Ще арестува ли Радев Пеевски и Борисов?

20 Април, 2026 09:00 13 711 173

Реформата в съдебната власт не минава през президентски укази, а през парламент, в който компромисите често обезсмислят намеренията

Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Победата на Румен Радев не е просто изборен резултат – тя е политически шамар за статуквото и ясен сигнал, че общественото търпение се изчерпва. В същото време слабият резултат на Бойко Борисов и неговата партия ГЕРБ показва не просто електорална ерозия, а дълбока криза на доверие, натрупвана с години. На този фон събуждането на Продължаваме промяната и Демократична България изглежда закъсняло, но неизбежно. Те отново се опитват да влязат в ролята на носители на промяната, но този път без лукса на наивността от първия си управленски опит.

Големият въпрос обаче остава: какво ще направи Радев с тази концентрация на власт и обществено очакване? Ще последва ли зрелищен сблъсък с фигури като Делян Пеевски и Борисов, или всичко ще остане в сферата на реториката?

Ще арестува ли Радев Пеевски и Борисов? Ще посегне ли на статуквото, или ще го приеме за минало. Пародията с ареста на Борисов по времето на Кирил Петков няма да са повтори, защото тогава акцията изглеждаше повече като политически спектакъл, отколкото като юридически издържана операция – шумно начало, последвано от тих провал.

Очакванията на хората този път са по-високи и по-конкретни. Не става дума за показни акции, а за реални резултати – работещи институции, ефективна прокуратура и край на усещането за безнаказаност. Радев вече заговори за нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор, което директно удря в сърцето на съдебната система, удря директно статуквото, което иска да си има главен прокурор на повикване. Но тук идва студеният душ на политическата реалност – ще има ли необходимите гласове?

Реформата в съдебната власт не минава през президентски укази, а през парламент, в който компромисите често обезсмислят намеренията. Без стабилно мнозинство всяка заявка за „разчистване“ рискува да се превърне в поредната недовършена реформа.

Радев е изправен пред класическа дилема: или ще капитализира общественото доверие с реални действия и ясни резултати, или ще се превърне в поредния политик, който говори силно, но действа предпазливо. Разликата този път е, че кредитът на доверие е ограничен – и обществото вече не аплодира обещания, а иска действия и последствия. Ще видим ли арести? Това вече не е въпрос на политическа воля, а на доказателства, институции и върховенство на закона. Всичко друго би било просто повторение на вече гледан спектакъл.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    62 120 Отговор
    По-скоро ще арестува Ганчо, ако не поеме доброволно за източния фронт.

    Коментиран от #7, #48, #162

    09:01 20.04.2026

  • 2 Гост

    147 28 Отговор
    Според мен трябва.

    Коментиран от #101

    09:03 20.04.2026

  • 3 Деса Дуловската

    127 18 Отговор
    Много ми е притеснено. Някак си всички колеги ме отбягват. Трудно се живее.

    Коментиран от #17, #37

    09:03 20.04.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    61 101 Отговор
    и даже футбола ще ни оправи-гледайте му сеира/////когато си явно комунде и лапаш от ЕС е весело

    Коментиран от #47

    09:04 20.04.2026

  • 5 Не е работа на

    132 12 Отговор
    Мин председателя да раздава правосъдие!
    Има кой да ги арестува!

    Коментиран от #35, #103

    09:04 20.04.2026

  • 6 Реалностите

    202 31 Отговор
    Радев не е глупав, като кирчовците, ако ще го прави, ще си изпипа нещата! Достатъчно е да изолира Дебелите от копанките и те сами, ще се самоизядат, като гладни пpacета в тясна кочин!

    09:04 20.04.2026

  • 8 Трол

    75 10 Отговор
    По-скоро ще ги пенсионира.

    Коментиран от #10

    09:05 20.04.2026

  • 9 Хао

    141 7 Отговор
    Ще арестува колкото и тези преди него ги арестуваха. Едно знам, на обещания всички политици са топ. Сега като дойде време за изпълнение ще видим какви ще ги сготви.

    09:05 20.04.2026

  • 10 от едно котило

    51 6 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    По островите със заграбеното

    09:06 20.04.2026

  • 11 Вие сте бунаци

    113 52 Отговор
    Няма да посмее да ги арестува.Радев е поредния продавач на илюзии!

    09:07 20.04.2026

  • 12 Дзак

    57 13 Отговор
    Няма. Не му е това работата, нито целта, нито някой е представил доказателства!

    09:07 20.04.2026

  • 13 Аззззззззь

    79 42 Отговор
    И Нейнски и гюров , за национално предателство

    Коментиран от #115

    09:07 20.04.2026

  • 14 Язека

    78 51 Отговор
    Поздравления за Румен Радев!!!

    Коментиран от #128

    09:07 20.04.2026

  • 15 Хроматид

    79 15 Отговор
    Защо му е на Радев да ги арестува ? Бойко и Делян сами го направиха , като се прегърнаха братски и действаха в завиден синхрон , разделяйки и владейки България по братски !
    Народът го видя и ги наказа. Прати ги да са арестувани на свобода !

    09:10 20.04.2026

  • 16 Голям страх в медиите

    72 6 Отговор
    от ОПГ-Прокуратура.
    Сутринта по Нова прекъснаха предаването и изгониха гостите заради позиции и мнения и прочитането на поста на Янкулов за гл.Прокурор.
    И това в страна в ЕС и Партия членуваща в ЕНП.

    Коментиран от #151

    09:10 20.04.2026

  • 17 Мечо ПУХ

    24 0 Отговор

    До коментар #3 от "Деса Дуловската":

    Щото много лютиш

    09:10 20.04.2026

  • 19 Ала Бала с президента

    92 10 Отговор
    "Победата на Румен Радев не е просто изборен резултат – тя е политически шамар за статуквото и ясен сигнал, че общественото търпение се изчерпва."

    Статуквото си остава. Пчиличките от ГЕРБ и БСП и другите преминаха при Радев. Олигарсите са налице. Милиционерите са налице. Всичко продължава по старому - смениха само плаката.

    Коментиран от #24, #149

    09:11 20.04.2026

  • 20 фон Сморхаузен

    41 14 Отговор
    Възможно ли е Бойко да стане пак пожарникар ? Е , не с маркуч и шланг в ръка , а като организационен кадър. Да покаже своя капацитет и потенциал. Да се върне към корените си.

    09:12 20.04.2026

  • 21 Надзирател

    31 44 Отговор
    Със сигурност ще ги арестува и ще ги прати в затвора.

    Коментиран от #94

    09:12 20.04.2026

  • 22 Радев

    42 50 Отговор
    Не, няма да ги арестувам, ще им дам възможност да се измъкнат към турция и Дубай. А и аз нямам куража и топките на Кирил Петков, за да направя това

    Коментиран от #117

    09:12 20.04.2026

  • 23 Гост

    25 9 Отговор
    Ще има сега пак. Ох лошо ми е....

    09:13 20.04.2026

  • 24 Пища ХУФнагел

    20 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ала Бала с президента":

    ПчИличките пчИлят ли ? Или се пчЕлят ? Иначе ги разбираш нещата , само правописа оправи.

    09:13 20.04.2026

  • 25 И защо да ги арестува?!

    26 20 Отговор
    Та те са вече тотално бита карта!
    Все едно на умряло куче-нож да вадиш...

    09:13 20.04.2026

  • 26 Да, Трябва!

