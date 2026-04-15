Предизборно и плашещо

Попадна ми един кандидат за народна любов (няма да му казвам името, че току-виж се получила реклама), пуснат в кратко видео, на който той размахваше лист. На листа – чертеж!
На чертежа се виждаше причината за нашата бедност.
Тук богатите, моля да престанат да четат. Долния текст не се отнася за тях.
Господинът не говореше за нищета а за намаляване на доходите, защото ние вече сме И по негова воля в клуба на богатите, а в този клуб за нищета не е редно да се говори.
Затова край с нищетата. Ако видите бабичка, която да рови в кофа за боклук, да знаете, че това не е нищета, а осъзнат свободен европейски избор.
Във видеото ставаше въпрос, че всичко, което ни се случва по джобовете, не е в резултат от приемане на еврото, а на някакви други процеси, намиращи се извън нашето разбиране за мирозданието. Най-вече икономическото мироздание такова.
Става още по-мистично. На офсетовата хартия се виждаха две гърчещи се съответно синя и червена линии, от които трябваше да се разбира, че ние сме… идиоти. Пардон. С това не исках да обидя устойчивото интернет общество на идиотите. (Стига сте им докладвали и супресирали публикациите! Жалки сте!)
Та, този лист трябваше да ни увери, че каквото и да става с парите ни, то не е в резултат от еврото и еврозоната. Колкото и бедни да се усещаме. Защото това, което им се случва, не е истина, а усещане. Само добавям, че за това усещане също има произведени диаграми, в които се вижда, че усещанията ни са фантомни. Че са нещо като масова халюцинация. Та, колкото и прецакани да се чувстваме, трябва да запомним едно – за това не е виновно еврото! Не! Не! И не! В основата на нашата нищета стоят процеси като икономическа незрялост, фискална неграмотност, грешни микроикономически решения, неадекватни финансови постъпки и други такива. Но това е напълно очакваемо от икономически идиоти (пардон – неспециалисти) като нас.
Но какво образование ни трябва, за да осмислим, че ако отидем в болница с кашлица и там ни предложат като решение да ни застрелят в главите, това ще е пагубно за нас? Трябва ли да си завършил медицина със „Златен Хипократ“, за да се вържеш на такова твърдение, дори и да ти покажат диаграма, на която се вижда, че всички застреляни в главата тутакси престават да кашлят? Което е вярно. Но също така и дълбоко пагубно.
Тук идва моето питане: Ние, болшинството, освен че нямаме икономическо образование, въобще разумна форма на живот ли сме?
Това нещо с диаграмата работи ли? Защото чувам, че при един около 10% не че работи а е начин на живот. 10% от обществото ни е някаква цивилизационна децимация (Проверете си думичката. Ще се очаровате. ). Надявам се социолозите пак да са се объркали с тези 10%, Знаем, че те това си го работят. Иначе направо си е плашещо.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
няма право да се оплаква
който гласува без пари и срещу обещания,
още по малко
разменените пари са като мьжката дума
няма нищо по сигурно
16:03 15.04.2026
2 1488
никой политик не заслужава гласа ми
никой шеф не заслужава труда ми
никоя жена не заслужава ура ми
16:03 15.04.2026
3 кой мy дpeмe
16:04 15.04.2026
4 Зло под слънцето
16:04 15.04.2026
5 Сталин
16:06 15.04.2026
6 си дзън
Коментиран от #8
16:07 15.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Аз съм веган
16:12 15.04.2026
10 🤔.......
16:14 15.04.2026
11 Пич
Или ходите на протести, само когато е угодно на Петроханците, за да им помагате да продават и предават България...?!
И така си ви прехвърлят с ГЕРБ като че ли сте абсолютни малоумнци, които се лаш кат от единия си касапин към другия, само за да ви стрижат по един и същи начин!!!
Прави ли са да ви считат за малоумни идиоти...?!
16:15 15.04.2026
12 Пишете не на еврото в бюлетините
Беднота и пустуш е в душата ти, така и ще си остане. Не заради еврото, а въпреки него.
Облекчение ще има само ако заминеш за Новонахуйск в душевната ти родина, за да видиш тогава какво е и физическа бедност. Марш!
16:22 15.04.2026
13 Фейк - либераст
16:29 15.04.2026
14 !!!?
...може да го видиме по някое време в кохортота на "прогреса" !!!?
16:33 15.04.2026