Новини
Мнения »
Какви късметлии сме българите – всеки работи за хората

31 Януари, 2026 09:52 1 919 66

  • румен радев-
  • партия-
  • президент-
  • пеевски-
  • борисов-
  • олигархия-
  • българия-
  • хората

Коя точно олигархия ще бъде обект на тази обещавана борба?

Какви късметлии сме българите – всеки работи за хората - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какви късметлии сме българите. Да му се не надява човек в каква благодарна страна сме се родили и избрали да живеем. (б.р. – щото има и такива, които не са избрали да останат в родината) Да му се не надява и радва човек, че, който и да ни управлява, все го прави за хората, в името на хората, от името на хората, за благоденствието на хората, за щастието на хората, за светлите бъднини на хората, за… и всичко останало, което ни прави щастливи българи.

Досега това го чувахме като наратив само от лидера на ДПС – „Ново начало“ Делян Пеевски, който не е олигарх. (б.р. – все още не сме чули от Румен Радев имена на олигарси) Но вече чухме от слезлия на политическия терен президент Румен Радев, че го прави заради хората.

Хората му казали – направи партия, хората го молели да влезе в политиката, на хората им било писнало от мутрите, та ако може да ги измете, хората го искали да стане партиен лидер, хората… И понеже те – хората, много го искали, то той – Радев, как да откаже да защитава родината от олигархията, която и да е тя.Та от всичко чуто излиза, че Пеевски работи за хората, въпреки че точно хората го псуват по площадите и не го искат. От друга страна хората толкова много искат Радев, че той напусна президентството, за да ги спасява от Пеевски и Борисов, пардон, Радев не им каза имената, значи не трябва да ги пишем. Опс… Дали не допускаме интерпретативна грешка…

На пръв поглед интервюто на Румен Радев в „Панорама“ остави усещането за недоизказаност. Липсваха конкретни имена, не бяха очертани структурата на бъдещия му политически проект, партийният му носител, механизмите за финансиране. Всичко изглеждаше неясно, недовършено, сякаш умишлено оставено във въздуха.

И все пак – стана ясно много. „Хората“ се ползват като универсално оправдание
Както при други ключови фигури в българската политика, и тук „хората“ се оказват централният аргумент. Те са оправдание за отказа от идеология, за бягството от конкретика, за липсата на ясни позиции. „Не ни определяйте като леви или десни – важни са хората“, казва Радев. Преведено от политическия новговор, това означава управление без предварително поета посока, без предвидимост и без ангажимент към ясно дефинирани принципи. Поне на този етап.

Така се ражда поредният центристки, ситуационен проект – удобен, гъвкав и по същество популистки. Проект, който не предизвиква статуквото, а по-скоро се адаптира към него.

Без опоненти, без червени линии
Още по-показателно е отсъствието на ясно очертани политически противници. Радев заявява готовност да „говори с всеки“, който иска „силна и справедлива България“. Формула, която на практика изключва самата идея за политически конфликт. Няма червени линии, няма назовани носители на модела, срещу който уж се изправя. Нито Пеевски, нито Борисов са разпознати като проблем. Дори напротив – остава отворена врата за сътрудничество.

Без възмездие, само „правила“
Отказът от търсене на отговорност е формулиран като добродетел. „Не обещавам възмездие“, казва Радев, а „еднакви правила за всички“. В тази рамка миналото се затваря без ревизия, без назоваване на виновни, без отчет за щетите. Държавата може да е опоскана, но отговорността остава абстрактна, разтворена в бъдещето.

Боташ и бягството напред
Същият модел се вижда и при защитата на договора с „Боташ“. Вместо анализ на настоящите загуби, фокусът отново е изместен към хипотетично бъдеще, в което договорът „може да заработи“. Междувременно реалността е ясна – ежедневни загуби за милиони, без гаранция, че оптимистичният сценарий някога ще се реализира.

