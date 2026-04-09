Тоталната война - кулминацията на путинизма

Хайтек дехуманизация и брутализация

Идеология, вдъхновена от теории, разпространени в Германия след Първата световна война и по време на Третия райх, фино е оформила траекторията на режима на Путин от самото му създаване. Това, разбира се, е концепцията за тотална война. В материал за онлайн изданието Desk Russie историкът Франсоаз Том ни предупреждава за опасността: Европа е изправена пред завоевателна нация, повлияна от доктрините на Третия райх, въоръжена освен това със страховити методи за политическа подривна дейност, усъвършенствани от болшевиките.

Статия, публикувана на 11 февруари 2019 г. и подписана от Владислав Сурков, един от архитектите на системата на Путин, експерт в оркестрирането на стремежите на кремълските лидери, привлича по-специално внимание. Сурков отбелязва, че "новият тип държава", изграден в Русия, е едва в начален стадий. Русия "се е върнала към естественото си състояние, единствено възможното за нея, като голяма, разширяваща се общност от народи, събиращи земята". Това е открито "военно-полицейска" държава, която се възприема като продължение на трите предишни успешни модела на руската държава: тези на Иван III, Петър Велики и Ленин. Тази "машина на властта е позволила непрекъснатия възход на руския свят в продължение на векове". Дискредитирайки политиката и създавайки хаос в западните умове и общества, режимът на Путин "притежава значителен експортен потенциал", защото по самото си име е управление чрез сила.

Малко по-късно Сурков разкрива още един аспект от амбициите на Кремъл. Във футуристична статия, публикувана на 11 октомври 2021 г., озаглавена "Изоставената демокрация и други политически чудеса на 2121 г.", той твърди, че парламентарното представителство вече е отживелица, тъй като желанията на населението могат да бъдат съобщени мигновено чрез интернет. Накратко, политическото представителство трябва да бъде предадено на забрава и заменено от алгоритми. Само IT специалисти и силовики (IT специалистите, които тайно ще управляват гигантите на изкуствения интелект) ще останат на власт. "Дигитализацията и роботизацията на политическата система ще доведат до създаването на високотехнологична държава и демокрация без хора, в която йерархията на машините и алгоритмите ще преследва цели, неразбираеми за хората, които им служат." По този начин изкуственият интелект сякаш обещава окончателно ликвидиране на свободата - мечта на режима на Путин от самото начало.

Двете лица на "тоталната война"

Тези два текста обобщават парадоксалния аспект на идеологията, кристализираща в кремълските кръгове: смесица от архаизъм и футуристична технология, сливащи се в проект за дехуманизация. Те също така илюстрират катаклизма, който се случва около централната концепция за "тотална война" в идеологията на Путин. Дугин, позовавайки се на теориите на Карл Шмит, някога официален юрист на нацисткия режим, приписва на "глобалистите" проекта за "нов световен ред", предопределен да доведе до "тотална война", и вижда Русия като "гигантска империя от бойци на съпротивата, действащи извън закона, но водени от великата интуиция на Земята, на континента, на този "Велик, Много Велик Космос", който е историческата територия на нашия народ". Днес руснаците вече не се възприемат като бойци на съпротивата, борещи се срещу либералния ред на глобалистите. Те чувстват, че са спечелили решителната битка - свалянето на американската хегемония. Концепцията за "тотална война", зараждаща се в путинова Русия, все повече наподобява копие на тази, която Лудендорф излага в бестселъра си от 1936 г. "Der Totale Krieg" ("Тотална война"). В нея германският генерал очертава уроците, които е научил от поражението през 1918 г. Идеите, разработени от Лудендорф, вече са циркулирали в Германия през 20-те и 30-те години на миналия век. През 1930 г. Ернст Юнгер публикува есето "Тотална мобилизация", в което разсъждава върху последиците от Първата световна война. Юнгер вярва, че "тесният съюз" между "гения на войната и духа на прогреса" ще доведе до изчезване на "всичко в човека, което не е зъбно колело в машината на държавата", включително свободата. Съдбата на човека е била да бъде интегриран в колосалната държавна машина, работеща за войната. И в крайна сметка "военният ред налага своя модел върху обществения ред на мирновременната държава".

