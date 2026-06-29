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Наследникът на Орбан: Върнахме Унгария в Европа за 50 дни

Наследникът на Орбан: Върнахме Унгария в Европа за 50 дни

29 Юни, 2026 22:24 562 16

  • петер мадяр-
  • виктор орбан-
  • унгария-
  • европейски съюз-
  • тиса-
  • фидес

По думите на Мадяр за краткото управления на ''Тиса'' инфлацията е паднала до рекордно ниски нива, а финансирането на държавния дълг е станало значително по-евтино благодарение на връщането към предвидима икономическа политика

Наследникът на Орбан: Върнахме Унгария в Европа за 50 дни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Унгарският премиер Петер Мадяр обяви днес пред парламента на страната, че през първите 50 дни от управлението на партия ''Тиса, Унгария успешно се е завърнала в Европа, предава Tanjung.

По думите му за краткото управления на ''Тиса'' инфлацията е паднала до рекордно ниски нива, а финансирането на държавния дълг е станало значително по-евтино благодарение на връщането към предвидима икономическа политика.

Според думите му през това време е стартирала най-голямата антикорупционна кампания в историята на Унгария, наречена ''Операция Разплата'', а скоро ще бъдат внесени и необходимите закони за създаването на Националната служба за реституция и защита на активите.

Нов президент ще се появи в Унгария след около два месеца, а нова Конституция - след около година. Това обяви по-рано министър-председателят на страната Петер Мадяр, потвърждавайки готовността на неговото правителство да промени основите на политическата и социалната структура на държавата, предава ТАСС.

"Тамаш Шуйок определено ще спре да бъде президент на Унгария около 20 юли", каза Мадяр на пресконференция, проведена след речта му в парламента. Там той каза на депутатите, че неговото правителство ще започне изготвянето на нова Конституция през септември, но че първо трябва да бъде приета 17-та поправка към действащия основен закон.

Една от разпоредбите на този документ ще предвижда възможността за отнемане от депутатите на правомощията на президента на Унгария, който се избира от парламента по предложение на министър-председателя. Мадяр търси оставката на Шуйок, твърдейки, че той е виновен за злоупотребите на предишното правителство на Виктор Орбан.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 преварихме ги

    5 7 Отговор
    Рано е да се хвалят - все още са с форинт и не изпълняват критериите.

    Коментиран от #7

    22:26 29.06.2026

  • 2 ЕСССР

    7 4 Отговор
    Да, да и следва румънски сценарий!

    22:29 29.06.2026

  • 3 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Европа им даде пари, но Унгарското малцинство в Украйна го пращат на фронта като българите от Бесарабия и ония 150 000 живеещи в Одеса .

    Коментиран от #8

    22:30 29.06.2026

  • 4 Унгарците

    4 0 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат и закарпатието - без война !!!

    22:32 29.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Румен

    5 8 Отговор
    А Радев може да се похвали, че за 50 дни България замина за Азия.

    22:42 29.06.2026

  • 7 Така е.

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "преварихме ги":

    Още, когато купихме F-16 стана ясно, че ние сме по-богати и по-умни от унгарците и чехите дето си взеха от евтините "Грипен"- и...

    22:42 29.06.2026

  • 8 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    не им е дала все още, само обещания, че ще им даде

    22:46 29.06.2026

  • 9 Позорът Радев

    2 6 Отговор
    Дерайлирах България от Европа

    Коментиран от #14

    22:48 29.06.2026

  • 10 Селянин от Маджерито

    0 1 Отговор
    Метереорист. Демек пръдлю.

    Коментиран от #16

    22:57 29.06.2026

  • 11 Тисанов

    0 1 Отговор
    Вдигнахте ли поне 50 % винетните такси . Такси смет към данъците направихте ли 4-5 пъти –400 % по-скъпи ? Цени двойни и само доходите да са по банкови правила ,тоест гарантирано над 100 % по-скъп живот за хората ? Данъци на къщурки от дядо и бащи двойни и до четири пъти по-скъпи предвидихте ли ? защото били наследствени и се явява втори имот. Е тук и много работи са ни предвидили . А един най-виден комунист -Живков направо беше казал ,че нямаме право на втори имот и комунистите масово се развеждаха за да запазят накраденото и имането. Да не би да имате и някакъв контрол над строителството в гори ,планини и въобще из природата ? Ние тук пускаме и чужденци с много недоказани пари , ама сама до со много да си крадът земя и всичко което им хареса. Те били инвеститори. Имате ли плодородна земя с наредени отгоре нивите фотоволтаици ? А , не ми се хвалете. Нищо не сте направили , а ние се изнасяме вече тотално. Вие сте в застой -Унгарци имате много в Унгария. Това на нищо Европейско не прилича. Айде сега и инфлация намалили. как ще оцелеят политическите Ви фирми и бизнесмени . А , нямате и номенклатура си нямате . Феодални кметове имате ли ? Кво сте се захвалили.

    22:57 29.06.2026

  • 12 Перо

    3 0 Отговор
    Веднага след Орбан се проведе прайд с 10,000 джендъри! Всички Гл. Комисари на ЕС са много доволни! Новият Премиер “далеч” ще стигне!

    23:00 29.06.2026

  • 13 Вие на ОРБАН

    2 0 Отговор
    На малкия пръст не се равнявате
    Ще го търси народэт.
    Урсуланци са ви замътили акъла но ще сбъркате.

    23:04 29.06.2026

  • 14 Хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Позорът Радев":

    Мунчо, мястото на черния брадат туплест Ганю е било винаги на изток - някъде в Пакистан и Индия.

    23:05 29.06.2026

  • 15 Мадя

    0 2 Отговор
    Може, а Раде е неможач

    23:06 29.06.2026

  • 16 Маджерито не е

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Селянин от Маджерито":

    Ли от овата , а?

    23:06 29.06.2026

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