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Урсула фон дер Лайен: ЕС би могъл да ограничи защитата на украинските бежанци, за да не лишава Киев от наборници
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен: ЕС би могъл да ограничи защитата на украинските бежанци, за да не лишава Киев от наборници

17 Юни, 2026 23:16 1 180 58

  • украйна-
  • русия-
  • войници-
  • урсула фон дер лaйен-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Предложените мерки биха могли да отнемат статута на защита, от който се ползват мъжете в боеспособна възраст, които са напуснали Украйна нелегално

Урсула фон дер Лайен: ЕС би могъл да ограничи защитата на украинските бежанци, за да не лишава Киев от наборници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да се удължи защитата на украинските граждани в Европейския съюз, но с някои ограничения, за да не се лишава Киев от потенциални наборници във войната срещу Русия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ще предоставяме нужната защита на украинските граждани, колкото се може по-дълго, докато същевременно подкрепяме Украйна в стремежите ѝ да се отбранява срещу руската агресия", посочи Фон дер Лайен в свое писмо, адресирано до държавите членки на ЕС, което е посветено на имиграцията.

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"Следователно Комисията ще предложи да се удължи временната защита, предоставяна на бежанците от войната в Украйна, като същевременно се ограничи полето ѝ на приложение, за да се гарантира, че евентуално удължаване на защитата не нарушава легитимните способности на Украйна за отбрана", допълва още председателката на ЕК в писмото си, което беше изпратено в навечерието на среща на върха на Европейския съвет в Брюксел.

Предложените мерки биха могли да отнемат статута на защита, от който се ползват мъжете в боеспособна възраст, които са напуснали Украйна нелегално.

Украинските бежанци от конфликта с Русия, започнал през 2022 г., се ползват с особен статут, който им дава право на престой, работа и достъп до социални помощи в ЕС. Понастоящем те наброяват близо 4,3 души, установили се главно в Германия, Полша и Чехия.

Статутът трябва да бъде подновяван всяка година и в момента е в сила до март следващата година, припомня АФП.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Направо се чудя

    58 3 Отговор
    на глупаците фенове на тази продажна фашистка. Помага за избиване на хора. Да глупаци.

    23:18 17.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    56 3 Отговор
    Урсула да прати на фронта своите деца.

    23:18 17.06.2026

  • 3 Опааа!

    45 3 Отговор
    Искахте Европа, получавате източния фронт! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜❗😛😀❗

    23:19 17.06.2026

  • 4 Овчар

    44 4 Отговор
    ЕС се ръководи от измамници ,и така са се оплели в лъжи и интриги че няма измъкване...! Предстоят невиждани до сега стачки на разгневени хора..!

    Коментиран от #51

    23:20 17.06.2026

  • 5 Зелената амеба

    39 2 Отговор
    е в шах. Щом урси розовите понита започват да му подсигуряват наборници значи положението е много ....много зле.
    Всичко останало което го говорят около софрата че печелят войнатаи мижи да те лажем. А Путин така го бяха натиснали ужким според тях..... ама той пак не иска да води преговори.

    23:21 17.06.2026

  • 6 Ихааа

    21 1 Отговор
    Свежа мръвка за Лидъл и Кауфланд от SGI.Ще има свинско по 6лв.- 3€

    23:21 17.06.2026

  • 7 Жоро

    29 1 Отговор
    Понастоящем те наброяват близо 4,3 души, установили се главно в Германия, Полша и Чехия.

    23:21 17.06.2026

  • 8 Хахаха

    24 1 Отговор
    Хахаха
    Хахаха

    Не мога бате, много е тъпа таа бе !!! Направо прави лош имидж на всички жени в Европа!!! Те все твърдят, че са по умни от нас, което може би е вярно като цяло, ново....... не и когато срещнат мъж от класа!!!

    23:21 17.06.2026

  • 9 Българин

    23 2 Отговор
    Свърши месото.