Олигархията без имена
Най-голямото противоречие остава темата за олигархията. Тя е посочена като основно предизвикателство, но остава без лица, без адреси, без конкретика. Коя олигархия? Тази, срещу която ще се води битка, или онази, която вече е била отличавана с ордени? Въпросът става още по-неудобен на фона на отличаването на фигури с дълбоки връзки с икономическото и политическото задкулисие.

Висящият въпрос
И така, интервюто, което уж не даде отговори, всъщност очерта ясно един модел: без идеология, без конфронтация, без отговорност за миналото и с неясно дефиниран враг. Остава само един ключов въпрос – може би най-важният, който така и не получи отговор: Коя точно олигархия ще бъде обект на тази обещавана борба?


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 45 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 30 Отговор
    Мафията в Брюксел няма да позволи на Радев реформи

    Коментиран от #27

    09:56 31.01.2026

  • 2 БеГемот

    18 17 Отговор
    Полезен идиот....

    09:59 31.01.2026

  • 3 виктория

    26 13 Отговор
    каза простия каменов!!!

    Коментиран от #45, #48

    10:00 31.01.2026

  • 4 Госあ

    38 11 Отговор
    Късметлии сме с толко анализатори и експерти ! 😂 Късметлии на късата клечка. Колкото по-слаба бананова икономика, толкова по-голямо влияние на нпоʼта и подлоги.

    10:00 31.01.2026

  • 5 Пич

    24 4 Отговор
    Не е вярно , аз бачкам само за себе си ! Виж , нашите благородни и безкористни политици без никакво изключение на политическия спектър работят само за хората , дори когато хората не искат такива светли личности да работят за тях !!! Това отличава светлите личности от изостаналият народ - те си знаят , че народа не трябва да се пита за нищо , защото е глупав и на знае кое е в негов интерес !!!

    10:01 31.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    19 16 Отговор
    Брюксел налага едно централно комунистическо управление на бизнеса което поддържа олигархията.

    10:01 31.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    24 16 Отговор
    Моделът на управление на Брюксел ражда олигархия.

    Коментиран от #31

    10:01 31.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    16 17 Отговор
    Тоталитарното управление на бизнеса от Брюксел ражда олигархия.Моделът на ЕС е грешен.Няма свободен частен бизнес.

    10:03 31.01.2026

  • 9 Тунтун

    4 3 Отговор
    Тая, която ти плаща! Капиш?!

    10:03 31.01.2026

  • 10 Мунчо 800 дни

    23 22 Отговор
    Говорещия с клишета, нищо не става от зелените чорапи

    Коментиран от #29

    10:04 31.01.2026

  • 11 ТРЪГНАХА ГЛАШАТАИТЕ НА

    22 15 Отговор
    ТИКВИНИКА И ШО ПАРА ДА СЕЯТ ЖЛ ЪЧ.....!!!

    Коментиран от #25

    10:04 31.01.2026

  • 12 Хейт

    20 8 Отговор
    Като няма олигархия, тогава защо в момента й е гадно? Защото усеща, че е време да бяга в Дубай с откраднатото, а?

    Коментиран от #16, #20

    10:05 31.01.2026

  • 13 Запознат

    18 5 Отговор
    Човека гледа да се спаси като политик. Ако е остане обикновен гражданин, въжето му е намазано още преди време...

    10:06 31.01.2026

  • 14 МИ ЧИ КЪ?

    13 8 Отговор
    БЪДЕЩ НОВ МЕРИНДЖЕЙ.

    10:06 31.01.2026

  • 15 Да де

    3 7 Отговор
    Радев е Брюксел и НАТО
    България ще изчезне ,ако се съгласи с това..
    Толкова е ясно

    Коментиран от #17

    10:08 31.01.2026

  • 16 Последния Софиянец

    18 9 Отговор

    До коментар #12 от "Хейт":

    Схемата на управление на Брюксел с еврофондовете ражда олигархия.Оцеляват не кадърните а свързаните със властта които взимат субсидии.

