

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    И все пак, с няколко умни изречения, Румен Радев принуди двете Мазни и Охранени парчета да квичат и вият.

    Коментиран от #12

    18:07 26.09.2025

  • 6 12340

    3 1 Отговор
    Борисов, Радев и Пеевски си говорят, но всичко си върви по старому,
    щото мисирките им/като С. Тончев/
    дълги, дълги години се правеха на приятно разсеяни за тях!

    18:07 26.09.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    Лъчо Танев ли каза-аз на 60години станах , още не съм разбрал що за народ сме..

    18:08 26.09.2025

  • 8 Кръстосали

    2 1 Отговор
    кънки , работа вършат !

    18:14 26.09.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Борисов хариза на путин 4 милиарда пари на племето за маджарската тръба!
    Борисов хариза на путин Камчия!
    Радев хариза на Боташ 6 милиарда пари на племето!
    Радев е с най висок рейтинг сред племето!
    Племето е тотално сбъркано!

    18:16 26.09.2025

  • 10 оня с коня

    2 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    18:17 26.09.2025

  • 11 Франция били розови понита

    0 0 Отговор
    ама вкараха президент в затвора!
    Розови понита са ганьовците!

    18:23 26.09.2025

  • 12 Нека знаем

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Малеееее":

    Кой заповяда на Пеевски да не нарича президента МИСТЪР КЕШ а Пеевски чинно се подчини.

    18:36 26.09.2025

  • 13 1480

    1 0 Отговор
    ако дебелан е Дьржавник с главно Д
    а разбойко е Бандит с главно Б
    радев е мизеРник с главно Р

    18:37 26.09.2025

  • 14 лили

    0 0 Отговор
    РАДЕВ Е ПО УМЕН ОТ ВСИЧКИТЕ ТИКВИ И СВИНИ НА СВЕТА !!

    18:38 26.09.2025

  • 15 мьрсулана

    1 0 Отговор
    зад блока имаме надпис "дори президента се гаври с народа"

    18:38 26.09.2025