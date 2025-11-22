Все по-често в Силите за отбрана на Украйна се среща явлението, при което войниците прекарват непрекъснато 200-300 дни на предните позиции. И най-лошото е, че далеч не винаги този срок завършва със завръщане в тила. Това разкри в своя блог в "Телеграм" старши лейтенант от Силите за отбрана на Украйна с псевдоним "Алекс", уточни УНИАН.

Той отбелязва, че неотдавна - само преди половин година - силен интерес и отзвук предизвикваха случаи, когато някой не можеше да напусне предните позиции в продължение на 60-70 дни.

"Сега се случват случаи на 470 дни на позиция и т.н... сякаш вече 200-300 дни в сравнение с преди престават да бъдат фантастични.

Тъжното в такива истории е, че имаше, има и ще има случаи, когато бойците седят на позиции стотици дни и в резултат дори не могат да дочакат изтеглянето си и в резултат просто загиват в битки; такива ситуации са много повече от успешните изтегляния", пише офицерът.

Началникът на Генералния щаб на ВСУ Андрей Гнатов призна, че украинската армия е значително изтощена след 4 години война.

В същото време висшият офицер отбелязва, че Украйна намира инструменти за сдържане на агресора.