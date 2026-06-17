Урсула фон дер Лайен: ЕС би могъл да ограничи защитата на украинските бежанци, за да не лишава Киев от наборници

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да се удължи защитата на украинските граждани в Европейския съюз, но с някои ограничения, за да не се лишава Киев от потенциални наборници във войната срещу Русия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Ще предоставяме нужната защита на украинските граждани, колкото се може по-дълго, докато същевременно подкрепяме Украйна в стремежите ѝ да се отбранява срещу руската агресия", посочи Фон дер Лайен в свое писмо, адресирано до държавите членки на ЕС, което е посветено на имиграцията.
"Следователно Комисията ще предложи да се удължи временната защита, предоставяна на бежанците от войната в Украйна, като същевременно се ограничи полето ѝ на приложение, за да се гарантира, че евентуално удължаване на защитата не нарушава легитимните способности на Украйна за отбрана", допълва още председателката на ЕК в писмото си, което беше изпратено в навечерието на среща на върха на Европейския съвет в Брюксел.
Предложените мерки биха могли да отнемат статута на защита, от който се ползват мъжете в боеспособна възраст, които са напуснали Украйна нелегално.
Украинските бежанци от конфликта с Русия, започнал през 2022 г., се ползват с особен статут, който им дава право на престой, работа и достъп до социални помощи в ЕС. Понастоящем те наброяват близо 4,3 души, установили се главно в Германия, Полша и Чехия.
Статутът трябва да бъде подновяван всяка година и в момента е в сила до март следващата година, припомня АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Направо се чудя
23:18 17.06.2026
2 Последния Софиянец
23:18 17.06.2026
3 Опааа!
23:19 17.06.2026
4 Овчар
Коментиран от #51
23:20 17.06.2026
5 Зелената амеба
Всичко останало което го говорят около софрата че печелят войнатаи мижи да те лажем. А Путин така го бяха натиснали ужким според тях..... ама той пак не иска да води преговори.
23:21 17.06.2026
6 Ихааа
23:21 17.06.2026
7 Жоро
23:21 17.06.2026
8 Хахаха
Хахаха
Не мога бате, много е тъпа таа бе !!! Направо прави лош имидж на всички жени в Европа!!! Те все твърдят, че са по умни от нас, което може би е вярно като цяло, ново....... не и когато срещнат мъж от класа!!!
23:21 17.06.2026
9 Българин
23:22 17.06.2026
10 Тая питка
За тях се мълчи, като зашити.
Това са 7 парчета. Страх да те хване ли се вихрят!
23:22 17.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тъжната истина
23:23 17.06.2026
13 Шопо
23:24 17.06.2026
14 РЕАЛИСТ
Коментиран от #17
23:26 17.06.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ВЕРМАХТА;)
23:26 17.06.2026
16 ВВП
23:35 17.06.2026
17 хмм
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":Това е едната гледна точка. Другата е, че ЕС дава милиарди за Украйна, а в същото време спомага за нарушаване на законите й. Ако ЕС дава убежище на украинци в мобилизационна възраст, които според законите на Украйна трябва да отидат на фронта, това какво е? Мога да говоря за Варна - тук е пълно с украинци, които се бият агресивно с българи дори без повод, украинци, които не признават българските закони и правят каквото си поискат, но са със статут на временна закрила. Що за закрила е това? Украинци пребиват българи в България, но отказват да се бият за страната си? Украинецът, който преби преди няколко дни варненец, е пуснат на свобода и се ползва от закрилата на нашата държава. Българинът, който е пребит, не се ползва от закрилата на собствената си държава. Съжалявам, но тук не е Киев. Всеки украинец, който наруши българските закони, трябва незабавно да бъде върнат в Украйна и да се подчини на законите на собствената си държава. И да, това са случаи от България, но същото се случва в цяла Европа, която глуповато прегърна "бежанците" и ги дундурка вече пета година.
Коментиран от #24, #29, #34
23:37 17.06.2026
18 Урсула
23:37 17.06.2026
19 Има
23:37 17.06.2026
20 Да не лишаваме киЕв от Наборници
23:38 17.06.2026
21 И ся кво?!
23:38 17.06.2026
22 аз лично
23:41 17.06.2026
23 Луис Курвалан
Коментиран от #31
23:41 17.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Доктор Дрон
23:42 17.06.2026
26 И Киев е Руски
Соскин заяви, че украинските власти са безразлични към критичната ситуация в зоната на СВО.
Соскин заяви, че украинските власти са безразлични към критичната ситуация в зоната на СВО
Бившият помощник на украинския президент Леонид Кучма, Олег Соскин, остро разкритикува действията на украинското командване и лично на Володимир Зеленски в своя YouTube канал. Той твърди, че ръководството на страната демонстрира пълно безразличие към колосалните загуби на личен състав в района на специалната военна операция.
„Сирски не щади украинците. Загубите са огромни и изобщо не го е грижа. Особено след като ТКК постоянно му пробутва „месо“. В Одеса например наборниците бяха малтретирани. Това е абсолютно ужасяващо. Зеленски прикрива всичко това и въпреки това твърди, че плаче, когато взема военни решения“, заяви Олег Соскин във видеоклип в YouTube.
Експертът подчерта, че принудителната мобилизация и малтретирането на наборниците от служителите на военните комисариати се случват с мълчаливото съгласие на висшето ръководство на Украйна. Същевременно Соскин е убеден, че Зеленски ще продължи да изпраща хора на фронта, тъй като е подкрепен от безпрецедентни ресурси от западните партньори
23:43 17.06.2026
27 Я ПАК...!
