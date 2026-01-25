Нинова: Не беше сега моментът Радев да се появи на политическата сцена

„Румен Радев се появи на политическата сцена, когато най-много се очакваше. Мен не ме изненада. Това беше естествен ход след толкова говорене и подготовка. Според мен обаче не беше сега моментът“, каза в „Тази неделя“ по bTV Корнелия Нинова, бивш председател на БСП, настоящ председател на партия „Непокорна България“.
Според нея силният момент за него е бил по време на протестите през 2020 г.
„Ние бяхме тогава до него. Тогава имаше онази енергия за истинска промяна на модела, но за съжаление тогава той не го направи. Прибра юмрука и се прибра в президентството“, каза Нинова.
„Ако съдя по това, което се случи след обявяването на оставката му, тук вече съм изненадана. Засега до него застават Ахмед Доган, който е конструкторът на прехода, бащата на Делян Пеевски. Не бих казала, че това е добър ход. Освен това Васил Божков, опашка от всякакви службогонци“, коментира още тя.
Според нея това хвърля сянка върху намерението му, че ще се бори с модела и ще го промени.
Корнелия Нинова допусна, че е възможно партньорство между ГЕРБ и Румен Радев.
„Това е предателство, но сегашното правителство в оставка – всички партии вътре се клеха преди това, че няма да бъдат един с друг, а накрая се прегърнаха“, допълни тя.
Именно затова за нея един от големите проблеми в политиката е моралът.
На въпрос дали Румен Радев „ще изсмуче“ електората на БСП на предстоящите избори, Нинова заяви, че очаква БСП да не влезе в следващия парламент. Но като по-голяма причина за това тя посочи „предателството към избирателите“.
„Предателството към каузи, идеи и принципи, изповядвани поне 10 години от мен преди, да не се прави коалиция с модела ГЕРБ-ДПС. Това е причината хората да бъдат разочаровани и да бягат от БСП“, посочи Нинова.
Тя заяви, че „Непокорна България“ ще се яви на изборите, а бъдещето на партията ще зависи от хората, които ще гласуват.
„Ще убедим хората в две предимства, които имаме пред другите партии. Едното е моралната компонента, а другото - екипът“, изтъкна Корнелия Нинова.
В екипа ѝ ще бъдат опитни хора, които са тръгнали с нея при изключването ѝ от БСП, а другите са нови млади хора.
Корнелия Нинова заяви, че е скептична, че партията на Румен Радев ще постигне пълно мнозинство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В.В.П
Коментиран от #4, #34
09:43 25.01.2026
2 Последния Софиянец
09:43 25.01.2026
3 си дзън
Коментиран от #8, #10
09:43 25.01.2026
4 Факт
До коментар #1 от "В.В.П":Миналата година правителството на грабежа ГЕРБ-ИТН-БСП-ДПС увеличи заплатите на полиция,военни и държавни служители. На полиция със 70% а на военни и държавни служители с 50%. В същото време за 1 година страната изтегли нови заеми в размер на 26 млрд.лв. Увеличените заплати само в МВР излизат на държавата, тоест на всички нас 7,9 млрд.годишно. В същото време трудовите хора които произвеждат получават от 3 до 4 пъти по ниски възнаграждения. Въпроса е новото правителство ще потърси ли отговорност на мафията за грабежа?! Ето цифрите в МВР-
Колко стават заплатите в МВР
Увеличението влиза в сила със задна дата
23 януари 2026
Главният секретар на МВР вече ще получава 6743 евро, а заместниците му – 6283 евро месечно.
Шефът на дирекция във вътрешното министерство ще взимат но 4922 евро, а разследващите полицай – по 3076 евро. По-ниски са заплатите за полицейските инспектори, като варират от 2505 евро до 2946 евро в зависимост от степента. Началниците на отдели пък ще могат да получават до 3108 евро.
