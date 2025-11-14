Когато законът „Магнитски“ причинява болка…

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В последните години в българската политическа сцена имаме интересна конвергенция между националните власти, бизнес интересите и глобалните геополитически влияния. Също така малко са фигурите, които символизират това по-добре, отколкото Бойко Борисов, Владислав Горанов и Делян Пеевски. Защо говорим за тях, защото ги обединява едно – санкции по „Магнитски“. Без Борисов, разбира се. Но!

Бойко Борисов, с цялата тежест на своето политическо минало, продължава да се опитва да остане централна фигура в управлението. Неговият стил често е свързван с пряката връзка между власт, финанси и влияние. А в този контекст ролята на Горанов като финансов министър (в различни мандати) е ключова, защото именно финансовите политики, бюджетът и механизмите за контрол са ареалите, през които се прокарват силови интереси, но не само.

Владислав Горанов беше санкциониран през 2023 г. с аргумента, че е използвал поста си, „за да подпомогне подкупването на български държавни лица и да лиши българската държава от данъчни постъпления в полза на български олигарси“. Горанов тогава отрече обвиненията и каза, че американската страна е била „подведена“. Това стана, разбира се, по времето на ареста на крупния бизнесмен Васил Божков (б.р. – също включен в списъка „Магнитски“).

Когато се заговори за санкции, визирайки закона „Магнитски“, веднага се появяват тревогите: кой ще бъде ударен, кой ще бъде хванат.

Санкциите по закона „Магнитски“ са инструмент на международния натиск, който се активира, когато механизмите на правосъдие и върховенство на закона са системно нарушени. Прилагането на такива санкции в България, срещу личности от високо ниво, не е просто юридическа стъпка, а сигнал на международната общност, че държавата се наблюдава и подлежи на контрол.

След като американският вестник "Уолстрийт джърнъл" издаде, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши за продажба на дял в "Турски поток" и за отслабване на санкциите по "Магнитски", после самият Борисов призна за част от информациите в статията. Борисов директно посочи, че е "промотирал" българския участък от "Турски поток" пред Тръмп-младши, а също и детайлно му е разказал за санкциите на бившия си финансов министър Владислав Горанов по глобалния акт "Магнитски". Борисов отрече да е говорил пред Тръмп-младши за санкциите по "Магнитски" на Делян Пеевски. Борисов също така отхвърли и твърденията в статията на американското издание, че е търсил американски инвеститор за рафинерията на "Лукойл" в България.

"Ама, разбира се, че ще разкажа как човекът (Владислав Горанов - б.а.), който ни вкара в Европейския банков съюз, в еврозоната, те му сложиха "Магнитски". Разказах го, разбира се", каза Борисов.

На въпрос дали за санкциите на Пеевски по “Магнитски” е станало въпрос, той казва: "Не, категорично не. Аз няма в контекста на какво да сложа името Пеевски.“

Кога Борисов го боли истински

Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов има голям гръб. Все така казва. И че много хора се катерят по него, но гърбът му също бил и хлъзгав… Много падали. Когато Борисов бе арестуван, по времето на управлението на Кирил Петков, него го болеше. Не че ще спи на нар с оповръщано одеяло, а че бяха арестувани още Севда Шишманова и Владислав Горанов. Съдът по-късно се произнесе, че арестът бил незаконен (б.р. – то и нищо не се намери), но тогава Борисов го болеше истински – за Шишманова и Горанов. Защо за тях? И двамата са му близки – тя пресаташе на партията, той финансов министър. И двамата доверени лица. Щото в политиката сам човек не може. Трябват му доверени хора. Ти ще станеш министър, после ще си подредим това, ще направим онова – ще си заслужава, ще видиш. Със сигурност е имало такива обещания. А после арест… Ами, за арест не сме говорили. И за санкции по „Магнитски“ не сме говорили.



И когато има арест и санкции, които рефлектират върху други, Борисов страда. Да беше той, ха, минало заминало. През какво ли не е минавал. Но, когато страдат други, а Борисов няма власт да оправи нещата, го боли. Ето затова Борисов е повдигнал пред Доналд Тръмп-младши въпроса за санкциите по глобалния закон "Магнитски", наложени от САЩ на съпартиеца му и бивш финансов министър Владислав Горанов. Борисов болка търпи, но още повече го боли, когато страдат хора около него, а той не може да направи нищо. Дали това важи и за Горанов…