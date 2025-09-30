Новини
Мнения »
Евгений Кънев: Защо е интересът на Пеевски към Топлофикация- София?

Евгений Кънев: Защо е интересът на Пеевски към Топлофикация- София?

30 Септември, 2025 14:02 955 10

  • евгений кънев-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • топлофикация-
  • олигархия

Публичните услуги са манна небесна за нашата олигархия, защото дават златни възможности за политическо подчинение

Евгений Кънев: Защо е интересът на Пеевски към Топлофикация- София? - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо е интересът на Пеевски към Топлофикация- София?

Този интерес изведнъж бе заявен след съобщението на кмета Терзиев, че разглежда възможността да отдаде дружеството на концесия.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Следя темата отдавна, защото Публично-частните партньорства (най-често като концесии) са ми професионален интерес и тема на докторската дисертация, по-късно обособена като книга.

Публичните услуги са манна небесна за нашата олигархия, защото дават златни възможности за политическо подчинение. Вече го виждаме - пак - в София с боклука. Всички конкуренти са прогонени чрез натиск (стигнал до изгаряне на камионите им), така че накрая да остане само един участник с двойна цена на услугата, която да плащаме.

Топлофикация дава още по-добра възможност.

От години дружеството се управлява зле и трупа дългове - най-много към Булгаргаз, който също бере душа, заради аферата “БОТАШ”. Този, който финансира тези дългове на практика при недобросъвестност става нещо като собственик на Топлофикация в следните стъпки:

(1) България като държава тегли външен дълг много над бюджетния дефицит - цели 18 млрд лева! (Прословутата превантивно раздухвана в медиите дупка уж от предното управление). От тях само 6 млрд лв са за покриване на бюджетния дефицит, а около 3 млрд лв за изплащане на стари заеми на падеж.

Къде отиват останалите 9 (!) млрд, лева?

(2) Ами ето къде - 4 млрд лв от тях отиват в касичката ББР, която отново може да финансира големи фирми (въпреки че е създадена - нескромно, с моя заслуга - за кредитиране на малки предприятия). Останалите 5 млрд лв вероятно към държавни дружества като БЕХ, а оттам да пълнят дупките на схемите.

(3) Българската банка за развитие (ББР) е създала съвместно с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) обслужващо дружество да инвестира във вземания по договори в енергетиката.

Сега - с решение на контролирания СОС от ББ и ДП (следете какво гласуват!) - с тези 4 млрд лв се очаква това дружество да купи вземанията на Булгаргаз от Топлофикация - и така да стане кредитор на Топлофикация. Много е вероятно след време то да препродаде чрез цесия вземанията си на някое дружество за събиране на дълг от орбитата на Пеевски.

(4) Така - ще бъдат запорирани сметките на Топлофикация, а на всички длъжници ще бъде спирано парното. Не бързайте да мислите обаче - че така трябва. Няма нищо по-лесно от натрупване на дълг към Топлофикация - дори да искаш да си изряден; а дори и да не искаш да ползваш парно. А и причини за “аварии” - бол.

(5) Така Пеевски в голяма степен може да влияе върху софиянци и тяхното поведение - примерно да наказва за лош вот.

Политиката на мафията е проста - изграждане на зависимости. И така - на зависими хора.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бая хора

    8 0 Отговор
    за затвора !

    14:04 30.09.2025

  • 2 Tочна статия

    3 1 Отговор
    Това казва и в момента Евгени Кънев който е един от основателите на ББР и е при бившият Европейски депутат Бареков и народният представител и лидер на Величие Ивелин Михайлов които са обградили централата на ДПС-Пеевски ,че Пеевски е откраднал чрез заеми 4 милиарда от ББР и умишлено фалира Топлофикация за да я купи с тези милиарди. На живо е и Кънев и стотици граждани с Бареков и Ивелин Михайлов

    14:06 30.09.2025

  • 3 Точна статия

    3 1 Отговор
    Това казва и в момента Евгени Кънев който е един от основателите на ББР и е при бившият Европейски депутат Бареков и народният представител и лидер на Величие Ивелин Михайлов които са обградили централата на ДПС-Пеевски ,че Пеевски е откраднал чрез заеми 4 милиарда от ББР и умишлено фалира Топлофикация за да я купи с тези милиарди. На живо е и Кънев и стотици граждани с Бареков и Ивелин Михайлов

    14:07 30.09.2025

  • 4 ФЕНОМЕН

    3 2 Отговор
    СЛЕД БУЛГАРТАБАК И ЛАФКА СЛЕДВА ТОПЛОФИКАЦИЯТА , А ПОСЛЕ И ДЪРЖАВАТА В КАНАЛИЗАЦИЯТА.А МОЖЕ И ДА Е ЗА ДОБРО

    14:07 30.09.2025

  • 5 Евгени Кънев точно пита

    4 1 Отговор
    Заемите които е трябвало да бъдат взети са 9 млрд.а защо правителството на мафията ГЕРБ -ИТН-БСП-Пеевски е грабнало 18 млрд. Ето защо -

    България като държава тегли външен дълг много над бюджетния дефицит - цели 18 млрд лева! (Прословутата превантивно раздухвана в медиите дупка уж от предното управление). От тях само 6 млрд лв са за покриване на бюджетния дефицит, а около 3 млрд лв за изплащане на стари заеми на падеж.

    Къде отиват останалите 9 (!) млрд, лева?
    (2) Ами ето къде - 4 млрд лв от тях отиват в касичката ББР, която отново може да финансира големи фирми (въпреки че е създадена - нескромно, с моя заслуга - за кредитиране на малки предприятия). Останалите 5 млрд лв вероятно към държавни дружества като БЕХ, а оттам да пълнят дупките на схемите.

    14:11 30.09.2025

  • 6 Трол

    1 0 Отговор
    Тука има парно, тука нема.

    14:13 30.09.2025

  • 7 стига вече

    3 2 Отговор
    Стига сте му обръщали внимание на тоядебил. Когато престанете да го отразявате, той ще изчезне и от политическата сцена.

    Коментиран от #9

    14:13 30.09.2025

  • 8 БАЙ ---ХОЙ

    3 1 Отговор
    ПЕЕВСКИ. И. БАНКЯТА. СА. СТРАХЛИВИ.
    ПОМИЯРИ, ЗАЩО. ХОДЯТ. С. ПО. 20 ГРИЛИ
    ОХРАНА, ЧЕ. МОЖЕ. ОТ. НЯКОЕ. КЬОШЕ. ДА. ПУКНЕ. НЕКОЯ. КРИВА. ПУШКА. И. ОСТАНАХМЕ. БЕЗ.
    СЛЪНЦА

    14:24 30.09.2025

  • 9 Как да не му обръщаме

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "стига вече":

    Да ни краде и ние само да гледаме ли? Документите които показва в момента Евгений Кънев пред централата на свинята са страшни и ужасяващи. От тези 9 милиарда излишни които страната е взела тази година 4 милиарда за Пеевски ,3 милиарда за Герб и тиквун и по 1 милиард за патериците им ИТН и БСП. А заемите не се водят на Пеевски ,Борисов и Слави Трифонов а на държавата България тоест на всички нас.

    14:30 30.09.2025

  • 10 Феномена Шиши

    1 0 Отговор
    Скоро, много скоро ще се задави ненаситното прасе и, ако не му се даде вид за да преглътне, ще си замине скоропостижно. А дано!

    14:51 30.09.2025