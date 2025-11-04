Тръмп заплашва: По-малко пари за Ню Йорк, ако Мамдани победи

Американският президент Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк преди кметските избори с финансови последствия, ако фаворитът на демократите Зохран Мамдани спечели.

"Ако комунистическият кандидат Зохран Мамдани спечели изборите за кмет на Ню Йорк, е много малко вероятно да отпусна на моя любим роден град повече от минималните федерални средства, предвидени в закона", написа Тръмп в своята онлайн платформа Truth Social. С 34-годишния новобранец в кметството "този някога толкова велик град няма никакъв шанс за успех или дори за оцеляване".

Това далеч не е първият път, в който президентът заплашва със съкращаване на федерални средства поради политически различия. По време на втория си мандат Тръмп е прибягвал многократно към подобни заплахи.

Мамдани води убедително в проучванията

В проучванията Мамдани, който се определя като "демократичен социалист", води със значителна преднина в днешните кметски избори пред бившия губернатор на Ню Йорк Андрю Куомо, който се кандидатира като независим кандидат.

Настоящият кмет от Демократическата партия Ерик Адамс оттегли през септември кандидатурата си след като срещу него бяха отправени обвинения в корупция.

Кандидатът на Републиканската партия Къртис Слива няма големи шансове в либералната метрополия на източното крайбрежие. Това е пределно ясно и на самия Доналд Тръмп, който дори написа, че всеки глас за Слива е "глас за Мамдани". Вместо това президентът призова да се гласува за Куомо, въпреки че по време на пандемията от коронавирус той се инсценираше като пълна противоположност на Тръмп. "Независимо дали харесвате лично Андрю Куомо или не, всъщност нямате избор. Трябва да гласувате за него и да се надявате, че ще свърши фантастична работа", написа Тръмп.

Ще стане ли Мамдани първият мюсюлмански кмет на Ню Йорк?

Мамдани е депутат в парламента на щата Ню Йорк и като член на "Демократичните социалисти на Америка" принадлежи към лявото крило на Демократическата партия. По време на предизборната кампания той обеща, наред с другото, ограничаване на ръста на наемите, безплатни автобуси и безплатни ясли и детски градини. Той планира да финансира тези мерки с по-високи данъци за богатите и компаниите.

Ако спечели изборите, Зохран Мамдани ще стане първият мюсюлмански кмет на града с над осем милиона жители – и един от най-известните опоненти на Тръмп. Изборните секции затварят в сряда в 4 часа сутринта българско време, след което се очакват първите резултати.