    23:22 17.06.2026

  • 10 Тая питка

    23 1 Отговор
    Защо не тзпоати отрочетата си на фронта?
    За тях се мълчи, като зашити.
    Това са 7 парчета. Страх да те хване ли се вихрят!

    23:22 17.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тъжната истина

    28 2 Отговор
    Разчистват огромна, плодородна територия за нова еврейска държава. На децата им е ясно вече.

    23:23 17.06.2026

  • 13 Шопо

    3 22 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    23:24 17.06.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    30 3 Отговор
    Как завоалирано го в казала. Европейци не давайте убежище на украинските мъже, щото ни трябва пушечно месо на фронта. Това са европейските ценности. Начело на ЕС е една проста злобна кучка.

    Коментиран от #17

    23:26 17.06.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 0 Отговор
    НАЦИСТКА ОСИГУРЯВА МРЪВКИ
    ЗА ВЕРМАХТА;)

    23:26 17.06.2026

  • 16 ВВП

    0 0 Отговор
    "Нас абманули" хихих

    23:35 17.06.2026

  • 17 хмм

    19 3 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Това е едната гледна точка. Другата е, че ЕС дава милиарди за Украйна, а в същото време спомага за нарушаване на законите й. Ако ЕС дава убежище на украинци в мобилизационна възраст, които според законите на Украйна трябва да отидат на фронта, това какво е? Мога да говоря за Варна - тук е пълно с украинци, които се бият агресивно с българи дори без повод, украинци, които не признават българските закони и правят каквото си поискат, но са със статут на временна закрила. Що за закрила е това? Украинци пребиват българи в България, но отказват да се бият за страната си? Украинецът, който преби преди няколко дни варненец, е пуснат на свобода и се ползва от закрилата на нашата държава. Българинът, който е пребит, не се ползва от закрилата на собствената си държава. Съжалявам, но тук не е Киев. Всеки украинец, който наруши българските закони, трябва незабавно да бъде върнат в Украйна и да се подчини на законите на собствената си държава. И да, това са случаи от България, но същото се случва в цяла Европа, която глуповато прегърна "бежанците" и ги дундурка вече пета година.

    Коментиран от #24, #29, #34

    23:37 17.06.2026

  • 18 Урсула

    11 1 Отговор
    Да изяде 4,3 гвна

    23:37 17.06.2026

  • 19 Има

    13 1 Отговор
    нужда от свежо месо. Еврофашагите ще го осигуряват.

    23:37 17.06.2026

  • 20 Да не лишаваме киЕв от Наборници

    12 1 Отговор
    С последните решения за подкрепата към Зеленски за войната всъщност урсул и те доказват , че въобще не ги е грижа за животът и здравето на украинците. Важно е тяхното ПРОКСИ да разполага с войници на фронта които да убиват руснаци...... И тухла по тухла да разрушат Руската федерация.

    23:38 17.06.2026

  • 21 И ся кво?!

    11 1 Отговор
    Урсула така си е засукала изказването,че накрая не става ясно-Връща ли ги на Зелко,тия-избягалите от мобилизация,или не...?!?!

    23:38 17.06.2026

  • 22 аз лично

    12 0 Отговор
    нямам нищо против Олег Невзоров да бъде пердоставен на украинските мобилизационни служби и да да даде своя принос за победата на Украйна над Русия. Ако има късмета да оцелее, ще плати на Варна разноските за премахването на Форест клуб в Баба Алино. Така е справедливо.

    23:41 17.06.2026

  • 23 Луис Курвалан

    0 8 Отговор
    По официални данни повече от 4 милиона украинци се върнаха доброволно в държавата си. Така че има много желаещи които да защитават родината си и да правят кайма от окупатора.

    Коментиран от #31

    23:41 17.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Доктор Дрон

    2 7 Отговор
    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    23:42 17.06.2026

  • 26 И Киев е Руски

    8 2 Отговор
    „Зеленски плаче“: Киев разкрива чудовищни ​​загуби във въоръжените сили на Украйна
    Соскин заяви, че украинските власти са безразлични към критичната ситуация в зоната на СВО.

