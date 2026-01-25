Новини
Нинова: Не беше сега моментът Радев да се появи на политическата сцена

25 Януари, 2026 09:40 1 490 45

През 2020 г. имаше онази енергия за истинска промяна на модела, но за съжаление тогава той не го направи, каза Нинова

Нинова: Не беше сега моментът Радев да се появи на политическата сцена - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Румен Радев се появи на политическата сцена, когато най-много се очакваше. Мен не ме изненада. Това беше естествен ход след толкова говорене и подготовка. Според мен обаче не беше сега моментът“, каза в „Тази неделя“ по bTV Корнелия Нинова, бивш председател на БСП, настоящ председател на партия „Непокорна България“.

Според нея силният момент за него е бил по време на протестите през 2020 г.

„Ние бяхме тогава до него. Тогава имаше онази енергия за истинска промяна на модела, но за съжаление тогава той не го направи. Прибра юмрука и се прибра в президентството“, каза Нинова.

„Ако съдя по това, което се случи след обявяването на оставката му, тук вече съм изненадана. Засега до него застават Ахмед Доган, който е конструкторът на прехода, бащата на Делян Пеевски. Не бих казала, че това е добър ход. Освен това Васил Божков, опашка от всякакви службогонци“, коментира още тя.

Според нея това хвърля сянка върху намерението му, че ще се бори с модела и ще го промени.

Корнелия Нинова допусна, че е възможно партньорство между ГЕРБ и Румен Радев.

„Това е предателство, но сегашното правителство в оставка – всички партии вътре се клеха преди това, че няма да бъдат един с друг, а накрая се прегърнаха“, допълни тя.

Именно затова за нея един от големите проблеми в политиката е моралът.

На въпрос дали Румен Радев „ще изсмуче“ електората на БСП на предстоящите избори, Нинова заяви, че очаква БСП да не влезе в следващия парламент. Но като по-голяма причина за това тя посочи „предателството към избирателите“.

„Предателството към каузи, идеи и принципи, изповядвани поне 10 години от мен преди, да не се прави коалиция с модела ГЕРБ-ДПС. Това е причината хората да бъдат разочаровани и да бягат от БСП“, посочи Нинова.

Тя заяви, че „Непокорна България“ ще се яви на изборите, а бъдещето на партията ще зависи от хората, които ще гласуват.

„Ще убедим хората в две предимства, които имаме пред другите партии. Едното е моралната компонента, а другото - екипът“, изтъкна Корнелия Нинова.

В екипа ѝ ще бъдат опитни хора, които са тръгнали с нея при изключването ѝ от БСП, а другите са нови млади хора.

Корнелия Нинова заяви, че е скептична, че партията на Румен Радев ще постигне пълно мнозинство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В.В.П

    20 2 Отговор
    И тези заплати средно по 5 хил.евро (10 хил.лв.) са без данъци и осигуровки. Отделно бонуси 3 пъти в годината ,допълнителни възнаграждения за длъжнocт, звaние ,извънрeден труд и за храна. И достигат по 15 хил.лв. При пенсиониране 20 брyтни заплати = 300 хил.лв. А тези които произвеждат получават само за храна, отопление, транспорт,дрехи, и плащат данъци и осигуровки и за друго не им остава,. Незабавен арест за глaвaтaритe на мафията която ни огрaби - боко тиквата ,прace пеевски ,чaaлга мeрзавеца cлавyца и плoндeр зафиров.

    Коментиран от #4, #34

    09:43 25.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Според социолозите Непокорна България на Корнелия изпреварва БСП.Голям резил за БСП.

    09:43 25.01.2026

  • 3 си дзън

    9 11 Отговор
    Сега е времето Радев да изпие кръвта на про-руските партии.

    Коментиран от #8, #10

    09:43 25.01.2026

  • 4 Факт

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "В.В.П":

    Миналата година правителството на грабежа ГЕРБ-ИТН-БСП-ДПС увеличи заплатите на полиция,военни и държавни служители. На полиция със 70% а на военни и държавни служители с 50%. В същото време за 1 година страната изтегли нови заеми в размер на 26 млрд.лв. Увеличените заплати само в МВР излизат на държавата, тоест на всички нас 7,9 млрд.годишно. В същото време трудовите хора които произвеждат получават от 3 до 4 пъти по ниски възнаграждения. Въпроса е новото правителство ще потърси ли отговорност на мафията за грабежа?! Ето цифрите в МВР-
    Колко стават заплатите в МВР
    Увеличението влиза в сила със задна дата
    23 януари 2026
    Главният секретар на МВР вече ще получава 6743 евро, а заместниците му – 6283 евро месечно.

