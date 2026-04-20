Победата на Румен Радев не е просто изборен резултат – тя е политически шамар за статуквото и ясен сигнал, че общественото търпение се изчерпва. В същото време слабият резултат на Бойко Борисов и неговата партия ГЕРБ показва не просто електорална ерозия, а дълбока криза на доверие, натрупвана с години. На този фон събуждането на Продължаваме промяната и Демократична България изглежда закъсняло, но неизбежно. Те отново се опитват да влязат в ролята на носители на промяната, но този път без лукса на наивността от първия си управленски опит.
Големият въпрос обаче остава: какво ще направи Радев с тази концентрация на власт и обществено очакване? Ще последва ли зрелищен сблъсък с фигури като Делян Пеевски и Борисов, или всичко ще остане в сферата на реториката?
Ще арестува ли Радев Пеевски и Борисов? Ще посегне ли на статуквото, или ще го приеме за минало. Пародията с ареста на Борисов по времето на Кирил Петков няма да са повтори, защото тогава акцията изглеждаше повече като политически спектакъл, отколкото като юридически издържана операция – шумно начало, последвано от тих провал.
Очакванията на хората този път са по-високи и по-конкретни. Не става дума за показни акции, а за реални резултати – работещи институции, ефективна прокуратура и край на усещането за безнаказаност. Радев вече заговори за нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор, което директно удря в сърцето на съдебната система, удря директно статуквото, което иска да си има главен прокурор на повикване. Но тук идва студеният душ на политическата реалност – ще има ли необходимите гласове?
Реформата в съдебната власт не минава през президентски укази, а през парламент, в който компромисите често обезсмислят намеренията. Без стабилно мнозинство всяка заявка за „разчистване“ рискува да се превърне в поредната недовършена реформа.
Радев е изправен пред класическа дилема: или ще капитализира общественото доверие с реални действия и ясни резултати, или ще се превърне в поредния политик, който говори силно, но действа предпазливо. Разликата този път е, че кредитът на доверие е ограничен – и обществото вече не аплодира обещания, а иска действия и последствия. Ще видим ли арести? Това вече не е въпрос на политическа воля, а на доказателства, институции и върховенство на закона. Всичко друго би било просто повторение на вече гледан спектакъл.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #7, #48, #162
09:01 20.04.2026
2 Гост
Коментиран от #101
09:03 20.04.2026
3 Деса Дуловската
Коментиран от #17, #37
09:03 20.04.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #47
09:04 20.04.2026
5 Не е работа на
Има кой да ги арестува!
Коментиран от #35, #103
09:04 20.04.2026
6 Реалностите
09:04 20.04.2026
8 Трол
Коментиран от #10
09:05 20.04.2026
9 Хао
09:05 20.04.2026
10 от едно котило
До коментар #8 от "Трол":По островите със заграбеното
09:06 20.04.2026
11 Вие сте бунаци
09:07 20.04.2026
12 Дзак
09:07 20.04.2026
13 Аззззззззь
Коментиран от #115
09:07 20.04.2026
14 Язека
Коментиран от #128
09:07 20.04.2026
15 Хроматид
Народът го видя и ги наказа. Прати ги да са арестувани на свобода !
09:10 20.04.2026
16 Голям страх в медиите
Сутринта по Нова прекъснаха предаването и изгониха гостите заради позиции и мнения и прочитането на поста на Янкулов за гл.Прокурор.
И това в страна в ЕС и Партия членуваща в ЕНП.
Коментиран от #151
09:10 20.04.2026
17 Мечо ПУХ
До коментар #3 от "Деса Дуловската":Щото много лютиш
09:10 20.04.2026
19 Ала Бала с президента
Статуквото си остава. Пчиличките от ГЕРБ и БСП и другите преминаха при Радев. Олигарсите са налице. Милиционерите са налице. Всичко продължава по старому - смениха само плаката.
Коментиран от #24, #149
09:11 20.04.2026
20 фон Сморхаузен
09:12 20.04.2026
21 Надзирател
Коментиран от #94
09:12 20.04.2026
22 Радев
Коментиран от #117
09:12 20.04.2026
23 Гост
09:13 20.04.2026
24 Пища ХУФнагел
До коментар #19 от "Ала Бала с президента":ПчИличките пчИлят ли ? Или се пчЕлят ? Иначе ги разбираш нещата , само правописа оправи.
