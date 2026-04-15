Москва призна обстрела на азербайджанския самолет и се съгласи да изплати обезщетения на семействата на жертвите

Русия се съгласи да изплати обезщетения на роднините на загиналите при самолетната катастрофа на самолет Embraer 190, принадлежащ на Azerbaijan Airlines (AZAL), близо до град Актау на 25 декември 2024 г. в резултат на принудителното задействане на системата за противовъздушна отбрана в руското въздушно пространство. Това съобщи азербайджанското издание Report, позовавайки се на съвместно изявление на министерствата на външните работи на двете страни.
Споразумения между Москва и Баку
В изявлението се отбелязва, че въпросът за разрешаване на последиците от трагедията, включително изплащането на обезщетения, е бил договорен по време на срещата на президента на Азербайджан Илхам Алиев и президента на Русия Владимир Путин на 9 октомври 2025 г.
Страните заявиха, че тези стъпки показват намерението за развитие на сътрудничеството и поддържане на двустранните отношения.
Признание за причината за катастрофата
След тази среща Владимир Путин за първи път призна, че самолетът е бил ударен от руската противовъздушна отбрана.
В същото време той твърди, че фюзелажът е повреден не от директно попадение на ракета, а от отломки, след като тя е експлодирала до самолета.
Руската страна също се опита частично да прехвърли отговорността, твърдейки за предполагаемо присъствие на украински дронове в руското въздушно пространство по време на инцидента.
Обстоятелства около самолетната катастрофа
Трагедията се случи на 25 декември 2024 г. Самолетът AZAL на Азербайджанските авиолинии е летял от Баку за Грозни, но след няколко промени в маршрута се разбива близо до Актау, Казахстан.
При катастрофата загиват 38 души.
Първоначално руската страна заяви, че причината за инцидента може да е сблъсък с птици. Съобщава се също, че самолетът е променил маршрута си поради метеорологичните условия и е бил пренасочен към други летища.
Съмнителни версии и нови данни
По-късно тези версии породиха съмнения. Според анализатори, в деня на катастрофата в района е действал режим "Килим“ поради атаки с дронове, което е могло да повлияе на ситуацията във въздушното пространство.
Мониторинговите служби са регистрирали изкривявания в данните за полета на самолета, което може да показва използване на радиоелектронна война.
В мрежата се появиха и снимки на останките на самолета със следи, подобни на повреди от елементи на противовъздушни системи. Някои експерти ги свързват с работата на противовъздушния комплекс ''Панцир'' изпозван от Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руските Терористи
Това е Невероятно.
Какво им стана на БЛАТНИТЕ УРОДИ ?
ДА НЕ СА ПОЛУДЕЛИ?
Коментиран от #16
21:48 15.04.2026
3 Наблюдател
В този момент укронацистите нападнаха с дронове района и самолетът стана неволна жертва на ПВО, но можеше да има още повече жертви, ако не бяха неутрализирали дроновете на НАТО.
Виновни , всъщност, са психопатите и терористите от НАТО и Украйна!
6 хем знаят че е война и сменят курс и бам
8 смях
До коментар #3 от "Наблюдател":Неволна жертва е когато системата ти не може да разпознае типа летателен апарат. Така стана и с полета за Малайзия, там ги осъдиха, но комуниста си е комунист - всички знаят, че сепаратистите го свалиха с Бук, но Русия ще продължи да лъже защото, видиш ли, те не са пращали оръжия и хора в Украйна по това време. След 50 години ще разсекретят информацията.
До коментар #4 от "Хахахаха":поредния квичащ озлобен русофоборсук джафкащ жално
10 Айде Бе
Давайте по бързо .
Какво чакате ?
Почвайте със Локумите
Скачайте да защитавате Руските Мусори .
Забавихте се нещо .
16 Като казваш "терористи", внушаваш
До коментар #1 от "Руските Терористи":че нарочно са го свалили. Сега обясни с каква цел???
И защо пренебрегваш триковете на британците, да насъскват конфликти, като в случая са знаели за гражданския самолет и са пуснали "украински дронове" наиколо!
Другия въпрос е защо тази статия е пусната сега след като "въпросът за разрешаване на последиците от трагедията, включително изплащането на обезщетения, е бил договорен по време на срещата на президента на Азербайджан Илхам Алиев и президента на Русия Владимир Путин на 9 октомври 2025г."
До коментар #11 от "Поредния Червен Гейзак":Такива са! Жалки отрепки до един!
22 Сам себе си
До коментар #21 от "Ол1гофрен,":ли питаш, оли.....
24 А Бре Рубло Идиот
До коментар #16 от "Като казваш "терористи", внушаваш":тия Локуми
Знаеш къде да си ги навреш .
Може и други неща
Продължавай да се гърчиш .
Кремъл ще плаща
Още много ще плаща .
26 Путин пърдящата утка
До коментар #13 от "Айшето":Защо избихте ястребинчетата,шумкари
30 ОНЯ С ДРОНЯ
Нефтохимическият завод в
Стерлитамак
Е бил посетен От Дронове
Само Отломките.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
32 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
СЛАВЯНИ СА ИЗЧИCTИЛИ ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА
НЯКОЛКО ИСЛЯMИ3ИPAHИ MAЙMУHИ И ДВАМА АНГЛОСАКСОHCKИ ПОЛУЧOBEЦИ 😝
33 Фактолог
Руснаците предложиха аварийно кацане в близки летища, но азерите нагло отказаха.
Предпочетоха да прелетят цялото Каспийско море, но в крайна сметка не успяха, въпреки че изминаха 500 километра.
Сами са си виновни за жертвите.
В крайна сметка са виновни украинските терористи извършващи атаки с бойни дронове над цивилни летища, а руснаците просто се защитаваха в този момент.
Руснаците никога не са отричали щетите по самолета от тяхното ПВО, те си личаха и по отломките на самолета, но реална вина нямат никаква.
34 обяснението
Отломките са от взривената бойна част на главата на зенитната ракета и директен таран за нея конструктивно не се цели да се постига.
37 Диана
До коментар #33 от "Фактолог":А знаеш ли защо руснаците са им предложили аварийно кацане?!...Според мен, те не са знаели, че това е пътнически самолет -имам в предвид руските военни!...тези, които са изпратили самолета във военна зона е трябвало да информират военните, но това явно не се е случило - те са изпратили самолета на смърт, така да се каже и те са виновни...интересно дали трафикът в случая е бил контролиран от руснаци или идва от украинците...Не бих се изненадал да са украинци..
38 13675
До коментар #33 от "Фактолог":Ти, това кога го съчини, браво имаш талант. Лъжеш, като дърт ци, ганин
