Украински офицер призна: От месеци не можем да ротираме войниците! Оставяме ги просто да умират в окопите
  Тема: Украйна

Украински офицер призна: От месеци не можем да ротираме войниците! Оставяме ги просто да умират в окопите

22 Ноември, 2025 10:12

Началникът на Генералния щаб на ВСУ Андрей Гнатов призна, че украинската армия е значително изтощена след 4 години война

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Все по-често в Силите за отбрана на Украйна се среща явлението, при което войниците прекарват непрекъснато 200-300 дни на предните позиции. И най-лошото е, че далеч не винаги този срок завършва със завръщане в тила. Това разкри в своя блог в "Телеграм" старши лейтенант от Силите за отбрана на Украйна с псевдоним "Алекс", уточни УНИАН.

Той отбелязва, че неотдавна - само преди половин година - силен интерес и отзвук предизвикваха случаи, когато някой не можеше да напусне предните позиции в продължение на 60-70 дни.

"Сега се случват случаи на 470 дни на позиция и т.н... сякаш вече 200-300 дни в сравнение с преди престават да бъдат фантастични.

Тъжното в такива истории е, че имаше, има и ще има случаи, когато бойците седят на позиции стотици дни и в резултат дори не могат да дочакат изтеглянето си и в резултат просто загиват в битки; такива ситуации са много повече от успешните изтегляния", пише офицерът.

В същото време висшият офицер отбелязва, че Украйна намира инструменти за сдържане на агресора.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    13 84 Отговор
    окупаторите убиват православни християни

    Коментиран от #11, #63

    10:14 22.11.2025

  • 2 Пич

    126 4 Отговор
    Я не мрънкай !!! От Енгланд ви казаха - до последния украинец !!! А като мрънкаш , нашите тъпи паветници няма да разберат нищо от истината , и ще кажат че си русофил !!!

    10:14 22.11.2025

  • 3 ваш избор

    122 4 Отговор
    кажете как ви превъзпитаха във фашизъм масово татуирани със свастики, слепи ли бяхте ?

    10:14 22.11.2025

  • 4 Копейки

    4 60 Отговор
    Ето една новина под която да се изтропате активно

    10:15 22.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хъхъ

    100 1 Отговор
    Украйна приключва, какво ще правят Урсулите и тукашните натегачи?!

    Коментиран от #24

    10:17 22.11.2025

  • 7 Атина Палада

    55 4 Отговор
    С.оросня ,стига сте спали,айде ставайте ,че закъснявате за т.ролене :))))

    10:19 22.11.2025

  • 8 Гост

    79 1 Отговор
    Това наистина е много тъжно. Не беше ли по добре да се спазват тези споразумения от Минск? Всички тези загуби са толкова безмислени като се върнем назад и се сетим къде се коренеше този конфликт и какво можеше да го предотврати. Постъпиха глупаво. Много глупаво. Недипломатично, конфронтиращо и предизвикателно.

    Коментиран от #29, #30, #85

    10:19 22.11.2025

  • 9 Механик

    67 2 Отговор
    Това не може да бъде вярно! Тоя Гнатов е доказан путинофил.
    Нали така, мили мои розАвки корморанчета??
    Аз от вас знам ,че не останаха руснаци, понеже "азовците яко режат руски тикви". Скоро очаквам Зеленски да приеме ключовете на завладяния от ВСУ Владивосток.

    10:20 22.11.2025

  • 10 Пак

    9 29 Отговор
    Руска хибридна май .този е агент на Путин ,преоблечен като урко офицер

    10:20 22.11.2025

  • 11 Хохо Бохо

    59 3 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Нацбандероте не са християни, сатанисти са. Те забраниха православната църква, избиваха монаси и опожаряваха манастири. Нека да се знае и помни.

    Коментиран от #18

    10:20 22.11.2025

  • 12 Хм...

    59 0 Отговор
    Странна работа!
    Това е ясно на всички, които се осведомяваме не само от факти и без да сме у краински офицери, военни експерти или aнaл лизатoри от института за изследване на гoйнaта. При това ни е ясно от месеци. Също така още от началото ни е ясно, че накрая ще стане каквото кажат руснаците.

    10:21 22.11.2025

  • 13 Сега

    51 1 Отговор
    Европа отказва безопасност на Русия през последните 30 г. приближвайки се до Русия..
    Западът и Нато извършва провокиране и финансиране на войната в Украйна.

    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Изказването на Борис Джонсън Украйна да продъжи войната, против Истамбулские спаразумения..
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна\

    10:21 22.11.2025

  • 14 Ами да, то така

    22 0 Отговор
    се прави с войниците...