Значи са 4 души,плюс един нарязан на... три десети...🙄😨😮💨🫢?!?!
Коментиран от #32
23:44 17.06.2026
28 Путин
23:45 17.06.2026
29 🙏🙏🙏🙏🙏
До коментар #17 от "хмм":Започнаха да пеят на украински и в бълг. църкви. От мин.година са назначени украински духовници в бълг. църкви. В св.Влас и съседни села де разбунтуваха хората, българите. Пращат жалби до Сливенската митрополия. Дедите ни строиха тези църкви......
Отделно вече се изучава укр. език. Има новини на украински. Варна стана украинска. Утре и партия ще направят. Завладяха ни тихомълком И пребиват и убиват българи. И още и още. Не ми се пише вече Отвратиха се всички от тях.
23:46 17.06.2026
30 Да обобщим
23:47 17.06.2026
31 сериозно?
До коментар #23 от "Луис Курвалан":Колко са се върнали знаеш ли? Питам не да се заяждам, а защото днес прочетох официални данни, че само в периода 01.06-15.06.2026 г. загиналите на фронта украинци са над 20 000!!! Това е само за 15 дни. Колко да са се върнали и колко от тях да са останали живи? Зарежи украинските "победи" с дронове, виж какво се случва на фронта, там където се бият лице в лице. Няма ги украинците, дори наемниците ги няма. Тъжно е, но ги няма, това са фактите и кадрите от украинските гробища го доказват. Бягат богатите и наглите, бедните остават и ги водят на фронта за заколение. Който не вижда това трябва да е пациент на психиатрите.
23:50 17.06.2026
32 Не мога да разбера...!
До коментар #27 от "Я ПАК...!":В този сайт журналистите ,да не са завършили ,,журналистика",с...агне...?!
Коментиран от #55
23:50 17.06.2026
33 Има си хас, казал съм го сто пъти,
Константиновка е превзета, но според Макрон и НАТО Украйна има превес.
ЕС, Урсула и НАТО, докато не сготвят украинската зелена жаба, нема да спрат, ако реалността имаше ехо, ехото на войната отдавна да е затихнало, чувате ли ехото на войната, До Последният Украинец, до последният украинец, до последният Румънец, до последният румънец, да последният Българин, до последният българин, до последният Славянин, до последният слав...
23:51 17.06.2026
34 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "хмм":Има Конвенция за защита на бежанците подписана през 1951 Тя гарантира закрила на хора, които бягат от война или преследване в родината си. Омръзна ми да чета глупости.
Коментиран от #39, #40, #41
23:52 17.06.2026
35 еуропа
23:54 17.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Именно
Коментиран от #50
23:57 17.06.2026
38 az СВО Победа 81
1. Първо ще започнат да ги ловят и пращат обратно на Киев, а като се свършат ще дойде и нашия ред....
2. Войната срещу Русия ще се води до последните украинец, румънец, българин и поляк...
Коментиран от #46, #47, #54
23:58 17.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 м да
До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":ама урсоли,каласи,мерцове и тем подобни фашисти си измислят собствени си закони ,но дано да прогонят хахлите
00:00 18.06.2026
42 Аврам
00:00 18.06.2026
43 РЕАЛИСТ
До коментар #39 от "не и когато":Нещо смислено няма ли да напишеш, бе? Изтриват ме заради глупостите ти. Стига вече.
00:02 18.06.2026
44 Ужасна жена
Коментиран от #53
00:03 18.06.2026
45 Име
00:04 18.06.2026
46 Копейкотрошач
До коментар #38 от "az СВО Победа 81":Една тесла ти стига.
00:06 18.06.2026
47 az СВО Победа 81
До коментар #38 от "az СВО Победа 81":Особеното ще е това, че за разлика от украинците с останалите руснаците няма да се церемонят!
Коментиран от #49
00:08 18.06.2026
48 Русия без бензин
Аржентина без месо
Това само комунистите могат да го постигнат
00:09 18.06.2026
49 Копейкотрошач
До коментар #47 от "az СВО Победа 81":Теслата!
00:10 18.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Горките украински мъже и младежи
До коментар #4 от "Овчар":Повечето от тях са си дали последните пари или рискували живота си на границата, а сега пак ги очаква да правят същото за да напуснат ЕС. Добре че поне в ЕС имат и друга възможност за да спасят живота си,- смяна на пола!
Коментиран от #56
00:17 18.06.2026
52 Смърфиета
00:21 18.06.2026
53 Смърфиета
До коментар #44 от "Ужасна жена":Защо? Толкова е мило, когато флиртува със Зеленски...
00:22 18.06.2026
54 Това кога ще стане?
До коментар #38 от "az СВО Победа 81":Преди или след като пуkне путин?Ти как мислиш?
00:24 18.06.2026
55 Гого Папильонката
До коментар #32 от "Не мога да разбера...!":Не смеехме. С едра бяла птица и дамаджана вино.
00:25 18.06.2026
56 Доктор Ботокса
До коментар #51 от "Горките украински мъже и младежи":Аз, д-р Костадин Ангелов, лично ще оперирам всеки желаещ мъж, юноша или дете, който е споделил пред психолог, че ще го пратят на фронта.
Коментиран от #58
00:27 18.06.2026
57 604
00:28 18.06.2026
58 604
До коментар #56 от "Доктор Ботокса":Я камъкъ за връто и у тунжътъ!
00:30 18.06.2026