Новини
Мнения »
Когато законът „Магнитски“ причинява болка…

Когато законът „Магнитски“ причинява болка…

14 Ноември, 2025 13:24 741 12

  • борисов-
  • горанов-
  • магнитски-
  • пеевски-
  • божков-
  • арест

Гърбът ми е широк, но хлъзгав, казва лидерът на ГЕРБ

Когато законът „Магнитски“ причинява болка… - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В последните години в българската политическа сцена имаме интересна конвергенция между националните власти, бизнес интересите и глобалните геополитически влияния. Също така малко са фигурите, които символизират това по-добре, отколкото Бойко Борисов, Владислав Горанов и Делян Пеевски. Защо говорим за тях, защото ги обединява едно – санкции по „Магнитски“. Без Борисов, разбира се. Но!

Бойко Борисов, с цялата тежест на своето политическо минало, продължава да се опитва да остане централна фигура в управлението. Неговият стил често е свързван с пряката връзка между власт, финанси и влияние. А в този контекст ролята на Горанов като финансов министър (в различни мандати) е ключова, защото именно финансовите политики, бюджетът и механизмите за контрол са ареалите, през които се прокарват силови интереси, но не само.

Владислав Горанов беше санкциониран през 2023 г. с аргумента, че е използвал поста си, „за да подпомогне подкупването на български държавни лица и да лиши българската държава от данъчни постъпления в полза на български олигарси“. Горанов тогава отрече обвиненията и каза, че американската страна е била „подведена“. Това стана, разбира се, по времето на ареста на крупния бизнесмен Васил Божков (б.р. – също включен в списъка „Магнитски“).

Когато се заговори за санкции, визирайки закона „Магнитски“, веднага се появяват тревогите: кой ще бъде ударен, кой ще бъде хванат.

Санкциите по закона „Магнитски“ са инструмент на международния натиск, който се активира, когато механизмите на правосъдие и върховенство на закона са системно нарушени. Прилагането на такива санкции в България, срещу личности от високо ниво, не е просто юридическа стъпка, а сигнал на международната общност, че държавата се наблюдава и подлежи на контрол.

След като американският вестник "Уолстрийт джърнъл" издаде, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши за продажба на дял в "Турски поток" и за отслабване на санкциите по "Магнитски", после самият Борисов призна за част от информациите в статията. Борисов директно посочи, че е "промотирал" българския участък от "Турски поток" пред Тръмп-младши, а също и детайлно му е разказал за санкциите на бившия си финансов министър Владислав Горанов по глобалния акт "Магнитски". Борисов отрече да е говорил пред Тръмп-младши за санкциите по "Магнитски" на Делян Пеевски. Борисов също така отхвърли и твърденията в статията на американското издание, че е търсил американски инвеститор за рафинерията на "Лукойл" в България.

"Ама, разбира се, че ще разкажа как човекът (Владислав Горанов - б.а.), който ни вкара в Европейския банков съюз, в еврозоната, те му сложиха "Магнитски". Разказах го, разбира се", каза Борисов.

На въпрос дали за санкциите на Пеевски по “Магнитски” е станало въпрос, той казва: "Не, категорично не. Аз няма в контекста на какво да сложа името Пеевски.“

Кога Борисов го боли истински
Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов има голям гръб. Все така казва. И че много хора се катерят по него, но гърбът му също бил и хлъзгав… Много падали. Когато Борисов бе арестуван, по времето на управлението на Кирил Петков, него го болеше. Не че ще спи на нар с оповръщано одеяло, а че бяха арестувани още Севда Шишманова и Владислав Горанов. Съдът по-късно се произнесе, че арестът бил незаконен (б.р. – то и нищо не се намери), но тогава Борисов го болеше истински – за Шишманова и Горанов. Защо за тях? И двамата са му близки – тя пресаташе на партията, той финансов министър. И двамата доверени лица. Щото в политиката сам човек не може. Трябват му доверени хора. Ти ще станеш министър, после ще си подредим това, ще направим онова – ще си заслужава, ще видиш. Със сигурност е имало такива обещания. А после арест… Ами, за арест не сме говорили. И за санкции по „Магнитски“ не сме говорили.