    Соскин заяви, че украинските власти са безразлични към критичната ситуация в зоната на СВО
    Бившият помощник на украинския президент Леонид Кучма, Олег Соскин, остро разкритикува действията на украинското командване и лично на Володимир Зеленски в своя YouTube канал. Той твърди, че ръководството на страната демонстрира пълно безразличие към колосалните загуби на личен състав в района на специалната военна операция.


    „Сирски не щади украинците. Загубите са огромни и изобщо не го е грижа. Особено след като ТКК постоянно му пробутва „месо“. В Одеса например наборниците бяха малтретирани. Това е абсолютно ужасяващо. Зеленски прикрива всичко това и въпреки това твърди, че плаче, когато взема военни решения“, заяви Олег Соскин във видеоклип в YouTube.

    Експертът подчерта, че принудителната мобилизация и малтретирането на наборниците от служителите на военните комисариати се случват с мълчаливото съгласие на висшето ръководство на Украйна. Същевременно Соскин е убеден, че Зеленски ще продължи да изпраща хора на фронта, тъй като е подкрепен от безпрецедентни ресурси от западните партньори

    23:43 17.06.2026

  • 27 Я ПАК...!

    11 0 Отговор
    ,,Понастоящем те наброяват близо 4,3 души, установили се главно в Германия, Полша и Чехия."
    Значи са 4 души,плюс един нарязан на... три десети...🙄😨😮‍💨🫢?!?!

    Коментиран от #32

    23:44 17.06.2026

  • 28 Путин

    12 0 Отговор
    Урсула извън земна ли си Украйна няма шанс колко чували още.

    23:45 17.06.2026

  • 29 🙏🙏🙏🙏🙏

    13 0 Отговор

    До коментар #17 от "хмм":

    Започнаха да пеят на украински и в бълг. църкви. От мин.година са назначени украински духовници в бълг. църкви. В св.Влас и съседни села де разбунтуваха хората, българите. Пращат жалби до Сливенската митрополия. Дедите ни строиха тези църкви......
    Отделно вече се изучава укр. език. Има новини на украински. Варна стана украинска. Утре и партия ще направят. Завладяха ни тихомълком И пребиват и убиват българи. И още и още. Не ми се пише вече Отвратиха се всички от тях.

    23:46 17.06.2026

  • 30 Да обобщим

    5 4 Отговор
    Ще приберат избягалите украински копейки+руснаци правещи се на украинци.

    23:47 17.06.2026

  • 31 сериозно?

    8 2 Отговор

    До коментар #23 от "Луис Курвалан":

    Колко са се върнали знаеш ли? Питам не да се заяждам, а защото днес прочетох официални данни, че само в периода 01.06-15.06.2026 г. загиналите на фронта украинци са над 20 000!!! Това е само за 15 дни. Колко да са се върнали и колко от тях да са останали живи? Зарежи украинските "победи" с дронове, виж какво се случва на фронта, там където се бият лице в лице. Няма ги украинците, дори наемниците ги няма. Тъжно е, но ги няма, това са фактите и кадрите от украинските гробища го доказват. Бягат богатите и наглите, бедните остават и ги водят на фронта за заколение. Който не вижда това трябва да е пациент на психиатрите.

    23:50 17.06.2026

  • 32 Не мога да разбера...!

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Я ПАК...!":

    В този сайт журналистите ,да не са завършили ,,журналистика",с...агне...?!

    Коментиран от #55

    23:50 17.06.2026

  • 33 Има си хас, казал съм го сто пъти,

    7 2 Отговор
    докато не загинат 20 Германски Механизирани Дивизии на Източният Фронт в Украйна, войната няма да спре, до тогава ще бъде до последният Украинец.

    Константиновка е превзета, но според Макрон и НАТО Украйна има превес.
    ЕС, Урсула и НАТО, докато не сготвят украинската зелена жаба, нема да спрат, ако реалността имаше ехо, ехото на войната отдавна да е затихнало, чувате ли ехото на войната, До Последният Украинец, до последният украинец, до последният Румънец, до последният румънец, да последният Българин, до последният българин, до последният Славянин, до последният слав...

