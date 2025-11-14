Когато законът „Магнитски“ причинява болка…

В последните години в българската политическа сцена имаме интересна конвергенция между националните власти, бизнес интересите и глобалните геополитически влияния. Също така малко са фигурите, които символизират това по-добре, отколкото Бойко Борисов, Владислав Горанов и Делян Пеевски. Защо говорим за тях, защото ги обединява едно – санкции по „Магнитски“. Без Борисов, разбира се. Но!
Бойко Борисов, с цялата тежест на своето политическо минало, продължава да се опитва да остане централна фигура в управлението. Неговият стил често е свързван с пряката връзка между власт, финанси и влияние. А в този контекст ролята на Горанов като финансов министър (в различни мандати) е ключова, защото именно финансовите политики, бюджетът и механизмите за контрол са ареалите, през които се прокарват силови интереси, но не само.
Владислав Горанов беше санкциониран през 2023 г. с аргумента, че е използвал поста си, „за да подпомогне подкупването на български държавни лица и да лиши българската държава от данъчни постъпления в полза на български олигарси“. Горанов тогава отрече обвиненията и каза, че американската страна е била „подведена“. Това стана, разбира се, по времето на ареста на крупния бизнесмен Васил Божков (б.р. – също включен в списъка „Магнитски“).
Когато се заговори за санкции, визирайки закона „Магнитски“, веднага се появяват тревогите: кой ще бъде ударен, кой ще бъде хванат.
Санкциите по закона „Магнитски“ са инструмент на международния натиск, който се активира, когато механизмите на правосъдие и върховенство на закона са системно нарушени. Прилагането на такива санкции в България, срещу личности от високо ниво, не е просто юридическа стъпка, а сигнал на международната общност, че държавата се наблюдава и подлежи на контрол.
След като американският вестник "Уолстрийт джърнъл" издаде, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши за продажба на дял в "Турски поток" и за отслабване на санкциите по "Магнитски", после самият Борисов призна за част от информациите в статията. Борисов директно посочи, че е "промотирал" българския участък от "Турски поток" пред Тръмп-младши, а също и детайлно му е разказал за санкциите на бившия си финансов министър Владислав Горанов по глобалния акт "Магнитски". Борисов отрече да е говорил пред Тръмп-младши за санкциите по "Магнитски" на Делян Пеевски. Борисов също така отхвърли и твърденията в статията на американското издание, че е търсил американски инвеститор за рафинерията на "Лукойл" в България.
"Ама, разбира се, че ще разкажа как човекът (Владислав Горанов - б.а.), който ни вкара в Европейския банков съюз, в еврозоната, те му сложиха "Магнитски". Разказах го, разбира се", каза Борисов.
На въпрос дали за санкциите на Пеевски по “Магнитски” е станало въпрос, той казва: "Не, категорично не. Аз няма в контекста на какво да сложа името Пеевски.“
Кога Борисов го боли истински
Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов има голям гръб. Все така казва. И че много хора се катерят по него, но гърбът му също бил и хлъзгав… Много падали. Когато Борисов бе арестуван, по времето на управлението на Кирил Петков, него го болеше. Не че ще спи на нар с оповръщано одеяло, а че бяха арестувани още Севда Шишманова и Владислав Горанов. Съдът по-късно се произнесе, че арестът бил незаконен (б.р. – то и нищо не се намери), но тогава Борисов го болеше истински – за Шишманова и Горанов. Защо за тях? И двамата са му близки – тя пресаташе на партията, той финансов министър. И двамата доверени лица. Щото в политиката сам човек не може. Трябват му доверени хора. Ти ще станеш министър, после ще си подредим това, ще направим онова – ще си заслужава, ще видиш. Със сигурност е имало такива обещания. А после арест… Ами, за арест не сме говорили. И за санкции по „Магнитски“ не сме говорили.
И когато има арест и санкции, които рефлектират върху други, Борисов страда. Да беше той, ха, минало заминало. През какво ли не е минавал. Но, когато страдат други, а Борисов няма власт да оправи нещата, го боли. Ето затова Борисов е повдигнал пред Доналд Тръмп-младши въпроса за санкциите по глобалния закон "Магнитски", наложени от САЩ на съпартиеца му и бивш финансов министър Владислав Горанов. Борисов болка търпи, но още повече го боли, когато страдат хора около него, а той не може да направи нищо. Дали това важи и за Горанов…
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 12340
отдавна е привикнат от Поли от Симитли,
че му и харесва вече...
