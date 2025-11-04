Илиян Василев: Това е бюджет на бюрократите - съставен от тях, в техен интерес, и за тяхното собствено оцеляване

Новият бюджет е поредното доказателство за перверзната логика на бюрократите у нас - партийни и държавни - работещата част от обществото трябва да ги издържа като плаща повече, за да може все повече хора да бъдат назначени в администрацията, партийните кабинети и държавните агенции. Вместо да се намали апаратът и да се стимулира частната инициатива, се поддържа и разширява една бюрократична мрежа, която съществува единствено, за да възпроизвежда себе си.
Това обобщи във "Фейсбук" Илиян Василев.
Вие давате ли си сметка, че всички тези лица, които виждате в телевизора са именно паразити - като започнете от "професионалните" политици, които стават професионални само защото минат през "близост" с някой партиен вожд. Вижте хората, които ни управляват - кой от тях е имал успешен частен бизнес или кариера извън политиката?
Това е бюджет на бюрократите - съставен от тях, в техен интерес, и за тяхното собствено оцеляване. В него няма визия за икономически растеж, за технологична модернизация или за справедливо данъчно разпределение. Има само нови заплати за администрацията, нови щатове за „нашите хора“ и нови схеми за разпределение на публични средства през партийните кръгове.
Вместо държавата да бъде партньор на обществото, тя се превръща в негов душманин. Вместо институциите да служат на гражданите, гражданите са принудени да изхранват растяща бюрокрация. И докато една малка част от обществото живее в привилегирован комфорт на държавни заплати и партийна зависимост, мнозинството се бори за оцеляване под тежестта на данъци, инфлация и административен произвол.
Така изглежда реалният социален модел на България днес – не демократичен, а феодален. Не на свободната инициатива, а на зависимостите. И всеки нов бюджет само затяга примката около онези, които още вярват, че трудът трябва да има стойност, а държавата - мярка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кратун
13:04 04.11.2025
2 Голямо
13:05 04.11.2025
3 Последния Софиянец
13:05 04.11.2025
4 шопо с търнокопо
13:05 04.11.2025
5 Попов
Нямам намерение да се оставя да ме доят някакви криминални npecтъпници, сертифицирани по Магнитски.
Коментиран от #12
13:08 04.11.2025
6 000
13:12 04.11.2025
7 Радой
13:15 04.11.2025
8 Някой
Не знаят как се измерва неравенството, не знаят какво е коефициент на Джини. По-страшното е, че 70% от бай Ганьовците са функционално неграмонни и колкжто и да се мъчат не могат да проумеят какво е тона НЕРАВЕНСТВО и как се измерва.
Да не гонорим, че и НСИ не знае какно е НЕПАВЕВСТВО и не го измерва.
В България няма официални данни колко пъти е разликата в дохода на 10% най-бедни бългапи и 10% най-богати българи.
Най-бедните 10%,че дори 15% това са над 1 млн пенсионери с 630 лева месечна пенсия,. Божатите като менте социалиста Румен Радев, премиера Росен Желязков ... са с доходи над 20 000 лева месечно. Пова е 40 пъти разлика в дохосите. Най-богатия българин е с около 70 млн годишен доход
13:16 04.11.2025
9 Сзо
13:18 04.11.2025
10 Весело
13:24 04.11.2025
11 Меркуцио
13:24 04.11.2025
12 Знайко
До коментар #5 от "Попов":Ало Робовладелеца ти и държавата това в момента, че и в измитарите 25 годшнш са шопаро политиците. Ограбвате робите, разбирай работниците.
Да ще закриваш предприятието, но не защото така искаш. А защото бг робите избагаха на Запад и защото дори робите от Непал и Индия не искат да идват са ти работят за 500 евро месично.
Идва голям глад, Бог още по-тежко всички ни ще накаже, наводтения, цунами, пожари, урагани, суша ... Още нищо не сме видели от божият гняв.
13:35 04.11.2025
13 Българин
14:20 04.11.2025