    Шефът на дирекция във вътрешното министерство ще взимат но 4922 евро, а разследващите полицай – по 3076 евро. По-ниски са заплатите за полицейските инспектори, като варират от 2505 евро до 2946 евро в зависимост от степента. Началниците на отдели пък ще могат да получават до 3108 евро.

    Това предвиждат промени в наредбата за размера на основните месечни възнаграждения ва държавните служители.

    Коментиран от #9, #11, #20

    09:43 25.01.2026

  • 5 Дръта чанта

    17 1 Отговор
    БСП с2% Флинтстоун у паника.

    09:43 25.01.2026

  • 6 Хмм

    14 2 Отговор
    след една седмица, нинова се опитва да се съвземе след шока, вече смяташе, че е спечелила електората на БСП, но президентът ги удари през ръцете и нея, и методиев, разбира се че за нея не е навреме, надеждите за парламент бяха напразни

    09:44 25.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    Как Радев може да забрани на Доган и Божков да го подкрепят?Да ги съди за тормоз ли?

    09:44 25.01.2026

  • 9 Сатана Z

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Решението за индексацията на бюджетните заплати от 1 януари 2026 г. бе критикувано от водещи икономисти и експерти. От Фискалния съвет вече бяха препоръчали

    да се оптимизира броя на полицаите,

    който расте при намаляващо население. Фискалният съвет препоръчва също така държавните служители и полицаите да плащат личните си осигурителни вноски, както всички останали служители. 
    Според анализите на Фискалния съвет, разходите за вътрешен ред и сигурност в България като дял от БВП са едни от най-високите в ЕС – 3,6 на сто при средно за ЕС и еврозоната 1,7 процента.

    В бюджета за 2025 г. вече беше отчетено

    драстично увеличение на разходите за персонал в МВР

    и останалите силови ведомства. Това се случи на фона на нарастването на броя на полицаи на глава от населението, при намаляващ брой на населението.

    09:45 25.01.2026

  • 10 Да ви го.......

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Шарен

    09:46 25.01.2026

  • 11 Потресаващо

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Това се случи на фона на нарастването на броя на полицаи на глава от населението, при намаляващ брой на населението. През 2022 г. полицейските служители в България са били 421 на 100 000 души , а през 2015 г. са били 312 – увеличение с 28 на сто за 7 години. Щатната численост на МВР към средата на 2025 г. е 61 000 щата. Според Фискалния съвет налице е драстично несъответствие между численост и престъпления, което поражда потребности от оптимизиране на числения състав.

    09:46 25.01.2026

  • 12 пери

    10 2 Отговор
    Напротив, за самия Радев появяването на политическата сцена е в точния момент именно на тези избори. Ако го беше отложил, нямаше да има такъв ефект и такива шансове за печелене на гласове.
    Виж за тези, които се съмняват в потенциала му на пореден спасител и едва ли ще гласуват за него, този ход е интересен само като лакмус за влияния и фактор за разбъркване на картите.

    Коментиран от #44

    09:46 25.01.2026

  • 13 Факт

    7 0 Отговор
    Сега е момента за силни политически партии. Квазимутрите трябва да бъдат озаптени със силни политически действия! Фиксирането в геополитиката остави правото и законността безпризорни!

    09:46 25.01.2026

  • 14 Абе я сички у лево !

    6 2 Отговор
    Изборите ги мислят само бедните, защото тяхното оправяне винаги е било работа на някой друг! Първо на баба им, после на майка им, накрая на жена им! И жените си не се чувстват длъжни да оправят, затова деца няма! Щото гадната държава е длъжна да им гледа децата, а те няма па да работят за без пари.