    77 14 Отговор
    БорисоФ, Можеш да лъжеш целия народ за известно време.
    Можеш да лъжеш част от народа през цялото време.
    Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време - (Ейбрахам Линкълн) .
    България е прекрасна страна, която трябва да се гордее с историята си
    и Великите си герои, и това, че има хора за които далаверата и собственото благополучие
    стои над всичко не трябва да сломи духа ни.
    Въпросът КОЙ доведе народа до положението да бъдем най бедната държава в ЕС
    с 3 милиона живеещи под прага на бедността вече е Ясен на всички
    Дойде времето да си платиш за всичко!!!

    09:14 20.04.2026

  • 27 Опа

    67 14 Отговор
    Не говорим за реваншизъм, а говорим за престъпления и наказания. ГЕРБ след протестите имаха възможност да си променят начина на управление след 2024 го. и да подобрят живота на хората, обаче те предпочетоха корупция, кражби и престъпления, арести, мачкане и малтретиране на несъгласните, засилвайки репресивния апарат.

    09:14 20.04.2026

  • 31 Ние с гайдите

    48 22 Отговор
    ГЕРБ и ДПС Ново начало извършиха около 700 престъпления само вчера , в изборния ден . Но са инсталирани от Турция и англосаксонците и никой не им търси отговорност .

    09:15 20.04.2026

  • 32 Казанлъшкия

    28 17 Отговор
    Не, разбира се. Или поне със сигурност няма да го осъди. Не очаквайте възмездие от Радев. Ще се превърне в същият диктатор като Буци. Дано по е не е така алчен, за да свърши малко от малко нещо. Само гледайте.

    Коментиран от #166

    09:15 20.04.2026

  • 34 Бихлюл

    39 3 Отговор
    Бат Гошо Тръбата е в БТВ и даже и се изказва в момента. Него нещо за напояването?

    Коментиран от #42

    09:15 20.04.2026

  • 35 И кой да раздава правосъдие?!

    34 4 Отговор

    До коментар #5 от "Не е работа на":

    Оня пъдпъдък,с фразата ...- ,,ТуинПийкс" ли...?!

    Коментиран от #40

    09:15 20.04.2026

  • 36 Трябва

    10 4 Отговор
    ........!

    09:15 20.04.2026

  • 37 Шушу Мушу

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Деса Дуловската":

    И що така ? Преди беше първа подгласничка на Бойчо. Пък сега не те поглеждат. Нещо куца тук.

    09:15 20.04.2026

  • 38 Роки

    26 11 Отговор
    Как ще арестува своите учители в кражбите и стари ортаци? Абсурд!

    09:16 20.04.2026

  • 39 Сталин

    37 8 Отговор
    Гарван гарвану око не вади

    Коментиран от #43

    09:16 20.04.2026

  • 40 КарабасБарабас

    16 2 Отговор

    До коментар #35 от "И кой да раздава правосъдие?!":

    Или пък както са раздавали правосъдие в годините га са се образували САЩ - с пищоф в ръка !

    09:17 20.04.2026

  • 41 Трябва

    26 17 Отговор
    Господин “ КЕШ” както го назоваваше ПЕЕВСКИ дойди му време да си плати за порочните си ИЗЯВЛЕНИЯ.
    Или в централният София кадето го чат НАДЪРВЕНИТЕ или изчезва в ДУБАИ.
    Това ще е ВЪЗМЕЗДИЕ.

    09:17 20.04.2026

  • 42 Сега следва големият медиен майтап!

    54 3 Отговор

    До коментар #34 от "Бихлюл":

    Многобройните социолози...антрополози и разните му там ...,,лози",ще ми е много забавно,как до вчера плюеха Радев,а сега ще направят остър завой...🤣😂😉!

    Коментиран от #75

    09:18 20.04.2026

  • 43 СлънчогледкА

    30 8 Отговор

    До коментар #39 от "Сталин":

    Ама едните ГАРВАНИ всъщност са прасета , които така са се освинили с Чекмеджета , Кюлчета , Пачки , Къщи , Манекенки , Съдии , Прокур0ри , Нотариуси , Еврото , чували с пари и Магнити , че другите ГАРВАНИ изглеждат като дребни врабчета съпоставени с тях !

    09:20 20.04.2026

  • 44 Не си интересен,бе...!

    21 5 Отговор

    До коментар #28 от "Румен Боташа":

    Интересен е БГ-Народът,който гласува за Победителя-Радев!

    09:20 20.04.2026

  • 45 Баце

    22 12 Отговор
    Може и да направи промени, но педалите от ПП-ДБ ще поискат изцяло свой кабинет щото са алчни и тъпи, и дотам. Каквото направи с мнозинството в парламента, това ща е.

    09:20 20.04.2026

  • 46 Няма нужда

    40 8 Отговор
    Това което трябва да направи Радев е да РАЗКАРА, ИЗМЕТЕ и Ревизира 20 000 толупа и мутрофльорци курдисани на всяко едно учреждение начело. Крадат, кадруват, лъжат, манипулират, репресират...

    Метла за този гнъсен слугинаж! Апропо, те са дори много по-ротивни и вредни от началниците си.
    Без тази фаланга от корумпета гореспоменатите ще са едното нищо - редови граждани.

    Коментиран от #66

    09:20 20.04.2026

  • 47 Еееех,

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    девойко, девойко, смешно

    09:20 20.04.2026

  • 48 Ганчо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    е баща ти, знаем. Приличаш на него.

    09:21 20.04.2026

  • 49 Кирил

    16 1 Отговор
    Камен Каменов- поредния изкукуригал, червен глупак

    09:23 20.04.2026

  • 50 пътник

    12 0 Отговор
    Ало-о-о,да не ти се иска закриване на "Генералните щати"?!Точно "концентрацията на власт" и дъвката "обществено очакване" води към произвол,отприщване на емоционални стихии,опасност за гражданския мир...Не така!

    09:24 20.04.2026

  • 51 Ричард Естес

    10 2 Отговор
    И ето идва най-ЩАСТЛИВИЯ ден
    Когато ти ще си далече от МЕН !
    Контрол !

    09:24 20.04.2026

  • 52 дколиок

    22 2 Отговор
    9-то джудже и то спешно трябва да влезе в затвора, за злоупотреба с власт и прикриване на мафията и грабежа. В затвора ще го направят човек. Така ще им се радват всички. Въпроса е да не им дадат шанс да избягат. Милиардите ако им конфискуват и България ще излезе на +. Въпроса е кои кого. Няма време.

    09:25 20.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 кой мy дpeмe

    21 2 Отговор
    а да питм венелинa к0рвa ли е или реститутка ?

    09:27 20.04.2026

  • 55 Бай Ставри

    16 3 Отговор
    Честито на победените!

    09:28 20.04.2026

  • 56 Дитрих

    6 1 Отговор
    20 април 1889 г., Браунау на Ин, Австрия

    09:28 20.04.2026

  • 57 Истината

    31 9 Отговор
    Тези, които гласуваха за МЕЧ, Величие, Сияние, ИТН, Възраждане и тем подобни еднодневки, си дадоха гласа на вятъра!!!

    09:29 20.04.2026

  • 58 ХЪ ХЪ ЪЪ

    22 4 Отговор
    Трябва да ги арестува, окрадоха всичко. Освен ако не стане като тях Фатмака, което е по вероятно.

