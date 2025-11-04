Илиян Василев: Това е бюджет на бюрократите - съставен от тях, в техен интерес, и за тяхното собствено оцеляване

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новият бюджет е поредното доказателство за перверзната логика на бюрократите у нас - партийни и държавни - работещата част от обществото трябва да ги издържа като плаща повече, за да може все повече хора да бъдат назначени в администрацията, партийните кабинети и държавните агенции. Вместо да се намали апаратът и да се стимулира частната инициатива, се поддържа и разширява една бюрократична мрежа, която съществува единствено, за да възпроизвежда себе си.

Това обобщи във "Фейсбук" Илиян Василев.

Вие давате ли си сметка, че всички тези лица, които виждате в телевизора са именно паразити - като започнете от "професионалните" политици, които стават професионални само защото минат през "близост" с някой партиен вожд. Вижте хората, които ни управляват - кой от тях е имал успешен частен бизнес или кариера извън политиката?

Това е бюджет на бюрократите - съставен от тях, в техен интерес, и за тяхното собствено оцеляване. В него няма визия за икономически растеж, за технологична модернизация или за справедливо данъчно разпределение. Има само нови заплати за администрацията, нови щатове за „нашите хора“ и нови схеми за разпределение на публични средства през партийните кръгове.

Вместо държавата да бъде партньор на обществото, тя се превръща в негов душманин. Вместо институциите да служат на гражданите, гражданите са принудени да изхранват растяща бюрокрация. И докато една малка част от обществото живее в привилегирован комфорт на държавни заплати и партийна зависимост, мнозинството се бори за оцеляване под тежестта на данъци, инфлация и административен произвол.

Така изглежда реалният социален модел на България днес – не демократичен, а феодален. Не на свободната инициатива, а на зависимостите. И всеки нов бюджет само затяга примката около онези, които още вярват, че трудът трябва да има стойност, а държавата - мярка.