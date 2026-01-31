Какви късметлии сме българите – всеки работи за хората

Какви късметлии сме българите. Да му се не надява човек в каква благодарна страна сме се родили и избрали да живеем. (б.р. – щото има и такива, които не са избрали да останат в родината) Да му се не надява и радва човек, че, който и да ни управлява, все го прави за хората, в името на хората, от името на хората, за благоденствието на хората, за щастието на хората, за светлите бъднини на хората, за… и всичко останало, което ни прави щастливи българи.
Досега това го чувахме като наратив само от лидера на ДПС – „Ново начало“ Делян Пеевски, който не е олигарх. (б.р. – все още не сме чули от Румен Радев имена на олигарси) Но вече чухме от слезлия на политическия терен президент Румен Радев, че го прави заради хората.
Хората му казали – направи партия, хората го молели да влезе в политиката, на хората им било писнало от мутрите, та ако може да ги измете, хората го искали да стане партиен лидер, хората… И понеже те – хората, много го искали, то той – Радев, как да откаже да защитава родината от олигархията, която и да е тя.Та от всичко чуто излиза, че Пеевски работи за хората, въпреки че точно хората го псуват по площадите и не го искат. От друга страна хората толкова много искат Радев, че той напусна президентството, за да ги спасява от Пеевски и Борисов, пардон, Радев не им каза имената, значи не трябва да ги пишем. Опс… Дали не допускаме интерпретативна грешка…
На пръв поглед интервюто на Румен Радев в „Панорама“ остави усещането за недоизказаност. Липсваха конкретни имена, не бяха очертани структурата на бъдещия му политически проект, партийният му носител, механизмите за финансиране. Всичко изглеждаше неясно, недовършено, сякаш умишлено оставено във въздуха.
И все пак – стана ясно много. „Хората“ се ползват като универсално оправдание
Както при други ключови фигури в българската политика, и тук „хората“ се оказват централният аргумент. Те са оправдание за отказа от идеология, за бягството от конкретика, за липсата на ясни позиции. „Не ни определяйте като леви или десни – важни са хората“, казва Радев. Преведено от политическия новговор, това означава управление без предварително поета посока, без предвидимост и без ангажимент към ясно дефинирани принципи. Поне на този етап.
Така се ражда поредният центристки, ситуационен проект – удобен, гъвкав и по същество популистки. Проект, който не предизвиква статуквото, а по-скоро се адаптира към него.
Без опоненти, без червени линии
Още по-показателно е отсъствието на ясно очертани политически противници. Радев заявява готовност да „говори с всеки“, който иска „силна и справедлива България“. Формула, която на практика изключва самата идея за политически конфликт. Няма червени линии, няма назовани носители на модела, срещу който уж се изправя. Нито Пеевски, нито Борисов са разпознати като проблем. Дори напротив – остава отворена врата за сътрудничество.
Без възмездие, само „правила“
Отказът от търсене на отговорност е формулиран като добродетел. „Не обещавам възмездие“, казва Радев, а „еднакви правила за всички“. В тази рамка миналото се затваря без ревизия, без назоваване на виновни, без отчет за щетите. Държавата може да е опоскана, но отговорността остава абстрактна, разтворена в бъдещето.
Боташ и бягството напред
Същият модел се вижда и при защитата на договора с „Боташ“. Вместо анализ на настоящите загуби, фокусът отново е изместен към хипотетично бъдеще, в което договорът „може да заработи“. Междувременно реалността е ясна – ежедневни загуби за милиони, без гаранция, че оптимистичният сценарий някога ще се реализира.
Олигархията без имена
Най-голямото противоречие остава темата за олигархията. Тя е посочена като основно предизвикателство, но остава без лица, без адреси, без конкретика. Коя олигархия? Тази, срещу която ще се води битка, или онази, която вече е била отличавана с ордени? Въпросът става още по-неудобен на фона на отличаването на фигури с дълбоки връзки с икономическото и политическото задкулисие.
Висящият въпрос
И така, интервюто, което уж не даде отговори, всъщност очерта ясно един модел: без идеология, без конфронтация, без отговорност за миналото и с неясно дефиниран враг. Остава само един ключов въпрос – може би най-важният, който така и не получи отговор: Коя точно олигархия ще бъде обект на тази обещавана борба?