    10:08 31.01.2026

  • 17 Последния Софиянец

    5 11 Отговор

    До коментар #15 от "Да де":

    Свободния бизнес и конкуренция е при Тръмп.Брюксел е комунизъм.

    10:09 31.01.2026

  • 18 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    13 5 Отговор
    С Ментата и Анастас работим за хората !

    10:10 31.01.2026

  • 19 !!!?

    11 5 Отговор
    Край на кулаците, край на олигарсите...!!!?

    10:14 31.01.2026

  • 20 Излиза

    17 5 Отговор

    До коментар #12 от "Хейт":

    Според теб излиза,че само Пеевски е олигарх.Ами тогава да те питам, този който ще плаща за създаване на нова партия,за предизборна кампания,за структури по места,той какъв ще е? Баба Пена може да гласува по симпатии,но друг ще дава парите.Пак ще стане олигарсите МИ,са по-добри от олигарсите ТИ.

    10:16 31.01.2026

  • 21 Кат ви разправям,

    9 6 Отговор
    че Боко, Радко и Доги ще редят и следващия кабинет!

    Просто се сменят на върха, съставът е същият, един излиза на светло, другите са в сянка , но подкрепят!

    Опозиция са само ДСП, Възраждане и Нинова!

    10:17 31.01.2026

  • 22 ТОА НИ ВЗЕМА ЗА КАНАРЧЕТА.

    18 4 Отговор
    ОЛИГАРХИЯ ИМА В САЩ, РУСИЯ, ЕВРОПА, МАЙ НА ВСЯКЪДЕ. КАК ЩЕ Я БОРИ КУХАТА ФУРАЖКА, НЕ ЗНАМ? КЪДЕ СИЛАТА НА ПАРИТЕ НЕ Е ФАКТОР? В КУБА И СЕВЕРНА КОРЕЯ, В ДИКТАТУРИТЕ. ТАМ УПРАВЛЯВА СТРАХА, ОРЪЖИЯТА И ДИКТАТА НА ЕДИН ИЛИ ШЕПА ИДИОТИ. В ИРАН КАК УБИХА 15000, А ПУТИН ГОНИ 2 МИЛИОНА УБИТИ И РАНЕНИ НА ФРОНТА И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ!

    10:18 31.01.2026

  • 23 Ламбо

    6 3 Отговор
    Има и мъжки ( колко са мъжки не се знае ) мисирки.

    10:19 31.01.2026

  • 24 ООрана държава

    8 4 Отговор
    Абе бегай с на шиши глупостите бе, 4 изречения върти ит 4 години свинкята

    10:19 31.01.2026

  • 25 Каквото повикало

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "ТРЪГНАХА ГЛАШАТАИТЕ НА":

    Това се обадило,или мислиш,че сеенето на злъч е запазена марка."Който от вас е без грях,да хвърли камък"

    10:20 31.01.2026

  • 26 Даката

    12 7 Отговор
    Късметлии сме, само да ги нямаше сбърканите русофили, като теб такива, послушковци, които да спъват развитието на България. Явно още не са му казали от руското посолство как ще се казва партията му.

    10:20 31.01.2026

  • 27 Копейкин Костя

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако е така, що тогава любимият ти екс-президент се напъва?

    Коментиран от #32

    10:21 31.01.2026

  • 28 направо не е за вярване

    4 8 Отговор
    че едно писание е успяло да удари дъното на некомпетентност и лаическо празнословие. Увековечене глупост, която е осигурила добър доход на хиляди нагаждачи.

    10:21 31.01.2026

  • 29 Курт

    6 8 Отговор

    До коментар #10 от "Мунчо 800 дни":

    Поне може да говори, за разлика от трите прасенца.

    Коментиран от #35, #40

    10:22 31.01.2026

  • 30 Пенков

    15 5 Отговор
    сам-пълен комфорт в Панорама - празни думи, написани и заучени. Пълно разочарование - този човек изобщо не знае за какво става въпрос. Толкова сме разочаровани от липсата му на познания, от немощта му. Жалко!

