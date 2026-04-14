Кремъл: Някои интернет ограничения са необходими от съображения за сигурност

14 Април, 2026 17:07 584 35

  • русия-
  • кремъл-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков-
  • роскомнадзор

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призна, че част от мерките са довели до неудобства за гражданите, но подчерта, че те са продиктувани от необходимостта да се гарантира сигурността на страната

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Кремъл заяви във вторник, че въведените интернет ограничения в Русия, които са причинили смущения за много потребители, са необходими поради съображения за сигурност и не представляват връщане към по-строги практики от миналото, предава "Ройтерс".

Изявлението идва на фона на засиления контрол върху онлайн пространството след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава руските власти блокираха различни приложения за съобщения и виртуални частни мрежи (VPN), които позволяват заобикаляне на цензурата, както и периодично ограничават мобилния интернет.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призна, че част от мерките са довели до неудобства за гражданите, но подчерта, че те са продиктувани от необходимостта да се гарантира сигурността на страната.

Той допълни, че някои от ограниченията имат временен характер и могат да бъдат отменени, когато условията позволят това. Според него други мерки са насочени към технологични компании, които не спазват руското законодателство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хех

    16 6 Отговор
    Това си е чисто и просто фашизъм.

    Коментиран от #4, #32

    17:09 14.04.2026

  • 2 Руснака

    3 10 Отговор
    си знае работата

    Коментиран от #12

    17:11 14.04.2026

  • 3 Хасковски каунь

    4 11 Отговор
    После Русия правила хибридни атаки. Гиди англосаксонски шмекери и вие български папагалчета

    17:12 14.04.2026

  • 4 честен ционист

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "хех":

    Според зависи. Интернет е военна технология, в случая на Русия патент на неприятелска държава.

    17:12 14.04.2026

  • 5 Многоходовото

    12 3 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #10

    17:13 14.04.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    9 2 Отговор
    Завтра от съображение за сигурност правя хляба 5000 рубли, въвеждам 6 дневна 12 часова седмица и 5 години редовна военна служба за всички които не са от Москва и Петербург ☝️ Привет Корея, здравствуй Ким таваришчи...

    17:14 14.04.2026

  • 7 Муахахаха 🙈🙈🙈

    9 1 Отговор
    за сигурността на Многоходовия таксиджия

    17:14 14.04.2026

  • 8 Песков

    10 2 Отговор
    Кремъл: Някои интернет ограничения са необходими от съображения за сигурност на многоходовия орг анизъм в бункера.

    17:15 14.04.2026

  • 9 Няма немногоходова копейка

    11 2 Отговор
    В Русия и в психиатрията всички до един са многоходови.

    Коментиран от #22

    17:16 14.04.2026

  • 10 Пропагандата

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Многоходовото":

    винаги се е целила в глупака. А тук във форума, все един и същ. 😄

    17:17 14.04.2026

  • 11 Тити

    6 1 Отговор
    Северна Корея 2.0

    17:18 14.04.2026

  • 12 Пръдльооо

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Руснака":

    Ако си знаеше работата,нямаше пет години да се мота в Украйна.

    Коментиран от #14

    17:19 14.04.2026

  • 13 Яшша

    4 1 Отговор
    Катюша🇹🇷дай на туркие с400

    Коментиран от #16

    17:20 14.04.2026

  • 14 А ко щеше да праи 😄

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Пръдльооо":

    Ко казват на глупаците? После защо Русия е велика. 😄

    17:20 14.04.2026

  • 15 Абсурдистан

    5 2 Отговор
    Терорът винаги е с някакво оправдание.

    17:20 14.04.2026

  • 16 А на братска

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Яшша":

    България ,зеро

    17:21 14.04.2026

  • 17 ха ха

    6 3 Отговор
    На некадърните диктатори интернета им е виновен...

    17:22 14.04.2026

  • 18 Нямат край

    5 2 Отговор
    руския СТРАХ и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #25

    17:22 14.04.2026

  • 19 На руснака

    3 1 Отговор
    ако нещата не са му с купони, ограничени, забранени, дефицитни или просто непостижимо скъпи, мчи той какъв руснак е? Обхваща го параноята, че нещо лошо ще се случи.

    17:24 14.04.2026

  • 20 Тиква

    3 4 Отговор
    Ние имаме интернет,кокаин, пица, нямаме гориво,газ, производство, много счастливи със уСрула,бандерите кая,мая и другите нацисти.

    17:24 14.04.2026

  • 21 Швейк

    3 2 Отговор
    Мъчно ми е за Путин.
    Много му се събра на човечеца.

    17:25 14.04.2026

  • 22 Мухахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Няма немногоходова копейка":

    И майка ти е мноходова

    17:28 14.04.2026

  • 23 дядо дръмпир-инфо

    1 1 Отговор
    Украйна има нов дрон – и той може да затрудни живота на противовъздушната отбрана на ПутинУкрайна засилва усилията си за разширяване на вътрешното производство на оръжия, докато войната продължава, представяйки нови системи, съобразени с изискванията на съвременното бойно поле.

    На скорошна изложба, на която присъстваха чуждестранни дипломати, официални лица подчертаха напредъка в местно разработените оръжия.Сред представените системи беше нов далекобойен боен дрон, предназначен да разшири оперативния обхват на Украйна.

    Разширяване на възможностите
    Според Милитарни, нововъведеният дрон "Сичен" (на украински "януари") е способен да удря цели на разстояние до 1 400 километра.

    Системата е проектирана с точност около 20 метра, което ѝ позволява да поразява стратегически цели.

    17:28 14.04.2026

  • 24 Блогър от София Груз 200 1 милион

    2 0 Отговор
    А бе блогъра от Москва как пише? Или от Каспичан е и е спяща русобска клетка.

    Коментиран от #31

    17:30 14.04.2026

  • 25 Нема край

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Нямат край":

    Ивропейското безсилие 3.80ев нафтата у ГДР а у Русия 0.70цента

    Коментиран от #30

    17:30 14.04.2026

  • 26 пРосия

    1 0 Отговор
    Страната на идиотите.

    17:30 14.04.2026

  • 27 КРЕТЕН СЪМ

    1 0 Отговор
    И смятам , че Русия не се нуждае от Интернет или от пари , газ , петрол и хранителни продукти.
    Тя си има Путин.

    17:31 14.04.2026

  • 28 Браво

    1 1 Отговор
    таварищ Путин .Поне Знаеш как да се държиш и говориш пред медиите и света.А не като някои Трънчовци .

    17:31 14.04.2026

  • 29 Из падмасковие

    1 0 Отговор
    Тука в раша няма кво да ядем,русия е психушка,там на запад в Бг,ЕС ви храни,натютю ви брани от руските варварски племена

    Коментиран от #35

    17:31 14.04.2026

  • 30 Оди у Русиа

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нема край":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #33, #34

    17:31 14.04.2026

  • 31 Диванчо

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от София Груз 200 1 милион":

    А познай

    17:31 14.04.2026

  • 32 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хех":

    АБЕ СЪРВУУЛ А ЗАБРАНАТА НА РУСКИ САЙТОВЕ В БЪЛГАРИЯ ..КАКВО Е МУТРОФАШИЗЪМ ..НАЛИ

    17:32 14.04.2026

  • 33 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Оди у Русиа":

    Аве шматка аз съм там ве

    17:32 14.04.2026

  • 34 Дръта чанта

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Оди у Русиа":

    ЕС умря благодарение на ек

    17:33 14.04.2026

  • 35 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Из падмасковие":

    Мухаха смешник

    17:34 14.04.2026