09:13 20.04.2026
25 И защо да ги арестува?!
Все едно на умряло куче-нож да вадиш...
09:13 20.04.2026
26 Да, Трябва!
Можеш да лъжеш част от народа през цялото време.
Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време - (Ейбрахам Линкълн) .
България е прекрасна страна, която трябва да се гордее с историята си
и Великите си герои, и това, че има хора за които далаверата и собственото благополучие
стои над всичко не трябва да сломи духа ни.
Въпросът КОЙ доведе народа до положението да бъдем най бедната държава в ЕС
с 3 милиона живеещи под прага на бедността вече е Ясен на всички
Дойде времето да си платиш за всичко!!!
09:14 20.04.2026
27 Опа
09:14 20.04.2026
31 Ние с гайдите
09:15 20.04.2026
32 Казанлъшкия
Коментиран от #166
09:15 20.04.2026
34 Бихлюл
Коментиран от #42
09:15 20.04.2026
35 И кой да раздава правосъдие?!
До коментар #5 от "Не е работа на":Оня пъдпъдък,с фразата ...- ,,ТуинПийкс" ли...?!
Коментиран от #40
36 Трябва
09:15 20.04.2026
37 Шушу Мушу
До коментар #3 от "Деса Дуловската":И що така ? Преди беше първа подгласничка на Бойчо. Пък сега не те поглеждат. Нещо куца тук.
38 Роки
09:16 20.04.2026
39 Сталин
Коментиран от #43
09:16 20.04.2026
40 КарабасБарабас
До коментар #35 от "И кой да раздава правосъдие?!":Или пък както са раздавали правосъдие в годините га са се образували САЩ - с пищоф в ръка !
09:17 20.04.2026
41 Трябва
Или в централният София кадето го чат НАДЪРВЕНИТЕ или изчезва в ДУБАИ.
Това ще е ВЪЗМЕЗДИЕ.
09:17 20.04.2026
До коментар #34 от "Бихлюл":Многобройните социолози...антрополози и разните му там ...,,лози",ще ми е много забавно,как до вчера плюеха Радев,а сега ще направят остър завой...🤣😂😉!
Коментиран от #75
09:18 20.04.2026
43 СлънчогледкА
До коментар #39 от "Сталин":Ама едните ГАРВАНИ всъщност са прасета , които така са се освинили с Чекмеджета , Кюлчета , Пачки , Къщи , Манекенки , Съдии , Прокур0ри , Нотариуси , Еврото , чували с пари и Магнити , че другите ГАРВАНИ изглеждат като дребни врабчета съпоставени с тях !
09:20 20.04.2026
44 Не си интересен,бе...!
До коментар #28 от "Румен Боташа":Интересен е БГ-Народът,който гласува за Победителя-Радев!
09:20 20.04.2026
45 Баце
09:20 20.04.2026
46 Няма нужда
Метла за този гнъсен слугинаж! Апропо, те са дори много по-ротивни и вредни от началниците си.
Без тази фаланга от корумпета гореспоменатите ще са едното нищо - редови граждани.
Коментиран от #66
09:20 20.04.2026
47 Еееех,
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":девойко, девойко, смешно
09:20 20.04.2026
48 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":е баща ти, знаем. Приличаш на него.
09:21 20.04.2026
49 Кирил
09:23 20.04.2026
50 пътник
09:24 20.04.2026
51 Ричард Естес
Когато ти ще си далече от МЕН !
Контрол !
09:24 20.04.2026
52 дколиок
09:25 20.04.2026
54 кой мy дpeмe
09:27 20.04.2026
55 Бай Ставри
09:28 20.04.2026
56 Дитрих
09:28 20.04.2026
57 Истината
09:29 20.04.2026
58 ХЪ ХЪ ЪЪ
09:35 20.04.2026
59 асенката
09:35 20.04.2026
60 Хммм,
09:36 20.04.2026
61 Граматик
09:38 20.04.2026
62 Ние от село
09:39 20.04.2026
63 Пийпинг ТОМ
09:39 20.04.2026
64 Казанлъшкия
До коментар #28 от "Румен Боташа":Румен Боташа ще служи на НАТО ,ЕС и американците,заблудени човече . Досега преструвките му бяха , за да привлече към себе си русофилите. Ще си трае по темата за Русия, ще е по - умерен и дотам. Ще изпълнява реално на САЩ указанията. Радев е завършил военният колеж за летци "Максуел" в САЩ, не е завършил в Русия.
