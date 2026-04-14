Кремъл: Някои интернет ограничения са необходими от съображения за сигурност

Кремъл заяви във вторник, че въведените интернет ограничения в Русия, които са причинили смущения за много потребители, са необходими поради съображения за сигурност и не представляват връщане към по-строги практики от миналото, предава "Ройтерс".

Изявлението идва на фона на засиления контрол върху онлайн пространството след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава руските власти блокираха различни приложения за съобщения и виртуални частни мрежи (VPN), които позволяват заобикаляне на цензурата, както и периодично ограничават мобилния интернет.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призна, че част от мерките са довели до неудобства за гражданите, но подчерта, че те са продиктувани от необходимостта да се гарантира сигурността на страната.

Той допълни, че някои от ограниченията имат временен характер и могат да бъдат отменени, когато условията позволят това. Според него други мерки са насочени към технологични компании, които не спазват руското законодателство.