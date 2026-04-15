Москва призна обстрела на азербайджанския самолет и се съгласи да изплати обезщетения на семействата на жертвите

15 Април, 2026 21:45

Първоначално руската страна заяви, че причината за инцидента може да е сблъсък с птици

Русия се съгласи да изплати обезщетения на роднините на загиналите при самолетната катастрофа на самолет Embraer 190, принадлежащ на Azerbaijan Airlines (AZAL), близо до град Актау на 25 декември 2024 г. в резултат на принудителното задействане на системата за противовъздушна отбрана в руското въздушно пространство. Това съобщи азербайджанското издание Report, позовавайки се на съвместно изявление на министерствата на външните работи на двете страни.

Споразумения между Москва и Баку

В изявлението се отбелязва, че въпросът за разрешаване на последиците от трагедията, включително изплащането на обезщетения, е бил договорен по време на срещата на президента на Азербайджан Илхам Алиев и президента на Русия Владимир Путин на 9 октомври 2025 г.

Страните заявиха, че тези стъпки показват намерението за развитие на сътрудничеството и поддържане на двустранните отношения.

Признание за причината за катастрофата

След тази среща Владимир Путин за първи път призна, че самолетът е бил ударен от руската противовъздушна отбрана.

В същото време той твърди, че фюзелажът е повреден не от директно попадение на ракета, а от отломки, след като тя е експлодирала до самолета.

Руската страна също се опита частично да прехвърли отговорността, твърдейки за предполагаемо присъствие на украински дронове в руското въздушно пространство по време на инцидента.

Обстоятелства около самолетната катастрофа

Трагедията се случи на 25 декември 2024 г. Самолетът AZAL на Азербайджанските авиолинии е летял от Баку за Грозни, но след няколко промени в маршрута се разбива близо до Актау, Казахстан.

При катастрофата загиват 38 души.

Първоначално руската страна заяви, че причината за инцидента може да е сблъсък с птици. Съобщава се също, че самолетът е променил маршрута си поради метеорологичните условия и е бил пренасочен към други летища.

Съмнителни версии и нови данни

По-късно тези версии породиха съмнения. Според анализатори, в деня на катастрофата в района е действал режим "Килим“ поради атаки с дронове, което е могло да повлияе на ситуацията във въздушното пространство.

Мониторинговите служби са регистрирали изкривявания в данните за полета на самолета, което може да показва използване на радиоелектронна война.

В мрежата се появиха и снимки на останките на самолета със следи, подобни на повреди от елементи на противовъздушни системи. Някои експерти ги свързват с работата на противовъздушния комплекс ''Панцир'' изпозван от Русия.


  • 1 Руските Терористи

    36 20 Отговор
    Си признават.

    Това е Невероятно.

    Какво им стана на БЛАТНИТЕ УРОДИ ?

    ДА НЕ СА ПОЛУДЕЛИ?

    Коментиран от #16

    21:48 15.04.2026

  • 2 си дзън

    29 16 Отговор
    Ако укрите не бяха наритали руснаците, това обезщетение никога нямаше да се случи.

    21:48 15.04.2026

  • 3 Наблюдател

    22 33 Отговор
    Че те признаха още тогава.
    В този момент укронацистите нападнаха с дронове района и самолетът стана неволна жертва на ПВО, но можеше да има още повече жертви, ако не бяха неутрализирали дроновете на НАТО.
    Виновни , всъщност, са психопатите и терористите от НАТО и Украйна!

    Коментиран от #4, #8

    21:48 15.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дзак

    9 3 Отговор
    И откъде са се появили?

    21:53 15.04.2026

  • 6 хем знаят че е война и сменят курс и бам

    9 8 Отговор
    но след няколко промени в маршрута се разбива близо до Актау, Казахстан.

    21:53 15.04.2026

  • 7 Защо

    17 10 Отговор
    чак сега, или само когато няма как да шикалкавите повече, си признавате

    21:54 15.04.2026

  • 8 смях

    22 11 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Неволна жертва е когато системата ти не може да разпознае типа летателен апарат. Така стана и с полета за Малайзия, там ги осъдиха, но комуниста си е комунист - всички знаят, че сепаратистите го свалиха с Бук, но Русия ще продължи да лъже защото, видиш ли, те не са пращали оръжия и хора в Украйна по това време. След 50 години ще разсекретят информацията.

    21:55 15.04.2026

  • 9 Хахахаха

    13 16 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    поредния квичащ озлобен русофоборсук джафкащ жално

    Коментиран от #11

    21:55 15.04.2026

  • 10 Айде Бе

    19 11 Отговор
    Путинари

    Давайте по бързо .

    Какво чакате ?

    Почвайте със Локумите

    Скачайте да защитавате Руските Мусори .

    Забавихте се нещо .

    21:56 15.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Много са жалки в Москва

    18 9 Отговор
    много лъжат, 90% всичко е лъжа е пропаганда. Признават нещо едва, едва, след 1 година. Отново резултат от некадърността на безналоговата руска армия. Били са в шок и паника от украинските дронове и в суматохата са уцелили граждански самолет на друга държава. Да се смее ли човек или да плаче :)

    21:57 15.04.2026

  • 13 Айшето

    15 14 Отговор
    Абе, има държави които заличават масово градове и села, заедно с всичките им жители вътре-жени,деца,стари хора, без да им мигне окото. И целият свят си затватя очите. Вие за един самолет сте се закъхарили.