Лудендорф, който още през 1916 г. се застъпва за "включването на целия народ в служба на военната икономика", отдава провала на ноември 1918 г. на предателството на политиците (легендата за "удар в гърба") (в действителност решението за обявяване на примирие е взето от германския Генерален щаб, бел. ред.). Путин и КГБ отдават поражението на СССР през 1991 г. на предателството на някои лидери на КПСС и на политически интриги в партията под ръководството на Горбачов. Приликите между руски идеолози като Дугин и мислители от Германската консервативна революция (1918-1932) могат да бъдат обяснени с подобни заключения, извлечени от споделен опит: поражение и последвалия хаос. Германската консервативна революция беше антибуржоазна, антидемократична и антилиберална. Тя отхвърли западния хуманизъм и презря парламентаризма. Решаващият елемент беше способността на човека за жертвоготовност - концепция, която руските евразийски идеолози изразиха с термина "пасионарност".

Идеологията, вдъхновена от теории, популярни в следвоенна Германия и по време на Третия райх, дискретно е определяла траекторията на режима на Путин от самото му създаване. Обсесията от единството, въплътено от лидера, отхвърлянето на плурализма във всичките му форми, отвращението към индивидуализма и привличането към "тоталната държава" разкриват влиянието на юристи от нацистка Германия, чиито идеи Дугин популяризира. Ернст Форстхоф, юрист, който се присъединява към националсоциализма, противопоставя "тоталната държава" на "либералната държава", която критикува, че е "минимизирана и унищожена от своята фрагментация, поради правни гаранции, определени от закони, обслужващи частни интереси". За него единствено държава, способна да контролира всички елементи на обществото, може да гарантира спасението на нацията. Според Карл Шмит, наистина тоталната държава е силна държава, която "не позволява в нея да възникне враждебна, възпрепятстваща или разделяща сила". Именно това разбиране е споделял и Путин. Нека не забравяме, че леярната на режима на Путин е войната. Именно Втората чеченска война доведе Путин на власт, позволявайки му да преобърне руското обществено мнение и да го насочи към великодържавните цели на чекистката клика, инсталирана на върха на държавата от Путин.

След този първоначален тласък, режимът на Путин постепенно се отърва от демократичните атрибути, които толерираше в ранните си дни, а милитаристичният му наклон става още по-изразен. Русия скача от война на война: първо Чечня, после Грузия, после Украйна, "колективния Запад" и накрая Европа. От 2012 г. нататък Путин нарушава негласното споразумение, което беше сключил с руския народ в началото на управлението си: "Не се месете в политиката, аз ще подобря стандарта ви на живот". След като се възстанови от протестите през зимата на 2011-2012 г., той се зае с унищожаването на руската средна класа, която смяташе за твърде непокорна. Той насочи вниманието си към сериозна конфронтация със Запада, която оттогава вижда като своя мисия. Огромни суми бяха отпуснати за превъоръжаване. Путин започна да трупа пари в очакване на бъдеща война: инвестиции, които бяха отрязани от гражданската икономика на страната. Както отбелязва политологът Кирил Рогов: "Човек би търсил напразно друг лидер, способен да нанесе на страната си такива щети, каквито Путин успя да нанесе за толкова кратко време на руската икономика (която се справяше доста добре)." Изглежда, че руският президент следва препоръките на Лудендорф дословно: "Цялата политика трябва да е готова да подкрепи тази жизненоважна военна борба още в мирно време". Икономиката трябва да бъде милитаризирана дори в мирно време. Банковото дело, промишлеността и селското стопанство трябва да преследват само една цел: самодостатъчност и производство на военна техника. Държавата трябва да упражнява абсолютен контрол, за да гарантира, че армията не страда от липса на нищо.

