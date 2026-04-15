Новини
Мнения »
Предизборно и плашещо

15 Април, 2026 16:01 979 14

  • избори-
  • бедност-
  • доходи-
  • евро

Ако видите бабичка, която да рови в кофа за боклук, да знаете, че това не е нищета, а осъзнат свободен европейски избор

Предизборно и плашещо - 1
Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Попадна ми един кандидат за народна любов (няма да му казвам името, че току-виж се получила реклама), пуснат в кратко видео, на който той размахваше лист. На листа – чертеж!

На чертежа се виждаше причината за нашата бедност.
Тук богатите, моля да престанат да четат. Долния текст не се отнася за тях.

Господинът не говореше за нищета а за намаляване на доходите, защото ние вече сме И по негова воля в клуба на богатите, а в този клуб за нищета не е редно да се говори.

Затова край с нищетата. Ако видите бабичка, която да рови в кофа за боклук, да знаете, че това не е нищета, а осъзнат свободен европейски избор.

Във видеото ставаше въпрос, че всичко, което ни се случва по джобовете, не е в резултат от приемане на еврото, а на някакви други процеси, намиращи се извън нашето разбиране за мирозданието. Най-вече икономическото мироздание такова.

Става още по-мистично. На офсетовата хартия се виждаха две гърчещи се съответно синя и червена линии, от които трябваше да се разбира, че ние сме… идиоти. Пардон. С това не исках да обидя устойчивото интернет общество на идиотите. (Стига сте им докладвали и супресирали публикациите! Жалки сте!)

Та, този лист трябваше да ни увери, че каквото и да става с парите ни, то не е в резултат от еврото и еврозоната. Колкото и бедни да се усещаме. Защото това, което им се случва, не е истина, а усещане. Само добавям, че за това усещане също има произведени диаграми, в които се вижда, че усещанията ни са фантомни. Че са нещо като масова халюцинация. Та, колкото и прецакани да се чувстваме, трябва да запомним едно – за това не е виновно еврото! Не! Не! И не! В основата на нашата нищета стоят процеси като икономическа незрялост, фискална неграмотност, грешни микроикономически решения, неадекватни финансови постъпки и други такива. Но това е напълно очакваемо от икономически идиоти (пардон – неспециалисти) като нас.

Но какво образование ни трябва, за да осмислим, че ако отидем в болница с кашлица и там ни предложат като решение да ни застрелят в главите, това ще е пагубно за нас? Трябва ли да си завършил медицина със „Златен Хипократ“, за да се вържеш на такова твърдение, дори и да ти покажат диаграма, на която се вижда, че всички застреляни в главата тутакси престават да кашлят? Което е вярно. Но също така и дълбоко пагубно.

Тук идва моето питане: Ние, болшинството, освен че нямаме икономическо образование, въобще разумна форма на живот ли сме?

Това нещо с диаграмата работи ли? Защото чувам, че при един около 10% не че работи а е начин на живот. 10% от обществото ни е някаква цивилизационна децимация (Проверете си думичката. Ще се очаровате. ). Надявам се социолозите пак да са се объркали с тези 10%, Знаем, че те това си го работят. Иначе направо си е плашещо.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 3 Отговор
    който не гласува,
    няма право да се оплаква

    който гласува без пари и срещу обещания,
    още по малко

    разменените пари са като мьжката дума
    няма нищо по сигурно

    16:03 15.04.2026

  • 2 1488

    4 2 Отговор
    истинският мьж се води по следните принципи:

    никой политик не заслужава гласа ми
    никой шеф не заслужава труда ми
    никоя жена не заслужава ура ми

    16:03 15.04.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    8 6 Отговор
    енчо издухай си носа мамо и спри да ми живееш от пенсията

    16:04 15.04.2026

  • 4 Зло под слънцето

    7 4 Отговор
    Предлагам да спрем да коментираме господин Шкварек, в знак на пълно отхвърляне!

    16:04 15.04.2026

  • 5 Сталин

    17 7 Отговор
    Представете си какво ще бъде написано след време в учебниците по история на България,за така наречения демократичен период,децата ще научат че това е било период на упадък,икономически, социален,индустриален , повсеместна корупция и морална и нравствена деградация на населението,което е довело до смъртта на 3 000 000 българи,най големия геноцид в историята на България,представете си срама ,шока и ужаса у децата когато прочетат и научат че от Посолството са правили сглобки от Тикви, Прасета и Простокирчовци да управляват Държавата и също че техните родители са гласували за партии които са им обещавали евтини банани,защото за българина Банана е символ на "свободата" и " демокрацията .

    16:06 15.04.2026

  • 6 си дзън

    15 2 Отговор
    Радев не е като Орбан или Фицо. Той си е чисто като Лукашенко бе.

    Коментиран от #8

    16:07 15.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аз съм веган

    9 5 Отговор
    За какво реве тая копейка?

    16:12 15.04.2026

  • 10 🤔.......

    7 6 Отговор
    Дали в България има много хора като този кретен?.... умник исках да напиша.

    16:14 15.04.2026

  • 11 Пич

    5 7 Отговор
    За съжаление, на изборите ще се види, че е точно така!!! Едни неосъзнати глупаци ще се редят на опашка, за да легитимират тези, които ги третират като идиоти! Защото им набиват в главите, че вота трябва да е масов!!! Е....... колкото е по масов вота, толкова по добре легитимира изборните измами!!! Всъщност, би трябвало да се бойкотират изборите, и никой да не иде да гласува!!! А да иде на протест!!!
    Или ходите на протести, само когато е угодно на Петроханците, за да им помагате да продават и предават България...?!
    И така си ви прехвърлят с ГЕРБ като че ли сте абсолютни малоумнци, които се лаш кат от единия си касапин към другия, само за да ви стрижат по един и същи начин!!!
    Прави ли са да ви считат за малоумни идиоти...?!

    16:15 15.04.2026

  • 12 Пишете не на еврото в бюлетините

    5 4 Отговор
    Йотофски, за Орбан кажи! За Орбан мъцни нещо!!!
    Беднота и пустуш е в душата ти, така и ще си остане. Не заради еврото, а въпреки него.
    Облекчение ще има само ако заминеш за Новонахуйск в душевната ти родина, за да видиш тогава какво е и физическа бедност. Марш!

    16:22 15.04.2026

  • 13 Фейк - либераст

    3 0 Отговор
    Еднаквото между кандидат депутата и мъжките ...опки: УЧАСТВАТ, НО НЕ ВЛИЗАТ!

    16:29 15.04.2026

  • 14 !!!?

    5 0 Отговор
    Ако чуете някой да пита дали е разумна форма на живот значи не е, а е един папазит съществуващ благодарение на разпространяване, сегис-тогис, на пещерен популизъм !
    ...може да го видиме по някое време в кохортота на "прогреса" !!!?

    16:33 15.04.2026