    Коментиран от #26

    21:58 15.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иво Христов

    14 8 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    22:01 15.04.2026

  • 16 Като казваш "терористи", внушаваш

    11 13 Отговор

    До коментар #1 от "Руските Терористи":

    че нарочно са го свалили. Сега обясни с каква цел???
    И защо пренебрегваш триковете на британците, да насъскват конфликти, като в случая са знаели за гражданския самолет и са пуснали "украински дронове" наиколо!

    Другия въпрос е защо тази статия е пусната сега след като "въпросът за разрешаване на последиците от трагедията, включително изплащането на обезщетения, е бил договорен по време на срещата на президента на Азербайджан Илхам Алиев и президента на Русия Владимир Путин на 9 октомври 2025г."

    Коментиран от #20, #21, #24

    22:02 15.04.2026

  • 17 Руснакът е мръсно противно животно

    16 11 Отговор
    Трепе се!

    22:03 15.04.2026

  • 18 😂😂😂

    12 9 Отговор

    До коментар #11 от "Поредния Червен Гейзак":

    Такива са! Жалки отрепки до един!

    22:04 15.04.2026

  • 19 Голям

    14 11 Отговор
    Скоро ще плащат репарации за Украйна, само джуджето да пукне най сетне.

    22:04 15.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сам себе си

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ол1гофрен,":

    ли питаш, оли.....

    22:07 15.04.2026

  • 23 Пора

    9 8 Отговор
    Путинова русия умира.

    22:07 15.04.2026

  • 24 А Бре Рубло Идиот

    11 8 Отговор

    До коментар #16 от "Като казваш "терористи", внушаваш":

    тия Локуми

    Знаеш къде да си ги навреш .

    Може и други неща

    Продължавай да се гърчиш .

    Кремъл ще плаща

    Още много ще плаща .

    22:08 15.04.2026

  • 25 Признанието

    6 7 Отговор
    за 25 декември 2024 г. се бави по московските дарк пътища година и половина.

    22:10 15.04.2026

  • 26 Путин пърдящата утка

    11 8 Отговор

    До коментар #13 от "Айшето":

    Защо избихте ястребинчетата,шумкари

    22:11 15.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 да питам

    9 7 Отговор
    А верно ли като потънала руската подводница Курск, Русия казала на хората че 200 човека от екипажа били оцелели ?

    22:13 15.04.2026

  • 29 Любо

    6 9 Отговор
    Никой не жали за някакви азерския отпадъци които се намират между шамарите!

    22:19 15.04.2026

  • 30 ОНЯ С ДРОНЯ

    8 5 Отговор
    И Пак Отломки

    Нефтохимическият завод в

    Стерлитамак


    Е бил посетен От Дронове

    Само Отломките.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    22:21 15.04.2026

  • 31 да питам

    8 5 Отговор
    А верно ли като гръмнал Чернобил, Русия казала на хората за ядрения инцидент чак след 1 месец ?

    22:24 15.04.2026

  • 32 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    4 7 Отговор
    Е КВО ТОЛКОВА Е СТАНАЛО?!
    СЛАВЯНИ СА ИЗЧИCTИЛИ ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА
    НЯКОЛКО ИСЛЯMИ3ИPAHИ MAЙMУHИ И ДВАМА АНГЛОСАКСОHCKИ ПОЛУЧOBEЦИ 😝

    Коментиран от #36

    22:30 15.04.2026

  • 33 Фактолог

    3 6 Отговор
    Азерският самолет пострада, но можеше да продължи да лети и си летеше достатъчно дълго после.
    Руснаците предложиха аварийно кацане в близки летища, но азерите нагло отказаха.
    Предпочетоха да прелетят цялото Каспийско море, но в крайна сметка не успяха, въпреки че изминаха 500 километра.
    Сами са си виновни за жертвите.
    В крайна сметка са виновни украинските терористи извършващи атаки с бойни дронове над цивилни летища, а руснаците просто се защитаваха в този момент.
    Руснаците никога не са отричали щетите по самолета от тяхното ПВО, те си личаха и по отломките на самолета, но реална вина нямат никаква.

    Коментиран от #37, #38

    22:33 15.04.2026

  • 34 обяснението

    2 2 Отговор
    -----В същото време той твърди, че фюзелажът е повреден не от директно попадение на ракета, а от отломки, след като тя е експлодирала до самолета.-------
    Отломките са от взривената бойна част на главата на зенитната ракета и директен таран за нея конструктивно не се цели да се постига.

    22:34 15.04.2026

  • 35 Диана

    4 3 Отговор
    Интересно дали промените в маршрута на самолета са били известни на руските власти, на военните, както би следвало да бъде.,.Според мен, намирайки се в зона на война, самият пилот би трябвало да потърси контакт с руските военни дори ...

    22:39 15.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Диана

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Фактолог":

    А знаеш ли защо руснаците са им предложили аварийно кацане?!...Според мен, те не са знаели, че това е пътнически самолет -имам в предвид руските военни!...тези, които са изпратили самолета във военна зона е трябвало да информират военните, но това явно не се е случило - те са изпратили самолета на смърт, така да се каже и те са виновни...интересно дали трафикът в случая е бил контролиран от руснаци или идва от украинците...Не бих се изненадал да са украинци..

    22:47 15.04.2026

  • 38 13675

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Фактолог":

    Ти, това кога го съчини, браво имаш талант. Лъжеш, като дърт ци, ганин

    23:01 15.04.2026

  • 39 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    0 0 Отговор
    Кога рускопитеците ще признаят че свалиха и самолета на малайзийските авиолинии? Не бил свален от ракета а от отломките и щото се взривила близо до него. Ами че те така се свалят самолети. От шрапнелите и отломките от ракетата

    23:09 15.04.2026