09:40 20.04.2026
65 Пешо от панелката
09:41 20.04.2026
66 И от Европа
До коментар #46 от "Няма нужда":Всички боклуци на международни позиции да изчезнат!
09:42 20.04.2026
67 Пламен
09:43 20.04.2026
68 Артилерист
Коментиран от #70, #73
09:44 20.04.2026
69 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:46 20.04.2026
70 честен ционист
До коментар #68 от "Артилерист":Докато не получиш повиквателната за военното окръжие.
Коментиран от #72
09:47 20.04.2026
71 Реалист
09:48 20.04.2026
72 Калпазанин
До коментар #70 от "честен ционист":Ами трябва да се помага на Путин. ВСУ са пленили някой си Цецо от Варна. Трябва да го освободим. Има едночасово интервю с него в Ютуб.
09:51 20.04.2026
73 Оптимиста
До коментар #68 от "Артилерист":Нищо не знаеш, ама си убеден... А пък аз съм оптимист - може и по-лошо!
09:52 20.04.2026
74 Радев
Коментиран от #88
09:52 20.04.2026
75 От Варна
До коментар #42 от "Сега следва големият медиен майтап!":Харизаната вече направи завой. Много беше мазен и хрисим при Василев в БНТ вчера! Представен като “ анализатор”???Интересно ми е, в кой университет се изучава тази професия и има ли я в Националния класификатор на професии???
10:01 20.04.2026
76 Даскалов
Въпреки че и двете не са наши родни, те са отговорни за тази територия на която живеем.
Те имат пълната подкрепа на американците.
10:04 20.04.2026
77 Хаха
Достатъчно е на първо време абсолютно законно моментално да им свали охраната на въпросните персони от НСО!
Веднага ще се хванат за колестниците, дори няма и да разберем кога, но това няма да е пречка за разследване срещу тях, пък и няма къде да се скрият...
10:05 20.04.2026
78 ФАКТ
Коментиран от #79, #140
10:06 20.04.2026
79 ФАКТ
До коментар #78 от "ФАКТ":ПРОДЪЛЖЕНИЕ!
. Е, ПО ИРОНИЯ НА СЪДБАТА ТОЙ ДОЙДЕ! И ТОЙ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ПРОСЛЕДИ ТОЗИ ДОГОВОР И ДА ИЗЛЕЗЕ С РЕШЕНИЕ И ВИНОВНИЦИТЕ ПО НЕГО ДА СИ ИЗТЪРПЯТ НАКАЗАНИЕТО! ДА СЕ НАПРАВИ РЕВИЗИЯ НА КАБИНЕТИТЕ НА БОРИСОВ И СГЛОБКИТЕ ЗА ПОРЪЧКИТЕ И ПРИСВОЕНИТЕ ОТ ТЯХ И ТЕХНИТЕ ДОВЕРЕНИЦИ АКТИВИ НА БЪЛГАРИЯ! ЗА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА КАТАСТРОФАТА НА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИМА СЪД И НАКАЗАНИЯ С РЕАЛНИ ПРИСЪДИ - ЗАТВОР И КОНФИСКАЦИЯ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТИТЕ АКТИВИ!
Коментиран от #93
10:08 20.04.2026
82 Ани
10:18 20.04.2026
83 Тома
10:19 20.04.2026
84 Народе????
Коментиран от #145, #156
10:22 20.04.2026
85 Васко
Коментиран от #91, #95, #113
10:22 20.04.2026
86 едно по едно
10:23 20.04.2026
87 Гражданин
Коментиран от #90
10:24 20.04.2026
88 Българин
До коментар #74 от "Радев":"а вчера като го попитаха за служебното правителство, каза с диктаторски тон, че трябва веднага да си подадат оставката"
Естествено че трябва да си подадат оставката - Гюро е нелегитимен и всички негови решения и договори които е сключвал като нелегитимен трябва да бъдат отменени.