    10:23 31.01.2026

  • 31 Тъпото руско говедо

    12 5 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Сигурно затова Русия е такава олигархична кочина.

    10:23 31.01.2026

  • 32 Ами сега

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Копейкин Костя":

    пробвай да се напънеш. Може и да се сформира някаква мисловна дейност

    10:23 31.01.2026

  • 33 Истината

    8 2 Отговор
    Музиката е една и съща,само музикантите се сменят.

    10:23 31.01.2026

  • 34 Ха-ха-ха!

    16 4 Отговор
    "Вълната" Радев щяла да залее политическото пространство, крещяха като обезумели всички лакеи и съселяни на Фатмака от Славяново, всички негови тунеядци на сладки служби в Президенството! Голям майтап! "Вълната" се оказа едно плисване от легена с мърсна вода, в която Радев си беше измил ръцете преди да се яви за цял час при Бойко Мазния в "Панорама"! Сухар, повече от скука, празни приказки, скача от клише на клише, чухме до болка познатото стихотворение, което 9 години рецитираше на всички тържества! Щял да "бори " олигархията и корупцията! Хайде - де! А досега защо не я пребори? Върти, усуква, не отговаря директно на въпросите, например чий е Крим! Нито защо отказва военна помощ на Украйна, вероломно нападната от неговия началник - кремълския злодей! Да прощават радевци, ама неговото интервю снощи беше позор! Бойко Мазният "забрави" да го попита за генерал Решетников и неговата среща в сараите с агент Сава, , забрави да му предостави и доказателствата, че неговият Копринков е престъпник и корупционер! Да, ама Радев го защити като истински "матросовец"!

    10:24 31.01.2026

  • 35 ех, жалко

    9 1 Отговор

    До коментар #29 от "Курт":

    Боже, ти не видя ли, не чу ли - не може, не знае - бавно, мъчейки се да си спомни думите.

    10:25 31.01.2026

  • 36 Факт

    7 0 Отговор
    Работейки за себе си, работим за хората. Може би не всички! Но в големия тефтер всичко е записано

    10:26 31.01.2026

  • 37 резил

    17 2 Отговор
    след позора на Радев в Панорама - днес студиата са пълни с хора, които се опитват да обяснят какво е искал да каже, смешно, грозно.

    10:27 31.01.2026

  • 38 СМЯТАМ, БРОЯ И ВСЕ БОЙКО ИЗЛИЗА

    13 4 Отговор
    И КАК РАДЕВ ЩЕ ВДИГНЕ ДОХОДИТЕ НА МИЛИОН И ПОЛОВИНА БЕДНИ, НЕ КАЗА? ПАК ЛИ СЪС ЗАЕМИ? А ОСТАНАЛИТЕ ПЕТ МИЛИОНА КОГА ЗАБОГАТЯХМЕ, ПРИ БАТЕ БОЙКО ЛИ? ПРИ ЖАН, КОСТОВ И ЦАРЯ БЯХМЕ С ПО 100 ЛВ. ДОХОД? ЗНАЧИ ПРИ ГЕРБ ЗА 10 ГОДИНИ ЗАБОГАТЯХМЕ, ТАКА ИЗЛИЗА? ТО СИ Е ТАКА!

    10:30 31.01.2026

  • 39 Анонимен

    11 0 Отговор
    Модерно е да има Враг. Някои паразитират цял живот на гърба на Врага!

    10:31 31.01.2026

  • 40 Така е

    7 5 Отговор

    До коментар #29 от "Курт":

    Има дар слово,но няма харизма,каквато имаше Кирил Петков (Джон Траволта).Много намусен,все едно живеем в някакъв апокалипсис.Пък супермаркетите пълни с хора,шосетата пълни с коли,днес чета,че българите изкупили къщите в Северна Гърция, в банките милиарди депозити,куп социални програми(безплатни детски градини,тригодишно майчинство!!! и т.н и т.н)

    10:32 31.01.2026

  • 41 МИЖАВА РАБОТА.