Подобно на Лудендорф, Путин смята духовното единство на народа (seelische Geschlossenheit, "сплотеност на душите" при Лудендорф) за първостепенно. Подобно на него, той се страхува, че "военната мощ" може да бъде компрометирана от "намаляващата раждаемост". Подобно на него, той вярва във влиянието на злонамерени "окултни сили" (евреите и Римокатолическата църква за Лудендорф). Пропит със социален дарвинизъм, подобно на Лудендорф, Путин е неспособен да си представи свят, основан на компромис. Той е убеден, че войната, това "земетресение, което изпитва основите на всички сгради" (Юнгер), автоматично дава победа на авторитарните режими над либералните: принуждаването на демокрациите към война е равносилно на принуждаването им да се откажат от свободите си или да загинат.

Затова през 2012 г. Путин стартира политика на систематично обедняване на руснаците (с изключение на олигарсите). Според него, рязкото падане на жизнения стандарт на неговите поданици може само да им е от полза, защото ще ги откъсне от вредното влияние на Запада. Ленин вече беше разбрал това: алтернативна реалност е по-лесна за налагане на мизерно население, обсебено от оцеляването, отколкото на народ от проспериращи граждани, способни да държат отговорни тези, които са на власт. На всичкото отгоре, депутатите от Думата твърдят, че обедняването на населението може да реши демографския проблем. В края на краищата, добре известен факт е, че "колкото по-висок е жизненият стандарт, толкова по-малко деца имат хората".

На 10 март 2020 г. Думата обяви, че анулира предишните мандати на Путин, позволявайки му да се кандидатира за преизбиране до 2036 г. Това нарушение на конституцията предвещава подобно нарушение и в Украйна. Пропагандата сега тръби, че голям сблъсък със Запада е неизбежен. Путин е загубил всякаква легитимност и единствената му оставаща възможност е да се превърне във военачалник, ако иска да оправдае абсолютната си власт доживот. Защото в случай на война "народът трябва да е готов да следва своя лидер, независимо къде отива, и да направи всичко, за да води война до победоносен край" (Лудендорф). Путин се вижда идеално като Feldherr, военен лидер в стил Лудендорф, съвсем различен от бъбривите политици, който не носи отговорност пред никого, натрупва абсолютна политическа и военна власт, за да осигури единство на командването, има правото да жертва цяла армия или провинция, без да се налага да се оправдава пред парламента.

Планирана брутализация

Бернанос го е предрекъл: "Съвременната война, тоталната война, работи за тоталитарната държава; тя ѝ осигурява човешки материал. Тя формира ново поколение хора, омекнали и сломени от изпитания, примирени с неразбирането, с това да "не се стремят да разбират", външно рационални и скептични, но чувстващи се ужасно неудобно в свободите на гражданския живот, от които са се отучили веднъж завинаги и които никога няма да научат отново." На 24 февруари 2022 г., когато започна офанзивата си срещу Украйна, Путин със сигурност не е мислил за дълга война. Неочакваната съпротива на украинците, техните успехи през 2022 г., са дълбоко унизителни за руската армия. Но, както винаги, Путин се възстановява и се насочва към война на изтощение. Русия бавно се движи към практиките на военния комунизъм. Разбира се, Путин не е забравил, че именно икономическият колапс доведе до падането на СССР. Подкрепата му за технократите, опитващи се да спасят руската икономика, като Елвира Набиулина, ръководител на Централната банка, показва, че той няма никакво желание да се върне към инфлацията от 90-те години. Но той си позволява да бъде въвлечен в динамиката на тоталната война, защото я вижда като начин да си осигури властта доживот, дори ако това неудържимо тласка Русия обратно към болшевишките методи.

Грабежите и преразпределението на активи се увеличиха от 2022 г. насам. Купоните се появиха отново; ограниченията върху ценовата свобода се умножават. Администрацията на военните усилия коварно замества цивилните структури.