    09:35 20.04.2026

  • 59 асенката

    26 9 Отговор
    Радев е брюкселски проект.Никого няма да арестува.Той не прави нищо конкретно.Той мънка

    09:35 20.04.2026

  • 60 Хммм,

    17 22 Отговор
    Не, няма да ги арестува защото и те като него защитават не български, а руски интереси. Най много да притеснява такива като ПП-ДБ, които са проевроейски настроен изаради това от статуквото настройват обществото срещу тях. Те не искараха дори и половин мандат, а за провала на държавността всички от статуквото, включително и Радев, обвиняват тях. Все едно останалите, мародерствали 35 години, са водили държаваасамо към просперитет. Радев най много обича не общите консенсусни решения, а командването и диктатурата и затова защитава Путин, но обича и другите които защитават руските интереси вместо българските. Много скоро ще бъде намразен и ще бъде лидер на поредната партия еднодневка, също като Сакскобургготски, Слави Трифонов, Марешки, Сидеров, всички които на тези избори изпадат от класацията и много други. Само губим ценно време с подобни шарлатани, които единствено слагат прът в колелата на правилното развитие на държавата. Иначе досега да бяхме забравили комунизма и диктатурата. Радев е поредната мечта на една част от обществото за "силна ръка" макар, че такива държавници ного често вкарват държавата си във войни. Както Путин, Тръмп, Нетаняху, Ердоган който още воюва в Сирия и много други.

    09:36 20.04.2026

  • 61 Граматик

    7 4 Отговор
    Нали ги пази НСО! Ха ха ха !

    09:38 20.04.2026

  • 62 Ние от село

    30 3 Отговор
    Редно е и двата шопара да бъдат не само арестувани, но и осъдени.

    09:39 20.04.2026

  • 63 Пийпинг ТОМ

    14 8 Отговор
    Точно обратното ! В знак на ИСКРЕНО покаяние за греховете си , Бойко и Делян сами ще се арестуват и ще отидат в затвора ! Така ще изпреварят идването на полицаите с белезниците. Ще плачат и ще се разкайват с крокодилски сълзи.

    09:39 20.04.2026

  • 64 Казанлъшкия

    23 7 Отговор

    До коментар #28 от "Румен Боташа":

    Румен Боташа ще служи на НАТО ,ЕС и американците,заблудени човече . Досега преструвките му бяха , за да привлече към себе си русофилите. Ще си трае по темата за Русия, ще е по - умерен и дотам. Ще изпълнява реално на САЩ указанията. Радев е завършил военният колеж за летци "Максуел" в САЩ, не е завършил в Русия.

    09:40 20.04.2026

  • 65 Пешо от панелката

    23 8 Отговор
    Глупав въпрос. Радев се е насочил правилно към ВСС и главния прокурор. Разчисти ли този батак да се отпуши системата, нещата ще започнат да се случват не като лично разчистване на сметки, а като закономерен резултат от нормалното функциониране на съдебната система. Да му мислят разните Петьовци, Паскалевци и техните лакеи.

    09:41 20.04.2026

  • 66 И от Европа

    16 1 Отговор

    До коментар #46 от "Няма нужда":

    Всички боклуци на международни позиции да изчезнат!

    09:42 20.04.2026

  • 67 Пламен

    18 2 Отговор
    Що за безумен въпрос. Само прокуратурата може да арестува

    09:43 20.04.2026

  • 68 Артилерист

    17 12 Отговор
    Не зная какво ще постигне Радев с тази победа, но съм сигурен, че ще е по-добро от досегашните пишман атлантически демократи.

    Коментиран от #70, #73

    09:44 20.04.2026

  • 69 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    28 7 Отговор
    Радев е последователен. Всичко по реда си! Най-напред трябва да бъдат изметени магдалинчевците със заплатите над 15 000 евро от ВСС, дето публично хвърлят кал в лицето на цяла България с демонстративното си бездействие! Само да не избягат Борисов и Пеевски!

    09:46 20.04.2026

  • 70 честен ционист

    6 4 Отговор

    До коментар #68 от "Артилерист":

    Докато не получиш повиквателната за военното окръжие.

    Коментиран от #72

    09:47 20.04.2026

  • 71 Реалист

    17 5 Отговор
    Калинчо, нещастни ми авторе, гладна кокошка просо сънува! Фатмака до сега трябваше да е в затвора по твоята логика...! Гарван гарвану око не вади...да си знаеш! Подготвяй се да търкаш талончетата на Черепа и ти, будала...

    09:48 20.04.2026

  • 72 Калпазанин

    4 8 Отговор

    До коментар #70 от "честен ционист":

    Ами трябва да се помага на Путин. ВСУ са пленили някой си Цецо от Варна. Трябва да го освободим. Има едночасово интервю с него в Ютуб.

    09:51 20.04.2026

  • 73 Оптимиста

    7 2 Отговор

    До коментар #68 от "Артилерист":

    Нищо не знаеш, ама си убеден... А пък аз съм оптимист - може и по-лошо!

    09:52 20.04.2026

  • 74 Радев

    18 10 Отговор
    има договорка с тези двамата. Срамежливо вчера спомена двете им имена. Задкулисието зад тримата е едно и също. Не очаквайте промени. Радев е популист и автократ, а вчера като го попитаха за служебното правителство, каза с диктаторски тон, че трябва веднага да си подадат оставката. Това няма нищо демократично и спазване на конституционния ред. Първо трябва да се конституира парламента, второ трябва да се избере ръководството на НС, след това трябва да предложи правителство и едва тогава, като се избере да се предаде властта от служебното на редовното. А забравих, че първо Йотова трябва да му връчи мандата Радев е много далеч от конституционния ред.

    Коментиран от #88

    09:52 20.04.2026

  • 75 От Варна

    17 1 Отговор

    До коментар #42 от "Сега следва големият медиен майтап!":

    Харизаната вече направи завой. Много беше мазен и хрисим при Василев в БНТ вчера! Представен като “ анализатор”???Интересно ми е, в кой университет се изучава тази професия и има ли я в Националния класификатор на професии???

    10:01 20.04.2026

  • 76 Даскалов

    9 1 Отговор
    Научете повече за думата "Елит" а също за (дълбока държава)
    Въпреки че и двете не са наши родни, те са отговорни за тази територия на която живеем.
    Те имат пълната подкрепа на американците.

    10:04 20.04.2026

  • 77 Хаха

    13 7 Отговор
    Калинчо, на Радев не му трябва да прави Кирчовите простотии и да арестува когото и да е хей така, щото така "искат" хората!
    Достатъчно е на първо време абсолютно законно моментално да им свали охраната на въпросните персони от НСО!
    Веднага ще се хванат за колестниците, дори няма и да разберем кога, но това няма да е пречка за разследване срещу тях, пък и няма къде да се скрият...

