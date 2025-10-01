Новини
Мнения »
Кой може да си позволи 43 000 евро вкъщи - инспектор от „Автомобилна администрация“

Кой може да си позволи 43 000 евро вкъщи - инспектор от „Автомобилна администрация“

1 Октомври, 2025 13:05 1 497 33

  • автомобилна-
  • администрация-
  • корупция-
  • подкуп-
  • роби-
  • уилямс

Явно държавните служители отдавна са приели еврото

Кой може да си позволи 43 000 евро вкъщи - инспектор от „Автомобилна администрация“ - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кой може да си позволи 43 000 евро вкъщи…

Поне на този въпрос получихме отговор, след като се осветли корупционният скандал с камионите, превозващи техниката на певеца Роби Уилямс. Отговорът е, че това може да е инспектор от „Автомобилна администрация“. И това не го казваме ние – от ФАКТИ. Каза го шефът на СДВР Любомир Николов. Композицията на Роби Уилямс се е състояла от 22 превозни средства с британска регистрация, а потенциални неизправности са били установени в пет от тях. Служителите на „Автомобилна администрация“ са рекетирали петимата чуждестранни шофьори, след като отбили камионите около 19:20 ч. край комплекс "Черната котка" в София. Двама от шофьорите предоставили по 200 лева, след като били принудени да изтеглят сумите от банкомат, а трети се съгласил да даде 300 евро. Между водачите и инспекторите е имало езикова бариера, като подкупите са били поискани посредством Google преводач. Инспекторите, поискали подкупа, са задържани по-късно.

Какво следва после
Водач на камион от композицията уведомява организаторите, след това има и сигнал до посолството на Великобритания. И точно това, че има сигнал до посолството, е в основата на това случаят да не се покрие. След като рекетът става обществено достояние, директорът на СДВР обясни, че са претърсени автомобилите, служебните помещения и жилищата на задържаните. Открити са 43 хиляди евро и над 5 хиляди лева, скрити в кутии от цигари.

43 000 евро
Тук въпросът е прост. Колко време е нужно да си на работа, за да „изработиш“ 43 000 евро, след като заплатата ти е около 2000 лева. Има и левове намерени, но са малко. И следва нов въпрос. Защо да искаш да работиш в „Автомобилна администрация“ за стартова заплата от 1400 лева? Нагоре сумата расте с квалифакация, стаж, пост и т.н. Ясно е, че тръгваш от 1400 лева, но с „едно на ум“. Всяко дежурство на пътя носи „бонуси“.

Големият пробле
Големият проблем е как се става такъв. Дали отиваш да работиш с ясното съзнание, че заплатата е малка, но има „бонуси“. Или отиваш да работиш с ясното съзнание, че искаш да си чист пред съвестта си. И тук идва ролята на „семейството“, както се изразиха преди време магистрати, след като станахме свидетели на убийството на Мартин Божанов - Нотариуса. Човешката дилема е дали влизаш в „семейството“, или ще изпаднеш от работа, защото „колегите“ ти нямат доверие. А влязъл веднъж в „семейството“, браниш както себе си, така и колегите.

А тези 43 000 евро са просто случайни пари. Стана беля, извършени са проверки, има задържани и така се откриха. А колко хиляди евро преди това са минали… Явно така държавните служители отдавна са приели еврото, въпреки че то ще стане официална валута у нас от 2026 година.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    43 0 Отговор
    а премиеро колко трябва да е премиер да изплати тея 30 млн за хотела с водопад не знам

    Коментиран от #16

    13:12 01.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    25 2 Отговор
    Даже не са крили парите от рекета.Пълна безнаказаност.Имат чадър от Тиквата и Шиши.

    13:14 01.10.2025

  • 3 обективен

    33 0 Отговор
    А представяте ли си колко хилядарки държат у дома техните шефове , които са били изгонени преди 13 г, и назначени отново от НЕ корумпирания съд .Явно и те са получили много пари !!

    13:14 01.10.2025

  • 4 митнически инспектор

    12 7 Отговор
    По времето на Кокора тази пара 1 правех за три дежурства. После ме изгониха..

    13:15 01.10.2025

  • 5 Човек

    21 0 Отговор
    След като закриха ДАИ за корупция на ред е парламента.