Путин е разбрал, че в дългосрочен план войната влияе на умовете по абсолютно същия начин, както неговата пропаганда: тя внушава отвращение към демокрацията и парламентаризма, презрение към разума, цинизъм, подозрение, чувство за безсилие, пасивност и обсесивна загриженост за непосредствените нужди на съществуване - храна и сън. Тя атрофира моралното чувство и свива интелигентността. Войната е планирана операция по брутализация, както в Русия, така и в Украйна. Украинците се борят за човешко достойнство. Руската армия е един от инструментите, чрез които руският режим изкоренява това чувство у онези, които влизат в контакт с нея. Последните остатъци от морал са пометени, включително чувството за семейство, което режимът твърди, че защитава от упадъчния морал на Запада.

Тези, които се записват да убиват хора, които пропагандата иначе представя като руснаци, получават щедро заплащане. 99% от войниците се бият за пари. Майките тласкат синовете си да подпишат договор с Министерството на отбраната и се хвалят по телевизията с колата, която са успели да купят благодарение на щедрите обезщетения за смърт (семействата на загиналите в бой войници получават обезщетение от 7 милиона рубли, приблизително 75 000 евро). Някои убеждават приятелите си да подпишат договор, за да получат бонуса за препоръка от 500 000 рубли. Тук-там се появяват стартъпи, наречени "Черната вдовица". Предприемчиви сводници обикалят райони, посещавани от бездомни, съблазняват пияницата с бутилка водка, примамват го във военния комисариат, където той подписва договор, и след това го женят за жена от мрежата си. Нашият герой е незабавно убит при "клане", а щастливата съпруга споделя милионите рубли обезщетения за смърт със съучастника си.

Войниците на Покровския фронт са оставени да се оправят сами, изоставени от офицерите си, без вода, храна или топли дрехи. Офицерите изнудват войниците си, принуждавайки ги да плащат прекомерни суми, за да избегнат тези кланета. Тези, които току-що са подписали договор, са изнудвани от първия ден. "Ако не платиш, си мъртъв", казва им офицерът. Офицерите бият войниците, изземват кредитните карти на мъртвите и изпразват сметките им. Те искат подкупи от ранените, като заплашват да ги изпратят обратно на фронта. Тези с леки наранявания могат да получат удостоверения за сериозни наранявания срещу заплащане. Човек е способен на всичко за пари: това е централното послание на евангелието на Путин.

Деевропеизация

През 1863 г., по време на потушаването на полското въстание от царя, когато напрежението с Европа заплашва да прерасне във въоръжен конфликт, славянофилът Иван Аксаков таи надеждата, че войната ще направи възможно завръщането на старата Русия, като я избави от натрупаните остатъци от европеизация след Петър Велики. Славянофилите виждат войната като средство за русифициране на имперската власт. В съвременна Русия войната изпълнява същата роля. Националистическият журналист Михаил Демурин, повтаряйки страховете на славянофилите от миналото, посочва връзката между експанзионистката война, автаркичните амбиции, които от години влияят на идеолозите, близки до Кремъл, и жаждата за вътрешни чистки: "Военната операция, която страната ни провежда срещу фашисткия режим, превзел Киев през 2014 г., все повече придобива характера на политическа операция за вътрешно прочистване. Тя изрязва един по един абсцесите, образували се по тялото на Русия благодарение на усилията на Запада през 90-те години и непочистени през 2000-те."

Путин и "турбопатриотите" са доволни, че войната позволява мащабна чистка: "Всеки народ, особено руският народ, винаги ще може да разпознае изметта и предателите, да ги изплюе, както би изплюл муха, влязла в устата му... Сигурен съм, че подобно истинско и необходимо самопречистване на обществото само ще укрепи нашата страна, нашата солидарност, нашата сплотеност и способността ни да се справяме с всички предизвикателства", заяви Путин на 15 март 2022 г. Депутатът Александър Бородай споделя това мнение. В крайна сметка важното не е да сме завладели няколко територии: "Същественото е, че нашето общество се е отърсило и се е пречистило." Войната елиминира европеизираното население на Русия чрез емиграция и създава нов елит, по-подходящ за Путин, избран измежду ветераните от войната в Украйна - мъже, закалени от ненаказани престъпления, готови на всичко.

