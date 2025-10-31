Русия разшири санкциите си срещу ЕС

Русия разшири списъка си с представители на институции и организации на Европейския съюз, обект на санкции.

Този ход е в отговор на 19-ия пакет санкции на ЕС срещу Москва.

"Става дума за служители на правоохранителните органи, държавни и търговски организации, граждани на държави членки на ЕС и редица други западни държави, отговорни за предоставянето на военна помощ на Киев, участващи в организирането на доставките на стоки с двойна употреба за Украйна, извършващи дейности, насочени към подкопаване на териториалната цялост на страната ни и организиране на блокада на движението на руски кораби и товари", посочват от Министерството на външните работи.

Ведомството подчертава, че враждебните действия на ЕС няма да окажат никакво влияние върху руската политика и изтъква, че Русия ще продължи да защитава националните си интереси.