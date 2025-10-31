Новини
Свят »
Русия »
Русия разшири санкциите си срещу ЕС

Русия разшири санкциите си срещу ЕС

31 Октомври, 2025 19:07 1 009 54

  • русия-
  • украйна-
  • санкции-
  • европейски съюз-
  • владимир путин

Този ход е в отговор на 19-ия пакет санкции на ЕС срещу Москва

Русия разшири санкциите си срещу ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия разшири списъка си с представители на институции и организации на Европейския съюз, обект на санкции.

Този ход е в отговор на 19-ия пакет санкции на ЕС срещу Москва.

"Става дума за служители на правоохранителните органи, държавни и търговски организации, граждани на държави членки на ЕС и редица други западни държави, отговорни за предоставянето на военна помощ на Киев, участващи в организирането на доставките на стоки с двойна употреба за Украйна, извършващи дейности, насочени към подкопаване на териториалната цялост на страната ни и организиране на блокада на движението на руски кораби и товари", посочват от Министерството на външните работи.

Ведомството подчертава, че враждебните действия на ЕС няма да окажат никакво влияние върху руската политика и изтъква, че Русия ще продължи да защитава националните си интереси.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смех

    19 12 Отговор
    Смех, Смех

    Коментиран от #52

    19:09 31.10.2025

  • 2 Руските голтаци 🤣🤣🤣

    23 16 Отговор
    😂😂😂😂

    Коментиран от #6

    19:09 31.10.2025

  • 3 Чакам един измислен герой

    7 6 Отговор
    с Ник байхой да се произнесе по казуса.
    Той е винаги в час но главния му мозък е в транс.

    19:10 31.10.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 10 Отговор
    ще ни спират рускините ли?

    Коментиран от #8, #20

    19:10 31.10.2025

  • 5 Бай той Толстой

    5 10 Отговор
    Ще дойдат и у нас руснаците

    Коментиран от #13

    19:10 31.10.2025

  • 6 Вили

    16 9 Отговор

    До коментар #2 от "Руските голтаци 🤣🤣🤣":

    Аз пък чух , че и Папуа Нова Гвинея подобно на Русия наложила санкции на ЕС

    19:12 31.10.2025

  • 7 БОЛШЕВИК

    19 16 Отговор
    Русия е огромна страна, граничи с огромни страни многолюдни. Русия не се влияе от санкции на пудели и подлоги. Русия си е самодостатъчна даже!

    Коментиран от #21

    19:13 31.10.2025

  • 8 Ха ХаХа

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти ли бе въшлиф Педулескоф?

    19:13 31.10.2025

  • 9 Ойро

    10 10 Отговор
    пешките никога не са мислили доброто на руснаците. Това е много стар конфликт - поне от 300 години. И така ще си остане. Руснаците няма как да бъдат подчинени.

    Коментиран от #43

    19:13 31.10.2025

  • 10 Не прочетох

    4 5 Отговор
    за никакви санкции,само приказки!Аз санкционирам Мъск!Няма да си купя Тесла!

    19:14 31.10.2025

  • 11 Само да не спрат рублите

    8 7 Отговор
    На четириилядниците 🤭

    Коментиран от #14

    19:14 31.10.2025

  • 12 ЕС е нищожество

    7 9 Отговор
    С изперкали фашаги начело

    19:15 31.10.2025

  • 13 Да да

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Бай той Толстой":

    Да да ще дойдат..... като бежанци. Всъщност част от тях вече са тук.
    Чудна работа в "бедна" и "нещастна" България живеят в много пъти повече руснаци отколкото българи в "процъфтяваща" Русия

    Коментиран от #27

    19:16 31.10.2025

  • 14 Пепи Волгата

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Само да не спрат рублите":

    Аз избрах ЕВРОТО!

    19:16 31.10.2025

  • 15 Идат и вече са видат

    4 4 Отговор
    Не са се стреснали даже от заплахите на някакъв белгиец, военен министър... Колко ли е армията им на белгясалите със съюзниците барабар? Може да са и 200000 ако не броим шарени и пернати, страховито!

    Коментиран от #30

    19:16 31.10.2025

  • 16 Маша и Мечока

    5 3 Отговор
    Удрии,Митя!

    19:16 31.10.2025

  • 17 Възраждане

    4 4 Отговор
    Браво! Никакви дървени Кен Ефи и никакъв боярищник за тия сороси.
    Тьо тя каза и никакъв вкиснал борш и БАЛАЛАЙКИ

    19:16 31.10.2025

  • 18 Уфф

    4 3 Отговор
    Някой от нашите натовски талибани включен ли е?

    19:17 31.10.2025

  • 19 Руснаците

    3 6 Отговор
    нямат жизнени интереси в ЕС. Използваха го като пазар, но с Китай и държавите от АСЕАН няма вече никаква нужда.

    Коментиран от #38

    19:17 31.10.2025

  • 20 Неееее

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нееееее. Това не. Това не

    Коментиран от #40

    19:18 31.10.2025

  • 21 Видьо Видев

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    Затова ли Путлер въведе купони и ергенски данък?

    19:18 31.10.2025

  • 22 си дзън

    9 4 Отговор
    Крайно време е всички руснаци и тези с двойно гражданство да бъдат изгонени от ЕС.
    Ще дойдат да ги асвабаждават бе !

    19:18 31.10.2025

  • 23 Факти

    7 4 Отговор
    Русия има 10 пъти по-малък БВП от ЕС. Това е все едно България да санкционира Саудитска Арабия. Смях.

