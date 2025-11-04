Новини
Илиян Василев: Това е бюджет на бюрократите - съставен от тях, в техен интерес, и за тяхното собствено оцеляване

4 Ноември, 2025 13:01

В него няма визия за икономически растеж, за технологична модернизация или за справедливо данъчно разпределение

Илиян Василев: Това е бюджет на бюрократите - съставен от тях, в техен интерес, и за тяхното собствено оцеляване - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новият бюджет е поредното доказателство за перверзната логика на бюрократите у нас - партийни и държавни - работещата част от обществото трябва да ги издържа като плаща повече, за да може все повече хора да бъдат назначени в администрацията, партийните кабинети и държавните агенции. Вместо да се намали апаратът и да се стимулира частната инициатива, се поддържа и разширява една бюрократична мрежа, която съществува единствено, за да възпроизвежда себе си.

Това обобщи във "Фейсбук" Илиян Василев.

Вие давате ли си сметка, че всички тези лица, които виждате в телевизора са именно паразити - като започнете от "професионалните" политици, които стават професионални само защото минат през "близост" с някой партиен вожд. Вижте хората, които ни управляват - кой от тях е имал успешен частен бизнес или кариера извън политиката?

Това е бюджет на бюрократите - съставен от тях, в техен интерес, и за тяхното собствено оцеляване. В него няма визия за икономически растеж, за технологична модернизация или за справедливо данъчно разпределение. Има само нови заплати за администрацията, нови щатове за „нашите хора“ и нови схеми за разпределение на публични средства през партийните кръгове.

Вместо държавата да бъде партньор на обществото, тя се превръща в негов душманин. Вместо институциите да служат на гражданите, гражданите са принудени да изхранват растяща бюрокрация. И докато една малка част от обществото живее в привилегирован комфорт на държавни заплати и партийна зависимост, мнозинството се бори за оцеляване под тежестта на данъци, инфлация и административен произвол.

Така изглежда реалният социален модел на България днес – не демократичен, а феодален. Не на свободната инициатива, а на зависимостите. И всеки нов бюджет само затяга примката около онези, които още вярват, че трудът трябва да има стойност, а държавата - мярка.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кратун

    14 2 Отговор
    край с герб ако стои с дпс

    13:04 04.11.2025

  • 2 Голямо

    18 2 Отговор
    мътене мътиха и едно голямо изтаковаха ! Не , че нещо друго се очаква от такива !

    13:05 04.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    Тази година 19 000 000 000 дълг, догодина ще теглят 21 000 000 000.Така е лесно.

    13:05 04.11.2025

  • 4 шопо с търнокопо

    20 2 Отговор
    Не мога да повярвам, един път да съм съгласен с ИВ, щом и отявлени атлантици започват да говорят истината значи положението наистина е зле.

    13:05 04.11.2025

  • 5 Попов

    17 2 Отговор
    Ако този бюджет остане съм решил да съкратя всичките 21 служители и затварям кепенците в България.
    Нямам намерение да се оставя да ме доят някакви криминални npecтъпници, сертифицирани по Магнитски.

    Коментиран от #12

    13:08 04.11.2025

  • 6 000

    12 3 Отговор
    Явно ецб не мисли като автора. Напред към благоденствие! Пълна подкрепа за делян и бойко - нашето лице ппед свободния свят!

    13:12 04.11.2025

  • 7 Радой

    14 3 Отговор
    Много точно изказване на Илиян Василев , че това е бюджета на бюрокрацията за бюрокрацията и администрацията, за прогресивен данък не си говори, на бачкаторите и пенсионерите пак по трохичка, отново огромен дълг и тези които ще са на власт след 2 3 10 години ще плащат сегашните грешки на управляващите ни!

    13:15 04.11.2025

  • 8 Някой

    11 2 Отговор
    99% от бг политиците и 95% от бг избирателите не знаят какво е това НЕРАВЕНСТВО . Не знаят как държавите се бопят с него.

    Не знаят как се измерва неравенството, не знаят какво е коефициент на Джини. По-страшното е, че 70% от бай Ганьовците са функционално неграмонни и колкжто и да се мъчат не могат да проумеят какво е тона НЕРАВЕНСТВО и как се измерва.
    Да не гонорим, че и НСИ не знае какно е НЕПАВЕВСТВО и не го измерва.

    В България няма официални данни колко пъти е разликата в дохода на 10% най-бедни бългапи и 10% най-богати българи.

    Най-бедните 10%,че дори 15% това са над 1 млн пенсионери с 630 лева месечна пенсия,. Божатите като менте социалиста Румен Радев, премиера Росен Желязков ... са с доходи над 20 000 лева месечно. Пова е 40 пъти разлика в дохосите. Най-богатия българин е с около 70 млн годишен доход

    13:16 04.11.2025

  • 9 Сзо

    9 2 Отговор
    Добре дошли в Гербостан.

    13:18 04.11.2025

  • 10 Весело

    7 2 Отговор
    Бългапия се управляна от ПАРАЗИТИ като двете СВИНСКИ ТЕНИИ, ЧЕРВЕНИТЕ КЪРЛЕЖИ-президента, Йотова, Копринков, Стойнев, Добрев, Гуцанов , ВЪШКАТА - Слави Трифонов, КОМАРИТЕ- Костадинов ...

    13:24 04.11.2025

  • 11 Меркуцио

    3 8 Отговор
    Добре е, че го видях тоз ДС хубостник и макар Денят на будителите да мина, ме подсети, че не може да има български будители на чуждо финансиране. Грантаджиите не могат да ни събудят, те могат само да ни заблудят! Ако на лица като Василев не им харесва бюджета, значи той е добър! Думата лобист е най-точният синоним на корумпиран, особено при липсата на закон за лобизма!

    13:24 04.11.2025

  • 12 Знайко

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Попов":

    Ало Робовладелеца ти и държавата това в момента, че и в измитарите 25 годшнш са шопаро политиците. Ограбвате робите, разбирай работниците.

    Да ще закриваш предприятието, но не защото така искаш. А защото бг робите избагаха на Запад и защото дори робите от Непал и Индия не искат да идват са ти работят за 500 евро месично.


    Идва голям глад, Бог още по-тежко всички ни ще накаже, наводтения, цунами, пожари, урагани, суша ... Още нищо не сме видели от божият гняв.

    13:35 04.11.2025

  • 13 Българин

    0 1 Отговор
    Щом са изкарали цялото ДС да плюе, значи ГЕРБ са правилната партия за България!

    14:20 04.11.2025