    10:21 22.11.2025

  • 15 бай Бай

    15 0 Отговор
    Зверове.
    Чудовища.

    10:22 22.11.2025

  • 16 Някой

    34 0 Отговор
    Сред целия пропаганден бълвоч, от време на време по някоя истина колко е зле положението за ВСУ, не че резултатите не го показват.

    Коментиран от #20

    10:22 22.11.2025

  • 17 нннн

    37 0 Отговор
    Пратете Зеленски и помощниците му в окопите.

    10:22 22.11.2025

  • 18 коко

    3 25 Отговор

    До коментар #11 от "Хохо Бохо":

    Утре ако Турция навлезе в България, същото ще кажат и за теб,че не си християнин

    Коментиран от #94

    10:23 22.11.2025

  • 19 демократ

    18 1 Отговор
    Сменяйте Зеления с Кличко.

    10:23 22.11.2025

  • 20 демократ

    3 31 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Украинците никога няма да са руснаци

    Коментиран от #31, #32, #51, #77

    10:23 22.11.2025

  • 21 Зеленито

    22 0 Отговор
    Тутофинито ,всичко е пробито

    10:24 22.11.2025

  • 22 Свиквайте, в Гърция са

    29 1 Отговор
    отказали посещението на Зеленски и то се е провалило.

    Коментиран от #26

    10:24 22.11.2025

  • 23 Абе

    39 0 Отговор
    Кой ги пита украинците. Те се използват като гладиатори от западните им господари. Те плащат за шоуто, те определят правилата. Украинците са модерни роби. Сами се поставиха в това подчинено положение за жълти стотинки.

    10:25 22.11.2025

  • 24 Шиши

    1 34 Отговор

    До коментар #6 от "хъхъ":

    Украйна не приключва, урсулите продължават, мир няма да има, Москва ще гори, а маймунките от разграждане ще продължават да скимтят по форумите.

    10:26 22.11.2025

  • 25 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 0 Отговор
    Ми убуо,продължавайте да умиргате за нашата свабада!🐑🦍🥳🤣🤣🤣🖕

    10:26 22.11.2025

  • 26 Всъщност

    4 19 Отговор

    До коментар #22 от "Свиквайте, в Гърция са":

    Зеленски беше в Гърция. Глупав троляк!

    Коментиран от #28, #33, #50

    10:27 22.11.2025

  • 27 И нас

    28 2 Отговор
    може да ни напъхат в окопите. Стига западните хиени да го поискат. Кой ще ги спре? Такива като Жилязку? Не мисля.

    Коментиран от #70

    10:28 22.11.2025

  • 28 Mими Кучева🐕‍🦺

    23 2 Отговор

    До коментар #26 от "Всъщност":

    Зеленски е в Колумбия!🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    10:28 22.11.2025

  • 29 Хохо Бохо

    34 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    А още по-лесно беше да минат без бисквитки, майдани и снайперисти. Тоя атлантически сценарий е толкова изтъркан, че само корумпирана укра се връзва. Сега ще платят с територия или с държавата си за слугинаж при колективните.

    10:28 22.11.2025

  • 30 не са безмислени загуби

    17 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    ако няма война ше има криза. казва англ. политиконом.

    Коментиран от #37

    10:29 22.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Логично

    27 0 Отговор

    До коментар #20 от "демократ":

    Няма вече да са руснаци . Вече ще са известни като предатели , продали се на Запада .

    10:30 22.11.2025

  • 33 Атина Палада

    35 2 Отговор

    До коментар #26 от "Всъщност":

    Зеленски беше в Гърция,но всичко му беше отказано,а министърът на отбраната на Гърция го направи на пух и прах по националната телевизия..

    10:30 22.11.2025

  • 34 Последния Софиянец

    25 0 Отговор
    Урсула настоява убийствата да продължат

    Коментиран от #39

    10:30 22.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 пони, ама розАво

    16 0 Отговор
    Колежки, вече не мога да се справя с когнитивния дисонанс! Нищо не ми помага! Ни пърцуца, ни избелване на ануса! От няколко дни и синтетиката не ми върши работа! Запуснала съм се, от четири дни не се лакирам, страх ме е да се обръсна да не би да си посегна на вените със самобръсначката! Отново заприличвам на мъж, язък за парите дето дадох за смяна на пола!
    Помощ, много ви моля, помощ!!!