Второ трябва пак да се върне старото положение президента да назначава служебно правителство - не става правителство на някоя партия свалено с протести или вот на недоверие служебното пак да е тяхно.
Трето трябва да се забрани на служебното правителство да сключва всякакви международни договори - тяхната работа е единствено да подготвят нови избори - ако се налага това да става единствено с одобрението на НС и то с квалифицирано мнозинство от две трети от депутатите.
10:24 20.04.2026
89 Поредното пране
Коментиран от #96
10:27 20.04.2026
91 Ето го отговора
До коментар #85 от "Васко":Ето така гамените на мафията ще се опитат да ви будалкат! Какво единство с вас бе мафиоти??? Това доказва предните ми думи, че олигарсите взаимно се пазят. Какъв реваншизъм в това да има справедливост? Справедливост!
Коментиран от #97
10:30 20.04.2026
92 Хахо
10:31 20.04.2026
93 ФАКТ
До коментар #79 от "ФАКТ":БОЦЕ Е СЪС ЗАВЪРШЕНА ШКОЛА НА МВР - БАКАЛАВЪР, ДЕБЕЛАН Е СЪС ЗАВЪРШЕНО 119 СУ В КВ. ИЗТОК СЪС СРЕДЕН УСПЕХ /ТОВА Е ОТ 3 - 3.50/ И С ФАЛШИВА ДИПЛОМА ОТ ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЛАГОЕВГРАД, КЪДЕТО НИКОГА НЕ СТЪПВАЛ. И ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИ НИЕ СМЕ ДОПУСНАЛИ ТЕЗИ СЪЩИТЕ ДА СЕ ГАВРИ С ЛИЦЕ, КОЕТО ИМА ЕДИН САК С ДИПЛОМИ ОТ ВУЗОВЕ, КОИТО Е ЗАВЪРШИЛ С ОТЛИЧЕН - ОТЛИЧНИК НА ВИПУСКИТЕ, СНИМКИТЕ МУ ВЪВ ВУЗОВЕТЕ В САЩ СА В АЛЕИТЕ НА СЛАВАТА И ВЛАДЕЕЩ 5 ЗАПАДНИ ЕЗИКА - ПИСМЕНО И ГОВОРИМО, ЛЕТЕЦ ОТ СВЕТОВНА ВЕЛИЧИНА И ДВАМА /ДА НЕ КАЗВАМ КАКВИ/ СЕ ГАВРЯТ С НЕГО И ТО С НАШЕ ПОЗВОЛЕНИЕ. НИМА ТОВА Е НОРМАЛНО В 21 ВЕК? АЛО, НИ МА СИ МИСЛИТЕ, ЧЕ ТОВА НЕ СЕ ЗНАЕ В ЕС И НАТО, ДАЛИ? БРАВО!
АЗ КАТО ЧОВЕК СИ МИСЛЯ, ЧЕ ОСЪДЕНИТЕ, БИЛО ТО И ПО МАГНИТСКИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЕДЕНИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНА, ЛИЦА БЕЗ ЦЕНЗ - ПОНЕ ЕДИН ЗАВЪРШЕН ВУЗ И МАГИСТРАТУРА, ДА НЕ БЪДАТ ДОПУСНАТ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, МИН. СЪВЕТ И ДР. ИНСТИТУЦИИ УПРАВЛЯВАЩИ СТРАНАТА!
КРАЙНО ВРЕМЕ!
БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАВЕНА НА КРАКА! ДОКАРАХМЕ Я ДО ТАМ, ЧЕ ЦЯЛ СВЯТ НИ СЕ СМЕЕ - АГЕНТ НА ДС И КОТО ТАКЪВ Е ЗАВЪРШИЛ РАБФАК - ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И СТАНАЛ ГЕНЕРАЛ БЕЗ ЗАВЪРШЕНА ТАКАВА АКАДЕМИЯ - АТАНАС АТАНАСОВ, ДА НАРИЧА ГЕН. РАДЕВ ПУТИНИСТ, А ПУТИНИСТА Е ТОЙ! ПОЗОР!
10:31 20.04.2026
94 Теб какво те топли
До коментар #21 от "Надзирател":"Гарван гарвану око не вади" Много подценяват Борисов и Пеевски.Мислиш ли,че нямат,за когото трябва компромати с доказателства.Вместо да искаме прогрес за България, ние очакваме реваншизъм.Контролните органи,там е проблемът --не работят.Да се "бият" олигарсите помежду си.
