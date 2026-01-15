Решението на европейски държави като Германия, Франция, Швеция и Норвегия да се присъединят към Дания и да изпратят свои военнослужещи в Гренландия, паралелно със срещата на външните министри на Дания и Гренландия с вицепрезидента и с държавния секретар на САЩ във Вашингтон, е централна тема в западния печат.
"Докъде ще стигне Европа, за да защити Гренландия от Тръмп?", пита британският в. "Гардиън" в заглавието на анализа на Катрин Бътлър. "Пренебрегването на международното право от страна на президента разкрива зависимостта на континента от САЩ. Лидерите затвърдиха реториката си в подкрепа на Дания, но цената на конфронтацията с него е висока", пише авторката.
"Заплахата на Доналд Тръмп да поеме контрола над Гренландия "по един или друг начин“ постави автономната територия и нейния суверен - Дания, в затруднено положение, а Европа се бори да го спре. След шока от военната операция на САЩ във Венецуела, амбицията на Тръмп да постави Гренландия на следващото място в списъка си с "жертви" вече не се възприема в Европа като хвалба или фантазия, а като сериозно намерение, ръководено от идеология, неоимперски експанзионизъм, жажда на САЩ за природни ресурси - или всичко това накуп", продължава Бътлър.
Нескритото пренебрежение на Тръмп към международното право отново разкрива болезнената дилема, причинена от осакатяващата зависимост на Европа от САЩ за военна сигурност: противопоставят ли му се европейците или го успокояват, дори когато действията му са ехо на руското нахлуване в Украйна, което според тях е незаконно, поставя друг въпрос "Гардиън".
Скоро след нападението във Венецуела – посрещнато с оглушително мълчание в Европа – съветникът на Тръмп Стивън Милър заяви в интервю за телевизия Си Ен Ен, че "никой няма да се бие със Съединените щати“ за Гренландия, пише "Гардиън". "Прав ли е Милър?", пита Катрин Бътлър, като посочва, че през последните дни е имало промяна в тона. Лидерите на шест европейски сили – Франция, Германия, Испания, Италия, Полша и Великобритания – излязоха с необичайна обща декларация, потвърждавайки подкрепата си за датския суверенитет и на практика предупреждавайки Тръмп да не се намесва в Гренландия, обръща внимание британският вестник.
Но каква "борба“ са готови да водят тези европейски сили за Гренландия, ако дипломацията се провали, не е ясно. Оправданието на Тръмп за дрънканего на оръжия по адрес на верен съюзник в НАТО като Дания, уж за да защити Гренландия от предполагаема бъдеща агресия от страна на Русия или Китай, не е основателно, казват анализатори. Загрижеността за сигурността на САЩ може да бъде разрешена без анексиране на Гренландия, смята "Гардиън", акцентирайки, че Гренландия е полуавтономна територия от 1979 г., но като част от Дания тя е защитавана от НАТО.
Съществуващите договори от времето на Студената война между Дания и САЩ за съвместна отбрана на Гренландия дават свобода на Вашингтон да разполага повече войски на най-големия остров в света, отбелязва британското издание, добавяйки, че САЩ биха могли да отворят отново 16 от 17-те си военни бази, които са били затворени.
Френският в. "Монд" информира, че Франция - единствената ядрена сила в Европейския съюз - ще изпрати войски в Гренландия за съвместни учения с няколко европейски държави, като подчертава, че това решение е следствие на обявеното от Дания засилено военно присъствие на арктическия остров. Ходът е в контекста на заключението на датския външен министър Ларс Льоке Расмусен след срещата във Вашингтон - "ясно е, че президентът Тръмп има желание да завладее Гренландия", пише изданието. Расмусен и външната министърка на Гренландия Вивиан Моцфелт разговаряха с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и американския държавен секретар Марко Рубио в Белия дом снощи.
"Монд" цитира и германското Министерство на отбраната, според чието изявление разполагането на 13-членен разузнавателен отряд на Бундесвера в гренландската столица Нук е по покана на Дания. Берлин каза, че мисията има за цел да "проучи рамковите условия за евентуален военен принос в подкрепа на Дания за гарантиране на сигурността в региона“.
На свой ред германският в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг" обръща внимание на факта, че на заседание на кабинета президентът на Франция Еманюел Макрон е заявил, че "приема заплахите на Тръмп много сериозно". Франция планира да открие консулство в столицата на Гренландия на 6 февруари.
С транспортен самолет в Нук днес ще пристигнат 13 военнослужещи от Бундесвера, а участието на Германия в разузнавателна мисия "по покана на Дания" е до събота, посочва друг германски вестник - "Велт". В Германия партията на Зелените приветства мисията на Бундесвера в Гренландия, посочва изданието.
"Това е ярка символика“, казва експертът по отбрана Сара Нани пред в. "Райнише пост", допълвайки, че разговорите във Вашингтон не са довели до отказ на президента на САЩ Доналд Тръмп от териториалните му претенции над Гренландия.
