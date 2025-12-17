Владимир Путин: Руската армия твърдо държи стратегическата инициатива на фронта в Украйна! Не сме военна заплаха за Европа

Руският президент Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на страната му "твърдо" държат стратегическата инициатива по цялата фронтова линия в Украйна.
"Изминалата година се превърна във важен етап в решаването на задачите на специалната военна операция", подчерта руският лидер на заседанието на колегията на руското министерство на отбраната.
Същевременно той похвали новите руски оръжия "Буревестник" и "Посейдон", като добави, че те ще продължат да бъдат усъвършенствани, а ракетата "Орешник" ще бъде поставена на бойно дежурство до края на годината.
Путин остро разкритикува коментарите за това, че Москва представлява заплаха за Европа.
"В Европа хората са индоктринирани за неизбежната конфронтация с Русия. Казват им да бъдат готови да воюват с Русия. Те засилват тази истерия", посочи той и настоя, че подобни твърдения са "лъжи" и "пълни глупости".
Путин подчерта, че страната му винаги е била "ангажирана с намирането на дипломатически решения".
Той отново заяви, че Москва е готова да използва военна сила, за да завземе украински територии, които смята за свои.
"Целите на специалната военна операция със сигурност ще бъдат постигнати. Бихме предпочели да направим това - и да премахнем коренните причини за конфликта - по дипломатически път. Ако противоположната страна и нейните чуждестранни покровители откажат да участват в съществени дискусии, Русия ще освободи историческите си земи с военни средства", зарече се Путин.
Русия обяви анексирането на четири украински области - Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска (а през 2014 г. анексира и Кримския полуостров на Украйна).
Руските войски обаче имат почти пълен контрол само над Луганска област. Москва счита изтеглянето на украинските войски от цялата Донецка област, дори от онези региони, които не са под руска окупация, за задължително условие за прекратяване на огъня.
1 Урсула
14:03 17.12.2025
2 Възраждане
Коментиран от #18
14:03 17.12.2025
3 Копейка с IQ на xлебарка!🪳
14:05 17.12.2025
4 Архимандрисандрит Бибиян
14:05 17.12.2025
5 мунчо в затвора!
14:05 17.12.2025
6 Истината
Опропасти една Империя.
14:07 17.12.2025
7 хммм
14:09 17.12.2025
8 ГРУ гайтанджиева
14:09 17.12.2025
9 Бихлюл
14:09 17.12.2025
10 Българин
Щом Путин го казва, как да не повярва човек!
Коментиран от #12
14:10 17.12.2025
11 ЗИП
Професор Мединский, главен идеолог на "доктрината Путин": Ако се наложи ще воюваме и 20 години, колкото продължи Великата Северна война 1700-1821г!"
:)
14:13 17.12.2025
12 Гост
До коментар #10 от "Българин":Рашките казват, че освобождават братята си от лапите на бандерите. На кой да вярваме?
14:13 17.12.2025
13 Благодарен
14:15 17.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Добри новини
Днепропетровска област: Събрана руска пехота в сграда беше ефектно ликвидирана от дистанционна детонация. Видео. Красиво е!
Започнаха да се публикуват некролозите на руските ватенки, дето уж контролираха Купянск. Командирът на щурмови отряд, който редовно докладваше за контрола на РФ, вече е при Кобзон.
Руски източници съобщават, че ВСУ успешно са поразили руска колона на зенитно-ракетен комплекс С-400 в Белгородска област.
От рубриката "Санкциите са ни от полза": цените на руския петрол паднаха до $40 за барел – най-ниското ниво от началото на войната.
14:17 17.12.2025
16 МНООГО
14:17 17.12.2025
17 Един
14:18 17.12.2025
18 100
До коментар #2 от "Възраждане":Теб никой не може да те освободи. Ти си русороб по душа.
14:20 17.12.2025
19 Ама
14:20 17.12.2025
20 Путлер като Хитлер
14:20 17.12.2025
21 Бялджип
14:22 17.12.2025
22 Мутрофанова
14:22 17.12.2025
23 Сирски
14:24 17.12.2025
24 Хаххаххахха
Лъжите на този шизофреник нямат край.
14:24 17.12.2025