    10:05 20.04.2026

  • 78 ФАКТ

    20 9 Отговор
    БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАДЪРЖАНИ И ОСЪДЕНИ! НАЙ-ВЕЧЕ ЗАРАДИ ДОГОВОРА БОТАШ! ЗАЩО? - ЗАЩОТО ДОГОВОРА БОТАШ Е ПОДПИСАН КОГАТО НЯМАШЕ ДРУГА АЛТЕРНАТИВА /ПП-ДБ СЕ ОТКАЗАХА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ДАГОВОР С ГАЗПРОМ-РУСИЯ, А НИЕ НЯМАХМЕ АЛТЕРНАТИВА ЗА ДОСТАВКА НА ГАЗ ОТ НИКЪДЕ/, А И ЗАЩОТО ТОЗИ ДОГОВОР Е ЗА ДОСТАВКИ НА ГАЗ ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗА ТРАНЗИТИРАНЕ НА СЪЩИЯ ДО ЕВРОПА - СЪРБИЯ, УНГАРИЯ, ИТАЛИЯ, АВСТРИЯ. КАКВО НАПРАВИХА СГЛОБКАТА /ГЕРБ, ПП-ДБ, СЛЕД СЛ. КАБИНЕТ НА ДОНЕВ/ СЛЕД ПОДПИСВАНЕТО МУ ОТ ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА /БСП/ - УВЕЛИЧИХА ДОГОВОРЕНИТЕ ТАКСИ ЗА ТРАНЗИТИРАНЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ ОТ КОЕТО СКОЧИХА СЪРБИЯ И УНГАРИЯ СРЕЩУ НАС, ЗАЩОТО ДОГОВОРЕНИТЕ НИ УСЛОВИЯ С ТЯХ СА ДРУГИ И СЕ ОТКАЗАХА ОТ ТОЗИ ДОГОВОР. ЗАЩО? ЗАЩОТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ГАВРЯТ С ГЕН. РАДЕВ - ОТНЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИОНИТЕ ПРАВА ЗА ИЗБОР НА СЛ. КАБИНЕТ /ХОРАТА В СЛ. КАБИНЕТИ БЯХА НА ГЕРБ, ДПС И ПП-ДБ/, ОТНЕМАНЕ НА НСО, ДАНС, ДАТО И ДР., ОТНЕМАНЕТО НА ОХРАНАТА И КОЛИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ЗА КОЕТО СТАНАХМЕ ЗА РЕЗИЛ ПРЕД ЦЯЛ СВЯТ, НО ТОВА НЕ ПРЕЧЕШЕ БОЦЕ И ДЕБЕЛАН ДА СЕ ВОЗЯТ В КОЛИ НА НСО ПОСЛЕДЕН МОДЕЛ БМВ, НАЛИ? ЗАЩО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 2 ГОДИНИ НИКОИ НЕ ПРАВЕШЕ НИЩО ПО ДОГОВОР СЛЕД КАТО Е ГУБЕЩ? НЕ, НЕ БЕШЕ ГУБЕЩ БОЦЕ, ДЕБЕЛАН, КЬОРЧО И КОКОРЧО ГО НАПРАВИХА ГУБЕЩ ЗА ДА СМАЧКАТ ГЕН. РАДЕВ! ИСКАХА ДА ГО ИЗПЛАШАТ! МОЛЯ, ТОЧНО ПЪК ГЕН. РАДЕВ!И ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ЗАРАДИ ТЕЗИ /НЯМА ДА КАЗВАМ КАКВИ СА/ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ТРЯБВА ДА ИМ ПЛАЩА ПО 500 000 ЛВ. НА ДЕН, ЗА ДА НЕ ДОЙДЕ ГЕН. РАДЕВ НА ВЛАСТ

    Коментиран от #79, #140

    10:06 20.04.2026

  • 79 ФАКТ

    19 5 Отговор

    До коментар #78 от "ФАКТ":

    ПРОДЪЛЖЕНИЕ!
    . Е, ПО ИРОНИЯ НА СЪДБАТА ТОЙ ДОЙДЕ! И ТОЙ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ПРОСЛЕДИ ТОЗИ ДОГОВОР И ДА ИЗЛЕЗЕ С РЕШЕНИЕ И ВИНОВНИЦИТЕ ПО НЕГО ДА СИ ИЗТЪРПЯТ НАКАЗАНИЕТО! ДА СЕ НАПРАВИ РЕВИЗИЯ НА КАБИНЕТИТЕ НА БОРИСОВ И СГЛОБКИТЕ ЗА ПОРЪЧКИТЕ И ПРИСВОЕНИТЕ ОТ ТЯХ И ТЕХНИТЕ ДОВЕРЕНИЦИ АКТИВИ НА БЪЛГАРИЯ! ЗА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА КАТАСТРОФАТА НА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИМА СЪД И НАКАЗАНИЯ С РЕАЛНИ ПРИСЪДИ - ЗАТВОР И КОНФИСКАЦИЯ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТИТЕ АКТИВИ!

    Коментиран от #93

    10:08 20.04.2026

  • 82 Ани

    11 3 Отговор
    Затегнете коланите. Самолета попадна в голяма турболенция. Налага се да се приземи на необорудвано летище с много дупки!

    10:18 20.04.2026

  • 83 Тома

    20 4 Отговор
    Много лесно може да се вкарат тиквата и мамута в затвора.Когато се проследят парите на мафията както в Италия.Тогава се напълниха затворите.

    10:19 20.04.2026

  • 84 Народе????

    16 19 Отговор
    А Радеф кой ще го арестува за сделката с Боташ Всеки ден по милион на Боташ от парите на Българина

    Коментиран от #145, #156

    10:22 20.04.2026

  • 85 Васко

    8 10 Отговор
    За радост Радев за разлика от ппдб не е реваншист Не плюе никого и не е изявил реваншистки намерение за арести като кирчовците Което дава надежда за едно сплотяване на нацията Само сплотена нация е силна нация Съединението е силата

    Коментиран от #91, #95, #113

    10:22 20.04.2026

  • 86 едно по едно

    11 5 Отговор
    Първо смяна на ВСС, това изисква мнозинство от 160 гласа. ППДБ трябва да дадат подкрепата си, защото това е една от целите, които са си поставили. Изборът на ВСС коства доста време, защото освен парламентарна, трябва да се избере и съдийска квота. След това трябва да се проведе избор за нов главен прокурор, което също ще отнеме време. Едва с нов главен прокурор може да се пристъпи към търсене на наказателна отговорност на Борисов и Пеевски. Дотогава те ще са се спасили някъде из многобройните си имоти в чужбина. Вероятно в Сингапур, че Дубай вече не е сигурно място. Важно е друго - в съдилища, прокуратури и държавна администрация започна процес на прегрупиране - верните на Пеевски и Борисов вземат завоя със страшна скорост, а тези които двете сладки п-асенца държат с компромати и доказателства как са печелили конкурси и са заели постове, за които иначе дори не могат да си мечтаят, сега са в ступор. На ход е Радев, чистката трябва да е безкомпромисна, иначе бързо ще се справят с него самия.

    10:23 20.04.2026

  • 87 Гражданин

    15 1 Отговор
    НЕ РАДЕВ АРЕСТУВА! ИМА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО СЕ ЗАНИМАВА С ТОВА!

    Коментиран от #90

    10:24 20.04.2026

  • 88 Българин

    15 5 Отговор

    До коментар #74 от "Радев":

    "а вчера като го попитаха за служебното правителство, каза с диктаторски тон, че трябва веднага да си подадат оставката"

    Естествено че трябва да си подадат оставката - Гюро е нелегитимен и всички негови решения и договори които е сключвал като нелегитимен трябва да бъдат отменени.

    Второ трябва пак да се върне старото положение президента да назначава служебно правителство - не става правителство на някоя партия свалено с протести или вот на недоверие служебното пак да е тяхно.

    Трето трябва да се забрани на служебното правителство да сключва всякакви международни договори - тяхната работа е единствено да подготвят нови избори - ако се налага това да става единствено с одобрението на НС и то с квалифицирано мнозинство от две трети от депутатите.

    10:24 20.04.2026

  • 89 Поредното пране

    12 1 Отговор
    Н мисля че прасетята щ бъдат арестувани. Бойко дойде на власт защото обещаваше че ще накаже червената олигархия. Обаче ги изпра. Кой чай охава влезна в затвора? Сега услугата ще се върне. Те никога не се закачат взаимно. Олигарсите са заедно.

    Коментиран от #96

    10:27 20.04.2026

  • 91 Ето го отговора

    6 3 Отговор

    До коментар #85 от "Васко":

    Ето така гамените на мафията ще се опитат да ви будалкат! Какво единство с вас бе мафиоти??? Това доказва предните ми думи, че олигарсите взаимно се пазят. Какъв реваншизъм в това да има справедливост? Справедливост!

