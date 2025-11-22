Украински офицер призна: От месеци не можем да ротираме войниците! Оставяме ги просто да умират в окопите

Все по-често в Силите за отбрана на Украйна се среща явлението, при което войниците прекарват непрекъснато 200-300 дни на предните позиции. И най-лошото е, че далеч не винаги този срок завършва със завръщане в тила. Това разкри в своя блог в "Телеграм" старши лейтенант от Силите за отбрана на Украйна с псевдоним "Алекс", уточни УНИАН.
Той отбелязва, че неотдавна - само преди половин година - силен интерес и отзвук предизвикваха случаи, когато някой не можеше да напусне предните позиции в продължение на 60-70 дни.
"Сега се случват случаи на 470 дни на позиция и т.н... сякаш вече 200-300 дни в сравнение с преди престават да бъдат фантастични.
Тъжното в такива истории е, че имаше, има и ще има случаи, когато бойците седят на позиции стотици дни и в резултат дори не могат да дочакат изтеглянето си и в резултат просто загиват в битки; такива ситуации са много повече от успешните изтегляния", пише офицерът.
Началникът на Генералния щаб на ВСУ Андрей Гнатов призна, че украинската армия е значително изтощена след 4 години война.
В същото време висшият офицер отбелязва, че Украйна намира инструменти за сдържане на агресора.
1 гост
Коментиран от #11, #63
10:14 22.11.2025
2 Пич
10:14 22.11.2025
3 ваш избор
10:14 22.11.2025
4 Копейки
10:15 22.11.2025
6 хъхъ
Коментиран от #24
10:17 22.11.2025
7 Атина Палада
10:19 22.11.2025
8 Гост
Коментиран от #29, #30, #85
10:19 22.11.2025
9 Механик
Нали така, мили мои розАвки корморанчета??
Аз от вас знам ,че не останаха руснаци, понеже "азовците яко режат руски тикви". Скоро очаквам Зеленски да приеме ключовете на завладяния от ВСУ Владивосток.
10:20 22.11.2025
10 Пак
10:20 22.11.2025
11 Хохо Бохо
До коментар #1 от "гост":Нацбандероте не са християни, сатанисти са. Те забраниха православната църква, избиваха монаси и опожаряваха манастири. Нека да се знае и помни.
Коментиран от #18
10:20 22.11.2025
12 Хм...
Това е ясно на всички, които се осведомяваме не само от факти и без да сме у краински офицери, военни експерти или aнaл лизатoри от института за изследване на гoйнaта. При това ни е ясно от месеци. Също така още от началото ни е ясно, че накрая ще стане каквото кажат руснаците.
10:21 22.11.2025
13 Сега
Западът и Нато извършва провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Изказването на Борис Джонсън Украйна да продъжи войната, против Истамбулские спаразумения..
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна\
10:21 22.11.2025
14 Ами да, то така
10:21 22.11.2025
15 бай Бай
Чудовища.
10:22 22.11.2025
16 Някой
Коментиран от #20
10:22 22.11.2025
17 нннн
10:22 22.11.2025
18 коко
До коментар #11 от "Хохо Бохо":Утре ако Турция навлезе в България, същото ще кажат и за теб,че не си християнин
Коментиран от #94
10:23 22.11.2025
19 демократ
10:23 22.11.2025
20 демократ
До коментар #16 от "Някой":Украинците никога няма да са руснаци
Коментиран от #31, #32, #51, #77
10:23 22.11.2025
21 Зеленито
10:24 22.11.2025
22 Свиквайте, в Гърция са
Коментиран от #26
10:24 22.11.2025
23 Абе
10:25 22.11.2025
24 Шиши
До коментар #6 от "хъхъ":Украйна не приключва, урсулите продължават, мир няма да има, Москва ще гори, а маймунките от разграждане ще продължават да скимтят по форумите.
10:26 22.11.2025
25 Mими Кучева🐕🦺
10:26 22.11.2025
26 Всъщност
До коментар #22 от "Свиквайте, в Гърция са":Зеленски беше в Гърция. Глупав троляк!
Коментиран от #28, #33, #50
10:27 22.11.2025
27 И нас
Коментиран от #70
10:28 22.11.2025
28 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #26 от "Всъщност":Зеленски е в Колумбия!🥳🤣🤣🤣🤣🖕
10:28 22.11.2025
29 Хохо Бохо
До коментар #8 от "Гост":А още по-лесно беше да минат без бисквитки, майдани и снайперисти. Тоя атлантически сценарий е толкова изтъркан, че само корумпирана укра се връзва. Сега ще платят с територия или с държавата си за слугинаж при колективните.
10:28 22.11.2025
30 не са безмислени загуби
До коментар #8 от "Гост":ако няма война ше има криза. казва англ. политиконом.