    10:32 22.11.2025

  • 37 Атина Палада

    28 1 Отговор

    До коментар #30 от "не са безмислени загуби":

    Украйна и Русия за една нощ ни излекуваха от ковидА;) и бизнеса на Урсула умрЕ:)

    Коментиран от #62

    10:32 22.11.2025

  • 38 До последния украинец

    21 0 Отговор
    Това е така от началото на войната. Над 2,5 милиона украинци, наемници и инструктори са загинали от украинска страна. За да обеднее Европа, да смекчи загубите САЩ, за да се наградата определен кръг хора и това в опит да изтощителни Русия.

    Коментиран от #42

    10:32 22.11.2025

  • 39 Българин

    1 18 Отговор

    До коментар #34 от "Последния Софиянец":

    Значи Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    10:32 22.11.2025

  • 40 Атлантик

    1 16 Отговор
    Къв е тоя Путинист , ватенка, русороб?

    10:32 22.11.2025

  • 41 Анонимен

    22 0 Отговор
    Жал ми е за тези момчета, които продължават да умират за една вече загубена война.

    Коментиран от #45

    10:33 22.11.2025

  • 42 Пора

    1 23 Отговор

    До коментар #38 от "До последния украинец":

    Путинова русия умира.

    10:33 22.11.2025

  • 43 Все тая дали признава

    20 0 Отговор
    Това беше обществена тайна от 2г. Поне

    10:33 22.11.2025

  • 44 Артилерист

    19 1 Отговор
    Последното изречение е добавено, защото инфото все пак е от УНИАН. Останалото е признание за пълен разпад на укроармията и назряващото скорошно предаване. Защото уморените и неротирани укровойници не само са убивани, но и са започнали масово да дизертират и да се предават.

    10:35 22.11.2025

  • 45 Йосиф Кобзон

    1 7 Отговор

    До коментар #41 от "Анонимен":

    Да жалко е.

    10:35 22.11.2025

  • 46 стоян георгиев

    3 18 Отговор
    Поредните проруски лъжи.сайта се превръща в ранния блиц.същите опорки същите тролове...украинския военен казва едно ,но тук обясняват че казал друго!

    10:35 22.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 име

    14 2 Отговор
    Бандерите са страхливци, които могат само да стоят в землянките и да цъкат с джойстика и дрона. В окопите пращат разни клетници, които нямат връзки да отърват смъртта. А на всички клипчета, и руски и бандераски, щом руснаците дойдат и опукат един-двама, бандерите бият отбой и викат БТР да ги изтегли. После що губели територии.

    Коментиран от #54, #56

    10:37 22.11.2025

  • 50 име

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "Всъщност":

    Кво купи от Гърците, козак? Маслини ли?

    10:38 22.11.2025

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    18 2 Отговор

    До коментар #20 от "демократ":

    Над 1/3 от населението там СА етнически руснаци❗
    Забраниха им да говорят на руски ....и стана патакламата❗
    Ама децата откъде да знаете ❗

    Коментиран от #65

    10:39 22.11.2025

  • 52 Украинците

    13 2 Отговор
    са продадени на кило на западните си господари. Украинската държавност вече е възможна само в състояние на перманентна война с Русия. До там са се докарали. Още ще стоят в окопите. И техните деца и внуци ще са там. Все пак Украйна не може да бъде преместена до Германия, нали.
    Сами си написаха бъдещето. Кой им е виновен.

    Коментиран от #61

    10:39 22.11.2025

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 0 Отговор

    До коментар #35 от "Киев за два дня":

    пУмияр от пУма и яре ли идва 🤔
    или от твоята НЕграмотност❗

    10:40 22.11.2025

  • 54 Йосиф Кобзон

    3 6 Отговор

    До коментар #49 от "име":

    Спорно е.

    10:41 22.11.2025

  • 55 Русофил

    1 12 Отговор
    Кога ще превземем Покровск?

    Коментиран от #84

    10:41 22.11.2025

  • 56 стоян георгиев

    5 12 Отговор

    До коментар #49 от "име":

    русия вече четири години не може да победи тези страхливци..ужас...налага се сега и тръмп да помага и пак няма да стане.та да те питам някога участвал ли си в някакво състезание или единоборство?когато те бие слаб противник дали е добре?кажи ако знаеш ама се съмнявам.

    Коментиран от #66, #68, #71, #90

    10:43 22.11.2025

  • 57 Добър ден!

    2 13 Отговор
    Другари комунисти, Артилеристи, Механици и друга подобна мр.ша,где МОЧАТА?

    Коментиран от #83, #95

    10:44 22.11.2025

  • 58 БЕЙ ха за ров !