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #27
09:56 31.01.2026
2 БеГемот
09:59 31.01.2026
3 виктория
Коментиран от #45, #48
10:00 31.01.2026
4 Госあ
10:00 31.01.2026
5 Пич
10:01 31.01.2026
6 Последния Софиянец
10:01 31.01.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #31
10:01 31.01.2026
8 Последния Софиянец
10:03 31.01.2026
9 Тунтун
10:03 31.01.2026
10 Мунчо 800 дни
Коментиран от #29
10:04 31.01.2026
11 ТРЪГНАХА ГЛАШАТАИТЕ НА
Коментиран от #25
10:04 31.01.2026
12 Хейт
Коментиран от #16, #20
10:05 31.01.2026
13 Запознат
10:06 31.01.2026
14 МИ ЧИ КЪ?
10:06 31.01.2026
15 Да де
България ще изчезне ,ако се съгласи с това..
Толкова е ясно
Коментиран от #17
10:08 31.01.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Хейт":Схемата на управление на Брюксел с еврофондовете ражда олигархия.Оцеляват не кадърните а свързаните със властта които взимат субсидии.
10:08 31.01.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Да де":Свободния бизнес и конкуренция е при Тръмп.Брюксел е комунизъм.
10:09 31.01.2026
18 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
10:10 31.01.2026
19 !!!?
10:14 31.01.2026
20 Излиза
До коментар #12 от "Хейт":Според теб излиза,че само Пеевски е олигарх.Ами тогава да те питам, този който ще плаща за създаване на нова партия,за предизборна кампания,за структури по места,той какъв ще е? Баба Пена може да гласува по симпатии,но друг ще дава парите.Пак ще стане олигарсите МИ,са по-добри от олигарсите ТИ.
10:16 31.01.2026
21 Кат ви разправям,
Просто се сменят на върха, съставът е същият, един излиза на светло, другите са в сянка , но подкрепят!
Опозиция са само ДСП, Възраждане и Нинова!
10:17 31.01.2026
22 ТОА НИ ВЗЕМА ЗА КАНАРЧЕТА.
10:18 31.01.2026
23 Ламбо
10:19 31.01.2026
24 ООрана държава
10:19 31.01.2026
25 Каквото повикало
До коментар #11 от "ТРЪГНАХА ГЛАШАТАИТЕ НА":Това се обадило,или мислиш,че сеенето на злъч е запазена марка."Който от вас е без грях,да хвърли камък"
10:20 31.01.2026
26 Даката
10:20 31.01.2026
27 Копейкин Костя
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако е така, що тогава любимият ти екс-президент се напъва?
Коментиран от #32
10:21 31.01.2026
28 направо не е за вярване
10:21 31.01.2026
29 Курт
До коментар #10 от "Мунчо 800 дни":Поне може да говори, за разлика от трите прасенца.
Коментиран от #35, #40
10:22 31.01.2026
30 Пенков
10:23 31.01.2026
31 Тъпото руско говедо
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Сигурно затова Русия е такава олигархична кочина.
10:23 31.01.2026
32 Ами сега
До коментар #27 от "Копейкин Костя":пробвай да се напънеш. Може и да се сформира някаква мисловна дейност
10:23 31.01.2026
33 Истината
10:23 31.01.2026
34 Ха-ха-ха!
10:24 31.01.2026
35 ех, жалко
До коментар #29 от "Курт":Боже, ти не видя ли, не чу ли - не може, не знае - бавно, мъчейки се да си спомни думите.
10:25 31.01.2026
36 Факт
10:26 31.01.2026
37 резил
10:27 31.01.2026
38 СМЯТАМ, БРОЯ И ВСЕ БОЙКО ИЗЛИЗА
10:30 31.01.2026
39 Анонимен
10:31 31.01.2026
40 Така е
До коментар #29 от "Курт":Има дар слово,но няма харизма,каквато имаше Кирил Петков (Джон Траволта).Много намусен,все едно живеем в някакъв апокалипсис.Пък супермаркетите пълни с хора,шосетата пълни с коли,днес чета,че българите изкупили къщите в Северна Гърция, в банките милиарди депозити,куп социални програми(безплатни детски градини,тригодишно майчинство!!! и т.н и т.н)
10:32 31.01.2026
41 МИЖАВА РАБОТА.
