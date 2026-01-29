Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Тайван »
Бойна тренировка! Тайванската армия симулира отблъскване на китайска атака от морето
  Тема: Тайван

Бойна тренировка! Тайванската армия симулира отблъскване на китайска атака от морето

29 Януари, 2026 15:25 470 13

  • тайван-
  • китай-
  • тайвански пролив-
  • си дзинпин-
  • тайвански проток-
  • лай чин-те

Пекин, който смята демократично управлявания остров Тайван за част от своята територия, не изключва възможността да използва сила, за да установи контрол над острова

Бойна тренировка! Тайванската армия симулира отблъскване на китайска атака от морето - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Тайван днес симулираха отблъскване на китайска атака от морето, като интегрираха изстреляни от брега ракети и дронове с бързи патрулни катери, за да спрат опит за инвазия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Китай, който смята демократично управлявания остров Тайван за част от своята територия, не изключва възможността да използва сила, за да установи контрол над острова. Правителството на Тайван настоява, че единствено народа на острова може да реши неговото бъдеще.

Евентуална инвазия на Тайван от страна на Китай би била изключително трудна, тъй като Народноосвободителната армия първо ще трябва да прекоси Тайванския проток и след това да атакува ограничен брой плажове на острова, които са подходящи за дебаркиране на военни сили, посочва Ройтерс.

Като част от програмата си за модернизация в сферата на отбраната администрацията на тайванския президент Лай Чин-те настоява да бъдат организирани по-реалистични учения, които по-добре да симулират истински бойни действия, вместо да разчитат на упражняване на предварително подготвени ситуации.


Тайван
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Излишно

    9 1 Отговор
    Утре САЩ ще кажат "извинявайте, но ни се отвори друга работа" и Тайван ще пристане като булката беглец на Китай.

    Коментиран от #8, #9

    15:31 29.01.2026

  • 3 И аз симулирам 0р...

    5 0 Отговор
    газ
    ъм
    Толката съм.

    15:32 29.01.2026

  • 4 Гориил

    4 0 Отговор
    Тази симулация не отразява реалните възможности на Тайван при инвазия от страна на Народноосвободителната армия на Китай. Това е празна и безсмислена пропаганда.Ако започне китайско нашествие, Тайван ще бъде бомбардиран с хиляди, може би десетки хиляди, летящи роботи и дронове, които биха били имунизирани срещу конвенционалната противовъздушна отбрана.

    Коментиран от #6

    15:38 29.01.2026

  • 5 Абе ,

    1 0 Отговор
    Нема се справите ... Апетита идва с яденето ... Справка -Дончо и Вован ... Украйна , Гренландия

    15:43 29.01.2026

  • 6 Маймуне ,

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Приповдигна ми настроението с тая - народноосводителна армия ... Ше освобождават Тайван , като Рузките освободители Украйна , ? а .. 🤭😁

    15:46 29.01.2026

  • 7 ха-ха

    3 1 Отговор
    Ако китайците тръгнат, ще си останете само със симулацията. Все едно мравката да симулира борба със слона.
    Смешници.

    Коментиран от #12

    15:53 29.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Излишно":

    Както Украйна ще пристане на Русия

    15:55 29.01.2026

  • 10 възмутен

    1 1 Отговор
    Ей, да не си каже мнението човек за укрите - веднага трият и премахват. Не трийте бе, да се види какво мисли българина. Какво ви е страх толкова от истината и народното мнение.

    Коментиран от #11

    15:57 29.01.2026

  • 11 Троловете

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "възмутен":

    не сте българи

    16:18 29.01.2026

  • 12 Епа

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "ха-ха":

    що не тръгват тогава а само внасят дипломатически оплаквания? Явно нещо ги спира китайците. Може ни щото видяха как матушка катастрофира в Донбас и не им се иска да ги сполети същата съдба

    16:22 29.01.2026

  • 13 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Сигурно някои от вас си спомнят как се правеше "фраш" по бригадите и лагерите навремето.Горе-долу така ще изглежда Тайван при китайско нападение.Интересно как ще отблъсква атаката.Миже да попръцква отдолу😁

    16:23 29.01.2026