"Следователно би било важно този военен жест на солидарност с Дания да бъде допълнен от конкретни дипломатически заплахи към Белия дом. Само тогава Тръмп може да бъде възпрян от лудостта си“, казва Нани. Според нея германският канцлер Фридрих Мерц трябва да заяви ясно, че ще има последствия за САЩ, ако продължат да подкопават сплотеността в НАТО, поставяйки под въпрос териториалната цялост на държава член като Дания.
В същото време "Велт" заключава, че Тръмп, за когото Гренландия е от съществено значение за изграждането на планираната система за противоракетна отбрана "Златен купол", остава твърд" в позицията си.
Американският в. "Ню Йорк таймс" извежда на преден план казаното от външния министър на Дания Расмусен след снощната среща в Белия дом, че Дания, Гренландия и САЩ имат "фундаментални различия“ относно бъдещето на територията в Северния Атлантик. Часове преди срещата Тръмп заяви, че Съединените щати "се нуждаят от Гренландия“, отбелязва изданието.
Трите правителства ще сформират "работна група", вероятно до няколко седмици, за да се опитат да намерят път напред, който да отчита опасенията на Тръмп за сигурността, без да нарушава териториалната цялост на Кралство Дания или правото на гренландците на самоопределение, уточнява "Ню Йорк таймс".
Тръмп и висши служители в неговата администрация са представяли различни варианти за това как Вашингтон би могъл да поеме контрол върху Гренландия, припомня изданието. Държавният глава не изключва възможността за превземане с военна сила, но държавният секретар Рубио е заявявал, че президентът планира да купи острова, вместо да нахлуе в него. Купуването на Гренландия обаче може да се окаже обречено на провал - Дания няма правомощия да продава Гренландия, а и гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен многократно е казвал, че територията не е за продан.
"Защо Гренландия е важна за един затоплящ се свят", обяснява в друг свой материал "Ню Йорк таймс". "Съдбата на най-големия остров в света е от огромно значение за милиарди хора на планетата, защото с глобалното затопляне Гренландия губи лед, а това има последици", посочва изданието.
По-голямата част от площта на Гренландия, която заема общо около два милиона квадратни километра, е покрита с лед. Този лед се топи бързо, защото полярните региони на света се затоплят бързо, с широкообхватни последици за стабилността на климата на Земята, обяснява американският вестник. Със затоплянето на Арктика се отварят нови търговски пътища, както и достъп до природни суровини, включително тези, които са жизненоважни за технологиите за чиста енергия, както и за забавянето на измененията на климата. В същото време обаче тази достъпност засяга и сигурността, като я прави уязвима, обръща внимание нюйоркското издание.
"Накратко: изменението на климата прави Арктика по-достъпна стратегическа цел за световните сили - факт, който президентът Тръмп не е пропуснал", акцентира "Ню Йорк таймс". "Неговата фиксидея за Гренландия е признание, че изменението на климата е реално“, обобщава Джон Конгър, бивш служител на Пентагона в правителството на президента Барак Обама, който сега е консултант в изследователския институт "Център за климат и сигурност".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 555
11:04 15.01.2026
2 Трол
Коментиран от #41
11:06 15.01.2026
3 Българин
11:06 15.01.2026
4 До никъде
11:06 15.01.2026
5 Някой
11:06 15.01.2026
6 ВЕЧЕ НИКОЙ И ЗА НИЩО
11:09 15.01.2026
7 Хасковски каунь
11:10 15.01.2026
8 ЕС ще се разпадне
11:11 15.01.2026
9 Църцанова
11:11 15.01.2026
10 шопо с търнокопо
Коментиран от #12
11:12 15.01.2026
11 Една от възможностите е
11:14 15.01.2026
12 ЕС ще обяви война
До коментар #10 от "шопо с търнокопо":на САЩ, Русия, Китай и С.Корея:))
11:15 15.01.2026
13 Трътлю
11:17 15.01.2026
14 Бай Ганьо
11:17 15.01.2026
15 Мишел
11:18 15.01.2026
16 Механик
Направо ша го стресираме Тръмпоча с нашата мека решителност.
11:18 15.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Митко Пешев
11:23 15.01.2026
19 Георги
11:24 15.01.2026
20 Боко
11:26 15.01.2026
21 Дас Хаген
11:28 15.01.2026
22 Анонимен
11:29 15.01.2026
23 не може да бъде
11:31 15.01.2026
24 Една мисъл не ми дава мира
11:34 15.01.2026
25 И сега ли се сетиха за
11:36 15.01.2026
26 Боко
11:36 15.01.2026
27 За САЩ няма такова нещо
11:38 15.01.2026
28 И като
Коментиран от #35
11:40 15.01.2026
29 Урсула
11:40 15.01.2026
30 Омазана ватенка
11:40 15.01.2026
31 Много смешно и пародийно е
11:42 15.01.2026
32 ООН е тази която дава
11:43 15.01.2026
33 Лицемерни 60клуци
11:44 15.01.2026
34 Атлантик стана синоним на фекален
11:44 15.01.2026
35 Брачед
До коментар #28 от "И като":Помощен персонал...ще помагат на американците да се приспособят 🤣👍
11:45 15.01.2026
36 Атлантизма е еманацията на нацизма...
