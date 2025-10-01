Кой може да си позволи 43 000 евро вкъщи - инспектор от „Автомобилна администрация“

Кой може да си позволи 43 000 евро вкъщи…
Поне на този въпрос получихме отговор, след като се осветли корупционният скандал с камионите, превозващи техниката на певеца Роби Уилямс. Отговорът е, че това може да е инспектор от „Автомобилна администрация“. И това не го казваме ние – от ФАКТИ. Каза го шефът на СДВР Любомир Николов. Композицията на Роби Уилямс се е състояла от 22 превозни средства с британска регистрация, а потенциални неизправности са били установени в пет от тях. Служителите на „Автомобилна администрация“ са рекетирали петимата чуждестранни шофьори, след като отбили камионите около 19:20 ч. край комплекс "Черната котка" в София. Двама от шофьорите предоставили по 200 лева, след като били принудени да изтеглят сумите от банкомат, а трети се съгласил да даде 300 евро. Между водачите и инспекторите е имало езикова бариера, като подкупите са били поискани посредством Google преводач. Инспекторите, поискали подкупа, са задържани по-късно.
Какво следва после
Водач на камион от композицията уведомява организаторите, след това има и сигнал до посолството на Великобритания. И точно това, че има сигнал до посолството, е в основата на това случаят да не се покрие. След като рекетът става обществено достояние, директорът на СДВР обясни, че са претърсени автомобилите, служебните помещения и жилищата на задържаните. Открити са 43 хиляди евро и над 5 хиляди лева, скрити в кутии от цигари.
43 000 евро
Тук въпросът е прост. Колко време е нужно да си на работа, за да „изработиш“ 43 000 евро, след като заплатата ти е около 2000 лева. Има и левове намерени, но са малко. И следва нов въпрос. Защо да искаш да работиш в „Автомобилна администрация“ за стартова заплата от 1400 лева? Нагоре сумата расте с квалифакация, стаж, пост и т.н. Ясно е, че тръгваш от 1400 лева, но с „едно на ум“. Всяко дежурство на пътя носи „бонуси“.
Големият пробле
Големият проблем е как се става такъв. Дали отиваш да работиш с ясното съзнание, че заплатата е малка, но има „бонуси“. Или отиваш да работиш с ясното съзнание, че искаш да си чист пред съвестта си. И тук идва ролята на „семейството“, както се изразиха преди време магистрати, след като станахме свидетели на убийството на Мартин Божанов - Нотариуса. Човешката дилема е дали влизаш в „семейството“, или ще изпаднеш от работа, защото „колегите“ ти нямат доверие. А влязъл веднъж в „семейството“, браниш както себе си, така и колегите.
А тези 43 000 евро са просто случайни пари. Стана беля, извършени са проверки, има задържани и така се откриха. А колко хиляди евро преди това са минали… Явно така държавните служители отдавна са приели еврото, въпреки че то ще стане официална валута у нас от 2026 година.
1 1488
Коментиран от #16
13:12 01.10.2025
2 Последния Софиянец
13:14 01.10.2025
3 обективен
13:14 01.10.2025
4 митнически инспектор
13:15 01.10.2025
5 Човек
13:17 01.10.2025
6 Цвете
13:23 01.10.2025
7 Е , кой ?
13:24 01.10.2025
8 Цвете
13:24 01.10.2025
9 Тираджия
13:26 01.10.2025
10 Ами Бойчо и дЖилезку
13:28 01.10.2025
11 43 000 евро
Коментиран от #20
13:30 01.10.2025
12 Този
13:31 01.10.2025
13 Питайте Харпацунян
13:31 01.10.2025
14 Георги
Коментиран от #27
13:32 01.10.2025
15 ДрайвингПлежър
И най-вече - да не мислите, че тези СЛУЖИТЕЛИ не се отчитат ежедневно на ШЕФОВЕТЕ и че парите не стигат до ГЛАВИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО. Те в министерството горките не заели, а?!
На Караджов любовницата се говори джитка с Ферари, той от закуски е спестил...
13:32 01.10.2025
16 Пешо
До коментар #1 от "1488":Айде сега..иванчева колко лежа.... за колко евро... цялото даи маи мвр да хи опандизят сега....?$%+
13:32 01.10.2025
17 Един
Коментиран от #28
13:36 01.10.2025
18 Шофьор
13:36 01.10.2025
19 Кеефф
Коментиран от #24
13:36 01.10.2025
20 ои8уйхътгрф
До коментар #11 от "43 000 евро":ОК, ама тея НЕ са продавали ниви у регулация... Надали и от закуски са ги спестили...
По същество не е проблем да държиш у дома си много пари у кеш- да кажем просто не вярваш на банките... Това обаче не отменя задължението ти да обясниш произхода на тези пари...
Продал си имот- ОК, да видим договора...
Ударил си яка печалба у казиното- ОК, в кое точно казино казваш си забогатял?
Бай Иван ти е върнал накуп заема който си му дал преди 5 години- ОК, отде си имал такива пари да раздаваш заеми щото доходите дето си декларирал са смешни...
13:37 01.10.2025
21 Даниел
Сигурен съм,че Безос,Тръмп,Гейтс и мъск общо не държат толкова пари в домовете си!?
Нали всички осъзнаваме кой си държи парите вкъщи?
13:37 01.10.2025
22 Случайност не мисля
13:42 01.10.2025
23 Българин
13:42 01.10.2025
24 Пази се
До коментар #19 от "Кеефф":Очаквай обаждане от телефонни измамници с AI
13:43 01.10.2025
25 отдавна го разправям
Това се прави с промяна в Наказателния Кодекс, като наказанието за държавни служители се удвоява заради злоупотребата с доверието на държавата да я представляват.
13:45 01.10.2025
26 нннн
Коментиран от #31
13:47 01.10.2025
27 праведен
До коментар #14 от "Георги":Точно това беше репликата на Петър Слабаков в култовият филм "Дом за нашите деца".
13:47 01.10.2025
28 ми не
До коментар #17 от "Един":Това е взятката на шефа подготвена за месеца. Сега изгоре и той!
13:47 01.10.2025
29 пак този
13:48 01.10.2025
30 здравка клинчева
13:51 01.10.2025
31 праведен
До коментар #26 от "нннн":Нека си ги държи в шкафчето боико,някой друг ще му ги харчи.Да не мислите че ще има време да ги изхарчи и им се радва,може ама ако живее 500 години.
13:53 01.10.2025
32 Тома
13:54 01.10.2025
33 Трябва всеки полицай да има
Не само боди камери но и електронни преводачи трябва да имат полицаите така всеки спрян за проверка ще си мери приказките които е казал защото може да бъдат използвани против него
Както по филмите агентите на ФБР казват
Имаш право да мълчиш. Всяка дума може да бъде използвана против теб. Имаш право на адвокат.
13:56 01.10.2025