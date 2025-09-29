"В продължение на 30 години бяхме опитните зайчета на Франция", казва Хинамура Морган-Крос. Младата депутатка е от Френска Полинезия - архипелаг в Тихия океан, част от който е и Таити.
Районът често е определян като рай - с белите плажове, палмите и тюркоазеносинята вода. Но точно там в продължение на три десетилетия френските военни тестват ядрени оръжия на атолите Муророа и Фангатауфа. Там са взривени 193 бомби, първият тест е извършен на 2 юли 1966 година.
Много от местните хора са болни от рак, децата се раждат с увреждания, водата и почвата са замърсени, разказва депутатката Морган-Крос пред ДВ. "С атомните си тестове те отровиха океана, от който си набавяме храна. Бяхме отровени заради стремежа на Франция да се превърне в ядрена велика сила."
Приказката за "чистата бомба"
Навремето френското правителство умишлено мами жителите на архипелага - френската атомна бомба е "зелена и много чиста", твърди президентът Шарл дьо Гол и изтъква, че това я отличава от атомната бомба в Хирошима. Респективно тестовете нямало да причинят никакви вреди. "Френска пропаганда", коментира Морган-Крос.
Целият район е покрит от радиоактивни облаци, които стигат дори до основния остров Таити, който е на повече от 1000 км от мястото на изпитанията. Местните жители често изобщо на получават информация, да не говорим за тяхната евакуация.
Правителството в Париж прекратява тестовете чак през 1996 година след масови протести във и извън страната. Официално извинение за нанесените щети така и не е поднесено.
По време на посещението си във Френска Полинезия през 2021 година президентът Еманюел Макрон призна определена вина. "Вината се състои в това, че сме провели тези тестове". Същевременно той допълни, че не е имало как опитите да се проведат във Франция.
26 септември е обявен от ООН за Международен ден за премахване на ядрените оръжия - за да не се забравят причинените от тях вреди. Въпреки това днес страданието на жертвите на атомните тестове изглежда почти забравено. Редица млади хора, сред които е и Хинамура Морган-Крос, се опитват да противодействат. Депутатката разказва по време на посещение в Берлин за съдбата на собственото си семейство: баба ѝ, която в началото на изпитанията, е била на 30 години, се разболяла от рак на щитовидната жлеза. Същото нещастие споходило леля ѝ и майка ѝ. Самата Морган-Крос, която е родена през 1988, както и нейните сестри, също са болни от рак.
Ракът може да се прояви и поколения по-късно
Според експертите, честите появи на заболявания от рак в семействата се дължат на ядрените тестове. Радиоактивното излъчване може да предизвика генетични дефекти, които да бъдат наследени от следващите поколения.
"Перфидното в радиоактивното излъчване е това, че то дава отражения и поколения по-късно. Това се отнася наред с другото до много висок риск от различни видове рак, особено на лимфните жлези, но и левкемия", казва експертката па ядрените оръжия Жана Балдус.
Друго отражение са смущенията при жените, облъчени от радиацията - те често раждат деца с увреждания или губят децата при спонтанен аборт. И този вид проблеми могат да се проявят и поколения по-късно, освен това може да се стигне и до безплодие при жените, посочва Балдус.
Хинамура Морган-Крос е решила да се захване с политика именно заради многобройните заболявания от рак в нейното семейство. Тя настоява за повече подкрепа от Франция за своите сънародници. "Не разполагаме с медицинското обслужване, което ни се полага. Що се отнася до медикаментите и техниката - там сме 30 години назад. Заслужаваме по-добра болница, по-добро лечение." Само малцина са имали възможността да отлетят за Париж на лечение.
Обезщетенията се получават трудно
През 2010 година френското правителство прие закон, позволяващ на жертвите на атомните тестове да получат обезщетение. Всеки случай се разглeжда индивидуално, засегнатите трябва да докажат, че заболяванията им се дължат на тестовете.
На практика това често е трудно, изтъква Балдус. "Хората трябва да докажат, че по време на теста са били именно на онова място, което естествено десетилетия по-късно е трудно."