    8 0 Отговор
    уКРАЙна,англо-$ак$он$кият запад ви го НА ЧУ КА !
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    10:44 22.11.2025

  • 59 Средна продължителност 4 часа

    12 2 Отговор
    "войниците прекарват непрекъснато 200-300 дни на предните позиции". Ами погребете ги по-рано! Поне това заслужават тези изстрадали души, отвлечени от домовете си и насила пратени на заколение. Те ако укрите издържаха по "200-300 дни на предните позиции", нямаше да имат проблем със живата сила и щяха да са над 2 000 000 на предните позиции

    10:48 22.11.2025

  • 60 Не е вярно

    11 0 Отговор
    Непрекъснато ги ротират с руски войници на техните позиции

    10:54 22.11.2025

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 1 Отговор

    До коментар #52 от "Украинците":

    Пентагонците мислеха, че в У...йна ще е като в Югославия. Но там бяха обградили държавата с НАТОпорчени пудели, а тук вече директно настъпиха рашките по мазола ❗

    10:57 22.11.2025

  • 62 Аоо

    18 0 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Умря бизнесът с ваксините, но се роди бизнесът с военната промишленост. %от Милиардите, които страните от ЕС пращат на Украйна се връщат като комисионни на урсулите директно от Украйна, други % получават от военно промишления комплекс.

    11:01 22.11.2025

  • 63 име

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    В Бандеристан няма православни християни, хунтата забрани тази религия и нейните църкви. Има само еретици, на които руснаците предоставят избор: или се покръстват и отричат зеления дявол, или ги пращат на аудиенция при Св. Петър.

    11:02 22.11.2025

  • 64 среднощен

    9 0 Отговор
    "...Началникът на Генералния щаб на ВСУ Андрей Гнатов призна, че украинската армия е значително изтощена след 4 години война...";

    Без коментар..

    11:03 22.11.2025

  • 65 Хеми значи бензин

    1 5 Отговор

    До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Да си ходят в Рашия тогава.

    Коментиран от #69

    11:04 22.11.2025

  • 66 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    100.енчо мамин, пак нещо се опитваш да съчиниш❗
    Първо рашките не се бият срещу страхливите "смели укри", а срещу оръжието, парите и войници от целия ЗАПАДнал свят❗
    Нали ЗНАЕШ, че е така и знаеш, че лъжеш❗
    А за спорта - ходил съм по състезания и твоето е .. все едно един борец лека категория да предизвика друг от тежка категория, а на тепиха да дойде и отбора на ЛЕКО.мисления борец❗

    11:05 22.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 име

    7 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    Най обичам в събота бившият комунистически секретар ,оратор иполитаналлизатор стоян георгиев с приповдигнат дух и патос да ни изнася лекция на тема Що е то фашизъм и има ли почва в Украйна 🤣🤣🤣.

    11:08 22.11.2025

  • 69 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 0 Отговор

    До коментар #65 от "Хеми значи бензин":

    Отворко, пробвай да изгониш помаците и мюсюлманите от България❗
    А колко мислиш, че ще търпи Ердоган, ако София забрани да се говори на "техния" език и започне да стреля по Кърджали и Хасково ❓Дали ще чака ОСЕМ години 🤔❗

    11:09 22.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 1944

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    СиСи ,кво става ,нещо рижата пак се опитва да променя правилата ?

    11:09 22.11.2025

  • 72 Триваго

    11 0 Отговор
    Българите няма да се бият срещу Русия.Само хранениците на др.сорос.

    Коментиран от #82

    11:12 22.11.2025

  • 73 Дон Корлеоне

    10 0 Отговор
    Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента цената на живота на хохохола е на цената на два гумени царвула .

    11:12 22.11.2025

  • 74 Факт

    2 8 Отговор
    Руската армия превзе украинския град Донецк още през 2014г. Вече 11 години руската армия не може да превземе украинския град Покровск който се намира на само 50 километра от град Донецк!!!!!!!!!!!!!

    11:12 22.11.2025

  • 75 стоян георгиев

    9 0 Отговор
    Най обичам докато си пия кафето да слушам как вият бандерите

    Коментиран от #76

    11:12 22.11.2025

  • 76 Алексбг

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "стоян георгиев":

    Злите езици говорят ,че си бил с тясна и стегната яка ?

    Коментиран от #96

    11:13 22.11.2025

  • 77 Мемо

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "демократ":

    Това е като македонец на каже, че никога няма да бъде българин.

    11:21 22.11.2025

  • 78 А бати им зелко

    7 0 Отговор
    По света обикаля пари иска в бункера си стои и далавери корупция прави. Това не е вожд умен и обучен а един посредствен клоун. Бягайте войничета и не се връщайте.

