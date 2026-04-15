Москва призна обстрела на азербайджанския самолет и се съгласи да изплати обезщетения на семействата на жертвите

Русия се съгласи да изплати обезщетения на роднините на загиналите при самолетната катастрофа на самолет Embraer 190, принадлежащ на Azerbaijan Airlines (AZAL), близо до град Актау на 25 декември 2024 г. в резултат на принудителното задействане на системата за противовъздушна отбрана в руското въздушно пространство. Това съобщи азербайджанското издание Report, позовавайки се на съвместно изявление на министерствата на външните работи на двете страни.

Споразумения между Москва и Баку

В изявлението се отбелязва, че въпросът за разрешаване на последиците от трагедията, включително изплащането на обезщетения, е бил договорен по време на срещата на президента на Азербайджан Илхам Алиев и президента на Русия Владимир Путин на 9 октомври 2025 г.

Страните заявиха, че тези стъпки показват намерението за развитие на сътрудничеството и поддържане на двустранните отношения.

Признание за причината за катастрофата

След тази среща Владимир Путин за първи път призна, че самолетът е бил ударен от руската противовъздушна отбрана.

В същото време той твърди, че фюзелажът е повреден не от директно попадение на ракета, а от отломки, след като тя е експлодирала до самолета.

Руската страна също се опита частично да прехвърли отговорността, твърдейки за предполагаемо присъствие на украински дронове в руското въздушно пространство по време на инцидента.

Обстоятелства около самолетната катастрофа

Трагедията се случи на 25 декември 2024 г. Самолетът AZAL на Азербайджанските авиолинии е летял от Баку за Грозни, но след няколко промени в маршрута се разбива близо до Актау, Казахстан.

При катастрофата загиват 38 души.

Първоначално руската страна заяви, че причината за инцидента може да е сблъсък с птици. Съобщава се също, че самолетът е променил маршрута си поради метеорологичните условия и е бил пренасочен към други летища.

Съмнителни версии и нови данни

По-късно тези версии породиха съмнения. Според анализатори, в деня на катастрофата в района е действал режим "Килим“ поради атаки с дронове, което е могло да повлияе на ситуацията във въздушното пространство.

Мониторинговите служби са регистрирали изкривявания в данните за полета на самолета, което може да показва използване на радиоелектронна война.

В мрежата се появиха и снимки на останките на самолета със следи, подобни на повреди от елементи на противовъздушни системи. Някои експерти ги свързват с работата на противовъздушния комплекс ''Панцир'' изпозван от Русия.