Освен това списъкът на заболяванията, които могат да бъдат признати като основание за обезщетение, е сравнително къс. По данни на неправителствената организация ICAN между 2010 и 2014 година обезщетение са получили 417 жители на Френска Полинезия.
За Хинамура Морган-Кръс значение има не само материалната помощ, но и просветната дейност. В нейната родина все още се поддържа наративът, че тестовете са били нещо добро и "чисто", че са донесли благосъстояние на хората. "В продължение на десетилетия в домовете ни висяха снимки на ядрени гъби, защото се гордеехме с това, че французите са ни избрали."
Дали и в бъдеще ще се провеждат ядрени изпитания?
Наред с Франция редица други държави са провеждали подобни тестове - Съветският съюз, САЩ, Великобритания, Китай. Общо е имало над 2000 експлозии на ядрени оръжия. Радиацията се разпространява не само из тестовите райони, тя води до по-високо облъчване в световен мащаб.
Край на тестовете се слага едва с налагането на мораториуми и с преговорите за прекратяване на ядрените изпитания. С изключение на Северна Корея никоя друга държава не е правила подобни тестове в последните години. В контекста на напрегнатото положение със сигурността напоследък експертите обаче не изключват тяхното подновяване.
Автор: Нина Веркхойзер
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #9
08:59 29.09.2025
2 Политкоректен
09:00 29.09.2025
3 Хохо Бохо
Коментиран от #18, #29
09:01 29.09.2025
4 Антидемократ
09:03 29.09.2025
5 Пич
Коментиран от #8, #17
09:07 29.09.2025
6 Изкукуригал
09:12 29.09.2025
7 факуса
09:13 29.09.2025
8 и кво излиза
До коментар #5 от "Пич":че руснаците имат най-силаната бомба в света …
Коментиран от #13
09:14 29.09.2025
9 Търновец
До коментар #1 от "честен ционист":Духаш въздух пак - а каква строго секретна база имаше около Калофер до ракетното поделение - там достъп имаха само Руски военнослужещи и там се съхраняваха бойните глави на Руските балистични ракети и тъкмо Русите решаваха за използуването целта и вида бойна глава Българското обществено мнение не беше информирано за базата. И не е само тя.
Коментиран от #12
09:18 29.09.2025
10 Коста
Коментиран от #15, #19
09:18 29.09.2025
11 604
09:19 29.09.2025
12 604
До коментар #9 от "Търновец":Я съ съ скрий ве много знаеш ко имоло там...лаладжия
09:21 29.09.2025
13 Пич
До коментар #8 от "и кво излиза":Грешно разбиране ! Не !!! Излиза , че няма смисъл който и да е да има толкова силна бомба !!! Това е неупотребяемо оръжие !!! Още от 70-те ! Разбирш ли , че това означава че ни цакат с ядрените оръжия? Като овце за стригане ! Колко по силна бомба може да се направи от тази , която ще унищожи цивилизацията ?! И на кого е нужно , след като отдавна я има ?!
Коментиран от #28
09:22 29.09.2025
14 Споко
09:35 29.09.2025
15 Има международно споразуметие
До коментар #10 от "Коста":Глупако
09:36 29.09.2025
16 Възмутен
Е то няма никаква промяна - ето на нашите умствено изостанали козячета са им казали че "западната демокрация" е най великата на света и няма нищо общо с диктатурата и фашизма и че правителствата се грижат за всеки човек и зачитат правата му. Казали са им също че те са пълноправни граждани а не аборигени в поредната колония.
09:41 29.09.2025
17 съдбата
До коментар #5 от "Пич":Жуков разполага 40хилядна армия в близост до предстоящ ядрен експеримент,за да се установи пораженията върху живата сила.
09:42 29.09.2025
18 Факти
До коментар #3 от "Хохо Бохо":Френските колонии отдавна са освободени. Всички западни сили разтуриха империите си и освободиха колониите. Същото не може да се каже за Русия.