    19:18 31.10.2025

  • 24 Българин

    7 2 Отговор
    Азов усилват рязането на руски тикви.За един украинец мрат 60 ватенки.

    19:19 31.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Русия

    5 4 Отговор
    се връща в Азия,където и е мястото !

    Коментиран от #29, #32

    19:19 31.10.2025

  • 27 В България

    4 8 Отговор

    До коментар #13 от "Да да":

    Живеят българи които са благодарни на Русия че създаде Третата Българска държава и през 1944 г.не позволи да бъде направена картофена нива на Чърчил.
    Марш да празнуваш Хелоуин продажна подметке

    Коментиран от #36, #46

    19:19 31.10.2025

  • 28 Спецназ

    3 2 Отговор
    Случва се и западняците да се окажат от

    ГРЕШНАТА страна на К.РА!

    :))

    19:20 31.10.2025

  • 29 Казал

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Русия":

    Тангристкият монголски татаристанец

    19:20 31.10.2025

  • 30 Не си в час

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Идат и вече са видат":

    Само турската е над милион!

    19:20 31.10.2025

  • 31 Коце гагаузина

    3 1 Отговор
    И той бил наложил Санкции,...на надничарите - Лепилари.
    Нема вече безплатен борш от посоля

    19:21 31.10.2025

  • 32 БОЛШЕВИК

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Русия":

    Русия е на три континента -Европа, Азия и С. Америка ( Аляска)!

    Коментиран от #39, #42

    19:22 31.10.2025

  • 33 😂😂😂😂😂

    3 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    19:22 31.10.2025

  • 34 Гост

    2 3 Отговор
    Санкциите на европейските "калинки" срещу Русия не доведоха до нищо друго, освен, че значително се обезцениха измислените им пари, кажи- речи наполовината, а реалните стоки- поскъпнаха поне с 200%...😁 Кого санкционират, когато съществуват благодарение на спекила, измами и брутална корупция?!

    19:22 31.10.2025

  • 35 Руснаците

    6 3 Отговор
    трябва да гледат Европа,само по телевизора!

    Коментиран от #37

    19:23 31.10.2025

  • 36 Копейкотрошач

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "В България":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.

    19:23 31.10.2025

  • 37 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Руснаците":

    Точка.

    19:24 31.10.2025

  • 38 Рем Вяхирев

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Руснаците":

    Така така, газът в ЕС продаваха на баснословни цени. А на Китай около и под себестойността. А и Китай е още по-нагъл , колкото ида му се молят и умилкват дребосъците така и не дава окончателно съгласие за новия газопровод - " Силата на Сибир 2" , изнудва ги, иска да купува газа по вътрешни руски цени. Направо ги цепи
    Ашколсун

    19:24 31.10.2025

  • 39 99%

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "БОЛШЕВИК":

    в Азия

    19:24 31.10.2025

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Неееее":

    ще го преживеем..някак си../съвет за неопитните копеи-рускините са създадени за любовници , но за жени....бягайте далеч

    Коментиран от #51

    19:24 31.10.2025

  • 41 Верно било.

    3 2 Отговор
    В Русия продават по една филийка хляб.Дон магазините има базари с с храна втора употреба.

    19:27 31.10.2025

  • 42 Чингизхан

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "БОЛШЕВИК":

    създаде Монговска рус,прекръстена на Московска!

    19:27 31.10.2025

  • 43 ру БЛАТА

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ойро":

    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ

    19:28 31.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Петилетен план

    1 0 Отговор
    на Путин!За всеки руснак-Орешник!

    19:30 31.10.2025

  • 46 Авитохол

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "В България":

    Да бе и аз така чух , че някой от нещо ви освободил. Всъщност една част от българите са били свободни и преди 1878 ( Раковски, Левски Ботев......) а друга както сте били роби така сте син и останали. Само дето сте сменили един азиатски робовладелец с друг. И парадокса е че тия свободните си дадоха живота да ви освободят макар че предусещаха че вас за нея не ви е еня, вие искахте просто да смените един господар с друг.

    19:31 31.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Федося

    0 0 Отговор
    Мая маленкая дочка Маша,справила меня--Момочка,что ета такое,яец?

    19:32 31.10.2025

  • 49 Рускините вече няма да гълтат ли?

    3 0 Отговор
    Новите санкции на Русия предвиждат някой ограничения в любовната игра, предлагана на европейци. Има брожение сред рускините, защото тези ограничения не важат за корейци, китайци и монголи

    19:33 31.10.2025

  • 50 Плaмен

    1 0 Отговор
    Европа е прекрасно място , но има кофти съседи .
    На изток са татаро-монголите , а на юг са тарамбуките .

    19:34 31.10.2025

  • 51 Цйффххг

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Срещу ли копейка трепИ го!

    19:37 31.10.2025

  • 52 цаопл

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смех":

    То е по важно накрая кой ще се смее. Някои ще остане озъбен както се смее, и няма да е Русия. Русия си има всичко за поне 100 г напред. Така че със смеха ще я видим работата как е.

    19:37 31.10.2025

  • 53 кой да знае

    0 0 Отговор
    Днешна Русия е комичен продължител на делото на нацистка Германия. Както всеки знае, историята се повтаря.
    Като фарс!

    19:37 31.10.2025

  • 54 Ухаааа

    0 0 Отговор
    И ко рече "императора". Буревестници, Посейдони, Олигофрени, Алкохолици, напредддд за защита на мавзолея. Уникална простотия!

    19:37 31.10.2025