И когато има арест и санкции, които рефлектират върху други, Борисов страда. Да беше той, ха, минало заминало. През какво ли не е минавал. Но, когато страдат други, а Борисов няма власт да оправи нещата, го боли. Ето затова Борисов е повдигнал пред Доналд Тръмп-младши въпроса за санкциите по глобалния закон "Магнитски", наложени от САЩ на съпартиеца му и бивш финансов министър Владислав Горанов. Борисов болка търпи, но още повече го боли, когато страдат хора около него, а той не може да направи нищо. Дали това важи и за Горанов…


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12340

    7 0 Отговор
    Към тия болки Бацето
    отдавна е привикнат от Поли от Симитли,
    че му и харесва вече...
    .. А Влади не познава и никога не лъже! :)

    13:33 14.11.2025

  • 2 Парадокс БГ

    8 0 Отговор
    Статията за пореден път показва онова, което Борисов най-усърдно се опитва да скрие – че зад фасадата на „стабилност“ стои мрежа от зависимости, лични лоялности и непрозрачни политико-бизнес връзки. Неговото поведение спрямо санкциите „Магнитски“ е показателно: когато ударът засяга близките му хора, той внезапно става активен, тревожи се, говори пред американски представители, опитва се да изчисти образи. Но когато става дума за системните проблеми, довели до тези санкции – корупционни практики, заличени граници между власт и бизнес, отсъствие на реална отговорност – Борисов или мълчи, или прехвърля вината.

    Този модел на „лична болка“ вместо държавническа позиция е в основата на кризата на доверието към институциите. Борисов не говори за нужните реформи, а за своя малък кръг – сякаш държавата е продължение на личните му отношения. И докато той играе ролята на защитник на „своите хора“, България остава в капана на същите зависимости, които доведоха до санкции и международна изолация.

    13:33 14.11.2025

  • 3 да си припомним

    0 0 Отговор
    Правна рамка за прилагането на санкции в ЕС
    Това е комбинация от няколко акта:
    • Член 29 ДЕС – решения на Съвета в рамките на Общата външна политика (ОВППС);
    • Член 215 ДФЕС – регламентите на Съвета, които придават директна сила на санкциите в правния ред на ЕС;
    • Council Decision (CFSP) 2020/1999 – съпътстващото решение, което определя политическите и правните мотиви зад Регламент 2020/1998.
    EUR-Lex – Decision (CFSP) 2020/1999
    Как се прилагат тези актове за държавите членки
    • Всички държави членки са длъжни да прилагат санкционните регламенти на ЕС директно (без нужда от национален закон).
    • Държавите нямат право да въвеждат собствени санкционни режими, освен в тесни сфери като визовите ограничения или националната сигурност.
    • Ако държава се опита да наложи „едностранен Магнитски режим“, който включва икономически мерки, той ще противоречи на Регламент 2020/1998 и на член 215 ДФЕС.

    13:33 14.11.2025

  • 4 ТАКА ТАКА И ПО

    1 0 Отговор
    ТОЗИ ХЛЪЗГАВ ГРЪБ ДО КРАЯ НА. СВЕТА.

    13:34 14.11.2025

  • 5 да продължим

    0 0 Отговор
    EUR-Lex – Regulation (EU) 2020/1998
    Blocking Statute – защита от екстериториални чужди санкции
    Council Regulation (EC) No 2271/96
    (официално: protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country)
    Цел:
    Да защити европейски граждани, компании и организации от екстериториалното прилагане на чужди закони, включително санкции, наложени от САЩ.
    Пример:
    Ако американски закон (вкл. Global Magnitsky Act) се опитва да задължи европейска фирма да прекрати отношения с друго лице, ЕС може:
    • да забрани на тази фирма да се съобразява с това изискване;
    • да ѝ даде право на компенсация за понесени щети.

    13:36 14.11.2025

  • 6 егати независимата държава

    2 0 Отговор
    която кляка на външен натиск! Как сте, независимите, май нищо не зависи от вас, а?!?!

    13:38 14.11.2025

  • 7 Борисов трябва да бъде разследван!!!