    13:17 01.10.2025

  • 6 Цвете

    16 0 Отговор
    ПРАВИЛНО КАМЕНОВ. ТЕ СА МНОГО И СА НАВЪРЗАНИ, КАТО СВИНСКИ ЧЕРВА. АКО СЕ " РАЗРОВЯТ " НА ПО- ДЪЛБОКО, ЩЕ СЕ ДОКОПАТ ДО БАШ МАЙСТОРА.НАИСТИНА ,КОЛКО ЛИ ИМА ОЩЕ ОТ ТЕЗИ ДАЯДЖИИ КОИТО ПРИКРИВАТ РУШВЕТА ПО ПЪТИЩАТА НА ДЪРЖАВАТА НИ. 🤑🤛🤜🤑

    13:23 01.10.2025

  • 7 Е , кой ?

    9 0 Отговор
    Нали висяхте ? Те са му били вероятно от седмицата !

    13:24 01.10.2025

  • 8 Цвете

    7 0 Отговор
    ПРАВИЛНО КАМЕНОВ. ТЕ СА МНОГО И СА НАВЪРЗАНИ, КАТО СВИНСКИ ЧЕРВА. АКО СЕ " РАЗРОВЯТ " НА ПО- ДЪЛБОКО, ЩЕ СЕ ДОКОПАТ ДО БАШ МАЙСТОРА.НАИСТИНА ,КОЛКО ЛИ ИМА ОЩЕ ОТ ТЕЗИ ДАЯДЖИИ КОИТО ПРИКРИВАТ РУШВЕТА ПО ПЪТИЩАТА НА ДЪРЖАВАТА НИ. 🤑🤛🤜🤑

    13:24 01.10.2025

  • 9 Тираджия

    13 0 Отговор
    Те едни англичани се оплакаха и откриха 43 000 евро. Ако турските шофьори се оплачат сигурно ще намерят над 430 000 евро. Няма ТИР, който не плаща на влизане в страната, вътре в страната и на излизане от страната.

    13:26 01.10.2025

  • 10 Ами Бойчо и дЖилезку

    13 0 Отговор
    Очевидно могат да си позволят значително повече от 43 000 евро вкъщи. А за Пеевски са си джобни пари

    13:28 01.10.2025

  • 11 43 000 евро

    6 2 Отговор
    Са 1/3 от декар продадена нива в регулация бре! ...

    Коментиран от #20

    13:30 01.10.2025

  • 12 Този

    10 0 Отговор
    Ама Гроздан нищо не знаел за този рекет.Не смее да уволни никой друг по веригата.

    13:31 01.10.2025

  • 13 Питайте Харпацунян

    10 1 Отговор
    Колко време е нужно да „изработиш“ 43 000 евро...

    13:31 01.10.2025

  • 14 Георги

    10 0 Отговор
    не виждам как шофьорите ще докажат искания подкуп, освен ако даи-джиите не са си оставили историята на гугъла. Само да мине патардията и ще ги върнат тихомълком, както се случва винаги. А те тея работници се отчитат нагоре и така до ниво министър

    Коментиран от #27

    13:32 01.10.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    Полиццаи, НАП БАБХ и всякакви други инспектори с право на проверки да не мислите, че нямат в къщи скътани евра. По министерствата проверяващи на проекти да не мислите, че не си тръгват с пликчета от проверките?!

    И най-вече - да не мислите, че тези СЛУЖИТЕЛИ не се отчитат ежедневно на ШЕФОВЕТЕ и че парите не стигат до ГЛАВИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО. Те в министерството горките не заели, а?!

    На Караджов любовницата се говори джитка с Ферари, той от закуски е спестил...

    13:32 01.10.2025

  • 16 Пешо

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Айде сега..иванчева колко лежа.... за колко евро... цялото даи маи мвр да хи опандизят сега....?$%+

    13:32 01.10.2025

  • 17 Един

    11 0 Отговор
    А ... допълнението на въпроса е : А тези 43000 евро ... за какъв срок са събрани от даяджиите? За срока на службата им? За месеца ?... или ... за седмицата? Имали сме били съд и прокуратура ! Ха Ха! ... Ах Ах!