Коментиран от #37
10:29 22.11.2025
32 Логично
До коментар #20 от "демократ":Няма вече да са руснаци . Вече ще са известни като предатели , продали се на Запада .
10:30 22.11.2025
33 Атина Палада
До коментар #26 от "Всъщност":Зеленски беше в Гърция,но всичко му беше отказано,а министърът на отбраната на Гърция го направи на пух и прах по националната телевизия..
10:30 22.11.2025
34 Последния Софиянец
Коментиран от #39
10:30 22.11.2025
36 пони, ама розАво
Помощ, много ви моля, помощ!!!
10:32 22.11.2025
37 Атина Палада
До коментар #30 от "не са безмислени загуби":Украйна и Русия за една нощ ни излекуваха от ковидА;) и бизнеса на Урсула умрЕ:)
Коментиран от #62
10:32 22.11.2025
38 До последния украинец
Коментиран от #42
10:32 22.11.2025
39 Българин
До коментар #34 от "Последния Софиянец":Значи Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
10:32 22.11.2025
40 Атлантик
10:32 22.11.2025
41 Анонимен
Коментиран от #45
10:33 22.11.2025
42 Пора
До коментар #38 от "До последния украинец":Путинова русия умира.
10:33 22.11.2025
43 Все тая дали признава
10:33 22.11.2025
44 Артилерист
10:35 22.11.2025
45 Йосиф Кобзон
До коментар #41 от "Анонимен":Да жалко е.
10:35 22.11.2025
46 стоян георгиев
10:35 22.11.2025
49 име
Коментиран от #54, #56
10:37 22.11.2025
50 име
До коментар #26 от "Всъщност":Кво купи от Гърците, козак? Маслини ли?
10:38 22.11.2025
51 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #20 от "демократ":Над 1/3 от населението там СА етнически руснаци❗
Забраниха им да говорят на руски ....и стана патакламата❗
Ама децата откъде да знаете ❗
Коментиран от #65
10:39 22.11.2025
52 Украинците
Сами си написаха бъдещето. Кой им е виновен.
Коментиран от #61
10:39 22.11.2025
53 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #35 от "Киев за два дня":пУмияр от пУма и яре ли идва 🤔
или от твоята НЕграмотност❗
10:40 22.11.2025
54 Йосиф Кобзон
До коментар #49 от "име":Спорно е.
10:41 22.11.2025
55 Русофил
Коментиран от #84
10:41 22.11.2025
56 стоян георгиев
До коментар #49 от "име":русия вече четири години не може да победи тези страхливци..ужас...налага се сега и тръмп да помага и пак няма да стане.та да те питам някога участвал ли си в някакво състезание или единоборство?когато те бие слаб противник дали е добре?кажи ако знаеш ама се съмнявам.
Коментиран от #66, #68, #71, #90
10:43 22.11.2025
57 Добър ден!
Коментиран от #83, #95
10:44 22.11.2025
58 БЕЙ ха за ров !
ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
10:44 22.11.2025
59 Средна продължителност 4 часа
10:48 22.11.2025
60 Не е вярно
10:54 22.11.2025
61 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #52 от "Украинците":Пентагонците мислеха, че в У...йна ще е като в Югославия. Но там бяха обградили държавата с НАТОпорчени пудели, а тук вече директно настъпиха рашките по мазола ❗
10:57 22.11.2025
62 Аоо
До коментар #37 от "Атина Палада":Умря бизнесът с ваксините, но се роди бизнесът с военната промишленост. %от Милиардите, които страните от ЕС пращат на Украйна се връщат като комисионни на урсулите директно от Украйна, други % получават от военно промишления комплекс.
11:01 22.11.2025
63 име
До коментар #1 от "гост":В Бандеристан няма православни християни, хунтата забрани тази религия и нейните църкви. Има само еретици, на които руснаците предоставят избор: или се покръстват и отричат зеления дявол, или ги пращат на аудиенция при Св. Петър.
11:02 22.11.2025
64 среднощен
Без коментар..
11:03 22.11.2025
65 Хеми значи бензин
До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Да си ходят в Рашия тогава.
Коментиран от #69
11:04 22.11.2025
66 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #56 от "стоян георгиев":100.енчо мамин, пак нещо се опитваш да съчиниш❗
Първо рашките не се бият срещу страхливите "смели укри", а срещу оръжието, парите и войници от целия ЗАПАДнал свят❗
Нали ЗНАЕШ, че е така и знаеш, че лъжеш❗
А за спорта - ходил съм по състезания и твоето е .. все едно един борец лека категория да предизвика друг от тежка категория, а на тепиха да дойде и отбора на ЛЕКО.мисления борец❗
11:05 22.11.2025
68 име
До коментар #56 от "стоян георгиев":Най обичам в събота бившият комунистически секретар ,оратор иполитаналлизатор стоян георгиев с приповдигнат дух и патос да ни изнася лекция на тема Що е то фашизъм и има ли почва в Украйна 🤣🤣🤣.
