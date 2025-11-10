Евгений Кънев: Днес сме по-зле! Не мога да си представя да се събере ЦК и да махне Пеевски

Тази сутрин в парка мой познат ми вика:
“И каква стана тя - след 36 години сме по-зле от преди. Защото не мога да си представя сега да се събере ЦК и да освободи Пеевски”.
Тези 36 години можем точно да разделим на три преходни фази от по 12 години- като вече знаем, че Преход не е синоним на преход към само по-добро.
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Прогрес (1989-2001)
Това бе прогресивната фаза. В нея действително, макар и зигзагообразно вървяхме към европейска демокрация и конкурентна пазарна икономика / демократичен капитализъм. Беше започнат и плах опит за европеизация на обществото и смяна на комунистическо-десарския елит. Имаше Европа в медии, политика, икономика и дори в съдебната система, която бе започнала да се реформира. Тази фаза съвпада с отслабена Русия, която имаше малко възможности за директна намеса у нас.
Застой (2001-2013)
Фазата на застой измамно започна с членството в ЕС и НАТО, но на практика с връщането на стария елит във властта чрез негови проксита - и така бяха бламирани и неутрализирани ползите от тези членства, които просто станаха фасада. В тази фаза започна изкупуването на свободните медии от стария елит и завладяването на съдебната система през главния прокурор.
Фазата даде сигнал за приключването на демокрацията - тя завърши с откровен опит за подмяна на избори и инсталиране на техен човек начело И на службите. Фазата съвпада с възхода на Путин в Русия и неговото обръщане срещу Запада.
Регрес (2013-2025)
Макар и с успех на нашата интеграция в ЕС - старият елит си връща постепенно цялата власт. По същия път на получената свобода: медии - съд - политика - икономика.
Само дето в негласния член 1, БКП е заменена с Пеевски.
Разбира се - разликата в битието на българите е драматично: никога не са били по-богати в своята история - благодарение на свободите в този период, които една по една си отиват. Но … ситият търбух е за демокрация глух.
Преходите винаги са 40 години.
Точно 40 години след Освобождението, на 3 март 1918 г Русия капитулира пред България и нейните съюзници и така завършва тогавашният Преход - ставаме свободни след като се освобождаваме от нашия Освободител.
Мойсей е водил 40 години евреите в пустинята - докато си отидат евреите живели в египетско робство и дойдат новите свободни поколения, които не помнят робството.
Наближаваме 40 години от началото на Прехода. И от нас зависи какво ще е Новото начало. Към свободата или … обратно към Египет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
16:04 10.11.2025
2 Пеевски има ли
Коментиран от #4
16:06 10.11.2025
3 Ужасен ужас
16:07 10.11.2025
4 Счетоводителя
До коментар #2 от "Пеевски има ли":Всичко му е платено на него!
16:08 10.11.2025
5 честен ционист
16:10 10.11.2025
6 Колю двуцевката
16:11 10.11.2025
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ПЕЕВСКИ Е СЪЗДАДЕН ОТ АГЕНТА НА ДС ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ , СИНА МУ АНГЕЛ ПАРАСКЕВОВ АНГЕЛОВ И АГЕНТА НА ДС ПЕТЪР АТАНАСОВ МАНДЖУКОВ ...
ЧЕТВОРНИ ПРЕДАТЕЛИ - НА НАРОДА , НА РОДИНАТА СИ , НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ИДЕАЛИ И НА ХРИСТИЯНСКИЯ МОРАЛ
16:12 10.11.2025
8 ?????
Много ме умили "прогресивната фаза" на Евгений Кънев.
Отде ги копат такива?
Да беше прочел днешната писаница на Кеворк Кеворкян.
16:16 10.11.2025
9 си дзън
шефът на ВСС (от който зависят кариерите на съдии и прокурори) му е тъст. Само с тези двамата
Пеевски може да арестува и осъди всеки с един фалшив донос.
16:17 10.11.2025
10 Трол
16:20 10.11.2025
11 Пеевски
Работа ли другарю Евгений?
Заради такива с руски имена сме на тоя хал!
16:36 10.11.2025
12 Мутата
16:36 10.11.2025
13 Иван Вазов
16:38 10.11.2025
14 двойно счетоводство
16:43 10.11.2025