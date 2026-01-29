Бойна тренировка! Тайванската армия симулира отблъскване на китайска атака от морето

Въоръжените сили на Тайван днес симулираха отблъскване на китайска атака от морето, като интегрираха изстреляни от брега ракети и дронове с бързи патрулни катери, за да спрат опит за инвазия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Китай, който смята демократично управлявания остров Тайван за част от своята територия, не изключва възможността да използва сила, за да установи контрол над острова. Правителството на Тайван настоява, че единствено народа на острова може да реши неговото бъдеще.
Евентуална инвазия на Тайван от страна на Китай би била изключително трудна, тъй като Народноосвободителната армия първо ще трябва да прекоси Тайванския проток и след това да атакува ограничен брой плажове на острова, които са подходящи за дебаркиране на военни сили, посочва Ройтерс.
Като част от програмата си за модернизация в сферата на отбраната администрацията на тайванския президент Лай Чин-те настоява да бъдат организирани по-реалистични учения, които по-добре да симулират истински бойни действия, вместо да разчитат на упражняване на предварително подготвени ситуации.