    10 2 Отговор
    ОЧАКВАМ ВЪЛНАТА КОЯТО ВДИГА РАДЕВ НАЙ-МНОГО ДА НИ НАМОКРИ ОБУВКИТЕ.

    10:33 31.01.2026

  • 42 Жалко, че Радко Пиратко

    11 2 Отговор
    няма да направи една партия, че да преброим русофилие в България!

    Ама откак журналистите разкриха тайната завера в Нидерландия, където се създаваше партията му и публикуваха АйПи адреса и хостинга и членояете на инициативния му комитет, начело с Шивиков, Румбата Шадравана, ДС агент Боян Чуков и други дърти комуняги, явно Радко даде назад.

    А в Панорама се видя, че едно е да четеш мазни лакърдии от аутокю- то, псани от друг, друго е да говориш самопред камерата , макар на запис!

    10:34 31.01.2026

  • 43 Фактибг

    4 0 Отговор
    Сякаш и без конфронтация е невъзможно да се живее!

    10:35 31.01.2026

  • 44 Не забравяйте,

    11 3 Отговор
    че интервюто с Радев беше НА ЗАПИС, А НЕ НА ЖИВО!

    Кой знае колко дубъла са били необходими да докарат някакъв по- търговски вид на Мунчо?!

    10:37 31.01.2026

  • 46 Василев трябваше да пита Радев

    9 3 Отговор
    защо присъедини България към инициативата на Байдън SUMMIT FOR DEMOCRACY, в която акцентът е върху джендър идеологията и практиката- една сороска инциатива.
    И то без знанието на правителството, парламента и обществото!

    Излиза , че Радев е соросоид при Байдън, тръмпист при Тръмп, путинист при Путин!

    Пък ние се смеем на Боко!

    10:41 31.01.2026

  • 47 Павел Пенев

    3 5 Отговор
    Заглавието е много добро, но на снимката трябваше да поставиш тези които най успешно са работили за българския народ- Иван Костов със СДС, Боко с ГЕРБ, Шишко с ДПС НН, Кирчо, Кокорчо и Пинокио с ППДБ, Барни Ръбал с БСП, Славчо Чалгата с ИТН и т.н. За това стигнахме до кривата круша Калинчо.

    10:43 31.01.2026

  • 48 И триещите тук са прости

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "виктория":

    Няма смисъл тук да се влиза само ли да се чете
    А беше чудесен коментарът ми

    10:45 31.01.2026

  • 49 ОСОБЕНО С БОТАШ

    6 0 Отговор
    ВЕРНО СЕ СКЪСА ДА РАБОТИ ЗА ХОРАТА! РАЗХОЖДАШЕ ДЕСА ПО СВЕТА КЪДЕТО ТЯ ПОЖЕЛАЕ, КУПИ Й БМВ ПОСЛЕДЕН МОДЕЛ, МААШЕ ДЖОЛАН И ШКЕМБЕ НА КОРЕМ, ДАЖЕ ВЕДНЪЖ ИЗЛЕЗЕ И ВДИГНА ЮМРУКА СИ, ДА НАСЪСКА ДЕБИЛИТЕ И ДА ДОКАРА ШАРЛАТАНИТЕ!

    10:46 31.01.2026

  • 50 Ама серизно ли?

    4 0 Отговор
    "...който и да ни управлява, все го прави за хората, в името на хората, от името на хората, за благоденствието на хората, за щастието на хората, за светлите бъднини на хората..."
    За "хората", ние им знаем имената...

    10:47 31.01.2026

  • 51 Ами

    2 5 Отговор
    Когато плюеш по някой който е по-висок от теб,
    обикновено плюмките падат върху плюещия :)

    Коментиран от #55

    10:48 31.01.2026

  • 52 Урко

    2 4 Отговор
    Калинчо може да плюва яко ако се плаща. Реди пасквили без проблем. Само малко е смешен ама.

    10:53 31.01.2026

  • 54 ОТНОВО НИ ГОТВЯТ ИЗ МА МА!

