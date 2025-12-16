Новини
Зеленски в Хага: Всички щети, причинени от войната, да бъдат възстановени от Москва
  Тема: Украйна

Зеленски в Хага: Всички щети, причинени от войната, да бъдат възстановени от Москва

16 Декември, 2025 19:55

Киев и още 34 държави одобриха създаването на комисия, която да отговаря за щетите, нанесени в Украйна от Русия

Зеленски в Хага: Всички щети, причинени от войната, да бъдат възстановени от Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна и още 34 държави официално одобриха днес планове за създаване на орган, който да изплаща обезщетения за щетите, нанесени на Украйна от руската инвазия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че все още остава неясно откъде ще дойдат средствата.

Още новини от Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски каза пред лидерите, събрали се в Хага, че се надява на силна международна подкрепа, за да може "всички щети, причинени от войната, да бъдат възстановени".

Комисията ще бъде създадена с посредничеството на Съвета на Европа. Тя ще позволи на украинците да търсят обезщетение за "щети, загуби или наранявания", причинени от Русия от началото на инвазията през февруари 2022 г.

Съветът на Европа настоява Русия да плати за това, но няма ясен механизъм за принуждаване на Москва. Едно от предложенията е да се използват замразените руски активи в Европа, оценявани на десетки милиарди долари.

"Агресорът трябва да плати", заяви Зеленски по-рано днес пред нидерландския парламент.

Вчера той участва в мирни преговори в Берлин с американския специален пратеник Стив Уиткоф, зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър и германския канцлер Фридрих Мерц. Зеленски изрази готовност да се откаже от стремежа на страната си към членство в НАТО в замяна на западни гаранции за сигурност, но отхвърли натиска от САЩ за териториални отстъпки на Русия.

"Тези гаранции за сигурност са възможност да се предотврати нова вълна на руската агресия", каза той пред журналисти. "И това вече е компромис от наша страна", добави той.

35 държави подкрепиха създаването на международна комисия за компенсации, но сега трябва да бъде ратифициран договорът за това – процес, който обикновено изисква одобрение от националния парламент. Подкрепата на този етап е безпрецедентна, като се има предвид, че това е все още начален етап на договор на Съвета на Европа, отбелязва АП.

Комисията ще разглежда претенциите, подадени към работещия регистър, който беше създаден на среща на Съвета на Европа през 2023 г. До момента са подадени около 80 000 молби за обезщетения. Регистърът се намира в Хага.

Върховният представител на ЕС по външна политика Кая Калас съобщи на пресконференция, че ЕС ще отпусне 1 милион евро за финансиране на работата на комисията. Предполага се, че са необходими приблизително 3,5 млн. евро.

Много от държавите, които подкрепят комисията, подкрепят и създаването на нов международен съд под егидата на Съвета на Европа за преследване на висши руски служители във връзка с пълномащабната инвазия.


