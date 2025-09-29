"В продължение на 30 години бяхме опитните зайчета на Франция", казва Хинамура Морган-Крос. Младата депутатка е от Френска Полинезия - архипелаг в Тихия океан, част от който е и Таити.

Районът често е определян като рай - с белите плажове, палмите и тюркоазеносинята вода. Но точно там в продължение на три десетилетия френските военни тестват ядрени оръжия на атолите Муророа и Фангатауфа. Там са взривени 193 бомби, първият тест е извършен на 2 юли 1966 година.

Много от местните хора са болни от рак, децата се раждат с увреждания, водата и почвата са замърсени, разказва депутатката Морган-Крос пред ДВ. "С атомните си тестове те отровиха океана, от който си набавяме храна. Бяхме отровени заради стремежа на Франция да се превърне в ядрена велика сила."

Приказката за "чистата бомба"

Навремето френското правителство умишлено мами жителите на архипелага - френската атомна бомба е "зелена и много чиста", твърди президентът Шарл дьо Гол и изтъква, че това я отличава от атомната бомба в Хирошима. Респективно тестовете нямало да причинят никакви вреди. "Френска пропаганда", коментира Морган-Крос.

Целият район е покрит от радиоактивни облаци, които стигат дори до основния остров Таити, който е на повече от 1000 км от мястото на изпитанията. Местните жители често изобщо на получават информация, да не говорим за тяхната евакуация.

Правителството в Париж прекратява тестовете чак през 1996 година след масови протести във и извън страната. Официално извинение за нанесените щети така и не е поднесено.

По време на посещението си във Френска Полинезия през 2021 година президентът Еманюел Макрон призна определена вина. "Вината се състои в това, че сме провели тези тестове". Същевременно той допълни, че не е имало как опитите да се проведат във Франция.

26 септември е обявен от ООН за Международен ден за премахване на ядрените оръжия - за да не се забравят причинените от тях вреди. Въпреки това днес страданието на жертвите на атомните тестове изглежда почти забравено. Редица млади хора, сред които е и Хинамура Морган-Крос, се опитват да противодействат. Депутатката разказва по време на посещение в Берлин за съдбата на собственото си семейство: баба ѝ, която в началото на изпитанията, е била на 30 години, се разболяла от рак на щитовидната жлеза. Същото нещастие споходило леля ѝ и майка ѝ. Самата Морган-Крос, която е родена през 1988, както и нейните сестри, също са болни от рак.

Ракът може да се прояви и поколения по-късно

Според експертите, честите появи на заболявания от рак в семействата се дължат на ядрените тестове. Радиоактивното излъчване може да предизвика генетични дефекти, които да бъдат наследени от следващите поколения.

"Перфидното в радиоактивното излъчване е това, че то дава отражения и поколения по-късно. Това се отнася наред с другото до много висок риск от различни видове рак, особено на лимфните жлези, но и левкемия", казва експертката па ядрените оръжия Жана Балдус.

Друго отражение са смущенията при жените, облъчени от радиацията - те често раждат деца с увреждания или губят децата при спонтанен аборт. И този вид проблеми могат да се проявят и поколения по-късно, освен това може да се стигне и до безплодие при жените, посочва Балдус.

Хинамура Морган-Крос е решила да се захване с политика именно заради многобройните заболявания от рак в нейното семейство. Тя настоява за повече подкрепа от Франция за своите сънародници. "Не разполагаме с медицинското обслужване, което ни се полага. Що се отнася до медикаментите и техниката - там сме 30 години назад. Заслужаваме по-добра болница, по-добро лечение." Само малцина са имали възможността да отлетят за Париж на лечение.

Обезщетенията се получават трудно

През 2010 година френското правителство прие закон, позволяващ на жертвите на атомните тестове да получат обезщетение. Всеки случай се разглeжда индивидуално, засегнатите трябва да докажат, че заболяванията им се дължат на тестовете.

На практика това често е трудно, изтъква Балдус. "Хората трябва да докажат, че по време на теста са били именно на онова място, което естествено десетилетия по-късно е трудно."

Освен това списъкът на заболяванията, които могат да бъдат признати като основание за обезщетение, е сравнително къс. По данни на неправителствената организация ICAN между 2010 и 2014 година обезщетение са получили 417 жители на Френска Полинезия.

За Хинамура Морган-Кръс значение има не само материалната помощ, но и просветната дейност. В нейната родина все още се поддържа наративът, че тестовете са били нещо добро и "чисто", че са донесли благосъстояние на хората. "В продължение на десетилетия в домовете ни висяха снимки на ядрени гъби, защото се гордеехме с това, че французите са ни избрали."

Дали и в бъдеще ще се провеждат ядрени изпитания?

Наред с Франция редица други държави са провеждали подобни тестове - Съветският съюз, САЩ, Великобритания, Китай. Общо е имало над 2000 експлозии на ядрени оръжия. Радиацията се разпространява не само из тестовите райони, тя води до по-високо облъчване в световен мащаб.

Край на тестовете се слага едва с налагането на мораториуми и с преговорите за прекратяване на ядрените изпитания. С изключение на Северна Корея никоя друга държава не е правила подобни тестове в последните години. В контекста на напрегнатото положение със сигурността напоследък експертите обаче не изключват тяхното подновяване.

Автор: Нина Веркхойзер