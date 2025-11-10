Евгений Кънев: Днес сме по-зле! Не мога да си представя да се събере ЦК и да махне Пеевски

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тази сутрин в парка мой познат ми вика:

“И каква стана тя - след 36 години сме по-зле от преди. Защото не мога да си представя сега да се събере ЦК и да освободи Пеевски”.

Тези 36 години можем точно да разделим на три преходни фази от по 12 години- като вече знаем, че Преход не е синоним на преход към само по-добро.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Прогрес (1989-2001)

Това бе прогресивната фаза. В нея действително, макар и зигзагообразно вървяхме към европейска демокрация и конкурентна пазарна икономика / демократичен капитализъм. Беше започнат и плах опит за европеизация на обществото и смяна на комунистическо-десарския елит. Имаше Европа в медии, политика, икономика и дори в съдебната система, която бе започнала да се реформира. Тази фаза съвпада с отслабена Русия, която имаше малко възможности за директна намеса у нас.

Застой (2001-2013)

Фазата на застой измамно започна с членството в ЕС и НАТО, но на практика с връщането на стария елит във властта чрез негови проксита - и така бяха бламирани и неутрализирани ползите от тези членства, които просто станаха фасада. В тази фаза започна изкупуването на свободните медии от стария елит и завладяването на съдебната система през главния прокурор.

Фазата даде сигнал за приключването на демокрацията - тя завърши с откровен опит за подмяна на избори и инсталиране на техен човек начело И на службите. Фазата съвпада с възхода на Путин в Русия и неговото обръщане срещу Запада.

Регрес (2013-2025)

Макар и с успех на нашата интеграция в ЕС - старият елит си връща постепенно цялата власт. По същия път на получената свобода: медии - съд - политика - икономика.

Само дето в негласния член 1, БКП е заменена с Пеевски.

Разбира се - разликата в битието на българите е драматично: никога не са били по-богати в своята история - благодарение на свободите в този период, които една по една си отиват. Но … ситият търбух е за демокрация глух.

Преходите винаги са 40 години.

Точно 40 години след Освобождението, на 3 март 1918 г Русия капитулира пред България и нейните съюзници и така завършва тогавашният Преход - ставаме свободни след като се освобождаваме от нашия Освободител.

Мойсей е водил 40 години евреите в пустинята - докато си отидат евреите живели в египетско робство и дойдат новите свободни поколения, които не помнят робството.

Наближаваме 40 години от началото на Прехода. И от нас зависи какво ще е Новото начало. Към свободата или … обратно към Египет.