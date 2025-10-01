Кой може да си позволи 43 000 евро вкъщи - инспектор от „Автомобилна администрация“

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кой може да си позволи 43 000 евро вкъщи…

Поне на този въпрос получихме отговор, след като се осветли корупционният скандал с камионите, превозващи техниката на певеца Роби Уилямс. Отговорът е, че това може да е инспектор от „Автомобилна администрация“. И това не го казваме ние – от ФАКТИ. Каза го шефът на СДВР Любомир Николов. Композицията на Роби Уилямс се е състояла от 22 превозни средства с британска регистрация, а потенциални неизправности са били установени в пет от тях. Служителите на „Автомобилна администрация“ са рекетирали петимата чуждестранни шофьори, след като отбили камионите около 19:20 ч. край комплекс "Черната котка" в София. Двама от шофьорите предоставили по 200 лева, след като били принудени да изтеглят сумите от банкомат, а трети се съгласил да даде 300 евро. Между водачите и инспекторите е имало езикова бариера, като подкупите са били поискани посредством Google преводач. Инспекторите, поискали подкупа, са задържани по-късно.

Какво следва после

Водач на камион от композицията уведомява организаторите, след това има и сигнал до посолството на Великобритания. И точно това, че има сигнал до посолството, е в основата на това случаят да не се покрие. След като рекетът става обществено достояние, директорът на СДВР обясни, че са претърсени автомобилите, служебните помещения и жилищата на задържаните. Открити са 43 хиляди евро и над 5 хиляди лева, скрити в кутии от цигари.

43 000 евро

Тук въпросът е прост. Колко време е нужно да си на работа, за да „изработиш“ 43 000 евро, след като заплатата ти е около 2000 лева. Има и левове намерени, но са малко. И следва нов въпрос. Защо да искаш да работиш в „Автомобилна администрация“ за стартова заплата от 1400 лева? Нагоре сумата расте с квалифакация, стаж, пост и т.н. Ясно е, че тръгваш от 1400 лева, но с „едно на ум“. Всяко дежурство на пътя носи „бонуси“.

Големият пробле

Големият проблем е как се става такъв. Дали отиваш да работиш с ясното съзнание, че заплатата е малка, но има „бонуси“. Или отиваш да работиш с ясното съзнание, че искаш да си чист пред съвестта си. И тук идва ролята на „семейството“, както се изразиха преди време магистрати, след като станахме свидетели на убийството на Мартин Божанов - Нотариуса. Човешката дилема е дали влизаш в „семейството“, или ще изпаднеш от работа, защото „колегите“ ти нямат доверие. А влязъл веднъж в „семейството“, браниш както себе си, така и колегите.

А тези 43 000 евро са просто случайни пари. Стана беля, извършени са проверки, има задържани и така се откриха. А колко хиляди евро преди това са минали… Явно така държавните служители отдавна са приели еврото, въпреки че то ще стане официална валута у нас от 2026 година.