    Коментиран от #97

    10:30 20.04.2026

  • 92 Хахо

    5 5 Отговор
    Калине на грешен адрез търсиш за арестуване Точния адрез за арестуване е предателя русороб копейкин .Но нещо друго фантастично постигна радев Отърва парламента от измамници и нищоправци като гела фараона чалгаря столетницата До края на деня може да се окаже че и майкопродавеца копейкин ,който няма никаква работа в бг парламент Също го е направил безработен

    10:31 20.04.2026

  • 93 ФАКТ

    17 5 Отговор

    До коментар #79 от "ФАКТ":

    БОЦЕ Е СЪС ЗАВЪРШЕНА ШКОЛА НА МВР - БАКАЛАВЪР, ДЕБЕЛАН Е СЪС ЗАВЪРШЕНО 119 СУ В КВ. ИЗТОК СЪС СРЕДЕН УСПЕХ /ТОВА Е ОТ 3 - 3.50/ И С ФАЛШИВА ДИПЛОМА ОТ ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЛАГОЕВГРАД, КЪДЕТО НИКОГА НЕ СТЪПВАЛ. И ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИ НИЕ СМЕ ДОПУСНАЛИ ТЕЗИ СЪЩИТЕ ДА СЕ ГАВРИ С ЛИЦЕ, КОЕТО ИМА ЕДИН САК С ДИПЛОМИ ОТ ВУЗОВЕ, КОИТО Е ЗАВЪРШИЛ С ОТЛИЧЕН - ОТЛИЧНИК НА ВИПУСКИТЕ, СНИМКИТЕ МУ ВЪВ ВУЗОВЕТЕ В САЩ СА В АЛЕИТЕ НА СЛАВАТА И ВЛАДЕЕЩ 5 ЗАПАДНИ ЕЗИКА - ПИСМЕНО И ГОВОРИМО, ЛЕТЕЦ ОТ СВЕТОВНА ВЕЛИЧИНА И ДВАМА /ДА НЕ КАЗВАМ КАКВИ/ СЕ ГАВРЯТ С НЕГО И ТО С НАШЕ ПОЗВОЛЕНИЕ. НИМА ТОВА Е НОРМАЛНО В 21 ВЕК? АЛО, НИ МА СИ МИСЛИТЕ, ЧЕ ТОВА НЕ СЕ ЗНАЕ В ЕС И НАТО, ДАЛИ? БРАВО!
    АЗ КАТО ЧОВЕК СИ МИСЛЯ, ЧЕ ОСЪДЕНИТЕ, БИЛО ТО И ПО МАГНИТСКИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЕДЕНИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНА, ЛИЦА БЕЗ ЦЕНЗ - ПОНЕ ЕДИН ЗАВЪРШЕН ВУЗ И МАГИСТРАТУРА, ДА НЕ БЪДАТ ДОПУСНАТ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, МИН. СЪВЕТ И ДР. ИНСТИТУЦИИ УПРАВЛЯВАЩИ СТРАНАТА!
    КРАЙНО ВРЕМЕ!
    БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАВЕНА НА КРАКА! ДОКАРАХМЕ Я ДО ТАМ, ЧЕ ЦЯЛ СВЯТ НИ СЕ СМЕЕ - АГЕНТ НА ДС И КОТО ТАКЪВ Е ЗАВЪРШИЛ РАБФАК - ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И СТАНАЛ ГЕНЕРАЛ БЕЗ ЗАВЪРШЕНА ТАКАВА АКАДЕМИЯ - АТАНАС АТАНАСОВ, ДА НАРИЧА ГЕН. РАДЕВ ПУТИНИСТ, А ПУТИНИСТА Е ТОЙ! ПОЗОР!

    10:31 20.04.2026

  • 94 Теб какво те топли

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Надзирател":

    "Гарван гарвану око не вади" Много подценяват Борисов и Пеевски.Мислиш ли,че нямат,за когото трябва компромати с доказателства.Вместо да искаме прогрес за България, ние очакваме реваншизъм.Контролните органи,там е проблемът --не работят.Да се "бият" олигарсите помежду си.

    Коментиран от #100

    10:32 20.04.2026

  • 95 Това мнение

    7 13 Отговор

    До коментар #85 от "Васко":

    Показва грозната истина. Радев е от отбора на олигархията. Същото показва, че ПП може би бяха единствената алтернатива нещо да се промени. Но вие ще го усетите по трудния начин. Ако някой лица не бъдат вкарани по затворите, много лица. И не им бъде конфискувано имуществото и парите в България и другите държави. Всичко е олигархична мафия.

    Коментиран от #98

    10:33 20.04.2026

  • 99 Нещастнико

    7 10 Отговор
    В правова държава се арестува първо със 100% доказателства и съдебно производство .Без съд и доказателства арестува само Ким ир сен

    Коментиран от #104

    10:36 20.04.2026

  • 102 Правда

    1 5 Отговор

    До коментар #98 от "Антитрол":

    Върнахте го вие, които вкарахте ИТН и Възраждане. Вие го изпрахте. И сега пак го изпрахте с Радев. Все едно и също. Искам да греша за Радев, но ще видим.

    Коментиран от #106

    10:39 20.04.2026

  • 103 Да бе да

    7 12 Отговор

    До коментар #5 от "Не е работа на":

    Напротив,Мунчо вече е всьо и вся в Бг.Беше открадната цялата власт чрез наше мвр и ала бала с машините.

    Коментиран от #105

    10:40 20.04.2026

  • 105 Зевзек

    15 3 Отговор

    До коментар #103 от "Да бе да":

    Днес е ден за траур на нашите жълтопаветници и козячета - позволява им се да ревът и да плюят по Радев в безсилна ярост.

    Коментиран от #108, #170

    10:42 20.04.2026

  • 106 Антитрол

    9 1 Отговор

    До коментар #102 от "Правда":

    "Върнахте го вие, които вкарахте ИТН и Възраждане"

    Да бе и накарахме ПП$ДБ да направят "сглобка" с Боко и Шиши - как пък все някой друг е виновен на нашите наведени евроатлантици и козячета че са продажници.

    ПП$ДБ можеше тогава да направят коалиция с другите партии и щяха да имат мнозинство.

    10:46 20.04.2026

  • 107 Надзирател

    11 6 Отговор
    Ако иска да му е спокойно управлението, още в началото Радев трябва да смаже и унищожи организацийте на ГЕРБ и ДПС, а техните лидери да вкара в затвора. Иначе тези тумори ще се съвземат и може да му обърнат колата.

    10:49 20.04.2026

  • 108 Да бе да

    4 8 Отговор

    До коментар #105 от "Зевзек":

    Спомням си истерията за пепефилите.Сега ги виждаме къде са.Дали така ще се получи и с ваш Рундьо,ще поживеете,ще видите.

    Коментиран от #111

    10:50 20.04.2026

  • 110 не може да бъде

    7 3 Отговор
    В статията арестите са представени като нещо много важно ...ами считам това за грешка ...както и народен съд!?Това няма да реши главният въпрос -защо сме на това положение- съсипана икономика съсипана армия /отбрана образование в руини пълна зависимост в политиката от чужди външни фактори -ние просто сме едни марионетки!?По времето на соца ние бяхме много зависими от СССР и твърдо ги подкрепяхме и спазвахме линията но никога не сме били така принизявани принуждавани и оставяни без право на мнение!?И на всичко отгоре сега даже когато се опитваме са проявим здрав разум това го наричат путинизъм вредна русофобия и тем подобни !?...Не съм убеден че правителството на Радев ще успее да поправи нещата даже не съм сигурен че ще направи нещо съществено ...положението ни е такова че аз лично не знам какво би могло да се направи в момента!?Но това гласуване все пак за мен е много оптимистично -все пак голяма част от хората не са овце за заколение а са способни да изразяват негодувание да появяват воля и разум и да изразяват собствено мнение!?ТОВА Е НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕТО!?