    Коментиран от #21

    09:46 25.01.2026

  • 15 ТРЯБВА НИ ПОКАЯНИЕ

    2 3 Отговор
    Спасението е БОГА, и в обединението. Не е в бизнеса и в партиите. Трябва да пълним храмовете всяка неделя, и да се молим. Може да се направят необходимите неща които да повдигнат духът на българите. Не ни трябва политика а обич. Хората в България са най разединени, всеки е обиден на всеки. Може да търсите друг път но няма такъв. Ако може да поведем целият свят, то е само като дадем пример за чисто сърце разчитащо само на помощ от Всевишният. Трябва чудо на България и българите, и на светът. Чудото винаги е идвало след общите молитви. Другото е празни мечти, а това е наркомания - самоуспокоение чрез забрава.

    Коментиран от #33

    09:47 25.01.2026

  • 16 Да,да

    2 2 Отговор
    Импексовата знае кога! Тя знае всичко, ама ...

    09:47 25.01.2026

  • 17 Факт

    4 0 Отговор
    Сега е момента за силни политически партии. Квазимутрите трябва да бъдат озаптени със силни политически действия! Фиксирането в геополитиката остави правото и законността безпризорни!

    09:47 25.01.2026

  • 18 Кака Корни изтърва козите,

    4 3 Отговор
    Радев й обърка играта!? Едно куче като не може да лае, само вкарва вълка в кошарата!? Та и тази, постоянно плюеше по Радев, сега ще яде ...!?

    09:48 25.01.2026

  • 19 Факт

    4 0 Отговор
    Сега е момента за силни политически партии. Квазимутрите трябва да бъдат озаптени със силни политически действия! Фиксирането в геополитиката остави правото и законността безпризорни!

    09:48 25.01.2026

  • 20 Мухахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Забрави да споменеш възраждане и меч и те подкрепяха грабежа

    Коментиран от #25

    09:48 25.01.2026

  • 21 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Абе я сички у лево !":

    Изборите са важни за бизнеса и хляба на хората.

    09:49 25.01.2026

  • 22 Пламен

    6 7 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ СЕГА СЕИРА НА ФЕНЧЕТАТА НА КОПЕЙКИН .
    ТЕ ВЕЧЕ СЕ ПРЕОБУВАТ С ,,ЗЕЛЕНИ ЧОРАПКИ" . :)

    Коментиран от #27

    09:50 25.01.2026

  • 23 Анадьн Му

    9 3 Отговор
    Стига де! Не сме забравили сглобката с Продьлжаваме Изма....

    Коментиран от #29

    09:52 25.01.2026

  • 24 "Нито един патрон за Украйна"

    9 2 Отговор
    Айде и тази урсулка се изказа! Праща ли още пари и оръжия на клоуна за да убива братушки!? Първо беше : "Нито един патрон за Украйна!" , а после стана: "Не остана нито един патрон в България!"

    09:54 25.01.2026

  • 25 Възраждане и МЕЧ гласуваха против

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мухахаха":

    Депутата от ДПС и бивш министър на МВР сложи снимките на депутатите на ПП-ДБ и МЕЧ и написа- Запомнете тези хора. Те искат да не се увеличават справедливо заплатите на полицейските служители със 70 процента

    Коментиран от #26

    09:54 25.01.2026

  • 26 За Калин Стоянов

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Възраждане и МЕЧ гласуваха против":

    Става въпрос

    09:55 25.01.2026

  • 27 Фаш. девето колено

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Пламен":

    Все едно Костя или Радев , важното е че вие фашагите му дьржите края!

    09:56 25.01.2026

  • 28 Оракула от Делфи

    5 3 Отговор
    Че сега се е появил Радев, сигурно не е негова грешка,
    а така са му наредили???
    Зависимите личности , са лесни за управление, много често началника им е един същи , а парите крайната цел!

    Виж "Тандема" , пиши Радев!!!

    09:56 25.01.2026

  • 29 Задкулисието му.....

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Анадьн Му":

    Не сме забравили сглобката, зеления сертификат и принудителни ваксини , богаш, триморието, провала на референдума, все против народа е действал Радев с подставеи министри и депутати. Говори едно,други зли върши
    , то се видя......

    Коментиран от #36

    10:01 25.01.2026

  • 30 Шмайзер

    4 4 Отговор
    Не гласувам много отдавна за парламент, но сега аз и другите шмайзери като мен ще гласуват на парламентарни избори. С Вас сме, г- н Радев!