Коментиран от #100
10:32 20.04.2026
95 Това мнение
До коментар #85 от "Васко":Показва грозната истина. Радев е от отбора на олигархията. Същото показва, че ПП може би бяха единствената алтернатива нещо да се промени. Но вие ще го усетите по трудния начин. Ако някой лица не бъдат вкарани по затворите, много лица. И не им бъде конфискувано имуществото и парите в България и другите държави. Всичко е олигархична мафия.
Коментиран от #98
10:33 20.04.2026
99 Нещастнико
Коментиран от #104
10:36 20.04.2026
102 Правда
До коментар #98 от "Антитрол":Върнахте го вие, които вкарахте ИТН и Възраждане. Вие го изпрахте. И сега пак го изпрахте с Радев. Все едно и също. Искам да греша за Радев, но ще видим.
Коментиран от #106
10:39 20.04.2026
103 Да бе да
До коментар #5 от "Не е работа на":Напротив,Мунчо вече е всьо и вся в Бг.Беше открадната цялата власт чрез наше мвр и ала бала с машините.
Коментиран от #105
10:40 20.04.2026
105 Зевзек
До коментар #103 от "Да бе да":Днес е ден за траур на нашите жълтопаветници и козячета - позволява им се да ревът и да плюят по Радев в безсилна ярост.
Коментиран от #108, #170
10:42 20.04.2026
106 Антитрол
До коментар #102 от "Правда":"Върнахте го вие, които вкарахте ИТН и Възраждане"
Да бе и накарахме ПП$ДБ да направят "сглобка" с Боко и Шиши - как пък все някой друг е виновен на нашите наведени евроатлантици и козячета че са продажници.
ПП$ДБ можеше тогава да направят коалиция с другите партии и щяха да имат мнозинство.
10:46 20.04.2026
107 Надзирател
10:49 20.04.2026
108 Да бе да
До коментар #105 от "Зевзек":Спомням си истерията за пепефилите.Сега ги виждаме къде са.Дали така ще се получи и с ваш Рундьо,ще поживеете,ще видите.
Коментиран от #111
10:50 20.04.2026
110 не може да бъде
Коментиран от #120
10:57 20.04.2026
111 Зевзек
До коментар #108 от "Да бе да":"Дали така ще се получи и с ваш Рундьо, ще поживеете,ще видите"
Така е ама жълтопаветниците от сега плюят по него в безсилна ярост. Всеки който обещава нещо предизборно и не го изпълнява и прави точно обратното изчезва от политиката ПП$ДБ, ИТН и БСП са живи примери. Радев ако не наруши предизборните си обещания ще е премиер следващите 10-20 години а ако ги наруши няма и мандата си да изкара.
10:57 20.04.2026
112 Не,
Коментиран от #114
10:58 20.04.2026
113 Изглежда
До коментар #85 от "Васко":Че ще хванем пътя на надеждата. Нищо конкретно за намеренията още няма. Може да е рано, а може и да има план, програма и стратегия, все още неизвестни и загадъчни. Сал една надежда ни остава и оглушително мълчание.
Коментиран от #134
11:04 20.04.2026
114 Запознат
До коментар #112 от "Не,":"ДС-гарван"
Ами бившите комуняги и ченгета от ДС ги търси при евроатлантиците - можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е такъв - най-много са ПП$ДБ следвани от Герб и ДПС.
Коментиран от #118
11:06 20.04.2026
115 А Кирито, Костов, Данчо20те процента,
До коментар #13 от "Аззззззззь":Кога
11:10 20.04.2026
116 Българин
116 Българин
Коментиран от #119
117 Що нямаш бе,
До коментар #22 от "Радев":Нали си проект на Управлението, открадна гласовете на заминаващите си бабички от Столетницата сега действай. Май не дойде затова....
11:15 20.04.2026
118 Що само при педроханците да ги търся?
До коментар #114 от "Запознат":В ГЕРБ, БСП, ДПС и ПБ няма ли достатъчно от тях?