    Коментиран от #120

    10:57 20.04.2026

  • 111 Зевзек

    9 0 Отговор

    До коментар #108 от "Да бе да":

    "Дали така ще се получи и с ваш Рундьо, ще поживеете,ще видите"

    Така е ама жълтопаветниците от сега плюят по него в безсилна ярост. Всеки който обещава нещо предизборно и не го изпълнява и прави точно обратното изчезва от политиката ПП$ДБ, ИТН и БСП са живи примери. Радев ако не наруши предизборните си обещания ще е премиер следващите 10-20 години а ако ги наруши няма и мандата си да изкара.

    10:57 20.04.2026

  • 112 Не,

    8 1 Отговор
    ДС-гарван ДС-гарвану очо не вади!

    Коментиран от #114

    10:58 20.04.2026

  • 113 Изглежда

    6 0 Отговор

    До коментар #85 от "Васко":

    Че ще хванем пътя на надеждата. Нищо конкретно за намеренията още няма. Може да е рано, а може и да има план, програма и стратегия, все още неизвестни и загадъчни. Сал една надежда ни остава и оглушително мълчание.

    Коментиран от #134

    11:04 20.04.2026

  • 114 Запознат

    8 3 Отговор

    До коментар #112 от "Не,":

    "ДС-гарван"

    Ами бившите комуняги и ченгета от ДС ги търси при евроатлантиците - можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е такъв - най-много са ПП$ДБ следвани от Герб и ДПС.

    Коментиран от #118

    11:06 20.04.2026

  • 115 А Кирито, Костов, Данчо20те процента,

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Аззззззззь":

    Кога

    11:10 20.04.2026

  • 116 Българин

    11 4 Отговор
    Ще настъпи смяна на олигархичния модел, като Радев ще замести Пеевски и Борисов, като изгради олигархия около самия него и под пряк контрол на неговия ментор Путлер.

    Коментиран от #119

    11:10 20.04.2026

  • 117 Що нямаш бе,

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Радев":

    Нали си проект на Управлението, открадна гласовете на заминаващите си бабички от Столетницата сега действай. Май не дойде затова....

    11:15 20.04.2026

  • 118 Що само при педроханците да ги търся?

    6 0 Отговор

    До коментар #114 от "Запознат":

    В ГЕРБ, БСП, ДПС и ПБ няма ли достатъчно от тях?

    Коментиран от #121

    11:17 20.04.2026

  • 119 Зевзек

    8 1 Отговор

    До коментар #116 от "Българин":

    "под пряк контрол на неговия ментор Путлер"

    Както казах днес е ден на траур за нашите наведени евроатлантици и козячета - разрешено им е да ревът и да плюят в безсилна ярост по Радев. Все пак Радев ще изгони НПО-тата на Сорос и те ще останат без спонсори.

    Коментиран от #123

    11:20 20.04.2026

  • 120 Олигархия

    10 2 Отговор

    До коментар #110 от "не може да бъде":

    Усещате ли как гаменпетата на мафията октопод започна да ви обработва, как не трябва да има справедливост и наказуемост за онези които ни ограбваха, наричайки го реваншизъм? Как трябва да се прегърнем с крадците и олигарсите. Какви подли хора.

    Коментиран от #124

    11:23 20.04.2026

  • 121 Запознат

    4 5 Отговор

    До коментар #118 от "Що само при педроханците да ги търся?":

    В ПБ няма - както казах най-много бивши комуняги и ченгета от ДС са в ПП$ДБ, следвани от ГЕРБ и ДПС. В "Атлантическия клуб" пък са 100% такива.

    11:24 20.04.2026

  • 123 Гамене

    3 4 Отговор

    До коментар #119 от "Зевзек":

    Зарежи ги тези пепета. Да да видим, ще вкара ли Радев прасетата в затвора. Това е ключа към въпроса, на кой служи Радев. На народа или на олигархията?

    Коментиран от #126, #127, #130

    11:29 20.04.2026

  • 124 Избирател

    8 2 Отговор

    До коментар #120 от "Олигархия":

    "как не трябва да има справедливост и наказуемост за онези които ни ограбваха, наричайки го реваншизъм"

    Ами взе да им пари под краката на "сглобката" и ужким щяха да се борят против мафията ама сега са активирали троловете си и вече борбата против мафията стана "реваншизъм", Радев нямал право да арестува никого ако било "правова държава" и куп други глупости.

    11:29 20.04.2026

  • 125 Демократ

    4 4 Отговор
    боко с красноречивите прякори спешно да вика на помощ Урсула и Манфред, и да се прегръща и целува с тях за подкрепа!

    11:31 20.04.2026

  • 126 Зевзек

    3 4 Отговор

    До коментар #123 от "Гамене":

    "Да да видим, ще вкара ли Радев прасетата в затвора"

    Много зависи от това дали ще има мнозинство или ще трябва да си коалира с някого и кой ще е този някой. Иначе Радев винаги и бил против прасетата и той смъкна тиквата преди ПП$ДБ да ги изперат и да ги върнат във властта - те и сега може да му попречат да го направи. Стара "сглобка" ръжда не хваща.

    11:36 20.04.2026

  • 127 Учуден

    6 2 Отговор

    До коментар #123 от "Гамене":

    "Да да видим, ще вкара ли Радев прасетата в затвора. Това е ключа към въпроса, на кой служи Радев. На народа или на олигархията"

    Значи казваш че ПП-ДБ служат на олигархията а не на народа, защото не само че не вкараха прасетата в затвора ами и ги изпраха и ги върнаха във властта - така ли да разбирам.

    Коментиран от #129

    11:43 20.04.2026

  • 128 хмммм

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Язека":

    Лични поздравления, че се е настанил удобно на хранилката ли получава от тебе?

    11:51 20.04.2026

  • 129 Не казвам това

    7 3 Отговор

    До коментар #127 от "Учуден":

    Някой друг каза че ППДБ търсели реваншизъм. Но Радев за разлика от тях е тих човек, който не би търсил реваншизъм.

    Реваншизъм е разбирането на мафията за търсене на справедливост за техните престъпления и корупция.

    11:51 20.04.2026

  • 130 Ха-ха

    5 2 Отговор

    До коментар #123 от "Гамене":

    Виж кой изсипа милиони, милиарди в предизборната кампания на КОЙ пореден мисия, и ще си отговориш къде са се пренасочили олигарсите и какво ни чака.

    12:00 20.04.2026

  • 131 9689

    5 2 Отговор
    Това са доказани престъпници-задължително.

    12:02 20.04.2026

  • 132 Жоро

    8 3 Отговор
    Еми много ясно, големият капацитет в наказателното право и алкохола Рашков, използва безкрайните си академични знания за да вкара Боко в затвора и накрая като го питаха на пресконференцията журналисти, защо са объркали елементарни процесуални изисквания и започна да пелтечи.

    12:09 20.04.2026

  • 133 Бул.Столетов 21

    6 1 Отговор
    На бул. Столетов 21 има свободни апартаменти, два за дебели хора. На Гуантанамо няма места.

    12:10 20.04.2026

  • 134 Мизерабъл

    2 5 Отговор

    До коментар #113 от "Изглежда":

    Да ,нищо,но народа защо гласува за това нищо?Рундьо с дадената му власт може да прави каквото си иска,даже и в окопите на Вова да ви прати.

    12:13 20.04.2026

  • 135 Радев трябва

    5 1 Отговор
    Да смени ВСС и Гладния Прокурор. А арестите ще са задължение на новия главпрок. Толкоз.

