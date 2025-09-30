Евгений Кънев: Защо е интересът на Пеевски към Топлофикация- София?

Защо е интересът на Пеевски към Топлофикация- София?
Този интерес изведнъж бе заявен след съобщението на кмета Терзиев, че разглежда възможността да отдаде дружеството на концесия.
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Следя темата отдавна, защото Публично-частните партньорства (най-често като концесии) са ми професионален интерес и тема на докторската дисертация, по-късно обособена като книга.
Публичните услуги са манна небесна за нашата олигархия, защото дават златни възможности за политическо подчинение. Вече го виждаме - пак - в София с боклука. Всички конкуренти са прогонени чрез натиск (стигнал до изгаряне на камионите им), така че накрая да остане само един участник с двойна цена на услугата, която да плащаме.
Топлофикация дава още по-добра възможност.
От години дружеството се управлява зле и трупа дългове - най-много към Булгаргаз, който също бере душа, заради аферата “БОТАШ”. Този, който финансира тези дългове на практика при недобросъвестност става нещо като собственик на Топлофикация в следните стъпки:
(1) България като държава тегли външен дълг много над бюджетния дефицит - цели 18 млрд лева! (Прословутата превантивно раздухвана в медиите дупка уж от предното управление). От тях само 6 млрд лв са за покриване на бюджетния дефицит, а около 3 млрд лв за изплащане на стари заеми на падеж.
Къде отиват останалите 9 (!) млрд, лева?
(2) Ами ето къде - 4 млрд лв от тях отиват в касичката ББР, която отново може да финансира големи фирми (въпреки че е създадена - нескромно, с моя заслуга - за кредитиране на малки предприятия). Останалите 5 млрд лв вероятно към държавни дружества като БЕХ, а оттам да пълнят дупките на схемите.
(3) Българската банка за развитие (ББР) е създала съвместно с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) обслужващо дружество да инвестира във вземания по договори в енергетиката.
Сега - с решение на контролирания СОС от ББ и ДП (следете какво гласуват!) - с тези 4 млрд лв се очаква това дружество да купи вземанията на Булгаргаз от Топлофикация - и така да стане кредитор на Топлофикация. Много е вероятно след време то да препродаде чрез цесия вземанията си на някое дружество за събиране на дълг от орбитата на Пеевски.
(4) Така - ще бъдат запорирани сметките на Топлофикация, а на всички длъжници ще бъде спирано парното. Не бързайте да мислите обаче - че така трябва. Няма нищо по-лесно от натрупване на дълг към Топлофикация - дори да искаш да си изряден; а дори и да не искаш да ползваш парно. А и причини за “аварии” - бол.
(5) Така Пеевски в голяма степен може да влияе върху софиянци и тяхното поведение - примерно да наказва за лош вот.
Политиката на мафията е проста - изграждане на зависимости. И така - на зависими хора.
9 Как да не му обръщаме
До коментар #7 от "стига вече":Да ни краде и ние само да гледаме ли? Документите които показва в момента Евгений Кънев пред централата на свинята са страшни и ужасяващи. От тези 9 милиарда излишни които страната е взела тази година 4 милиарда за Пеевски ,3 милиарда за Герб и тиквун и по 1 милиард за патериците им ИТН и БСП. А заемите не се водят на Пеевски ,Борисов и Слави Трифонов а на държавата България тоест на всички нас.
14:30 30.09.2025