Завръщането на терора

Лудендорф изброява мерките, които трябва да се предприемат, за да се гарантира националната сплотеност във военно време: "Най-строга цензура на пресата, най-сурови закони срещу разкриването на военни тайни, забрана за публични събирания, арести поне на лидерите на "недоволните" и контрол на железопътния и радио трафик." Лидерите на Кремъл разполагат с инструменти за наблюдение и контрол, за които нашият генерал може само да мечтае. Благодарение на технологичния прогрес държавата може да затегне контрола си върху всички области на обществения живот и да изгради дигитален ГУЛАГ. Така нареченото "разпространение на фалшиви новини" и "дискредитиране" на въоръжените сили вече са наказуеми по закон. Законите срещу "чуждестранните агенти" са затегнати. Търсенето на така нареченото "екстремистко съдържание" в интернет също е наказуемо по закон.

От декември 2022 г. всички компании, които събират биометрични данни на гражданите, са задължени да ги прехвърлят в Единната биометрична система (ЕБС) на държавата. Законът не забранява на правоприлагащите органи достъп до тези данни. Това създава технологичната основа за широкото използване на системи за разпознаване на лица, които вече активно се използват за идентифициране и задържане на участници в протести и "врагове на държавата". Между 2025 и 2026 г. Министерството на цифровото развитие на Руската федерация планира да похарчи 2 милиарда рубли (над 20 милиона евро) за създаване на унифицирана платформа, задвижвана от изкуствен интелект, за обработка на видео от камери за наблюдение в цяла Русия.

Друга електронна система, Регистърът на лицата, подлежащи на военна служба, обобщава лични данни от други правителствени бази данни и се обогатява с информация, предоставена от работодатели и банки. На наборниците автоматично се забранява да напускат страната и те подлежат на други ограничения, включително забрана за шофиране, докато не се явят във военния комисариат. През август 2025 г., когато беше пусната държавната услуга за съобщения MAX, до която правоохранителните органи имат пълен достъп, Роскомнадзор (руската агенция, отговорна за интернет цензурата) блокира възможността за осъществяване на аудио и видео разговори чрез Telegram и WhatsApp. От 2024 г. насам ФСБ извършва множество арести на фигури от режима, а от 2025 г. насам дори ѝ е позволено да управлява собствени затвори, избягвайки надзора на Министерството на правосъдието.

"Войната ще заличи всичко" (руска поговорка)

Путин сякаш вярва, че "безнаказаността се осигурява именно чрез натрупването на престъпления". Войната позволява експерименти със социално инженерство, невъзможни в мирно време. Например, елиминирането на човешкия баласт. Тук отново отбелязваме паралела с идеологията и практиките на Третия райх. През октомври 1939 г. Адолф Хитлер подписва документ със задна дата от 1 септември 1939 г., който гласи: "На Райхслайтер Бюлер и д-р Бранд се възлага, по силата на техните пълномощия, да разширят правомощията на определени лекари, чиито имена ще бъдат посочени. Тези лекари могат да предоставят милостива смърт на пациенти, считани за нелечими според възможно най-строгата оценка." Приблизително 300 000 психично болни и хора с увреждания са убити под прикритието на "евтаназия" в Германския райх и окупираните територии. Целта беше да се "пречисти тялото на народа от онези, които не представляват нищо друго освен мъртва тежест", да се отърве от "живот, недостоен за живеене".

Путин, от друга страна, изпраща "тълпа от алкохолици, наркомани, престъпници и инвалиди в щурмовите части... Тези хора биват изпращани на месомелачката". Той споделя с нацистките идеолози тяхната концепция, пропита със социален дарвинизъм: това се доказва например от изумителните забележки, които той прави по време на срещата си с майките на войниците, когато обяснява, че без войната синовете им по всяка вероятност биха умрели от алкохолизъм или в автомобилна катастрофа, докато падналите на бойното поле в Украйна не биха загинали напразно. Накратко, руският президент намеква, че им е направил услуга, като ги е освободил от "живота им, недостоен за живеене", както са се изразявали нацистките пропагандатори. Наистина прекрасна концепция за руския народ от този човек, който постоянно обвинява европейците, че са "русофоби"!