    Коментиран от #37

    10:02 25.01.2026

  • 32 Перо

    4 2 Отговор
    Краварката от левия ъгъл и непокорните отекоха преди да са се появили.

    10:03 25.01.2026

  • 33 Баш майстора

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ТРЯБВА НИ ПОКАЯНИЕ":

    Че ние и сега сме обединени кагато става дума да пьлним джоба на изедниците. Като гледам май от 6млн. само Росен Миленов е против !

    10:05 25.01.2026

  • 34 Огромният

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "В.В.П":

    Огромният разход,с тези стряскащи 50% скок на заплатите ( говорим за основна заплата) е концентриран при най- ниските,основни длъжностни нива: редови полицай, независимо от длъжността им.Там са огромните разходи.При основна заплата 1200-1300 евро имаме клас прослужено време,а той е сериозна сума:2% за година,но не повече от 40%.Дори новопостъпил служител,ако има друг стаж,в цивилна професия ,се приравнява и зачита.Само от това,заплатата нараства с допълнителни до 850-900 евро.Допълнително получават порцион( пари за храна) около 240 евро, нощен труд,извънреден труд.Но имат само задължителният данък ,както всички останал.и професии.Отпуск- 40 календарни дни.Не им се удържат от цялата брутна заплата здравни и социални осигуровки .При пенсиониране( задължително 27 г тр.стаж,от който минимум 18 в системата и възраст 53 г) получват еднократно 20 брутни заплати,без да им се начисляват удръжки.Примерно полицай който ще се пенсионира тази година,ще получи чиста сума над 56 хиляди евро.

    10:06 25.01.2026

  • 35 Да, ама не

    4 3 Отговор
    Нинова има качества, но инатът й я провали, че и доста двулична се оказа. И срещу Радев бълваше, и съпартийци безпричинно изключи, и партията раздели... та по-спокойно

    10:06 25.01.2026

  • 36 Аква

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Задкулисието му.....":

    Предозиран си! Ваксини, корупция, отказ от референдум - това е БОРИСОВ! Никога повече КПП по магистралите, пропагандно биене на ваксини по тв, Костадин Ангелов, сутрешната сводка но моргата, парите за Хемус.... - Българино, помни!

    10:07 25.01.2026

  • 37 Улав

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Шмайзер":

    Не те слуша главата

    10:11 25.01.2026

  • 38 Херодот

    2 3 Отговор
    БСП, Нинова, Зафиров - скелети в гардероба

    10:13 25.01.2026

  • 39 Хейт

    2 0 Отговор
    Щом има толкова голям вой на койоти, значи е подходящ. Мафията се надяваше да покраде още една-две години.

    10:14 25.01.2026

  • 40 Анонимен

    2 3 Отговор
    Тази кукумявка още ли се напъва

    10:15 25.01.2026

  • 41 Анонимен

    1 2 Отговор
    До кога да ви чака вие нямате наяждане

    10:16 25.01.2026

  • 42 ЧУЙТЕ ДОБРЕ.

    0 0 Отговор
    Радев и Нинова с нейната партия ще влязат на избори. А дано ама на дали.

    10:19 25.01.2026

  • 43 добри

    1 0 Отговор
    браво успех на не покорна българия!!!

    10:23 25.01.2026

  • 44 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "пери":

    Има и проблеми , не е само мед и масло!
    До колкто познавам тези малки партий, без значение от
    ( какъв цвят се представят) , всеки от тяхнитв лидери е с една
    единственна мисия, да се добере до Депутатското място, та дори да е
    този който раздава порцийте!
    Но понеже тези хора са алчни и корумпирани ,а закона и конституцията променен в тяхна полза, няма как да се излезе от блатото!
    Стигнали сме до там че от 6,5 милиона граждани да ибираме служебен Премиер
    между двама възможни (жив резил)!Утре може да имаме Президент с един единствен кандидат, и това е много близо до (Президентска република) !
    А "манталитета на управляващите" партии днес е много "опасно пригоден" ,
    за (Президентска диктатура), въпроса е не ляво и дясно ,а кой ще има
    мажоритет за да го направи! Може и това да е целта на Радев???
    Крайната цел на всички "мераклий" да управляват е "ултиматум" без съпротива!

    10:26 25.01.2026

