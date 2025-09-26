Борисов, Радев и Пеевски си говорят, но всичко си върви по старому,

От критиките и наставленията между Борисов и Радев, или Радев и Пеевски, или Борисов и Пеевски - нищо не следва.
Те си говорят, но това нито обогатява публичния политически и обществен дебат с нещо, нито води до положителни промени, нито да решения на проблемите.
Те си говорят, но всичко си върви по старому.
Държат се като ученици в клас, които искат да изпъкнат с остроумие пред даскала, но “даскала” - българските граждани, не само вече не се впечатляват, но дори и не се забавляват на “шегите” им.
Борисов нямал президент. И това кой си мисли, че го интересува?!
А какво да кажат българските граждани, които от пет премиери нямат нито един? Нямат нито главен прокурор, нито министър на МВР, нито служби, нито министерски съвет, нито съд, нито прокуратура… Нямат нищо.
Всичко е завзето, окупирано и подчинено на различен от обществения интерес.
Радев пък търси парите от “Хемус”. Той ли не знае в “Пътя на Копринката” колко “Хемуса” потънаха? “Пътя”, който колаборираше хем с ГЕРБ, хем с ДПС.
И не мога да разбера за какво ги говорят тези неща пред медиите, допринасяйки за и без това достатъчно ниското ниво на общуване в цялата страна с допълнителни примери от най-високо държавно ниво?
Та пък едно ниво! Пък и една държава!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 оня с коня
Коментиран от #5
18:01 26.09.2025
3 оня с коня
18:04 26.09.2025
4 Последния Софиянец
18:06 26.09.2025
5 Малеееее
До коментар #2 от "оня с коня":И все пак, с няколко умни изречения, Румен Радев принуди двете Мазни и Охранени парчета да квичат и вият.
Коментиран от #12
18:07 26.09.2025
6 12340
щото мисирките им/като С. Тончев/
дълги, дълги години се правеха на приятно разсеяни за тях!
18:07 26.09.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:08 26.09.2025
8 Кръстосали
18:14 26.09.2025
9 Ганя Путинофила
Борисов хариза на путин Камчия!
Радев хариза на Боташ 6 милиарда пари на племето!
Радев е с най висок рейтинг сред племето!
Племето е тотално сбъркано!
18:16 26.09.2025
10 оня с коня
18:17 26.09.2025
11 Франция били розови понита
Розови понита са ганьовците!
18:23 26.09.2025
12 Нека знаем
До коментар #5 от "Малеееее":Кой заповяда на Пеевски да не нарича президента МИСТЪР КЕШ а Пеевски чинно се подчини.
18:36 26.09.2025
13 1480
а разбойко е Бандит с главно Б
радев е мизеРник с главно Р
18:37 26.09.2025
14 лили
18:38 26.09.2025
15 мьрсулана
18:38 26.09.2025