Идеята за повишаване на пенсионната възраст с 10 години е в същата посока: по-малко безполезни усти за хранене. Още по-хубаво е, че пропагандистът Мардан предлага пълно премахване на пенсиите: "Тези, които имат деца, ще имат достатъчно, за да живеят, когато остареят. Останалите могат просто да умрат." В нацистка Германия, както отбелязва Йохан Шапуто, "да имаш деца се е превърнало в политически императив, в услуга на фюрера, насърчаван от държавата и пропагандата." Същото важи и за Русия на Путин.

Путин е загрижен и за това, което нацистите наричат "расова хигиена", тъй като режимът непропорционално атакува етническите малцинства и населението в най-бедните региони. 80% от заповедите за мобилизация, раздадени в Крим през септември 2022 г., са адресирани до татари, които обаче представляват само 20% от населението на региона. "В Бурятия не може да се говори за "частична" мобилизация. Свидетели сме на тотална мобилизация", отбелязва местен активист. Според независими анализи, мъжете, принадлежащи към малцинствени групи в Русия, са четири пъти по-склонни да бъдат убити в Украйна, отколкото мъжете от етнически руски произход, и сто пъти по-склонни от московчани.

Дарвинистките изчисления са очевидни и във войната на изтощение срещу Украйна. Крайната цел е да се размени мъртвата тежест на руското население за контрол над украинското население, което се смята за по-предприемчиво, трудолюбиво и борбено от руснаците. Украинските военнопленници разказват, че руснаците са им предложили възможността да преминат към руските сили, за да могат след това да "окупират заедно Европа". Но за да се постигне това, националният дух в Украйна трябва да бъде изкоренен.

Лудендорф отбелязва, че Първата световна война "не е била водена само от военните сили на воюващите държави, които са се стремели към взаимното си унищожение; самите народи са били поставени в служба на войната, войната е била насочена и срещу тях и ги е въвлякла в най-дълбоки страдания. Към борбата срещу въоръжените сили на противника е била добавена борбата срещу морала и жизнеността на вражеските народи, с цел да бъдат разединени и парализирани". Той препоръча тероризиране на цивилното население с бомбардировки, за да могат те да молят правителството си да спре войната: "Това е война на унищожение. Ако не разберем това, може да победим врага днес, но тридесет години по-късно ще трябва да се бием с него отново." Точно това правят руснаците в Украйна. Техните пропагандисти повтарят Лудендорф: целта вече не е да се победи противниковата армия, а да се пречупи волята на вражеската нация за живот. Войната на изтощение има за цел да елиминира украинския национален елит, така че в страната да останат само корумпирани, страхливи и опортюнистични личности, които могат да бъдат интегрирани в "руския свят".

Ясно е защо Путин се опитва да удължи войната: това е бомба със закъснител за младата украинска държава. Това е инкубатор за колаборационисти, както показват случаите с Франция, Чечения и Грузия. "Във Франция омразата към парламентаризма, която разцъфтяваше в окопите, подхранваше екстремистки партии, от крайната десница, като "Аксион Франсез", до левицата, която все повече се изкушаваше от комунизма." Човек трябва да прочете "Пътешествие до края на нощта" на Селин, за да схване начина на мислене на украинските войници дълбоко в ледените окопи, борещи се да оцелеят ден за ден в продължение на седмици и месеци. Разбира се, за тях войната далеч не беше абсурдна, както може би е изглеждала на онези, които са се сражавали в Първата световна война, тъй като е била въпрос на национално оцеляване. Но под тежкия огън на вражеската артилерия, виждайки как руските орди се стягат около тях, те също можеха да се поддадат на "общо примирен нихилизъм", наблюдаван сред френските пехотинци от френски военен лекар. Те също можеха да презират и мразят онези, които бягат от дълга си зад фронтовата линия, политиците и техните изящни речи, тяхната продажност. Те също можеха да подозират предателство. Войната на изтощение, подсилена от безмилостния бараж на психологическа война, проправя пътя за насилствена русификация на безкръвна Украйна.