    4 1 Отговор
    БЪЛГАРИ, ОТ по $$ол $$тво то ОТНОВО НИ ГОТВЯТ ИЗ МА МА!
    ТОЗИ ПЪТ НЕ Е ко$тов -"бъл га ри нЪ", царя на РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ), разбойкУ (А Г€НТ БУДАла),
    ШАР ЛА ТА НИТ€ ПП-ДБ...., ТОЗИ ПЪТ € :
    "БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т(ФАЛ ШИВ , ПЛ€ ШИВ), нато-БКП Г € Йрал(В$ИЧКИ € ПР€ДАЛ), МАНИПУЛАТОРЪТ НА РУСОФИЛИТЕ И КАР МА ЗЪ Д€ БИ ЛИ Т€, МА $ОН-ГъЛ ФОН,ТРОЙНОЙ А Г€НТ, Mr."БО(га)ТАШ"-БОЛ€Н ЗА ВЛА$Т !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д. Р. $ТИ!

    10:57 31.01.2026

  • 55 Дедо

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    Хахаха, кажи му го на неукия. Оня Румбата с две академии, и в двете отличник на випуска. Цял живот е отговарял за хора все едно им е баща, а тоя неукия левак плюва ли плюва пропадняка.

    Коментиран от #62

    10:57 31.01.2026

  • 57 Чичо Румен ще каже ли

    5 2 Отговор
    Примерно чичо Гергов Свинаря олигах ли е?

    10:59 31.01.2026

  • 58 Търновец

    5 0 Отговор
    Да започна със сравнение - вчера Бундестагът на Германия задълбочено и разгорещено дискутира около 7% безработица и беше повикана шефката на заетостта. Това случвало ли се е някога у нас? Имало ли е дискусия за това какви мерки да се вземат - освен да си вдигат заплатите не заработени и да лобират за свои хора какво друго правят? А преди години писах на Радев в специално прозорче на президентството - според мен трябва да има горна камара да прегласува законите на долната но критично и тази горна камара да се избира от нас. Имаше автоматичен отговор че ще ми отговорят но такъв не дойде.

    11:01 31.01.2026

  • 59 В България ще има възраждане

    1 2 Отговор
    От 6 милиона ще станем 10 милиона
    2 милиона жени по 5 деца

    11:02 31.01.2026

  • 61 ради

    1 3 Отговор
    За Радев

    11:06 31.01.2026

  • 62 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Дедо":

    Възможно е, и да го знае. Но разбирам автора.
    Живеем в свят, в който истината не е плаща сметки.
    Но пък се плаща за лъжата.

    11:12 31.01.2026

  • 63 Уникално

    4 1 Отговор
    Партия БОТАШ набира членови Р.Р. ще раздава партийни книжки и кинти от турската сделка- далавера

    Коментиран от #64

    11:13 31.01.2026

  • 64 Станка

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Уникално":

    Ами то партия се прави с пари,прав си. Тук сделката Боташ и процента под масата свършиха работа

    11:14 31.01.2026

  • 65 Да живее България

    1 1 Отговор
    ,,, За чиста и свята Република....,,
    Това е човекът...Генералът ще изведе България от корумпираното блато. Точен и безкомпромисен във всичко което казва !
    Разбира се , не трябва да съобщава нищо повече от това , което каза .Той знае , че враговете само чакат и най- малката грешка и информация , за да я използват срещу него....
    Актуална и важна в следващите избори е мощната подкрепа за него , за да няма нужда от никоя от досегашните партии в бъдещо управление....Генералът каза един път в парламента на пасмината в парламента, че им остава още две седмици....Сега може да се каже
    ,,Остават ви два месеца ,,
    Всеки глас за Румен Радев....За чиста и свята Република !!!

    Коментиран от #66

    11:23 31.01.2026

  • 66 Ихаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Да живее България":

    Тия две седмици станали на два месеца, а после ще станат на две години и така до пълен мандат, а?

    11:26 31.01.2026