Русия разшири санкциите си срещу ЕС

Русия разшири списъка си с представители на институции и организации на Европейския съюз, обект на санкции.
Този ход е в отговор на 19-ия пакет санкции на ЕС срещу Москва.
"Става дума за служители на правоохранителните органи, държавни и търговски организации, граждани на държави членки на ЕС и редица други западни държави, отговорни за предоставянето на военна помощ на Киев, участващи в организирането на доставките на стоки с двойна употреба за Украйна, извършващи дейности, насочени към подкопаване на териториалната цялост на страната ни и организиране на блокада на движението на руски кораби и товари", посочват от Министерството на външните работи.
Ведомството подчертава, че враждебните действия на ЕС няма да окажат никакво влияние върху руската политика и изтъква, че Русия ще продължи да защитава националните си интереси.
1 Смех
Коментиран от #52
19:09 31.10.2025
2 Руските голтаци 🤣🤣🤣
Коментиран от #6
19:09 31.10.2025
3 Чакам един измислен герой
Той е винаги в час но главния му мозък е в транс.
19:10 31.10.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8, #20
19:10 31.10.2025
5 Бай той Толстой
Коментиран от #13
19:10 31.10.2025
6 Вили
До коментар #2 от "Руските голтаци 🤣🤣🤣":Аз пък чух , че и Папуа Нова Гвинея подобно на Русия наложила санкции на ЕС
19:12 31.10.2025
7 БОЛШЕВИК
Коментиран от #21
19:13 31.10.2025
8 Ха ХаХа
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти ли бе въшлиф Педулескоф?
19:13 31.10.2025
9 Ойро
Коментиран от #43
19:13 31.10.2025
10 Не прочетох
19:14 31.10.2025
11 Само да не спрат рублите
Коментиран от #14
19:14 31.10.2025
12 ЕС е нищожество
19:15 31.10.2025
13 Да да
До коментар #5 от "Бай той Толстой":Да да ще дойдат..... като бежанци. Всъщност част от тях вече са тук.
Чудна работа в "бедна" и "нещастна" България живеят в много пъти повече руснаци отколкото българи в "процъфтяваща" Русия
Коментиран от #27
19:16 31.10.2025
14 Пепи Волгата
До коментар #11 от "Само да не спрат рублите":Аз избрах ЕВРОТО!
19:16 31.10.2025
15 Идат и вече са видат
Коментиран от #30
19:16 31.10.2025
16 Маша и Мечока
19:16 31.10.2025
17 Възраждане
Тьо тя каза и никакъв вкиснал борш и БАЛАЛАЙКИ
19:16 31.10.2025
18 Уфф
19:17 31.10.2025
19 Руснаците
Коментиран от #38
19:17 31.10.2025
20 Неееее
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Нееееее. Това не. Това не
Коментиран от #40
19:18 31.10.2025
21 Видьо Видев
До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":Затова ли Путлер въведе купони и ергенски данък?
19:18 31.10.2025
22 си дзън
Ще дойдат да ги асвабаждават бе !
19:18 31.10.2025
23 Факти
19:18 31.10.2025
24 Българин
19:19 31.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Русия
Коментиран от #29, #32
19:19 31.10.2025
27 В България
До коментар #13 от "Да да":Живеят българи които са благодарни на Русия че създаде Третата Българска държава и през 1944 г.не позволи да бъде направена картофена нива на Чърчил.
Марш да празнуваш Хелоуин продажна подметке
Коментиран от #36, #46
19:19 31.10.2025
28 Спецназ
ГРЕШНАТА страна на К.РА!
:))
19:20 31.10.2025
29 Казал
До коментар #26 от "Русия":Тангристкият монголски татаристанец
19:20 31.10.2025
30 Не си в час
До коментар #15 от "Идат и вече са видат":Само турската е над милион!
19:20 31.10.2025
31 Коце гагаузина
Нема вече безплатен борш от посоля
19:21 31.10.2025
32 БОЛШЕВИК
До коментар #26 от "Русия":Русия е на три континента -Европа, Азия и С. Америка ( Аляска)!
Коментиран от #39, #42
19:22 31.10.2025
33 😂😂😂😂😂
19:22 31.10.2025
34 Гост
19:22 31.10.2025
35 Руснаците
Коментиран от #37
19:23 31.10.2025
36 Копейкотрошач
До коментар #27 от "В България":Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.
19:23 31.10.2025
37 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #35 от "Руснаците":Точка.
19:24 31.10.2025
38 Рем Вяхирев
До коментар #19 от "Руснаците":Така така, газът в ЕС продаваха на баснословни цени. А на Китай около и под себестойността. А и Китай е още по-нагъл , колкото ида му се молят и умилкват дребосъците така и не дава окончателно съгласие за новия газопровод - " Силата на Сибир 2" , изнудва ги, иска да купува газа по вътрешни руски цени. Направо ги цепи
Ашколсун
19:24 31.10.2025
39 99%
До коментар #32 от "БОЛШЕВИК":в Азия
19:24 31.10.2025
40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "Неееее":ще го преживеем..някак си../съвет за неопитните копеи-рускините са създадени за любовници , но за жени....бягайте далеч
Коментиран от #51
19:24 31.10.2025
41 Верно било.
19:27 31.10.2025
42 Чингизхан
До коментар #32 от "БОЛШЕВИК":създаде Монговска рус,прекръстена на Московска!
19:27 31.10.2025
43 ру БЛАТА
До коментар #9 от "Ойро":Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ
19:28 31.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Петилетен план
19:30 31.10.2025
46 Авитохол
До коментар #27 от "В България":Да бе и аз така чух , че някой от нещо ви освободил. Всъщност една част от българите са били свободни и преди 1878 ( Раковски, Левски Ботев......) а друга както сте били роби така сте син и останали. Само дето сте сменили един азиатски робовладелец с друг. И парадокса е че тия свободните си дадоха живота да ви освободят макар че предусещаха че вас за нея не ви е еня, вие искахте просто да смените един господар с друг.
19:31 31.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Федося
19:32 31.10.2025
49 Рускините вече няма да гълтат ли?
19:33 31.10.2025
50 Плaмен
На изток са татаро-монголите , а на юг са тарамбуките .
19:34 31.10.2025
51 Цйффххг
До коментар #40 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Срещу ли копейка трепИ го!
19:37 31.10.2025
52 цаопл
До коментар #1 от "Смех":То е по важно накрая кой ще се смее. Някои ще остане озъбен както се смее, и няма да е Русия. Русия си има всичко за поне 100 г напред. Така че със смеха ще я видим работата как е.
19:37 31.10.2025
53 кой да знае
Като фарс!
19:37 31.10.2025
54 Ухаааа
19:37 31.10.2025