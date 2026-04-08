Съдбоносни избори в Армения: Слугуване на Кремъл или сближаване с ЕС

8 Април, 2026 18:00 1 192 22

Насроченият за 7 юни 2026 г. парламентарен вот в републиката ще е сблъсък между проевропейския премиер Никол Пашинян и проруския екс-президент Роберт Кочарян

Снімка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Николай МАРЧЕНКО

На 7 юни 2026 г. в Армения ще се проведат парламентарни избори. Основните политически сили – партиите „Граждански договор“ и „Айастан“ – вече излъчиха своите кандидати.

Ключовото противопоставяне отново се концентрира около двете основни политически фигури в Армения – действащия премиер Никол Пашинян и екс-президента (1998-2008) Роберт Кочарян. По същество става дума за избор между два коренно различни модела за бъдещето на Армения.

От едната страна е курсът, следван от Никол Пашинян: постигане на мир в региона, излизане от дългогодишната логистична блокада, диверсификация на външната политика и – най-същественото – отказ от ролята на сателит на Руската федерация. От другата страна стои линията на Роберт Кочарян: риск от възобновяване на конфликта със съседния Азербайджан, нови човешки жертви, дестабилизация на региона и ново задълбочаване на зависимостта от Кремъл.

Не е тайна, че Кочарян поддържа дългогодишни близки отношения с руския президент Владимир Путин и е последователен привърженик на политиката на т. нар. „стратегическо съюзничество“ с Москва. През 2018 г. в интервю за руския вестник „Коммерсант“ Кочарян описва отношенията си с руския президент като „много искрени, откровени и директни“. През 2020 г. Кочарян публикува видео в социалните мрежи, посветено на приятелството му с Путин, когото определя като „лидер на свръхдържава, приятел и съюзник“.

Реактивирането на кандидатурата на Кочарян може да се разглежда като част от по-широката стратегия на Москва за възстановяване на влиянието ѝ в Южнокавказкия регион. Няколко месеца преди официалното си кандидатиране – през октомври 2025 г. – той посети Москва и се срещна със зам.-шефа на Администрацията на президента Сергей Кириенко, отговарящ за арменското направление в Кремъл.

Малко след това Кочарян заяви, че „само Русия може да изгради модулна атомна електроцентрала в Армения“. Той критикува усилията на правителството на Пашинян да търси партньори в САЩ, Китай и Южна Корея. Впоследствие той предложи Москва да стане “гарант” за евентуален мир с Азербайджан.

Кочарян, който е и бивш президент на непризнатата република Нагорни Карабах, традиционно заема твърда позиция спрямо съседните Турция и Азербайджан. Неговата политическа линия предполага конфронтация, а не деескалация. В този контекст не е изненадващо съюзяването му с Арменската революционна федерация „Дашнакцутюн“ в рамките на блока „Айастан“.

„Дашнакцутюн“ е една от най-старите арменски политически формации, основана през 1890 г. Исторически тя се свързва с радикални методи на политическа борба и често е играла ключова роля в процесите на формиране на арменската държавност в началото на XX век. По време на Първата република Армения (1918–1920) партията доминира политическия живот, но управлението ѝ е съпътствано от вътрешнополитическа нестабилност и поредица от военни конфликти със съседни държави, включително с Грузия.

Исторически анализи, включително трудове като „Изчезналата цивилизация“ на украинския изследовател Кузари, разглеждат ролята на външните сили – и най-вече на Русия – в оформянето на политическите процеси в региона. Според подобни интерпретации арменският фактор често е бил използван в по-широк геополитически контекст. В съвременни условия въпросът за мирния процес между Армения и Азербайджан остава централен. Постигнатият напредък, включително с посредничеството на международни партньори като САЩ, се разглежда от редица анализатори като ключов за стабилността на Южния Кавказ.

В същото време всяка ескалация би имала пряко отражение върху регионалната сигурност, енергийните коридори и инвестиционния климат. В исторически план Руската империя, а по-късно и Съветският съюз, са играли съществена роля в Кавказ, включително чрез подкрепа за различни местни актьори. След Руско-турската война (1877–1878 г.) например се наблюдава активизация на политически и военни структури сред арменското население в Османската империя – процес, който допринася за дългосрочна регионална конфронтация. Днес Армения отново е изправена пред стратегически избор.

Предстоящите избори могат да се окажат повратен момент: дали страната ще задълбочи зависимостта си от Москва, или ще се позиционира като по-независим и предвидим партньор в региона. За международните партньори, включително за ЕС и САЩ, развитието на Република Армения има пряко значение. Южният Кавказ е ключов за енергийната свързаност, транспортните коридори и икономическата диверсификация. В този контекст политическата посока на Ереван ще влияе не само върху вътрешната стабилност на страната, но и върху по-широката регионална архитектура на сигурност и икономическо сътрудничество.


Подобни новини


  • 1 за инф.