Коментиран от #121
11:17 20.04.2026
119 Зевзек
До коментар #116 от "Българин":"под пряк контрол на неговия ментор Путлер"
Както казах днес е ден на траур за нашите наведени евроатлантици и козячета - разрешено им е да ревът и да плюят в безсилна ярост по Радев. Все пак Радев ще изгони НПО-тата на Сорос и те ще останат без спонсори.
Коментиран от #123
11:20 20.04.2026
120 Олигархия
До коментар #110 от "не може да бъде":Усещате ли как гаменпетата на мафията октопод започна да ви обработва, как не трябва да има справедливост и наказуемост за онези които ни ограбваха, наричайки го реваншизъм? Как трябва да се прегърнем с крадците и олигарсите. Какви подли хора.
Коментиран от #124
11:23 20.04.2026
121 Запознат
До коментар #118 от "Що само при педроханците да ги търся?":В ПБ няма - както казах най-много бивши комуняги и ченгета от ДС са в ПП$ДБ, следвани от ГЕРБ и ДПС. В "Атлантическия клуб" пък са 100% такива.
11:24 20.04.2026
123 Гамене
До коментар #119 от "Зевзек":Зарежи ги тези пепета. Да да видим, ще вкара ли Радев прасетата в затвора. Това е ключа към въпроса, на кой служи Радев. На народа или на олигархията?
Коментиран от #126, #127, #130
11:29 20.04.2026
124 Избирател
До коментар #120 от "Олигархия":"как не трябва да има справедливост и наказуемост за онези които ни ограбваха, наричайки го реваншизъм"
Ами взе да им пари под краката на "сглобката" и ужким щяха да се борят против мафията ама сега са активирали троловете си и вече борбата против мафията стана "реваншизъм", Радев нямал право да арестува никого ако било "правова държава" и куп други глупости.
11:29 20.04.2026
125 Демократ
11:31 20.04.2026
126 Зевзек
До коментар #123 от "Гамене":"Да да видим, ще вкара ли Радев прасетата в затвора"
Много зависи от това дали ще има мнозинство или ще трябва да си коалира с някого и кой ще е този някой. Иначе Радев винаги и бил против прасетата и той смъкна тиквата преди ПП$ДБ да ги изперат и да ги върнат във властта - те и сега може да му попречат да го направи. Стара "сглобка" ръжда не хваща.
11:36 20.04.2026
127 Учуден
До коментар #123 от "Гамене":"Да да видим, ще вкара ли Радев прасетата в затвора. Това е ключа към въпроса, на кой служи Радев. На народа или на олигархията"
Значи казваш че ПП-ДБ служат на олигархията а не на народа, защото не само че не вкараха прасетата в затвора ами и ги изпраха и ги върнаха във властта - така ли да разбирам.
Коментиран от #129
11:43 20.04.2026
128 хмммм
До коментар #14 от "Язека":Лични поздравления, че се е настанил удобно на хранилката ли получава от тебе?
11:51 20.04.2026
129 Не казвам това
До коментар #127 от "Учуден":Някой друг каза че ППДБ търсели реваншизъм. Но Радев за разлика от тях е тих човек, който не би търсил реваншизъм.
Реваншизъм е разбирането на мафията за търсене на справедливост за техните престъпления и корупция.
11:51 20.04.2026
130 Ха-ха
До коментар #123 от "Гамене":Виж кой изсипа милиони, милиарди в предизборната кампания на КОЙ пореден мисия, и ще си отговориш къде са се пренасочили олигарсите и какво ни чака.
12:00 20.04.2026
131 9689
12:02 20.04.2026
132 Жоро
12:09 20.04.2026
133 Бул.Столетов 21
12:10 20.04.2026
134 Мизерабъл
До коментар #113 от "Изглежда":Да ,нищо,но народа защо гласува за това нищо?Рундьо с дадената му власт може да прави каквото си иска,даже и в окопите на Вова да ви прати.
12:13 20.04.2026
135 Радев трябва
12:28 20.04.2026
136 Факти
Коментиран от #148
12:28 20.04.2026
137 Панкрац
12:34 20.04.2026
138 Пръдлякис
Обикновеният български неудачник още се не е научил, че ако той самия не се стегне и не започне да спазва правилата и Джизъс да слезне все тая е..
А колкото до Рамбо Радев, мълчанието и на двете посолства крещи с пълна сила чии интереси ще се обслужват тук.