    12:28 20.04.2026

  • 136 Факти

    7 2 Отговор
    Ако Радев не вкара никой в затвора, значи промяна няма. Без наказания няма как да се елиминира корупцията. Ще получи подкрепа от ПП-ДБ за съдебната реформа, но от там нататък е той. Хайде да го видим.

    Коментиран от #148

    12:28 20.04.2026

  • 137 Панкрац

    4 0 Отговор
    Може да пратят Тиквата в Чехия, там му е познато. В Панкрац, бил е там в началото на 90-години.

    12:34 20.04.2026

  • 138 Пръдлякис

    2 3 Отговор
    Промяна в статуквото ще има, ама ще е друг път, не сега..
    Обикновеният български неудачник още се не е научил, че ако той самия не се стегне и не започне да спазва правилата и Джизъс да слезне все тая е..
    А колкото до Рамбо Радев, мълчанието и на двете посолства крещи с пълна сила чии интереси ще се обслужват тук.

    12:36 20.04.2026

  • 139 Василеску

    2 3 Отговор
    Предполатгам, че не е наивен и тъповат като Кирчо.

    12:37 20.04.2026

  • 140 Факти

    1 7 Отговор

    До коментар #78 от "ФАКТ":

    Боташ нямал алтернатива? Защо тогава през 2023 г., когато беше сключен договора, сме ползвали само 11% от капацитета, за който плащаме на 100%? Защо по договора с Боташ в първата година сме вкарали само 6% от целия ни внос? Нямало алтернатива... Че той Боташ буквално ни е бил ПОСЛЕДНИЯТ доставчик още в самото начало. Това е скандален договор, от който сме 600 милиона чиста загуба до момента. До края на договора ще надхвръли 2 милиарда. Булгаргаз е в технически фалит с 400 милиона евра задължения към Боташ, по които не е правил вноски от по-миналото лято. Едно дело от Боташ и Булгаргаз трябва да обяви официално фалит. Този договор се конкурира с АЕЦ Белене за най-голямата загуба по време на демокрацията.

    12:44 20.04.2026

  • 141 Тити на Кака

    5 1 Отговор
    Ако иска да стане за смях, РР ще "арестува" Буци по начина, по който го арестуваха кретените от ППДС.
    Не вярвам да допусне такава грешка, колкото и злоба да е събрал по адрес на другия мачо в политиката, Буцан.
    Законният път за оценка на тъмната страна на ГЕРБ е свързан с много работа на следствие и прокуратура, със старателно събиране на валидни в съда доказателства и формулирани на тяхна база обвинения. Само така можем да постигнем истинско възмездие за мутрополитиците на ГЕРБ, а не смехотворни ПиАр арести за по няколко часа!

    13:00 20.04.2026

  • 142 Браво

    7 0 Отговор
    Нов главен прокурор и Тиквата и Пра се то - в затвора.

    13:00 20.04.2026

  • 143 Ламбо

    5 2 Отговор
    Глупости, има съд и прокуратура, Радев не е стражар , а и не е толкова глупав като Петков.

    13:03 20.04.2026

  • 144 Менте ченге

    6 1 Отговор
    Първото нещо което Радев трябва да направи за да се докаже като наистина пробългарски политик е да развали на момента договора с украйна. Всичко друго е на второ място!

    13:03 20.04.2026

  • 145 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "Народе????":

    а ТЕБ КОЙ ЩЕТЕ АРЕСТУВА ЗА 25 ГОДИНИ ПОДКРЕПА НА МУТРОКОМУНИСТА ОТ БАНКЯ ОСЪДЕН И ЛЕЖАЛ В ЗАТВОРА В ПАНКРАЦ ЗА КРАЖБА НА КОЛИ ...И ОГРАБИЛ БЪЛГАРИЯ С ЧЕКМЕДЖЕТА ОТ ПАЧКИ ОТ ПО 500 ЕВРАКА . ПОДКРЕПАТА НА КРАДЕЦ Е СЪОЧАСТИЕ

    13:04 20.04.2026

  • 146 Абсурдистан

    0 2 Отговор
    Имайки предвид изреченото от мамника, би трябвало да ги арестува и предаде на съда. Ако не, значи е лъжец и измамник.

    13:06 20.04.2026

  • 147 Глупости

    4 1 Отговор
    Арестуването и разследването на депутати и бивши министри е от прерогативите на прокуратурата и следствието. Не е известно Радев да е гл.прокурор.

    Коментиран от #150

    13:08 20.04.2026

  • 148 Тити на Кака

    5 4 Отговор

    До коментар #136 от "Факти":

    Умниченце, няколко факта за вкарване във фактологическата ти главица:

    1. Смислена съдебна реформа не се прави от идиоти. А в редиците на ППДС всички юристи / от Мравчояда, през Ленка, Надка, та до Лорер и Славов/ са доказани на практика идиоти - те забъркаха кашите с ВСС, със спецправосъдието, с куците конституционните промени. Те избраха Сарафов, а после се оплакваха от собственото си решение. Те нямат нито един смислен акт в областта на съдебната реформа, всичко е тотал-щета. А в редиците на ПБ се откроява едно ярко отсъствие на видими юридически фигури. Няма програма за СР. Има само заявени намерения...
    2. Корупция не се бори с намерения.
    3. Съдебна реформа не се прави от хора с боташи в малкия джоб.

    Ще бъда особено радостен, ако РР и екипът му успеят да ме опровергаят на 100%, но към днешна дата фактите са 100% тези!

    Коментиран от #152

    13:11 20.04.2026

  • 149 Не обиждай

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ала Бала с президента":

    Не обиждай пчеличките. Това са марокански скакалци, същите дето скочиха навремето в СДС, после цар, после гербАр...

    13:13 20.04.2026

  • 150 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #147 от "Глупости":

    И РР знае, че не е Главен прокурор. Поради което неминуемото му първо действие е областта на Съдебната система ще е моменталната замяна на Сарафов, изискваща кворум "160", за да бъде излъчен първо легитимен ВСС. Който е органът, оторизиран да избира ГП и заместниците му.
    Това е и лакмусът, по който ще разберем дали РР има истински намерения в областта съдебната реформа. Ако ВСС бъде избран при сегашните малоумни условия, разписани в ЗСВ от кре те на Христо Иванов / в качеството му на МП на ГЕРБ!/ и актът не бъде последван от законодателно редактиране на АБПФК малоумията на Мравчо, а всичко се сведе до удобен ГП, изваден от малкия джоб на РР - нещата стават ясни.
    Куклата-ГП ще бъде използвана за да бъдат вкарани на топло Буци и Шиши, а после всичко си остава по същество същото...

    13:19 20.04.2026

  • 151 точен

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Голям страх в медиите":

    ей сега гледай как се въртят

    13:20 20.04.2026

  • 152 Пако на тити

    2 2 Отговор

    До коментар #148 от "Тити на Кака":

    Какви юристи има с редиците на ПБ? Като онези и в другите партии ли? Хотелиери и деца на хотелиери, правещи се на юристи в буркан? Които разпространяват корупция и търгуват със съдбите на хората?

    Коментиран от #154, #158

    13:28 20.04.2026

  • 153 Дръта чанта

    4 1 Отговор
    Свинарника квичи

    13:30 20.04.2026

  • 154 Ще се види

    2 1 Отговор

    До коментар #152 от "Пако на тити":

    Може и да са професионалисти. Действията им ще докажат това.