Свикване с войната

Докато по-голямата част от руското население изглежда все по-уморено от "специалната военна операция" и упорито отказва да се впусне в "тотална война", изглежда, че част от руския елит вече не може да си представи националното си съществуване извън войната. Те мечтаят да въвлекат Русия във войната. Пьотр Толстой, вицепрезидентът на Думата, не може да скрие въодушевлението си от розовата перспектива за предстоящите жертви: "Всеки трябва да осъзнае, че ни очаква мобилизация и световна война до смърт. Някои ще загубят работата си, други ще загубят бизнеса си, много ще бъдат осакатени и още повече от нашите сънародници ще загубят живота си. Войната е нашата национална идеология!"

Лудендорф се застъпваше за масова подкрепа за големи семейства, за да се гарантират "батальоните от 1950 г.". Александър Дугин също има дългосрочна визия. За него войниците, които ще се жертват за Русия след 20 години, трябва да се родят днес. Оплаквайки се, че рускините раждат първото си дете на 30 години, той възкликва: "Късно е. Твърде късно! Никога няма да се уморя да го повтарям: Русия ще воюва поне 40 години, може би 50 или 60. Войниците, които ще отидат да се бият за Русия след 20 години, трябва да се родят сега. Тази година, догодина, по-следващата. Трябва да започнем да раждаме нашите герои още сега..." Войната вече не е феномен, ограничен във времето; тя се превръща в нормален начин на функциониране на Русия.

Чрез война режимът на Путин изглежда близо до постигането на крайната си цел: пълното ликвидиране на човешката свобода, в съответствие с концепцията на Ернст Юнгер за "тотална мобилизация": "радикална реквизиция", която "налага реорганизиране на всичко - от най-вътрешния пазар до най-крехките основи на дейността". Това предполага "нарастващи ограничения върху индивидуалната свобода, чиято цел е да се елиминира всичко, което не е зъбно колело в държавната машина". Руските лидери биха искали да могат да кажат за своите сънародници това, което Ернст Юнгер наблюдава в "Тотална мобилизация": "Тук виждаме изумителната гледка на милиони хора, които, отказвайки се от всякаква лична свобода, се втурват ентусиазирано в пещта, сякаш се подчиняват на магичен зов." Но това е безполезно; парите остават основната мотивация в Русия. Пропагандата на Путин убива дори фанатизма.

"Войната на целия народ"

Възниква въпросът: какви идеологически токсини е използвал режимът на Путин, за да парализира руското население до такава степен, че то без колебание да приеме клане, безпрецедентно от Втората световна война насам? Репресивният арсенал не обяснява всичко. Корозията на интелигентността и ерозията на морала, предизвикани от политиката на зашеметяване на масите, провеждана от режима на Путин от самото начало, дават плодове. Призивът за национално единство маскира намерението на руските власти да замесят целия руски народ в престъпленията, извършени в Украйна.

Това започна отгоре. Припомняме, че на 21 февруари 2022 г. Владимир Путин свика заседание на Съвета за сигурност, което безпрецедентно беше заснето и след това излъчено по руската телевизия и онлайн. Целта беше да се демонстрира единодушието на висши руски служители, които бяха под натиск да подкрепят решението на своя лидер да признае самопровъзгласилите се републики Донецк и Луганск - фактически да се съгласят с влизането на Русия във войната срещу Украйна.

Спомняме си колебанията на Сергей Наришкин, ръководител на външното разузнаване, който, видимо парализиран, заекваше, споменавайки възможността да се даде на Украйна "последен шанс" да следва мирния процес, докато Владимир Путин го смъмри като глупак, хванат в грешка. Сега целият руски народ е накаран да разбере, че няма връщане назад, че трябва да последва Путин до самия праг на катастрофата: това е ролята на кланетата в Буча, подобно на това как през есента на 1943 г. режимът на Хитлер подаде информация за Холокоста на Вермахта, за да сигнализира на военните, че всички връзки със Запада са прекъснати. "На съвестта ни тежат толкова много неща, които трябва да преодолеем, иначе целият ни народ ще бъде унищожен", пише Гьобелс в дневника си (16 юни 1941 г.).