    23:51 17.06.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "хмм":

    Има Конвенция за защита на бежанците подписана през 1951 Тя гарантира закрила на хора, които бягат от война или преследване в родината си. Омръзна ми да чета глупости.

    Коментиран от #39, #40, #41

    23:52 17.06.2026

  • 35 еуропа

    8 2 Отговор
    До последният украинец!

    23:54 17.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Именно

    7 0 Отговор
    всички хахли вън от България!

    Коментиран от #50

    23:57 17.06.2026

  • 38 az СВО Победа 81

    10 2 Отговор
    Накратко:

    1. Първо ще започнат да ги ловят и пращат обратно на Киев, а като се свършат ще дойде и нашия ред....

    2. Войната срещу Русия ще се води до последните украинец, румънец, българин и поляк...

    Коментиран от #46, #47, #54

    23:58 17.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 м да

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":

    ама урсоли,каласи,мерцове и тем подобни фашисти си измислят собствени си закони ,но дано да прогонят хахлите

    00:00 18.06.2026

  • 42 Аврам

    5 0 Отговор
    Май Свършват хората в Ус райна.

    00:00 18.06.2026

  • 43 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "не и когато":

    Нещо смислено няма ли да напишеш, бе? Изтриват ме заради глупостите ти. Стига вече.

    00:02 18.06.2026

  • 44 Ужасна жена

    5 0 Отговор
    Тази е брутална вече...!!!

    Коментиран от #53

    00:03 18.06.2026

  • 45 Име

    5 1 Отговор
    Приятни сънища!

    00:04 18.06.2026

  • 46 Копейкотрошач

    0 6 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 81":

    Една тесла ти стига.

    00:06 18.06.2026

  • 47 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 81":

    Особеното ще е това, че за разлика от украинците с останалите руснаците няма да се церемонят!

    Коментиран от #49

    00:08 18.06.2026

  • 48 Русия без бензин

    1 0 Отговор
    Куба без захар
    Аржентина без месо
    Това само комунистите могат да го постигнат

    00:09 18.06.2026

  • 49 Копейкотрошач

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "az СВО Победа 81":

    Теслата!

    00:10 18.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Горките украински мъже и младежи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Повечето от тях са си дали последните пари или рискували живота си на границата, а сега пак ги очаква да правят същото за да напуснат ЕС. Добре че поне в ЕС имат и друга възможност за да спасят живота си,- смяна на пола!

    Коментиран от #56

    00:17 18.06.2026

  • 52 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Е, явно досега не съм имала повод да кажа, че тя е по-голям хуманист от Путин, въпреки нарушената си пространствена и времева ориентация.

    00:21 18.06.2026

  • 53 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ужасна жена":

    Защо? Толкова е мило, когато флиртува със Зеленски...

    00:22 18.06.2026

  • 54 Това кога ще стане?

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 81":

    Преди или след като пуkне путин?Ти как мислиш?

    00:24 18.06.2026

  • 55 Гого Папильонката

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Не мога да разбера...!":

    Не смеехме. С едра бяла птица и дамаджана вино.

    00:25 18.06.2026

  • 56 Доктор Ботокса

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Горките украински мъже и младежи":

    Аз, д-р Костадин Ангелов, лично ще оперирам всеки желаещ мъж, юноша или дете, който е споделил пред психолог, че ще го пратят на фронта.

    Коментиран от #58

    00:27 18.06.2026

  • 57 604

    1 1 Отговор
    Дъ еъ и фъашагата ти долнъ мръшо да пукнеш ти и цялата ти семкъ до 9 то коляно! Инъче напълнихте ес то с бурТки и шЪалвари...

    00:28 18.06.2026

  • 58 604

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Доктор Ботокса":

    Я камъкъ за връто и у тунжътъ!

    00:30 18.06.2026

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