    29 2 Отговор
    СБЛИЖАВАНЕ с КРЕМЪЛ ИЛИ ПОД ФАШИСКИЯТ БОТУШ НА ТУНЕЯДЦИТЕ ЕСОВЦИ
    ТОВА Е ТОЧНОТО ЗАГЛАВИЕ !!!!!!!!!

    18:07 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    27 1 Отговор
    Слугуване на Кремъл или слугуване на ЕССР

    18:09 08.04.2026

  • 4 Ганьо

    19 0 Отговор
    И тези като нас.

    18:13 08.04.2026

  • 5 авантгард

    26 0 Отговор
    Я па тея.
    Слугуване на ЕС или сближаване с Русия е.

    Коментиран от #19

    18:16 08.04.2026

  • 6 И тези са едни фурнаджийски лопати

    19 1 Отговор
    също като нас!

    18:17 08.04.2026

  • 7 Баце ЕООД

    20 0 Отговор
    Това заглавие също няма нищо общо с реалността 🤣🤣

    18:17 08.04.2026

  • 8 Заглавието

    26 1 Отговор
    Напишете слугуване на Кремъл или СЛУГУВАНЕ на ЕС ...
    Така е по-точно , по-безпристрастно като честни журналисти ..каквито (.) сте

    18:18 08.04.2026

  • 9 Честито скъпо

    19 0 Отговор
    Сближаване с ЕС и само дългове и ограбване

    18:37 08.04.2026

  • 10 Алтернативно заглавие:

    22 0 Отговор
    Сближаване с Кремъл или слугуване на ЕС!?
    В България сме наясно кое до какво води

    18:38 08.04.2026

  • 11 Слугуване на

    20 0 Отговор
    Кремъл или слугуване на Брюксел. Бягайте с 200 от Брюксел. Те търсят балъци да ги цицат. Такива като нас.

    18:40 08.04.2026

  • 12 Българин

    3 4 Отговор
    Така или иначе, ние винаги ще слугуваме на Русия, така че есъто не ни трябва. Няма да ставаме слуга на двама господари я!

    Коментиран от #18

    18:48 08.04.2026

  • 13 А бе

    3 0 Отговор
    Като се сближат може и да заченат😂

    18:57 08.04.2026

  • 14 Ццц

    2 1 Отговор
    Слугуване на Кремъл или сближаане с ЕС! 🤣🤣🤣 Пропаганда да е, пък идиотщината са надяваме да остане незебелязана по разбираеми причини. Ние като сме в ЕС самостоятелни ли сме? Как мислите? Тези, които могат де. Разликата със СССР е, че сега генералният секретар уж не пие като предишните, но като го гледаш горкото колко мъка му носи мисленето...пиенето поне можеше да мине за алиби.

    19:44 08.04.2026

  • 15 шаа

    5 0 Отговор
    традиционна антируска статийка, традиционно изровена и препубликувана от традиционните слуги

    20:03 08.04.2026

  • 16 Евкопит Бармалеев

    5 0 Отговор
    Избора е смърт със европедалската пасмина или рай със ресурси и храна млади хора семейства икономика енергетика без зелени олигоси !
    Арменци избирайте правилно Урсулите искат кръв!

    20:06 08.04.2026

  • 17 Спец

    3 0 Отговор
    Съдбата им е решена отсега по вектора Джорджеску - Симеон - Мая Санду.

    20:20 08.04.2026

  • 18 Ти си

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Де да беше сегашното ни слугуване на ЕССР като това навремето на СССР щяхме да имаме поне още две атомни централи и наши космонавти щяха да се готвят за съвместен полет до Марс с европейските астронавти !
    Сега не слугуваме а направо робуваме .....

    20:42 08.04.2026

  • 19 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "авантгард":

    Сближаване ще е,иначе газа ,бензина и тока ×3

    21:16 08.04.2026

  • 20 Дзак

    0 0 Отговор
    Човек се поставя в услуга на хора които обича, не на държавни институции.

    21:34 08.04.2026

  • 21 мишо

    1 0 Отговор
    Ако самоувереният Кремълският Меката Мария с розовата поличка продължава да се усмихва Армения ще бъде приета в ЕС съвет и само след няколко месеца в НАТО . Как щем реагира Русия по точно Путин ? --- никак ще гледа без никаква реакция и след като въоражат Армения и войските на НАТО окупират Армрния той ще чака за да разбере какво ще стане . Нова Украйна и то пряк сблъсък с НАТО Путин ще се оплаква на Руският народ ,че те започват войната и то негови колеги ,че пак го излъгали --няма да е за първи нито за последен . Под носа му назначават лидери на страни като Молдава ,Украйна , сега
    ,управляващият в Армения а той гледа като теле пред аптека без никаква реакция и чака --какво ще стане .

    22:11 08.04.2026

  • 22 Яяяяя

    0 0 Отговор
    Да следват нашия пример, догодина и валутата да вземат, няма само ние да сме балъци

    22:54 08.04.2026