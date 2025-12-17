Новини
Владимир Путин: Руската армия твърдо държи стратегическата инициатива на фронта в Украйна! Не сме военна заплаха за Европа
  Тема: Украйна

Владимир Путин: Руската армия твърдо държи стратегическата инициатива на фронта в Украйна! Не сме военна заплаха за Европа

17 Декември, 2025 14:01

Руският президент отново заяви, че Москва е готова да използва военна сила, за да завземе украински територии, които смята за свои

Владимир Путин: Руската армия твърдо държи стратегическата инициатива на фронта в Украйна! Не сме военна заплаха за Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА


Руският президент Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на страната му "твърдо" държат стратегическата инициатива по цялата фронтова линия в Украйна.

"Изминалата година се превърна във важен етап в решаването на задачите на специалната военна операция", подчерта руският лидер на заседанието на колегията на руското министерство на отбраната.

Същевременно той похвали новите руски оръжия "Буревестник" и "Посейдон", като добави, че те ще продължат да бъдат усъвършенствани, а ракетата "Орешник" ще бъде поставена на бойно дежурство до края на годината.

Путин остро разкритикува коментарите за това, че Москва представлява заплаха за Европа.

"В Европа хората са индоктринирани за неизбежната конфронтация с Русия. Казват им да бъдат готови да воюват с Русия. Те засилват тази истерия", посочи той и настоя, че подобни твърдения са "лъжи" и "пълни глупости".

Путин подчерта, че страната му винаги е била "ангажирана с намирането на дипломатически решения".

Той отново заяви, че Москва е готова да използва военна сила, за да завземе украински територии, които смята за свои.

"Целите на специалната военна операция със сигурност ще бъдат постигнати. Бихме предпочели да направим това - и да премахнем коренните причини за конфликта - по дипломатически път. Ако противоположната страна и нейните чуждестранни покровители откажат да участват в съществени дискусии, Русия ще освободи историческите си земи с военни средства", зарече се Путин.

Русия обяви анексирането на четири украински области - Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска (а през 2014 г. анексира и Кримския полуостров на Украйна).

Руските войски обаче имат почти пълен контрол само над Луганска област. Москва счита изтеглянето на украинските войски от цялата Донецка област, дори от онези региони, които не са под руска окупация, за задължително условие за прекратяване на огъня.


Русия

Оценка 3.3 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Урсула

    3 7 Отговор
    Засега, но нещата се променят!

    14:03 17.12.2025

  • 2 Възраждане

    10 6 Отговор
    Да, другарю президент. Време е да освободите отново Европа

    Коментиран от #18

    14:03 17.12.2025

  • 3 Копейка с IQ на xлебарка!🪳

    5 10 Отговор
    Тоя недорасляк пак се размечта .

    14:05 17.12.2025

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    3 5 Отговор
    Твърдо държи,каза Путйо ма рацете им треперат за стакан ичкия!

    14:05 17.12.2025

  • 5 мунчо в затвора!

    3 9 Отговор
    Смерть антихристу путину!Слава Украине!

    14:05 17.12.2025

  • 6 Истината

    5 8 Отговор
    Много тъno паpче бил тоя второразреден КГБ служител .
    Опропасти една Империя.

    14:07 17.12.2025

  • 7 хммм

    8 1 Отговор
    eвропейците обаче са в страх и ужас от подобна мисъл.

    14:09 17.12.2025

  • 8 ГРУ гайтанджиева

    3 7 Отговор
    На видеото е доста разтреперан бункерния cъceл.

    14:09 17.12.2025

  • 9 Бихлюл

    1 0 Отговор
    Аааа мен ми и страх.

    14:09 17.12.2025

  • 10 Българин

    4 7 Отговор
    По заповед на Путин, руската армия унищожава систематично Украйна и убива хиляди украинци дневно. Тяхната единствена вина е, че посмели да бранят отечеството си. А пък Русия не била заплаха за сигурността в Европа!
    Щом Путин го казва, как да не повярва човек!

    Коментиран от #12

    14:10 17.12.2025

  • 11 ЗИП

    2 0 Отговор
    Войната продължава, както и се очакваше.
    Професор Мединский, главен идеолог на "доктрината Путин": Ако се наложи ще воюваме и 20 години, колкото продължи Великата Северна война 1700-1821г!"
    :)

    14:13 17.12.2025

  • 12 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Рашките казват, че освобождават братята си от лапите на бандерите. На кой да вярваме?

    14:13 17.12.2025

  • 13 Благодарен

    0 1 Отговор
    Толкоз твърдо я държи, че се налага ката ден да ни го обяснява. И да се хвали кое село са превзели.

    14:15 17.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Добри новини

    2 1 Отговор
    крайна порази руската рафинерия в Славянск на Кубан през нощта. Видео
    Днепропетровска област: Събрана руска пехота в сграда беше ефектно ликвидирана от дистанционна детонация. Видео. Красиво е!
    Започнаха да се публикуват некролозите на руските ватенки, дето уж контролираха Купянск. Командирът на щурмови отряд, който редовно докладваше за контрола на РФ, вече е при Кобзон.
    Руски източници съобщават, че ВСУ успешно са поразили руска колона на зенитно-ракетен комплекс С-400 в Белгородска област.
    От рубриката "Санкциите са ни от полза": цените на руския петрол паднаха до $40 за барел – най-ниското ниво от началото на войната.

    14:17 17.12.2025

  • 16 МНООГО

    0 1 Отговор
    интересно, дръпна му се мислата ,а ДОСЕГА ГОВОРЕШЕ ЧЕ ВОЮВА С ЕВРОПА И НАТО и как може веднъж да твърдиш едно и на другия ден друго, как им се вика на такиува хора/// ШИЗОФРЕНИЦИ , па тоя не знае какво е говори другия путин преди него , защото и жена му на путин е сигурна че ИСТИНСКИЯ ГО НЯМА ОТДАВНА

    14:17 17.12.2025

  • 17 Един

    1 0 Отговор
    Вервайте му на Путлер ;)

    14:18 17.12.2025

  • 18 100

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Възраждане":

    Теб никой не може да те освободи. Ти си русороб по душа.

    14:20 17.12.2025

  • 19 Ама

    2 1 Отговор
    Другарю Путин, какъв фронт, това война ли е или специална операция ??!

    14:20 17.12.2025

  • 20 Путлер като Хитлер

    2 1 Отговор
    и той държеше инициативата 3, та даже 4 години.

    14:20 17.12.2025

  • 21 Бялджип

    0 2 Отговор
    Чета заплахите на Запада към Русия, бясното въоръжаване, подготвянето на блицкриг и ми се иска да перифразирам откъс от песен на Висоцки " Да се надяваме, че колективния Запад, още иска да живее..."

    14:22 17.12.2025

  • 22 Мутрофанова

    1 0 Отговор
    Голям е сладур тоя двойник, ша го изпапкам !

    14:22 17.12.2025

  • 23 Сирски

    1 0 Отговор
    Украинските войски са изтласкали руснаците от Купянск чрез активни операции по издирване и нанасяне на удари и са поели контрола над почти 90% от града в Харковска област. Това съобщи главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна ген. Олександър Сирски по време на онлайн участието си в 32-рата среща на Контактната група „Рамщайн“ за отбраната на Украйна.

    14:24 17.12.2025

  • 24 Хаххаххахха

    0 0 Отговор
    Хахахаха.
    Лъжите на този шизофреник нямат край.

    14:24 17.12.2025