    3 0 Отговор
    Политическият модел, който Бойко Борисов олицетворява, Е РУХНАЛ МОРАЛНО, но продължава да се влачи напред по инерция, захранван от страх, зависимости и лично покровителство. Реакциите му към санкциите „Магнитски“ са болезнен пример: Борисов НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА ЧЕСТТА НА ДЪРЖАВАТА, НИТО СРАМЪТ, КОЙТО ПАДА ВЪРХУ БЪЛГАРИЯ. Интересува го само тесният му кръг – хората, чрез които е държал властта си като ЧАСТНА ФИРМА.
    Борисов не е жертва – той е архитектът на политическата среда, в която санкциите „Магнитски“ станаха неизбежни. Докато той драматизира „болката“ си за Горанов, страната плаща цената за годините на неговото БЕЗКОНТРОЛНО и НЕКАДЪРНО УПРАВЛЕНИЕ, за преплитането на власт и бизнес, за мълчаливото толериране на олигархични мрежи.
    Опитът му да обсъжда санкции с Тръмп-младши, сякаш урежда дребен бизнес спор, е върхът на ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦИНИЗЪМ. България не е неговият личен двор, нито международната политика е ПАЗАР ЗА РАЗМЯНА НА УСЛУГИ. Борисов може и да твърди, че „го боли“, но истината е проста: боли го само когато се разклащат собствените му зависимости. А държавата? Тя остава последна в списъка.

    13:39 14.11.2025

  • 8 Борисов - брутално нагъл

    2 0 Отговор
    Бойко Борисов пак се прави на мъченик – „боляло го“, когато санкциите стигат до хората му. Истината е проста: боли го само когато се разпада собствената му мрежа от зависими. За държавата – нула. За себе си – всичко. Традиционният Борисов: уж защитник, а всъщност човек, който мисли единствено как да спаси кожата на приближените си, защото без тях и той остава гол.

    13:40 14.11.2025

  • 9 Корупцияяяя!!!

    2 0 Отговор
    Мисля, че е изключително тревожно и показателно за отношението му към държавата: ако твърденията са верни, Борисов говори за продажба на „стратегически национални активи“ (газопровода и петролната инфраструктура), сякаш са негова лична собственост, а не част от българския обществен ресурс.
    Такъв подход граничи с корупция на най-високо ниво — не просто лобиране за инвестиции, а използване на националното богатство за лично или кланово оцеляване и за защита на приближени, санкционирани по „Магнитски“.
    Дори да твърди, че „не е предлагал сделка“, фактът, че темата за тези активи е била поставена в разговор с Доналд Тръмп-младши, буди сериозни съмнения за морал и национална отговорност.

    13:43 14.11.2025

  • 10 "Магнитски“ причинява ли болка…

    2 0 Отговор
    Шиши дали няма дебитни и кредитни карти? Как живе тоя човек се чудя ? А?

    Коментиран от #12

    13:43 14.11.2025

  • 11 Борисов е Позор!

    1 0 Отговор
    Ако Борисов наистина е говорил за държавни активи сякаш са личен разменен чип, това не е просто политическа безотговорност — това е демонстрация на манталитета му: държавата = неговата фирма, ресурсите = неговия джоб, международните отношения = пазар за уреждане на свои хора.
    Дори самото усещане, че може да „предлага“ нещо подобно, показва колко дълбоко е враснал авторитарният му инстинкт. Този човек години наред управлява България като едноличен търговец, а не като премиер. И когато дойдат санкции, вместо да мисли как да изчисти името на държавата, мисли как да спаси тези, които държат неговите собствени зависимости.
    Такова поведение не е просто грозно — то е унизително за държавата. Прави България да изглежда като нечи частен имот, който Борисов може да раздава, залага и разменя според моментния си интерес. И най-страшното е, че ако това е стилът, който е виждал като „нормален“, можем само да си представим какво се е случвало, когато никой не е гледал.

    13:45 14.11.2025

  • 12 Шишкото е умен !

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от ""Магнитски“ причинява ли болка…":

    Само пари в кеш и никакви банки. Робите са през банки ....

    13:45 14.11.2025