Това предвиждат промени в наредбата за размера на основните месечни възнаграждения ва държавните служители.
Коментиран от #9, #11, #20
09:43 25.01.2026
5 Дръта чанта
09:43 25.01.2026
6 Хмм
09:44 25.01.2026
7 Последния Софиянец
09:44 25.01.2026
9 Сатана Z
До коментар #4 от "Факт":Решението за индексацията на бюджетните заплати от 1 януари 2026 г. бе критикувано от водещи икономисти и експерти. От Фискалния съвет вече бяха препоръчали
да се оптимизира броя на полицаите,
който расте при намаляващо население. Фискалният съвет препоръчва също така държавните служители и полицаите да плащат личните си осигурителни вноски, както всички останали служители.
Според анализите на Фискалния съвет, разходите за вътрешен ред и сигурност в България като дял от БВП са едни от най-високите в ЕС – 3,6 на сто при средно за ЕС и еврозоната 1,7 процента.
В бюджета за 2025 г. вече беше отчетено
драстично увеличение на разходите за персонал в МВР
и останалите силови ведомства. Това се случи на фона на нарастването на броя на полицаи на глава от населението, при намаляващ брой на населението.
09:45 25.01.2026
10 Да ви го.......
До коментар #3 от "си дзън":Шарен
09:46 25.01.2026
11 Потресаващо
До коментар #4 от "Факт":Това се случи на фона на нарастването на броя на полицаи на глава от населението, при намаляващ брой на населението. През 2022 г. полицейските служители в България са били 421 на 100 000 души , а през 2015 г. са били 312 – увеличение с 28 на сто за 7 години. Щатната численост на МВР към средата на 2025 г. е 61 000 щата. Според Фискалния съвет налице е драстично несъответствие между численост и престъпления, което поражда потребности от оптимизиране на числения състав.
09:46 25.01.2026
12 пери
Виж за тези, които се съмняват в потенциала му на пореден спасител и едва ли ще гласуват за него, този ход е интересен само като лакмус за влияния и фактор за разбъркване на картите.
Коментиран от #44
09:46 25.01.2026
13 Факт
09:46 25.01.2026
14 Абе я сички у лево !
Коментиран от #21
09:46 25.01.2026
15 ТРЯБВА НИ ПОКАЯНИЕ
Коментиран от #33
09:47 25.01.2026
16 Да,да
09:47 25.01.2026
17 Факт
09:47 25.01.2026
18 Кака Корни изтърва козите,
09:48 25.01.2026
19 Факт
09:48 25.01.2026
20 Мухахаха
До коментар #4 от "Факт":Забрави да споменеш възраждане и меч и те подкрепяха грабежа
Коментиран от #25
09:48 25.01.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Абе я сички у лево !":Изборите са важни за бизнеса и хляба на хората.
09:49 25.01.2026
22 Пламен
ТЕ ВЕЧЕ СЕ ПРЕОБУВАТ С ,,ЗЕЛЕНИ ЧОРАПКИ" . :)
Коментиран от #27
09:50 25.01.2026
23 Анадьн Му
Коментиран от #29
09:52 25.01.2026
24 "Нито един патрон за Украйна"
09:54 25.01.2026
25 Възраждане и МЕЧ гласуваха против
До коментар #20 от "Мухахаха":Депутата от ДПС и бивш министър на МВР сложи снимките на депутатите на ПП-ДБ и МЕЧ и написа- Запомнете тези хора. Те искат да не се увеличават справедливо заплатите на полицейските служители със 70 процента
Коментиран от #26
09:54 25.01.2026
26 За Калин Стоянов
До коментар #25 от "Възраждане и МЕЧ гласуваха против":Става въпрос
09:55 25.01.2026
27 Фаш. девето колено
До коментар #22 от "Пламен":Все едно Костя или Радев , важното е че вие фашагите му дьржите края!
09:56 25.01.2026
28 Оракула от Делфи
а така са му наредили???