11:08 22.11.2025
69 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #65 от "Хеми значи бензин":Отворко, пробвай да изгониш помаците и мюсюлманите от България❗
А колко мислиш, че ще търпи Ердоган, ако София забрани да се говори на "техния" език и започне да стреля по Кърджали и Хасково ❓Дали ще чака ОСЕМ години 🤔❗
11:09 22.11.2025
71 1944
До коментар #56 от "стоян георгиев":СиСи ,кво става ,нещо рижата пак се опитва да променя правилата ?
11:09 22.11.2025
72 Триваго
Коментиран от #82
11:12 22.11.2025
73 Дон Корлеоне
11:12 22.11.2025
74 Факт
11:12 22.11.2025
75 стоян георгиев
Коментиран от #76
11:12 22.11.2025
76 Алексбг
До коментар #75 от "стоян георгиев":Злите езици говорят ,че си бил с тясна и стегната яка ?
Коментиран от #96
11:13 22.11.2025
77 Мемо
До коментар #20 от "демократ":Това е като македонец на каже, че никога няма да бъде българин.
11:21 22.11.2025
78 А бати им зелко
Коментиран от #81
11:27 22.11.2025
79 Тома
11:27 22.11.2025
80 Дедо
Коментиран от #91
11:28 22.11.2025
81 Ъъъъъъъъъъъ
До коментар #78 от "А бати им зелко":Аз чувам, че по оценки на....да речем "западни анализатори" с връзки в раьузнавателните агенции, Зеле има в банковите си сметки над $1млд....Колко е вярно, колко не е, нямам представа, но предвид факта, че за всяко нещо си има хора, цифрите няма да са далеч от истината.
11:33 22.11.2025
82 Файърфлай
До коментар #72 от "Триваго":Те тия "храненици" са едни "бойци".На гей фронта да.
11:38 22.11.2025
83 гАлоша Пловдив
До коментар #57 от "Добър ден!":гАлоша на чакъл
Коментиран от #86
11:42 22.11.2025
84 Димяща ушанка
До коментар #55 от "Русофил":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
11:43 22.11.2025
86 Файърфлай
До коментар #83 от "гАлоша Пловдив":Това пловдивските антикомунисти сте голяма работа ! Имаше една по Тюбето,пловдивчанка,която с гордо вдигната глава и много акъл твърдеше,че Самуиловите войни са предадени от комунистите,че Търново пада под османска власт след предателство на комунистите,че СПИН-а е измислен от комунистите и т.н.Акъли-шамандури,майна..
11:50 22.11.2025
87 Анализатор
11:52 22.11.2025
88 Като не можете,
Това се знаеше от началото, че няма да я бъде ваш’та, какво чакате да стане?
Как се излиза срещу Мечка, вас ви хлопа дъската.
Коментиран от #89
11:59 22.11.2025
89 Мечкар
До коментар #88 от "Като не можете,":На мечката вече и няма единия крак и няколко зъба!
Коментиран от #93
12:02 22.11.2025
90 Българин
До коментар #56 от "стоян георгиев":Ами той "слабия" противник се бие с няколко стотин милиарда плюс всичкото оръжие което успяха да намерят. Само дето всичко свърши!!! Сега се подготвят за война с Русия до 2030. Тръбят го по всички медии. Естествено руснаците нямат нищо против и изчакат напълно демократично и по всички международни правила. Аре събудете се!
12:02 22.11.2025
91 Ъъъъъъъъъ
До коментар #80 от "Дедо":Ми щото няма мъже. От де да дойдат? В Индия има едни ловци на маймуни, които обикалят улиците и ловят маймуни....В Украйма ловците ловят хора. Ама колкпнда хеанат? С 510 човека в най-успешните им дни, теудно ще закърпваш дупки.
12:10 22.11.2025
92 Хи хи
12:10 22.11.2025
93 Хи хи
До коментар #89 от "Мечкар":Мечката ползва непрофесионални войници, щото тва е само една СВО !!! Професоналната армия не е ангажирана. Както и тва, че Русия не е ползвала нито един от 6000-те ядрени ракети които има, а сега те са и повече ! На Яоония са били достатъчни само 2 ядрени заряда за да капитулира !!
12:14 22.11.2025
95 Чебурашка
До коментар #57 от "Добър ден!":Стягай се! Много скоро ще я вдигаш наново и ще я лъскаш в раиран костюм от сливенската фабрика за шаячни облекла!
13:48 22.11.2025
96 Лятна ушанка
До коментар #76 от "Алексбг":Беше тесняк, ама откак го посети бай Тъньо Кочаня, вече е разшляканяк...
13:55 22.11.2025