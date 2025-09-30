Евгений Кънев: Защо е интересът на Пеевски към Топлофикация- София?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо е интересът на Пеевски към Топлофикация- София?

Този интерес изведнъж бе заявен след съобщението на кмета Терзиев, че разглежда възможността да отдаде дружеството на концесия.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Следя темата отдавна, защото Публично-частните партньорства (най-често като концесии) са ми професионален интерес и тема на докторската дисертация, по-късно обособена като книга.

Публичните услуги са манна небесна за нашата олигархия, защото дават златни възможности за политическо подчинение. Вече го виждаме - пак - в София с боклука. Всички конкуренти са прогонени чрез натиск (стигнал до изгаряне на камионите им), така че накрая да остане само един участник с двойна цена на услугата, която да плащаме.

Топлофикация дава още по-добра възможност.

От години дружеството се управлява зле и трупа дългове - най-много към Булгаргаз, който също бере душа, заради аферата “БОТАШ”. Този, който финансира тези дългове на практика при недобросъвестност става нещо като собственик на Топлофикация в следните стъпки:

(1) България като държава тегли външен дълг много над бюджетния дефицит - цели 18 млрд лева! (Прословутата превантивно раздухвана в медиите дупка уж от предното управление). От тях само 6 млрд лв са за покриване на бюджетния дефицит, а около 3 млрд лв за изплащане на стари заеми на падеж.

Къде отиват останалите 9 (!) млрд, лева?

(2) Ами ето къде - 4 млрд лв от тях отиват в касичката ББР, която отново може да финансира големи фирми (въпреки че е създадена - нескромно, с моя заслуга - за кредитиране на малки предприятия). Останалите 5 млрд лв вероятно към държавни дружества като БЕХ, а оттам да пълнят дупките на схемите.

(3) Българската банка за развитие (ББР) е създала съвместно с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) обслужващо дружество да инвестира във вземания по договори в енергетиката.

Сега - с решение на контролирания СОС от ББ и ДП (следете какво гласуват!) - с тези 4 млрд лв се очаква това дружество да купи вземанията на Булгаргаз от Топлофикация - и така да стане кредитор на Топлофикация. Много е вероятно след време то да препродаде чрез цесия вземанията си на някое дружество за събиране на дълг от орбитата на Пеевски.

(4) Така - ще бъдат запорирани сметките на Топлофикация, а на всички длъжници ще бъде спирано парното. Не бързайте да мислите обаче - че така трябва. Няма нищо по-лесно от натрупване на дълг към Топлофикация - дори да искаш да си изряден; а дори и да не искаш да ползваш парно. А и причини за “аварии” - бол.

(5) Така Пеевски в голяма степен може да влияе върху софиянци и тяхното поведение - примерно да наказва за лош вот.

Политиката на мафията е проста - изграждане на зависимости. И така - на зависими хора.