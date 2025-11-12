Кристиян Шкварек: Като не искаме бюджет „Постна пица“, получаваме „Пица на заем“

Когато гражданите не искат държавата да им сервира “постна пица”, замесена от данъците им, но не искат и въпросните данъците да се повишават, те неизбежно ще започнат да получават пица на заем. Елементарната математика го изисква.
След няколко години подред такава “пица на заем”, то само плащанията по лихвите започват да заемат размерите на цели отрасли в държавата. В САЩ, например, ежегодното погасяване на лихвите по заемите на федералното правителство тази година надхвърлиха размера на целия бюджет за отбрана - 1 трилион долара, който и без това е най-големият в света. Демек данъкоплатците в САЩ плащат 2 “най-големи отбранителни бюджета в света” на година, ама единият е само лихви.
Икономисти вече изчислиха, че ако сегашният тренд на паричната политика на България продължи, то след няколко години ще преминем 60% дълг към БВП и над 2% от БВП размер на ежегодните плащания по лихвите. Това - 2% от БВП, са милиарди, които всяка година бихме могли да инвестираме в инфраструктура, здравеопазване или образование, ама вместо това ще ги горим за лихви. Всяка година.
Пиша всичко това за онези леви хора в страната, предимно лелки и чичовци, които иначе много мразят международните институции, американските бази, вноските за ЕС и НАТО, и въобще всякакво “чуждо загробване”. Ама успоредно с това реват постоянно за още държава, “къде е държавата!”, кога “тия в парламента ще качат заплатите”, да не се пипа публичния сектор, сакън да се спомене дори думата приватизация, настояване за още и още раздаване от държавата.
Разберете, че с това раздаване съвсем скоро страната ни ще бъде в ситуация, в която ще плаща 2% от цялото си годишно БВП тъкмо на международните, финансови институции, които мразите. Просто за погасяване на лихви. Ще даваме данък от джоба си в огромни размери, равняващи се на милиарди всяка година, просто за да плащаме за грешката, че сме допуснали страната да задлъжнее. А сме го допуснали веднъж, защото докарахме Асен Василев, който гръмко обяви “край на постната пица!” и стотици хиляди приеха това радушно, и втори път, защото позволихме тази практика да продължи. Позволяваме го и в момента.
1 Росен
13:05 12.11.2025
2 Един
Само за заема изтеглен за 2025 ще плащаме по 4 милиона на ден!!!!
За 2026 добавяме още 4 милиона на ден!
А са предвидени почти същите заеми и за 27ма и 28ма!
Престъпниците Борисов Пеевски ще ни костват едно 15тина милиона само лихви!
А като оберат и затворят и Лукоил ще затворим и държавата!
13:14 12.11.2025
3 Тиква Стайл
Коментиран от #6
13:16 12.11.2025
4 Родина
отрасли които трябва да останат държавни . Колко
хора от МВР и военни са със ТЕЛК ? Защо бъркате
държава с държавна администрация? Защо, не
искат да си махнат бонусите ? Защо , не си плащат
осигуровките ? Защо не разчистите съд и прокуратура? Защо , съдии и прокурори им продавате и подкупване с евтини жилища ? Извадете имотното състояние на съд и прокуратура.
Надявам се автора да чете . И да не пише глупости.
13:16 12.11.2025
5 тиририрам
13:17 12.11.2025
6 Според теб
До коментар #3 от "Тиква Стайл":Полицаите заслужено получиха огромно увеличение на заплатите , раздутата администрация не е проблем,увеличение на доходите на учители и д-р държавни служители също е оправдано?!? А че корупцията трябва да се бори е така
13:34 12.11.2025