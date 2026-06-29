Наследникът на Орбан: Върнахме Унгария в Европа за 50 дни

Унгарският премиер Петер Мадяр обяви днес пред парламента на страната, че през първите 50 дни от управлението на партия ''Тиса, Унгария успешно се е завърнала в Европа, предава Tanjung.
По думите му за краткото управления на ''Тиса'' инфлацията е паднала до рекордно ниски нива, а финансирането на държавния дълг е станало значително по-евтино благодарение на връщането към предвидима икономическа политика.
Според думите му през това време е стартирала най-голямата антикорупционна кампания в историята на Унгария, наречена ''Операция Разплата'', а скоро ще бъдат внесени и необходимите закони за създаването на Националната служба за реституция и защита на активите.
Нов президент ще се появи в Унгария след около два месеца, а нова Конституция - след около година. Това обяви по-рано министър-председателят на страната Петер Мадяр, потвърждавайки готовността на неговото правителство да промени основите на политическата и социалната структура на държавата, предава ТАСС.
"Тамаш Шуйок определено ще спре да бъде президент на Унгария около 20 юли", каза Мадяр на пресконференция, проведена след речта му в парламента. Там той каза на депутатите, че неговото правителство ще започне изготвянето на нова Конституция през септември, но че първо трябва да бъде приета 17-та поправка към действащия основен закон.
Една от разпоредбите на този документ ще предвижда възможността за отнемане от депутатите на правомощията на президента на Унгария, който се избира от парламента по предложение на министър-председателя. Мадяр търси оставката на Шуйок, твърдейки, че той е виновен за злоупотребите на предишното правителство на Виктор Орбан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 преварихме ги
Коментиран от #7
22:26 29.06.2026
2 ЕСССР
22:29 29.06.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #8
22:30 29.06.2026
4 Унгарците
Ще си върнат и закарпатието - без война !!!
22:32 29.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Румен
22:42 29.06.2026
7 Така е.
До коментар #1 от "преварихме ги":Още, когато купихме F-16 стана ясно, че ние сме по-богати и по-умни от унгарците и чехите дето си взеха от евтините "Грипен"- и...
22:42 29.06.2026
8 Хмм
До коментар #3 от "Сатана Z":не им е дала все още, само обещания, че ще им даде
22:46 29.06.2026
9 Позорът Радев
Коментиран от #14
22:48 29.06.2026
10 Селянин от Маджерито
Коментиран от #16
22:57 29.06.2026
11 Тисанов
22:57 29.06.2026
12 Перо
23:00 29.06.2026
13 Вие на ОРБАН
Ще го търси народэт.
Урсуланци са ви замътили акъла но ще сбъркате.
23:04 29.06.2026
14 Хаха
До коментар #9 от "Позорът Радев":Мунчо, мястото на черния брадат туплест Ганю е било винаги на изток - някъде в Пакистан и Индия.
23:05 29.06.2026
15 Мадя
23:06 29.06.2026
16 Маджерито не е
До коментар #10 от "Селянин от Маджерито":Ли от овата , а?
23:06 29.06.2026