Коментиран от #20, #24
09:43 29.09.2025
19 Факти
До коментар #10 от "Коста":Франция е цивилизована държава. Иран и Северна Корея не са. Имаш двама съседи - единият е цивилизован и културен човек, а другият е с жълта книжка. Питай ме сега защо първият може да има пистолет, а вторият - не.
Коментиран от #21, #25
09:46 29.09.2025
20 Антитрол
До коментар #18 от "Факти":"Всички западни сили разтуриха империите си и освободиха колониите"
Хайде бе това от посолството ли ти го казаха - ами френска Гвиана каква е. Пък на Русия можеш ли ми каза една нейна колония. То с лъжи пропаганда не става...
Коментиран от #22
09:46 29.09.2025
21 Антитрол
До коментар #19 от "Факти":"Франция е цивилизована държава. Иран и Северна Корея не са"
И това ли ти казаха от посолството че Франция е цивилизована държава а Иран не бил и ти го приемаш като аксиома защото мисленето не ти е приоритет.
Коментиран от #26
09:49 29.09.2025
22 Факти
До коментар #20 от "Антитрол":Френска Гвияна е с население колкото Бургас. Това ли е примерът ти за колония? Русия е колонизирала цяла Северна Азия. Всичко от Казан нататък е колонии. Ти явно не разбираш какво означава думата "колония" и смяташ за такива само онези територии, които са отделени с океан.
Коментиран от #27
09:54 29.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хохо Бохо
До коментар #18 от "Факти":Така ли ти казаха? Чия валута ползват? Кой им управлява парите? Кой им държи резервите? САХЕЛ кой го граби редовно? Гваделупе чий е? Лицемерни папагали
09:55 29.09.2025
25 Помнещ
До коментар #19 от "Факти":Ами явно си младо момче и не са ти казали кой свали цивилизования шейхин-шах на Иран и къде се криеше аятолах Хомейни и кой го финансира да направи ислямиска революция в Иран. Или го знаеш ама информацията е неудобна за пропагандата.
Та последно джихадистите които свалиха Асад в Сирия цивилизовани ли са или не и защо господарите ти ги подкрепиха да го свалят - или и това не съответства на пропагандата.
09:57 29.09.2025
26 Факти
До коментар #21 от "Антитрол":Не, това дори и ниско интелигентен човек като теб би трябвали да го знае от обща култура. Цял интернет имаш на разположение да се информираш напълно безплатно където и да се намираш, а ти го изпозваш да ръсиш руска пропаганда. Засрами се.
Коментиран от #30
09:57 29.09.2025
27 Антитрол
До коментар #22 от "Факти":"Ти явно не разбираш какво означава думата "колония" и смяташ за такива само онези територии, които са отделени с океан"
Ами значи всичко на запад от Ню Йорк в САЩ са колонии - разликата с Русия е че господарите ти са избили местното население. Да не говорим за заграбените територии от Мексико.
10:00 29.09.2025
28 Няма смисъл
До коментар #13 от "Пич":да обясняваш !
По голямата част от коментиращата публика на факти е толкоз "умна" и "сватхлива" че като и разкажеш виц иска да и го обясниш
10:01 29.09.2025
29 Соваж бейби
До коментар #3 от "Хохо Бохо":Те са си свободни не са като индианците, само говорят френски. Например Майот,идва тук с френски паспорт и смучи по жизнено социални ,ражда деца като за рекордите на Гинес и правят бели .Има много френски острови къде са построили болници,училища...не са като американците.
10:05 29.09.2025
30 Антитрол
До коментар #26 от "Факти":И защо според теб Франция е "цивилизована" (каквото и да значи това) а Иран не бил. Сигурно не си прочел тази статия където "цивилизованите" французи са си правили опити с аборигените от колониите с ядрени бомби. Сигурно това е върхът на цивилизацията. Ама за да го разбереш трябва да има нещо между ушите ти а не само да слушат пропаганда даже и по интернет.
10:06 29.09.2025