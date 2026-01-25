Нинова: Не беше сега моментът Радев да се появи на политическата сцена

„Румен Радев се появи на политическата сцена, когато най-много се очакваше. Мен не ме изненада. Това беше естествен ход след толкова говорене и подготовка. Според мен обаче не беше сега моментът“, каза в „Тази неделя“ по bTV Корнелия Нинова, бивш председател на БСП, настоящ председател на партия „Непокорна България“.

Според нея силният момент за него е бил по време на протестите през 2020 г.

„Ние бяхме тогава до него. Тогава имаше онази енергия за истинска промяна на модела, но за съжаление тогава той не го направи. Прибра юмрука и се прибра в президентството“, каза Нинова.

„Ако съдя по това, което се случи след обявяването на оставката му, тук вече съм изненадана. Засега до него застават Ахмед Доган, който е конструкторът на прехода, бащата на Делян Пеевски. Не бих казала, че това е добър ход. Освен това Васил Божков, опашка от всякакви службогонци“, коментира още тя.

Според нея това хвърля сянка върху намерението му, че ще се бори с модела и ще го промени.

Корнелия Нинова допусна, че е възможно партньорство между ГЕРБ и Румен Радев.

„Това е предателство, но сегашното правителство в оставка – всички партии вътре се клеха преди това, че няма да бъдат един с друг, а накрая се прегърнаха“, допълни тя.

Именно затова за нея един от големите проблеми в политиката е моралът.

На въпрос дали Румен Радев „ще изсмуче“ електората на БСП на предстоящите избори, Нинова заяви, че очаква БСП да не влезе в следващия парламент. Но като по-голяма причина за това тя посочи „предателството към избирателите“.

„Предателството към каузи, идеи и принципи, изповядвани поне 10 години от мен преди, да не се прави коалиция с модела ГЕРБ-ДПС. Това е причината хората да бъдат разочаровани и да бягат от БСП“, посочи Нинова.

Тя заяви, че „Непокорна България“ ще се яви на изборите, а бъдещето на партията ще зависи от хората, които ще гласуват.

„Ще убедим хората в две предимства, които имаме пред другите партии. Едното е моралната компонента, а другото - екипът“, изтъкна Корнелия Нинова.

В екипа ѝ ще бъдат опитни хора, които са тръгнали с нея при изключването ѝ от БСП, а другите са нови млади хора.

Корнелия Нинова заяви, че е скептична, че партията на Румен Радев ще постигне пълно мнозинство.