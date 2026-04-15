Предизборно и плашещо

Попадна ми един кандидат за народна любов (няма да му казвам името, че току-виж се получила реклама), пуснат в кратко видео, на който той размахваше лист. На листа – чертеж!

На чертежа се виждаше причината за нашата бедност.

Тук богатите, моля да престанат да четат. Долния текст не се отнася за тях.

Господинът не говореше за нищета а за намаляване на доходите, защото ние вече сме И по негова воля в клуба на богатите, а в този клуб за нищета не е редно да се говори.

Затова край с нищетата. Ако видите бабичка, която да рови в кофа за боклук, да знаете, че това не е нищета, а осъзнат свободен европейски избор.

Във видеото ставаше въпрос, че всичко, което ни се случва по джобовете, не е в резултат от приемане на еврото, а на някакви други процеси, намиращи се извън нашето разбиране за мирозданието. Най-вече икономическото мироздание такова.

Става още по-мистично. На офсетовата хартия се виждаха две гърчещи се съответно синя и червена линии, от които трябваше да се разбира, че ние сме… идиоти. Пардон. С това не исках да обидя устойчивото интернет общество на идиотите. (Стига сте им докладвали и супресирали публикациите! Жалки сте!)

Та, този лист трябваше да ни увери, че каквото и да става с парите ни, то не е в резултат от еврото и еврозоната. Колкото и бедни да се усещаме. Защото това, което им се случва, не е истина, а усещане. Само добавям, че за това усещане също има произведени диаграми, в които се вижда, че усещанията ни са фантомни. Че са нещо като масова халюцинация. Та, колкото и прецакани да се чувстваме, трябва да запомним едно – за това не е виновно еврото! Не! Не! И не! В основата на нашата нищета стоят процеси като икономическа незрялост, фискална неграмотност, грешни микроикономически решения, неадекватни финансови постъпки и други такива. Но това е напълно очакваемо от икономически идиоти (пардон – неспециалисти) като нас.

Но какво образование ни трябва, за да осмислим, че ако отидем в болница с кашлица и там ни предложат като решение да ни застрелят в главите, това ще е пагубно за нас? Трябва ли да си завършил медицина със „Златен Хипократ“, за да се вържеш на такова твърдение, дори и да ти покажат диаграма, на която се вижда, че всички застреляни в главата тутакси престават да кашлят? Което е вярно. Но също така и дълбоко пагубно.

Тук идва моето питане: Ние, болшинството, освен че нямаме икономическо образование, въобще разумна форма на живот ли сме?

Това нещо с диаграмата работи ли? Защото чувам, че при един около 10% не че работи а е начин на живот. 10% от обществото ни е някаква цивилизационна децимация (Проверете си думичката. Ще се очаровате. ). Надявам се социолозите пак да са се объркали с тези 10%, Знаем, че те това си го работят. Иначе направо си е плашещо.