.. А Влади не познава и никога не лъже! :)
13:33 14.11.2025
2 Парадокс БГ
Този модел на „лична болка“ вместо държавническа позиция е в основата на кризата на доверието към институциите. Борисов не говори за нужните реформи, а за своя малък кръг – сякаш държавата е продължение на личните му отношения. И докато той играе ролята на защитник на „своите хора“, България остава в капана на същите зависимости, които доведоха до санкции и международна изолация.
13:33 14.11.2025
3 да си припомним
Това е комбинация от няколко акта:
• Член 29 ДЕС – решения на Съвета в рамките на Общата външна политика (ОВППС);
• Член 215 ДФЕС – регламентите на Съвета, които придават директна сила на санкциите в правния ред на ЕС;
• Council Decision (CFSP) 2020/1999 – съпътстващото решение, което определя политическите и правните мотиви зад Регламент 2020/1998.
EUR-Lex – Decision (CFSP) 2020/1999
Как се прилагат тези актове за държавите членки
• Всички държави членки са длъжни да прилагат санкционните регламенти на ЕС директно (без нужда от национален закон).
• Държавите нямат право да въвеждат собствени санкционни режими, освен в тесни сфери като визовите ограничения или националната сигурност.
• Ако държава се опита да наложи „едностранен Магнитски режим“, който включва икономически мерки, той ще противоречи на Регламент 2020/1998 и на член 215 ДФЕС.
13:33 14.11.2025
4 ТАКА ТАКА И ПО
13:34 14.11.2025
5 да продължим
Blocking Statute – защита от екстериториални чужди санкции
Council Regulation (EC) No 2271/96
(официално: protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country)
Цел:
Да защити европейски граждани, компании и организации от екстериториалното прилагане на чужди закони, включително санкции, наложени от САЩ.
Пример:
Ако американски закон (вкл. Global Magnitsky Act) се опитва да задължи европейска фирма да прекрати отношения с друго лице, ЕС може:
• да забрани на тази фирма да се съобразява с това изискване;
• да ѝ даде право на компенсация за понесени щети.
13:36 14.11.2025
6 егати независимата държава
13:38 14.11.2025
7 Борисов трябва да бъде разследван!!!
Борисов не е жертва – той е архитектът на политическата среда, в която санкциите „Магнитски“ станаха неизбежни. Докато той драматизира „болката“ си за Горанов, страната плаща цената за годините на неговото БЕЗКОНТРОЛНО и НЕКАДЪРНО УПРАВЛЕНИЕ, за преплитането на власт и бизнес, за мълчаливото толериране на олигархични мрежи.
Опитът му да обсъжда санкции с Тръмп-младши, сякаш урежда дребен бизнес спор, е върхът на ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦИНИЗЪМ. България не е неговият личен двор, нито международната политика е ПАЗАР ЗА РАЗМЯНА НА УСЛУГИ. Борисов може и да твърди, че „го боли“, но истината е проста: боли го само когато се разклащат собствените му зависимости. А държавата? Тя остава последна в списъка.
13:39 14.11.2025
8 Борисов - брутално нагъл
13:40 14.11.2025
9 Корупцияяяя!!!
Такъв подход граничи с корупция на най-високо ниво — не просто лобиране за инвестиции, а използване на националното богатство за лично или кланово оцеляване и за защита на приближени, санкционирани по „Магнитски“.
Дори да твърди, че „не е предлагал сделка“, фактът, че темата за тези активи е била поставена в разговор с Доналд Тръмп-младши, буди сериозни съмнения за морал и национална отговорност.
13:43 14.11.2025
10 "Магнитски“ причинява ли болка…
Коментиран от #12
13:43 14.11.2025
11 Борисов е Позор!
Дори самото усещане, че може да „предлага“ нещо подобно, показва колко дълбоко е враснал авторитарният му инстинкт. Този човек години наред управлява България като едноличен търговец, а не като премиер. И когато дойдат санкции, вместо да мисли как да изчисти името на държавата, мисли как да спаси тези, които държат неговите собствени зависимости.
Такова поведение не е просто грозно — то е унизително за държавата. Прави България да изглежда като нечи частен имот, който Борисов може да раздава, залага и разменя според моментния си интерес. И най-страшното е, че ако това е стилът, който е виждал като „нормален“, можем само да си представим какво се е случвало, когато никой не е гледал.
13:45 14.11.2025
12 Шишкото е умен !
До коментар #10 от ""Магнитски“ причинява ли болка…":Само пари в кеш и никакви банки. Робите са през банки ....
13:45 14.11.2025