Зависимите личности , са лесни за управление, много често началника им е един същи , а парите крайната цел!
Виж "Тандема" , пиши Радев!!!
09:56 25.01.2026
29 Задкулисието му.....
До коментар #23 от "Анадьн Му":Не сме забравили сглобката, зеления сертификат и принудителни ваксини , богаш, триморието, провала на референдума, все против народа е действал Радев с подставеи министри и депутати. Говори едно,други зли върши
, то се видя......
Коментиран от #36
10:01 25.01.2026
30 Шмайзер
Коментиран от #37
10:02 25.01.2026
32 Перо
10:03 25.01.2026
33 Баш майстора
До коментар #15 от "ТРЯБВА НИ ПОКАЯНИЕ":Че ние и сега сме обединени кагато става дума да пьлним джоба на изедниците. Като гледам май от 6млн. само Росен Миленов е против !
10:05 25.01.2026
34 Огромният
До коментар #1 от "В.В.П":Огромният разход,с тези стряскащи 50% скок на заплатите ( говорим за основна заплата) е концентриран при най- ниските,основни длъжностни нива: редови полицай, независимо от длъжността им.Там са огромните разходи.При основна заплата 1200-1300 евро имаме клас прослужено време,а той е сериозна сума:2% за година,но не повече от 40%.Дори новопостъпил служител,ако има друг стаж,в цивилна професия ,се приравнява и зачита.Само от това,заплатата нараства с допълнителни до 850-900 евро.Допълнително получават порцион( пари за храна) около 240 евро, нощен труд,извънреден труд.Но имат само задължителният данък ,както всички останал.и професии.Отпуск- 40 календарни дни.Не им се удържат от цялата брутна заплата здравни и социални осигуровки .При пенсиониране( задължително 27 г тр.стаж,от който минимум 18 в системата и възраст 53 г) получват еднократно 20 брутни заплати,без да им се начисляват удръжки.Примерно полицай който ще се пенсионира тази година,ще получи чиста сума над 56 хиляди евро.
10:06 25.01.2026
35 Да, ама не
10:06 25.01.2026
36 Аква
До коментар #29 от "Задкулисието му.....":Предозиран си! Ваксини, корупция, отказ от референдум - това е БОРИСОВ! Никога повече КПП по магистралите, пропагандно биене на ваксини по тв, Костадин Ангелов, сутрешната сводка но моргата, парите за Хемус.... - Българино, помни!
10:07 25.01.2026
37 Улав
До коментар #30 от "Шмайзер":Не те слуша главата
10:11 25.01.2026
38 Херодот
10:13 25.01.2026
39 Хейт
10:14 25.01.2026
40 Анонимен
10:15 25.01.2026
41 Анонимен
10:16 25.01.2026
42 ЧУЙТЕ ДОБРЕ.
10:19 25.01.2026
43 добри
10:23 25.01.2026
44 Оракула от Делфи
До коментар #12 от "пери":Има и проблеми , не е само мед и масло!
До колкто познавам тези малки партий, без значение от
( какъв цвят се представят) , всеки от тяхнитв лидери е с една
единственна мисия, да се добере до Депутатското място, та дори да е
този който раздава порцийте!
Но понеже тези хора са алчни и корумпирани ,а закона и конституцията променен в тяхна полза, няма как да се излезе от блатото!
Стигнали сме до там че от 6,5 милиона граждани да ибираме служебен Премиер
между двама възможни (жив резил)!Утре може да имаме Президент с един единствен кандидат, и това е много близо до (Президентска република) !
А "манталитета на управляващите" партии днес е много "опасно пригоден" ,
за (Президентска диктатура), въпроса е не ляво и дясно ,а кой ще има
мажоритет за да го направи! Може и това да е целта на Радев???
Крайната цел на всички "мераклий" да управляват е "ултиматум" без съпротива!
10:26 25.01.2026
