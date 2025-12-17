Владимир Путин: Руската армия твърдо държи стратегическата инициатива на фронта в Украйна! Не сме военна заплаха за Европа

Руският президент Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на страната му "твърдо" държат стратегическата инициатива по цялата фронтова линия в Украйна.

"Изминалата година се превърна във важен етап в решаването на задачите на специалната военна операция", подчерта руският лидер на заседанието на колегията на руското министерство на отбраната.

Същевременно той похвали новите руски оръжия "Буревестник" и "Посейдон", като добави, че те ще продължат да бъдат усъвършенствани, а ракетата "Орешник" ще бъде поставена на бойно дежурство до края на годината.

Путин остро разкритикува коментарите за това, че Москва представлява заплаха за Европа.

"В Европа хората са индоктринирани за неизбежната конфронтация с Русия. Казват им да бъдат готови да воюват с Русия. Те засилват тази истерия", посочи той и настоя, че подобни твърдения са "лъжи" и "пълни глупости".

Путин подчерта, че страната му винаги е била "ангажирана с намирането на дипломатически решения".

Той отново заяви, че Москва е готова да използва военна сила, за да завземе украински територии, които смята за свои.

"Целите на специалната военна операция със сигурност ще бъдат постигнати. Бихме предпочели да направим това - и да премахнем коренните причини за конфликта - по дипломатически път. Ако противоположната страна и нейните чуждестранни покровители откажат да участват в съществени дискусии, Русия ще освободи историческите си земи с военни средства", зарече се Путин.

Русия обяви анексирането на четири украински области - Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска (а през 2014 г. анексира и Кримския полуостров на Украйна).

Руските войски обаче имат почти пълен контрол само над Луганска област. Москва счита изтеглянето на украинските войски от цялата Донецка област, дори от онези региони, които не са под руска окупация, за задължително условие за прекратяване на огъня.