Коментиран от #42
11:45 15.01.2026
37 Ако НАТО не защити Гренландия
11:47 15.01.2026
38 Никаква
11:49 15.01.2026
39 Значи за САЩ може
11:51 15.01.2026
40 Гражданин.
Коментиран от #48
11:53 15.01.2026
41 Ъъъъ
До коментар #2 от "Трол":Аз се надявам на ядрен конфликт между гейдържавите и САЩ!
11:55 15.01.2026
42 Руската пропаганда
До коментар #36 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":Има за цел глупака.
Коментиран от #49, #51
11:55 15.01.2026
43 Тиегаво
11:56 15.01.2026
44 Учуден
11:56 15.01.2026
45 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
11:56 15.01.2026
46 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:56 15.01.2026
47 Княз Вандал Новгородски
11:56 15.01.2026
48 Тоа па
До коментар #40 от "Гражданин.":Къде буташ руснаците в А група 😁
11:56 15.01.2026
49 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #42 от "Руската пропаганда":Някой виждал ли е някога някъде нормален атлантик?
11:57 15.01.2026
50 Олееееее, "демокрация" ...
11:58 15.01.2026
51 Руската пропаганда
До коментар #42 от "Руската пропаганда":Се нарича истина и факти! Обективност и реализъм
12:00 15.01.2026
52 Здравей
12:02 15.01.2026
53 Град Козлодуй
Докъдето стигна и през 1938 в Мюнхен.Тогава Чехословакия бе предадена на Хитлер.Сега Дания ще бъде пожертвана.Нима мислите,че слабите Европейци-без армия,икономика и визия за бъдещето ще се опълчат на Тръмп?! Това няма да стане!
12:02 15.01.2026
54 ще стигне
12:03 15.01.2026
55 Смешник
12:08 15.01.2026
56 Докъде ще стигне Европа
12:11 15.01.2026
57 Хаяши Водопаши
Коментиран от #63
12:13 15.01.2026
58 Генландия е САЩ
12:13 15.01.2026
59 ООН е тази само която дава
12:14 15.01.2026
60 Позиция
12:15 15.01.2026
61 Тръмп ще Вземе Гренландия!
12:15 15.01.2026
62 Боруна Лом
12:16 15.01.2026
63 АтлантЕ
До коментар #57 от "Хаяши Водопаши":Да му мислят родните "атлантета".........Стягайте мешките!В Украйна се направихте на улави и се снишихте....ама сега мърдане няма-бегом към Гренландия!
12:18 15.01.2026
64 ООН ... обединени нации нали
12:21 15.01.2026
65 Факти
Коментиран от #68
12:21 15.01.2026
66 Катарзис
12:22 15.01.2026
67 1422 дни
Коментиран от #73
12:22 15.01.2026
68 Дарий
До коментар #65 от "Факти":То и Българите сме срещу двете Прасета ама никой не ни пита! Дойде петоразряден чиновник от САЩ и за 10 мин. разясни на Тиквата,че "Правителството" на Хаяши трябва да си иде.....и о Боже!Чудо! Хаяши-подаде оставка!
12:25 15.01.2026
69 НАТО във Гренландия
12:26 15.01.2026
70 Абе давате ли си сметка
12:29 15.01.2026
71 Боруна Лом
12:30 15.01.2026
72 Бачо Илия
Коментиран от #76
12:30 15.01.2026
73 Последния Софиянец
До коментар #67 от "1422 дни":А шепата Укри/дето са останали/ остават живи защото бягат към Полската граница.
12:32 15.01.2026
74 И като САЩ блокира сега
12:32 15.01.2026
75 УдоМача
12:32 15.01.2026
76 Град Козлодуй
До коментар #72 от "Бачо Илия":Дидо Пеефски НЕ е пълен с акъл - просто е наМАГНЕТИЗИРАН и не знае къде е Север,къде е Юг.
12:34 15.01.2026
77 Основно в света след ВСВ
12:38 15.01.2026
78 Бели кахъри
12:39 15.01.2026
79 Европретендент
е голям гявол,с един замах, успя да "консолидира" европейския матрял.Сега ще ги накара да пазят САЩ от Изтока със собствени средства ,като им продава и оръжията необходими за тази цел.Стягайте коланите,защото евраци ще трябват за тази цел.Днес и КриСталинка е в Укрия.И там $ ще трябват.Вече не е въпрос защо а кога ще трябва да се започне вдигането на данъците,цените и таксите за услуги.Т.е.дрането на втора кожа от гърбът на уж "забогателите" с еврото български граждани.Дупе да ни е яко.
12:42 15.01.2026
80 Боруна Лом
12:49 15.01.2026