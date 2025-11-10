Новини
Мнения »
Евгений Кънев: Днес сме по-зле! Не мога да си представя да се събере ЦК и да махне Пеевски

Евгений Кънев: Днес сме по-зле! Не мога да си представя да се събере ЦК и да махне Пеевски

10 Ноември, 2025 16:02 1 052 14

  • евгений кънев-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • корупция-
  • българия-
  • преход-
  • ес

Макар и с успех на нашата интеграция в ЕС - старият елит си връща постепенно цялата власт. По същия път на получената свобода: медии - съд - политика - икономика. Само дето в негласния член 1, БКП е заменена с Пеевски

Евгений Кънев: Днес сме по-зле! Не мога да си представя да се събере ЦК и да махне Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тази сутрин в парка мой познат ми вика:

“И каква стана тя - след 36 години сме по-зле от преди. Защото не мога да си представя сега да се събере ЦК и да освободи Пеевски”.

Тези 36 години можем точно да разделим на три преходни фази от по 12 години- като вече знаем, че Преход не е синоним на преход към само по-добро.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Прогрес (1989-2001)

Това бе прогресивната фаза. В нея действително, макар и зигзагообразно вървяхме към европейска демокрация и конкурентна пазарна икономика / демократичен капитализъм. Беше започнат и плах опит за европеизация на обществото и смяна на комунистическо-десарския елит. Имаше Европа в медии, политика, икономика и дори в съдебната система, която бе започнала да се реформира. Тази фаза съвпада с отслабена Русия, която имаше малко възможности за директна намеса у нас.

Застой (2001-2013)

Фазата на застой измамно започна с членството в ЕС и НАТО, но на практика с връщането на стария елит във властта чрез негови проксита - и така бяха бламирани и неутрализирани ползите от тези членства, които просто станаха фасада. В тази фаза започна изкупуването на свободните медии от стария елит и завладяването на съдебната система през главния прокурор.

Фазата даде сигнал за приключването на демокрацията - тя завърши с откровен опит за подмяна на избори и инсталиране на техен човек начело И на службите. Фазата съвпада с възхода на Путин в Русия и неговото обръщане срещу Запада.

Регрес (2013-2025)

Макар и с успех на нашата интеграция в ЕС - старият елит си връща постепенно цялата власт. По същия път на получената свобода: медии - съд - политика - икономика.

Само дето в негласния член 1, БКП е заменена с Пеевски.

Разбира се - разликата в битието на българите е драматично: никога не са били по-богати в своята история - благодарение на свободите в този период, които една по една си отиват. Но … ситият търбух е за демокрация глух.

Преходите винаги са 40 години.

Точно 40 години след Освобождението, на 3 март 1918 г Русия капитулира пред България и нейните съюзници и така завършва тогавашният Преход - ставаме свободни след като се освобождаваме от нашия Освободител.

Мойсей е водил 40 години евреите в пустинята - докато си отидат евреите живели в египетско робство и дойдат новите свободни поколения, които не помнят робството.

Наближаваме 40 години от началото на Прехода. И от нас зависи какво ще е Новото начало. Към свободата или … обратно към Египет.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    8 20 Отговор
    Всички беди в БГ идват от руснаците. Да не забравяме, че Пеевски е протеже на Илия Павлов.

    16:04 10.11.2025

  • 2 Пеевски има ли

    14 3 Отговор
    Кредитна или дебитна карта? Как плаща тоя човек?

    Коментиран от #4

    16:06 10.11.2025

  • 3 Ужасен ужас

    21 3 Отговор
    Не знам,кое е по-противно... Пеевски или статията на този измислен палячо

    16:07 10.11.2025

  • 4 Счетоводителя

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пеевски има ли":

    Всичко му е платено на него!

    16:08 10.11.2025

  • 5 честен ционист

    3 1 Отговор
    Преходите не са по 40, а по 37.5 год и с края на четърия, свършва и 150 год наем.

    16:10 10.11.2025

  • 6 Колю двуцевката

    12 2 Отговор
    Какъв хубав екземпляр...за отстрел

    16:11 10.11.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 3 Отговор
    АЗ СЪМ ИМ ПРИГОТВИЛ БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА
    ......
    ПЕЕВСКИ Е СЪЗДАДЕН ОТ АГЕНТА НА ДС ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ , СИНА МУ АНГЕЛ ПАРАСКЕВОВ АНГЕЛОВ И АГЕНТА НА ДС ПЕТЪР АТАНАСОВ МАНДЖУКОВ ...
    ЧЕТВОРНИ ПРЕДАТЕЛИ - НА НАРОДА , НА РОДИНАТА СИ , НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ИДЕАЛИ И НА ХРИСТИЯНСКИЯ МОРАЛ

    16:12 10.11.2025

  • 8 ?????

    7 1 Отговор
    Ха ха.
    Много ме умили "прогресивната фаза" на Евгений Кънев.
    Отде ги копат такива?
    Да беше прочел днешната писаница на Кеворк Кеворкян.

    16:16 10.11.2025

  • 9 си дзън

    5 4 Отговор
    Какъв ЦК бе Кънев? Шефът на ДАНС (който може да закопчее всеки) е много добър приятел на Пеески,
    шефът на ВСС (от който зависят кариерите на съдии и прокурори) му е тъст. Само с тези двамата
    Пеевски може да арестува и осъди всеки с един фалшив донос.

    16:17 10.11.2025

  • 10 Трол

    3 2 Отговор
    Г-н Пеевски няма да го пенсионира ЦК.

    16:20 10.11.2025

  • 11 Пеевски

    1 0 Отговор
    няма да го махаме, а ще го избираме за премиер!

    Работа ли другарю Евгений?

    Заради такива с руски имена сме на тоя хал!

    16:36 10.11.2025

  • 12 Мутата

    1 0 Отговор
    Важното е да има банани.

    16:36 10.11.2025

  • 13 Иван Вазов

    0 0 Отговор
    Да напомня на гусин Кънев, не знам какъв е по образование, че към 3 март 1918 г. Русия няма как да капитулира "пред България", защото към онзи момент Русия (Руската империя) не съществува. Ликвидирана от другаря Ленин и компания.

    16:38 10.11.2025

  • 14 двойно счетоводство

    0 0 Отговор
    Не спират да ме удивляват движещите мотиви на Кънев за всекидневните му излияния.Във фазата за регреса много удобно е премълчал виновниците за това в последните години.

    16:43 10.11.2025