    13:31 20.04.2026

  • 155 Зулуса

    5 0 Отговор
    Аве ко стана Тошку и Балабанката треба кичек да играят сеа в балет Магаданс 🤣

    13:33 20.04.2026

  • 156 Зулусе

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Народе????":

    Разкарай се

    13:35 20.04.2026

  • 157 рестарт на държавата

    6 3 Отговор
    Не, победата на Радев не е просто победа над другите партии! Тя е победа на ПРОТЕСТНИЯ вот срещу корупционната партийна система в България! Години наред, народът нямаше за кого да гласува. Едни партийни елити редяха листите и фалшифицираха изборите! Държавата, в ролята си на регулатор на обществените отношения, отсъстваше! Два тлъсти паяка бяха оплели системата в мафиотските си мрежи! Затова, това не беше ВЪЛНА за партията на Радев, това беше ЦУНАМИ!

    13:52 20.04.2026

  • 158 Тити на Кака

    0 1 Отговор

    До коментар #152 от "Пако на тити":

    Човече, чети внимателно преди да пишеш - ясно съм казал, че в публичните листи на ПБ няма открояващи се фигури на водещи юристи. Това е лош знак. Но не е 100% гаранция, че персоналният подбор на РР за хората в сферата на съдебната реформа ще е куц, тук всичко опира до лична преценка основана на усет и добър подбор на съветниците.
    Предстои да видим как ще се справи с проблема новият лидер на изпълнителната власт, който е в уникалната ситуация има парламентарно мнозинство от типа "50 +...". Това означава почти пълна свобода за дълбока съдебна реформа.

    13:58 20.04.2026

  • 159 Николаос 66

    2 1 Отговор
    Бойко трябва да докара малкият в България да ходи на градина а Шиши мама от Дубай.Влязох в нашата община - пълна тишина всеки стиснал снимката на Боко и се моли да не го уволнят от санаториума

    15:52 20.04.2026

  • 160 Никой

    4 4 Отговор
    Борисов подведе ли под отговорност мистър Катамаран и оная кокошка дето била там пък си тръгнала за " Боташ ". Чорапа ще измами всичките си гласоподаватели очакващи смяна на модела " Борисов - Пеевски "

    16:11 20.04.2026

  • 161 Безпартиен

    2 6 Отговор
    Ще има нова сглобка:ПБ,ПП-ДБ и Възраждане!Честито!Не знам как тоя ужасен политик го харесват хората?А дали честно ги спечели?Не ми се вярва

    17:15 20.04.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 бай Даньо

    1 2 Отговор
    Айде почнаха надаванията , а Радев никога не е имал намерение да арестува никой просто човека ще си кешира доверието което му гласуват на едро глyпaците и после богат ще отпътува към залеза ....

    19:00 20.04.2026

  • 164 Никой

    0 3 Отговор
    няма да арестува Радев,нито Пеевски,нито Борисов! Достатъчно е да унищожи лостовете за влияние на Пеевски,а именно съд и прокуратура,силови министерства и т.н.С герб същата процедура!"Октопода"овладял държавната структура,трябва да бъде смазан,иначе нищо няма да се промени!!!

    19:20 20.04.2026

  • 165 Конче

    0 0 Отговор
    Не може така да решава еднолично без мнене и заръки от , знаете къде. Двамата въпросни също слугуваха на Русиянски Митрофановки ,кучета подаряваха, търби прокарваха и дела губеха за какво ли не. Имат принос в братската партийна дружба въпреки лакардиите с Европа . Все пак основно парите им са в долър, евро ,бийтове, злато, имоти и проценти или цели отрасли в бизнеса. Каквото каже посоля.

    20:19 20.04.2026

  • 166 Коня

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Казанлъшкия":

    Не може да съществува по- от Него и ортака му дето открадна и цяла партия . Невъзможно е да съществува друго такова чудо освен тези двамата.

    20:31 20.04.2026

  • 167 Имаше филм - уморените коне ги убиват

    0 0 Отговор
    Шиши много искаше Радев на терен - е, дано го е забелязъл!
    А тиквата мълчи оглушително в момента, а преди няколко дни ръсеше типичните за неговия интелект глупости! И сега ще пусне неговите протежата - слоница, фъфлека, и др.

    20:55 20.04.2026

  • 168 Шаран БГ

    0 1 Отговор
    Никой никого няма да арестува у България. Всички политически престъпници са под закрилата на Брюксел.
    Не съм наясно, как Р.Радев ще успее да стегне тая държава, да се създаде производство, да възкръсне икономиката. Около себе си дано да има свястни хора / бившите военни са добра основа/ за да дръпне икономиката напред. Тя е тази, която ще възроди страната, а не тъпите политически играчи с интригите и с жаждата си за власт и пари !!
    Впрочем всичко добро ще става трудно, много трудно, поради неадекватната политика на БРЮКСЕЛ. Вместо разбирателство със сибирската мечка, гласим се отново да я дерем !? Ама нещо не ми се вярва..........
    Глупаво е когато един държавник мисли за народа и страната си , да му се вменяват приоритети, симпатии и прочие глупости към този или онзи. Какво печелят Кайен и Калас като се отричат от руски енергийни ресурси НА ВСЯКА ЦЕНА ?? Само мъки и страдания за хорицата от Европата !!
    И вярва ли си някой в Западна Европа, че илюзиите на британската "Желязна лейди", относно Русия, могат да се сбъднат ?

    21:29 20.04.2026

  • 169 Факт

    1 0 Отговор
    Ей сега Веднага ...кой от двамата да арестува първи...Той ще става Министър а не Съдия или Прокурор че да ги съди ..защо все чакате някой да направи нещо което Не му Влиза в Правомощията , Все едно Сегашния служебен Министър Гюров да дойде у вас и да ви каже Аз ви Арестувам...е как ще стане този филм ..Има си други институции които се занимават с това само че в тези инструкции Работят хора...А хората лесно се Продават за Кинти...а Борисов и Пеевски имат пари да купят Цялата Съдебна Палата барабар с Всички Юристи вътре ..които и да са те...така че за да бъде осъден някой в България то може да го направи само ако някак си дойде някой Външен Прокурор или някакви от рода на Ми 6 или ФБР и реши да осъди някой от двамата може и да стане ....Но ако Чакате някой Българин в България да ги осъди ...все едно да чакате от под Кон Теле ...стига с вашите фантазии вече иска ви се да има някой осъден но в България такъв случай не е имало няма и да има...защото за да има Осъдени трябва да има Закони за Милиони ...а то законите в България са само за тези дето крадът едно дърво или една кокошка ...за Крадците на Милиони , Закони Няма ! ..Слагат те прокурор подават ти някакви Доказателства за тях и ти завеждаш дело ...Хоп утре идва Борисов и ти казва ей ти тук 10 милиона ...ако искаш ги вземи и си затваряш очите пък ако искаш ме съди ама аз мога да избягам и в Дубай й в Сърбия и няма да вземеш нищо...е според вас какво ще избере който и да е Прокурор...??!! Мисля че на всич

    02:24 21.04.2026

  • 170 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Зевзек":

    Скоро ще обикаляш кофите за боклук ,да видиш как живеят в Русия.

    03:56 21.04.2026

  • 171 Бай Араб

    1 0 Отговор
    България в пълна изолация от Европейските лидери и спиране на всички фондове, всякакви Евро средства , България - Северна Корея на Балканите.Честито!!!!!

    04:01 21.04.2026

  • 172 Боташ

    0 0 Отговор
    Кой ще арестуваме за Боташ или замитаме под килимчето

    04:02 21.04.2026

  • 173 Дедо Пене

    0 0 Отговор
    Радев тепърва ще има много проблеми за разрешаване и неговите кукловодите няма да му разрешат да подгоним Тиквата и Прасето, защото стоят зад тях.
    Каунят ще отрече в канала и няма да изкара 4г. на власт. "Умният" български народ пак скочи в блатото да търси "СПАСИТЕЛЯ"

    05:09 21.04.2026