    Коментиран от #28

    13:36 01.10.2025

  • 18 Шофьор

    11 0 Отговор
    Напуснах работа като шофьор, точно заради даяджиите.

    13:36 01.10.2025

  • 19 Кеефф

    2 6 Отговор
    Не работя в ДАИ, пенсионер съм, но имам у дома повече от 46 000 евро!!! Не вярвам на банките! Познавам хора и с повече кинти у дома. А познат от 15 г купува само златни кюлчета и монети.

    Коментиран от #24

    13:36 01.10.2025

  • 20 ои8уйхътгрф

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "43 000 евро":

    ОК, ама тея НЕ са продавали ниви у регулация... Надали и от закуски са ги спестили...

    По същество не е проблем да държиш у дома си много пари у кеш- да кажем просто не вярваш на банките... Това обаче не отменя задължението ти да обясниш произхода на тези пари...
    Продал си имот- ОК, да видим договора...
    Ударил си яка печалба у казиното- ОК, в кое точно казино казваш си забогатял?
    Бай Иван ти е върнал накуп заема който си му дал преди 5 години- ОК, отде си имал такива пари да раздаваш заеми щото доходите дето си декларирал са смешни...

    13:37 01.10.2025

  • 21 Даниел

    9 0 Отговор
    Да не забравяме,едни други пари ,които даже и в кутия не бяха,а в нощното шкафче като джобни!
    Сигурен съм,че Безос,Тръмп,Гейтс и мъск общо не държат толкова пари в домовете си!?
    Нали всички осъзнаваме кой си държи парите вкъщи?

    13:37 01.10.2025

  • 22 Случайност не мисля

    6 0 Отговор
    Това е защото препоръчаха всеки европеец да си задели малка сума пари в брой за черни дни.... бедствия, аварии или руско нашествие. Тези просто от ДАЙ са много стриктни и изпълнителни!

    13:42 01.10.2025

  • 23 Българин

    6 1 Отговор
    Къде трябва да подам молба за работа като служител на „Автомобилна администрация“ ,може и на заплата под 1000 лева?

    13:42 01.10.2025

  • 24 Пази се

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Кеефф":

    Очаквай обаждане от телефонни измамници с AI

    13:43 01.10.2025

  • 25 отдавна го разправям

    4 0 Отговор
    Корупцията се бори изключително лесно. Трябва да се сложи спирачка в главите на корумпираните индивиди.
    Това се прави с промяна в Наказателния Кодекс, като наказанието за държавни служители се удвоява заради злоупотребата с доверието на държавата да я представляват.

    13:45 01.10.2025

  • 26 нннн

    4 0 Отговор
    В нечии нощни шкафчета има повече, но там е забранено да се търси.

    Коментиран от #31

    13:47 01.10.2025

  • 27 праведен

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Георги":

    Точно това беше репликата на Петър Слабаков в култовият филм "Дом за нашите деца".

    13:47 01.10.2025

  • 28 ми не

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Един":

    Това е взятката на шефа подготвена за месеца. Сега изгоре и той!

    13:47 01.10.2025

  • 29 пак този

    2 0 Отговор
    Ако тези на пътя са спестили 43000уро, представи си колко пара отива нагоре.

    13:48 01.10.2025

  • 30 здравка клинчева

    1 0 Отговор
    в банка ли да ги държи - трябва да е луд

    13:51 01.10.2025

  • 31 праведен

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "нннн":

    Нека си ги държи в шкафчето боико,някой друг ще му ги харчи.Да не мислите че ще има време да ги изхарчи и им се радва,може ама ако живее 500 години.

    13:53 01.10.2025

  • 32 Тома

    2 0 Отговор
    Мучо има 43 000 евро в къщи а бати ни Бойко в чекмеджето в пъти повече.Това е държавата

    13:54 01.10.2025

  • 33 Трябва всеки полицай да има

    1 0 Отговор
    Електронен преводач който да записва какво говори държавния служител и какво говори спрения за проверка на пътя
    Не само боди камери но и електронни преводачи трябва да имат полицаите така всеки спрян за проверка ще си мери приказките които е казал защото може да бъдат използвани против него
    Както по филмите агентите на ФБР казват
    Имаш право да мълчиш. Всяка дума може да бъде използвана против теб. Имаш право на адвокат.

    13:56 01.10.2025