Маргарита Симонян, една от водещите фигури в пропагандната машина на Путин, повтаря аргумента на Гьобелс и се стреми да убеди сънародниците си, че всички руснаци, от най-високопоставените до най-обикновените, са в една и съща лодка и че всички ще бъдат счетени за виновни от Запада, ако Русия загуби войната: "Хага ще преследва дори уличния метач, който чисти паветата зад Кремъл."

От 21 септември 2022 г. на пропагандата е наредено да лансира лозунга за "войната на целия народ". Връщаме се към ключова идея на Лудендорф. Тоталната война е "борбата на народа за живота му". Оцеляването на целия народ е заложено на карта. "По време на войната беше необходимо да се разгърнат и поддържат в максимална степен вътрешните и материални сили на родината (а днес бих добавила особено духовните сили)". Кириенко, заместник-директор на президентската администрация, формулира новата линия: "Русия винаги е печелила войните си при условие, че те са водени от целия народ. Винаги е било така. Ще спечелим тази война: горещата война, икономическата война и психологическата и информационната война, която се води срещу нас. Но за да се случи това, всички трябва да участват във войната." На руснаците се внушава идеята, че оцеляването им като държава и цивилизация зависи от изхода на войната: "Целта на тази война, която вече е съвсем открита, е опит за елиминиране на Русия като независима суверенна държава", настоява Кириенко. Неусетно се плъзгаме в религиозна война. Служител на Министерството на правосъдието сериозно обяснява, че всеки, който не е наясно с "духовността" на случващото се (войната срещу Украйна), няма място в Русия. Украинците проправят пътя за Антихриста, дрънкат пропагандистите. Ролята на Русия е да спаси човечеството и за да го направи, тя трябва да победи, дори ако това означава да прибегне до ядрени оръжия, обяснява политологът Сергей Караганов. "Нашата мисия е да се борим със Сатаната", възкликва пропагандистът Владимир Соловьов. Темата за войната, водена срещу "колективния Запад", набира скорост. И това е вековна конфронтация, тъй като Европа винаги се е стремяла да унищожи Русия. Аналогията с пропагандата на Третия райх е поразителна: "Конфронтацията със СССР е представена и преживявана от нацистите като последен епизод на расова гигантомахия, обхващаща векове история, сблъсък на титани, в който арийската раса се изправя срещу своя еврейски враг и неговите подчинени", отбелязва Йохан Шапуто.

Теориите на Лудендорф, толкова популярни в нацистка Германия, в крайна сметка допринасят значително за поражението на Райха. Всъщност презрението на Лудендорф към политиката е една от причините за поражението на Германия в СССР. Ако Хитлер, подобно на Сталин, беше изиграл картата на подривната дейност от самото начало на офанзивата си, например като провъзгласи независима украинска държава и разпусне колективните стопанства (колхозите), вместо да прибегне до груба сила, нещата може би щяха да се развият по различен начин. Днес сме изправени пред Русия, която е възприела методите на тотална война, но е внимавала да не пренебрегне политическия инструмент, благодарение на който Кремъл успя да привлече администрацията на Тръмп в своя лагер.

В Европа нейната пропаганда подсилва редиците на националистически десни партии, които все още не са осъзнали, че са манипулирани и дистанционно управлявани от Москва, което води страната им към самоунищожение, точно както Съединените щати на Доналд Тръмп. В крайна сметка Русия, към която се обръщат, оспорва правото на нациите на реално, а не просто символично съществуване, както се вижда от безмилостната ѝ война срещу Украйна. Тя се позиционира като хегемонна сила над европейския континент, управляваща по почина на империите, чрез корумпирани, кооптирани елити, които контролира.

Това е опасността, пред която сме изправени: страна-завоевател под влиянието на доктрините на Третия райх, въоръжена освен това със страховитите техники за политическа подривна дейност, усъвършенствани от болшевиките.