12:36 20.04.2026
139 Василеску
12:37 20.04.2026
140 Факти
До коментар #78 от "ФАКТ":Боташ нямал алтернатива? Защо тогава през 2023 г., когато беше сключен договора, сме ползвали само 11% от капацитета, за който плащаме на 100%? Защо по договора с Боташ в първата година сме вкарали само 6% от целия ни внос? Нямало алтернатива... Че той Боташ буквално ни е бил ПОСЛЕДНИЯТ доставчик още в самото начало. Това е скандален договор, от който сме 600 милиона чиста загуба до момента. До края на договора ще надхвръли 2 милиарда. Булгаргаз е в технически фалит с 400 милиона евра задължения към Боташ, по които не е правил вноски от по-миналото лято. Едно дело от Боташ и Булгаргаз трябва да обяви официално фалит. Този договор се конкурира с АЕЦ Белене за най-голямата загуба по време на демокрацията.
12:44 20.04.2026
141 Тити на Кака
Не вярвам да допусне такава грешка, колкото и злоба да е събрал по адрес на другия мачо в политиката, Буцан.
Законният път за оценка на тъмната страна на ГЕРБ е свързан с много работа на следствие и прокуратура, със старателно събиране на валидни в съда доказателства и формулирани на тяхна база обвинения. Само така можем да постигнем истинско възмездие за мутрополитиците на ГЕРБ, а не смехотворни ПиАр арести за по няколко часа!
13:00 20.04.2026
142 Браво
13:00 20.04.2026
143 Ламбо
13:03 20.04.2026
144 Менте ченге
13:03 20.04.2026
145 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #84 от "Народе????":а ТЕБ КОЙ ЩЕТЕ АРЕСТУВА ЗА 25 ГОДИНИ ПОДКРЕПА НА МУТРОКОМУНИСТА ОТ БАНКЯ ОСЪДЕН И ЛЕЖАЛ В ЗАТВОРА В ПАНКРАЦ ЗА КРАЖБА НА КОЛИ ...И ОГРАБИЛ БЪЛГАРИЯ С ЧЕКМЕДЖЕТА ОТ ПАЧКИ ОТ ПО 500 ЕВРАКА . ПОДКРЕПАТА НА КРАДЕЦ Е СЪОЧАСТИЕ
13:04 20.04.2026
146 Абсурдистан
13:06 20.04.2026
147 Глупости
Коментиран от #150
13:08 20.04.2026
148 Тити на Кака
До коментар #136 от "Факти":Умниченце, няколко факта за вкарване във фактологическата ти главица:
1. Смислена съдебна реформа не се прави от идиоти. А в редиците на ППДС всички юристи / от Мравчояда, през Ленка, Надка, та до Лорер и Славов/ са доказани на практика идиоти - те забъркаха кашите с ВСС, със спецправосъдието, с куците конституционните промени. Те избраха Сарафов, а после се оплакваха от собственото си решение. Те нямат нито един смислен акт в областта на съдебната реформа, всичко е тотал-щета. А в редиците на ПБ се откроява едно ярко отсъствие на видими юридически фигури. Няма програма за СР. Има само заявени намерения...
2. Корупция не се бори с намерения.
3. Съдебна реформа не се прави от хора с боташи в малкия джоб.
Ще бъда особено радостен, ако РР и екипът му успеят да ме опровергаят на 100%, но към днешна дата фактите са 100% тези!
Коментиран от #152
13:11 20.04.2026
149 Не обиждай
До коментар #19 от "Ала Бала с президента":Не обиждай пчеличките. Това са марокански скакалци, същите дето скочиха навремето в СДС, после цар, после гербАр...
13:13 20.04.2026
150 Тити на Кака
До коментар #147 от "Глупости":И РР знае, че не е Главен прокурор. Поради което неминуемото му първо действие е областта на Съдебната система ще е моменталната замяна на Сарафов, изискваща кворум "160", за да бъде излъчен първо легитимен ВСС. Който е органът, оторизиран да избира ГП и заместниците му.
Това е и лакмусът, по който ще разберем дали РР има истински намерения в областта съдебната реформа. Ако ВСС бъде избран при сегашните малоумни условия, разписани в ЗСВ от кре те на Христо Иванов / в качеството му на МП на ГЕРБ!/ и актът не бъде последван от законодателно редактиране на АБПФК малоумията на Мравчо, а всичко се сведе до удобен ГП, изваден от малкия джоб на РР - нещата стават ясни.