10:33 31.01.2026
42 Жалко, че Радко Пиратко
Ама откак журналистите разкриха тайната завера в Нидерландия, където се създаваше партията му и публикуваха АйПи адреса и хостинга и членояете на инициативния му комитет, начело с Шивиков, Румбата Шадравана, ДС агент Боян Чуков и други дърти комуняги, явно Радко даде назад.
А в Панорама се видя, че едно е да четеш мазни лакърдии от аутокю- то, псани от друг, друго е да говориш самопред камерата , макар на запис!
10:34 31.01.2026
43 Фактибг
10:35 31.01.2026
44 Не забравяйте,
Кой знае колко дубъла са били необходими да докарат някакъв по- търговски вид на Мунчо?!
10:37 31.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Василев трябваше да пита Радев
И то без знанието на правителството, парламента и обществото!
Излиза , че Радев е соросоид при Байдън, тръмпист при Тръмп, путинист при Путин!
Пък ние се смеем на Боко!
10:41 31.01.2026
47 Павел Пенев
10:43 31.01.2026
48 И триещите тук са прости
До коментар #3 от "виктория":Няма смисъл тук да се влиза само ли да се чете
А беше чудесен коментарът ми
10:45 31.01.2026
49 ОСОБЕНО С БОТАШ
10:46 31.01.2026
50 Ама серизно ли?
За "хората", ние им знаем имената...
10:47 31.01.2026
51 Ами
обикновено плюмките падат върху плюещия :)
Коментиран от #55
10:48 31.01.2026
52 Урко
10:53 31.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ОТНОВО НИ ГОТВЯТ ИЗ МА МА!
ТОЗИ ПЪТ НЕ Е ко$тов -"бъл га ри нЪ", царя на РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ), разбойкУ (А Г€НТ БУДАла),
ШАР ЛА ТА НИТ€ ПП-ДБ...., ТОЗИ ПЪТ € :
"БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т(ФАЛ ШИВ , ПЛ€ ШИВ), нато-БКП Г € Йрал(В$ИЧКИ € ПР€ДАЛ), МАНИПУЛАТОРЪТ НА РУСОФИЛИТЕ И КАР МА ЗЪ Д€ БИ ЛИ Т€, МА $ОН-ГъЛ ФОН,ТРОЙНОЙ А Г€НТ, Mr."БО(га)ТАШ"-БОЛ€Н ЗА ВЛА$Т !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д. Р. $ТИ!
10:57 31.01.2026
55 Дедо
До коментар #51 от "Ами":Хахаха, кажи му го на неукия. Оня Румбата с две академии, и в двете отличник на випуска. Цял живот е отговарял за хора все едно им е баща, а тоя неукия левак плюва ли плюва пропадняка.
Коментиран от #62
10:57 31.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Чичо Румен ще каже ли
10:59 31.01.2026
58 Търновец
11:01 31.01.2026
59 В България ще има възраждане
2 милиона жени по 5 деца
11:02 31.01.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ради
11:06 31.01.2026
62 Ами
До коментар #55 от "Дедо":Възможно е, и да го знае. Но разбирам автора.
Живеем в свят, в който истината не е плаща сметки.
Но пък се плаща за лъжата.
11:12 31.01.2026
63 Уникално
Коментиран от #64
11:13 31.01.2026
64 Станка
До коментар #63 от "Уникално":Ами то партия се прави с пари,прав си. Тук сделката Боташ и процента под масата свършиха работа
11:14 31.01.2026
65 Да живее България
Това е човекът...Генералът ще изведе България от корумпираното блато. Точен и безкомпромисен във всичко което казва !
Разбира се , не трябва да съобщава нищо повече от това , което каза .Той знае , че враговете само чакат и най- малката грешка и информация , за да я използват срещу него....
Актуална и важна в следващите избори е мощната подкрепа за него , за да няма нужда от никоя от досегашните партии в бъдещо управление....Генералът каза един път в парламента на пасмината в парламента, че им остава още две седмици....Сега може да се каже
,,Остават ви два месеца ,,
Всеки глас за Румен Радев....За чиста и свята Република !!!
Коментиран от #66
11:23 31.01.2026
66 Ихаааа
До коментар #65 от "Да живее България":Тия две седмици станали на два месеца, а после ще станат на две години и така до пълен мандат, а?
11:26 31.01.2026