    Коментиран от #81

    11:27 22.11.2025

  • 79 Тома

    3 0 Отговор
    Значи можем да кажем слава на Украйна и за златния клозет

    11:27 22.11.2025

  • 80 Дедо

    0 0 Отговор
    А защо няма всеобща мобилизация на всички мъже ?

    Коментиран от #91

    11:28 22.11.2025

  • 81 Ъъъъъъъъъъъ

    6 0 Отговор

    До коментар #78 от "А бати им зелко":

    Аз чувам, че по оценки на....да речем "западни анализатори" с връзки в раьузнавателните агенции, Зеле има в банковите си сметки над $1млд....Колко е вярно, колко не е, нямам представа, но предвид факта, че за всяко нещо си има хора, цифрите няма да са далеч от истината.

    11:33 22.11.2025

  • 82 Файърфлай

    5 0 Отговор

    До коментар #72 от "Триваго":

    Те тия "храненици" са едни "бойци".На гей фронта да.

    11:38 22.11.2025

  • 83 гАлоша Пловдив

    0 4 Отговор

    До коментар #57 от "Добър ден!":

    гАлоша на чакъл

    Коментиран от #86

    11:42 22.11.2025

  • 84 Димяща ушанка

    0 7 Отговор

    До коментар #55 от "Русофил":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    11:43 22.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Файърфлай

    8 0 Отговор

    До коментар #83 от "гАлоша Пловдив":

    Това пловдивските антикомунисти сте голяма работа ! Имаше една по Тюбето,пловдивчанка,която с гордо вдигната глава и много акъл твърдеше,че Самуиловите войни са предадени от комунистите,че Търново пада под османска власт след предателство на комунистите,че СПИН-а е измислен от комунистите и т.н.Акъли-шамандури,майна..

    11:50 22.11.2025

  • 87 Анализатор

    0 9 Отговор
    С този план за спиране на войната и раздаване на земя, брокерът Тръмп само удължава войната! Така ушите на путин растат, расте му самочувствието, растат и претенциите му за допълнителни територии и условия, което пък Украйна няма как да толерира! Такъв президент като Тръмп, който всяка седмица подменя фаворитите си не е имало! Също като путин неговата слабост е придобиването на чужди земи. Вероятно има психическо разстройство!

    11:52 22.11.2025

  • 88 Като не можете,

    9 0 Отговор
    къде сте тръгнали да ядете мед с Мечка?
    Това се знаеше от началото, че няма да я бъде ваш’та, какво чакате да стане?
    Как се излиза срещу Мечка, вас ви хлопа дъската.

    Коментиран от #89

    11:59 22.11.2025

  • 89 Мечкар

    1 8 Отговор

    До коментар #88 от "Като не можете,":

    На мечката вече и няма единия крак и няколко зъба!

    Коментиран от #93

    12:02 22.11.2025

  • 90 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    Ами той "слабия" противник се бие с няколко стотин милиарда плюс всичкото оръжие което успяха да намерят. Само дето всичко свърши!!! Сега се подготвят за война с Русия до 2030. Тръбят го по всички медии. Естествено руснаците нямат нищо против и изчакат напълно демократично и по всички международни правила. Аре събудете се!

    12:02 22.11.2025

  • 91 Ъъъъъъъъъ

    6 0 Отговор

    До коментар #80 от "Дедо":

    Ми щото няма мъже. От де да дойдат? В Индия има едни ловци на маймуни, които обикалят улиците и ловят маймуни....В Украйма ловците ловят хора. Ама колкпнда хеанат? С 510 човека в най-успешните им дни, теудно ще закърпваш дупки.

    12:10 22.11.2025

  • 92 Хи хи

    8 0 Отговор
    Украинците само да набарат малкия зеля и ще го обесят на първото дърво ! той ги докара до там !!

    12:10 22.11.2025

  • 93 Хи хи

    9 0 Отговор

    До коментар #89 от "Мечкар":

    Мечката ползва непрофесионални войници, щото тва е само една СВО !!! Професоналната армия не е ангажирана. Както и тва, че Русия не е ползвала нито един от 6000-те ядрени ракети които има, а сега те са и повече ! На Яоония са били достатъчни само 2 ядрени заряда за да капитулира !!

    12:14 22.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Чебурашка

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Добър ден!":

    Стягай се! Много скоро ще я вдигаш наново и ще я лъскаш в раиран костюм от сливенската фабрика за шаячни облекла!

    13:48 22.11.2025

  • 96 Лятна ушанка

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Алексбг":

    Беше тесняк, ама откак го посети бай Тъньо Кочаня, вече е разшляканяк...

    13:55 22.11.2025

