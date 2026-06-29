Наследникът на Орбан: Върнахме Унгария в Европа за 50 дни

Унгарският премиер Петер Мадяр обяви днес пред парламента на страната, че през първите 50 дни от управлението на партия ''Тиса, Унгария успешно се е завърнала в Европа, предава Tanjung.

По думите му за краткото управления на ''Тиса'' инфлацията е паднала до рекордно ниски нива, а финансирането на държавния дълг е станало значително по-евтино благодарение на връщането към предвидима икономическа политика.

Според думите му през това време е стартирала най-голямата антикорупционна кампания в историята на Унгария, наречена ''Операция Разплата'', а скоро ще бъдат внесени и необходимите закони за създаването на Националната служба за реституция и защита на активите.

Нов президент ще се появи в Унгария след около два месеца, а нова Конституция - след около година. Това обяви по-рано министър-председателят на страната Петер Мадяр, потвърждавайки готовността на неговото правителство да промени основите на политическата и социалната структура на държавата, предава ТАСС.

"Тамаш Шуйок определено ще спре да бъде президент на Унгария около 20 юли", каза Мадяр на пресконференция, проведена след речта му в парламента. Там той каза на депутатите, че неговото правителство ще започне изготвянето на нова Конституция през септември, но че първо трябва да бъде приета 17-та поправка към действащия основен закон.

Една от разпоредбите на този документ ще предвижда възможността за отнемане от депутатите на правомощията на президента на Унгария, който се избира от парламента по предложение на министър-председателя. Мадяр търси оставката на Шуйок, твърдейки, че той е виновен за злоупотребите на предишното правителство на Виктор Орбан.