Куклата-ГП ще бъде използвана за да бъдат вкарани на топло Буци и Шиши, а после всичко си остава по същество същото...
13:19 20.04.2026
151 точен
До коментар #16 от "Голям страх в медиите":ей сега гледай как се въртят
13:20 20.04.2026
152 Пако на тити
До коментар #148 от "Тити на Кака":Какви юристи има с редиците на ПБ? Като онези и в другите партии ли? Хотелиери и деца на хотелиери, правещи се на юристи в буркан? Които разпространяват корупция и търгуват със съдбите на хората?
Коментиран от #154, #158
13:28 20.04.2026
153 Дръта чанта
13:30 20.04.2026
154 Ще се види
До коментар #152 от "Пако на тити":Може и да са професионалисти. Действията им ще докажат това.
13:31 20.04.2026
155 Зулуса
13:33 20.04.2026
156 Зулусе
До коментар #84 от "Народе????":Разкарай се
13:35 20.04.2026
157 рестарт на държавата
13:52 20.04.2026
158 Тити на Кака
До коментар #152 от "Пако на тити":Човече, чети внимателно преди да пишеш - ясно съм казал, че в публичните листи на ПБ няма открояващи се фигури на водещи юристи. Това е лош знак. Но не е 100% гаранция, че персоналният подбор на РР за хората в сферата на съдебната реформа ще е куц, тук всичко опира до лична преценка основана на усет и добър подбор на съветниците.
Предстои да видим как ще се справи с проблема новият лидер на изпълнителната власт, който е в уникалната ситуация има парламентарно мнозинство от типа "50 +...". Това означава почти пълна свобода за дълбока съдебна реформа.
13:58 20.04.2026
159 Николаос 66
15:52 20.04.2026
160 Никой
16:11 20.04.2026
161 Безпартиен
17:15 20.04.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 бай Даньо
19:00 20.04.2026
164 Никой
19:20 20.04.2026
165 Конче
20:19 20.04.2026
166 Коня
До коментар #32 от "Казанлъшкия":Не може да съществува по- от Него и ортака му дето открадна и цяла партия . Невъзможно е да съществува друго такова чудо освен тези двамата.
20:31 20.04.2026
167 Имаше филм - уморените коне ги убиват
А тиквата мълчи оглушително в момента, а преди няколко дни ръсеше типичните за неговия интелект глупости! И сега ще пусне неговите протежата - слоница, фъфлека, и др.
20:55 20.04.2026
168 Шаран БГ
Не съм наясно, как Р.Радев ще успее да стегне тая държава, да се създаде производство, да възкръсне икономиката. Около себе си дано да има свястни хора / бившите военни са добра основа/ за да дръпне икономиката напред. Тя е тази, която ще възроди страната, а не тъпите политически играчи с интригите и с жаждата си за власт и пари !!
Впрочем всичко добро ще става трудно, много трудно, поради неадекватната политика на БРЮКСЕЛ. Вместо разбирателство със сибирската мечка, гласим се отново да я дерем !? Ама нещо не ми се вярва..........
Глупаво е когато един държавник мисли за народа и страната си , да му се вменяват приоритети, симпатии и прочие глупости към този или онзи. Какво печелят Кайен и Калас като се отричат от руски енергийни ресурси НА ВСЯКА ЦЕНА ?? Само мъки и страдания за хорицата от Европата !!
И вярва ли си някой в Западна Европа, че илюзиите на британската "Желязна лейди", относно Русия, могат да се сбъднат ?
21:29 20.04.2026
169 Факт
02:24 21.04.2026
170 Бай Араб
До коментар #105 от "Зевзек":Скоро ще обикаляш кофите за боклук ,да видиш как живеят в Русия.
03:56 21.04.2026
171 Бай Араб
04:01 21.04.2026
172 Боташ
04:02 21.04.2026
173 Дедо Пене
Каунят ще отрече в канала и няма да изкара 4г. на власт. "Умният" български народ пак скочи в блатото да търси "СПАСИТЕЛЯ"
05:09 21.04.2026