Бенямин Нетаняху може да се окаже най-голямата жертва на споразумението между САЩ и Иран

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Най-голямата жертва на сделката между САЩ и Иран може би не е стратегията на Израел спрямо Иран, а политическият бранд, който Бенямин Нетаняху изграждаше десетилетия като израелски лидер, който можеше уникално да подчини Вашингтон на волята си по отношение на Иран, твърдят анализатори, бивши американски служители и дипломати.

Нетаняху оформи политическата си идентичност върху дръзко твърдение: че само той може да държи САЩ и Израел в стратегическа връзка по темата за Иран. Култивирайки подкрепата на републиканците, той се представи като единствения израелски лидер, способен да повлияе на последователните президенти на САЩ и настояваше, че само постоянен военен натиск може да сдържи Техеран.

В разцвета на властта си, той беше описван от дипломатите като израелският лидер, който можеше да вдигне телефона и да гарантира, че стратегическите сметки на Вашингтон са съобразени с тези на Израел. Никой друг израелски министър-председател, отбелязват те, не се е обръщал толкова често към Конгреса, нито е изграждал такъв траен политически капитал в цялата американска политическа система.

Но анализаторите казват, че временното споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната, което САЩ и Израел започнаха през февруари, показва как този наратив е обърнат. Вместо да оформя политиката на Вашингтон спрямо Иран, Нетаняху сега е принуден да я приеме, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп се стреми към споразумение, което все повече третира израелските възражения като ограничения.

Вътрешната равносметка е също толкова сурова, заяви бившият американски служител Денис Рос. Нетаняху все повече е притиснат между американски президент, решен да сложи край на конфликта, и вътрешна база, която се съпротивлява на отстъпки, особено в Ливан, отбеляза той. Оттеглянето рискува политическа реакция, докато ескалацията рискува конфронтация с Вашингтон.

Войната, на която Нетаняху се надяваше да затвърди наследството му като лидер, изправил се срещу Иран, може би ще бъде запомнена като конфликт, който разруши централният източник на неговата власт. Изолиран в чужбина, ограничен от най-близкия си съюзник и уязвим преди есенните избори, той сега открива, че политическият актив, върху който е изградил кариерата си, се е превърнал в най-голямата му пречка.

В началото на войната с Иран, Нетаняху обеща крайна победа. Той не донесе нито краха на управляващата система на Иран, нито поражението на ливанската Хизбула, нито безопасното завръщане на жителите на Северен Израел.

"Сделката между САЩ и Иран е решителен удар за Нетаняху", заяви Авив Бушински, бивш съветник на Нетаняху. "Той не само загуби войната с Иран, но и загуби Тръмп като приятел. Сега е изолиран не само в международен план, но и е в сериозен спор с Тръмп", заяви той.

Офисът на Нетаняху не отговори на искане за коментар. На пресконференция този месец израелският премиер описа отношенията си с Тръмп като такива между партньори, които "многократно са съгласни, а понякога не са съгласни". Той каза, че е имало систематична кампания за омаловажаване на "огромните постижения" на Израел срещу Иран и неговите проксита.

Служител на Белия дом заяви, че Тръмп и Нетаняху имат силни отношения и че израелските военни сили са били "невероятни партньори" във война, която е "унищожила военните способности на иранския режим".

Служител на Държавния департамент заяви, че Съединените щати поддържат "железен" ангажимент към сигурността на Израел, подчертавайки, че "това не се променя".

Длъжностното лице добави, че Израел си запазва правото да се защитава, особено срещу Хизбула, "терористична организация, която заплашва гражданите си и подкопава ливанското правителство", и не може да се очаква да се оттегли от Ливан, докато тази заплаха не бъде отстранена.

Нормализирането и регионалната интеграция остават основен приоритет за администрацията на Тръмп, добави служителят.

Според анализатори, несъгласието между лидерите на САЩ и Израел се простира отвъд личните връзки и се превръща в нарастващо разминаване в целите: Тръмп се стреми да се оттегли от поредната война в Близкия изток, докато Нетаняху смята продължаващия натиск върху Иран и неговия съюзник Хизбула за съществен за сигурността на Израел.

Вашингтон преговаря директно с Техеран, включи конфликта в Ливан между Израел и подкрепяната от Иран Хизбула в по-широка рамка и създаде механизми за управление на споровете за прекратяване на огъня - ходове, които според три регионални дипломатически източника все повече отдалечават Израел от ключови решения.

Страната, която някога е смятала Нетаняху за незаменим съюзник, сега, според регионалните източници, го третира като пречка за споразумение, което е решена да защити.

Тръмп публично порица военното поведение на Израел в Ливан, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс подчерта условния характер на отношенията, предупреждавайки израелските критици на сделката да не "атакуват единствения мощен съюзник, който им е останал в света".

Двама израелски служители, запознати с начина на мислене на Нетаняху, заявиха, че той не е загрижен, че публичните изказвания на Тръмп и Ванс ще доведат до съществени промени в политиката на САЩ спрямо Израел, като например забавяне на доставките на оръжие, дори ако Израел продължи военните операции в Ливан.

Тръмп сигнализира, че е готов да пренебрегне израелските приоритети в преследване на интересите на САЩ. В телевизионно интервю този месец той заяви, че ако каже на Нетаняху "да направи нещо, той го прави".

Иран ще се стреми да разшири възникващата пропаст между САЩ и Израел, като представя всякакви израелски военни действия в Ливан като опит за саботиране на дипломацията на Тръмп, принуждавайки Белия дом да избира между подкрепата на съюзника си и запазването на сделката, заяви Али Ваез от Международната кризисна група.

Според американски анализатори, това, което прави позицията на Нетаняху толкова несигурна, е загубата на неговата предпазна мрежа.

В продължение на години той култивираше подкрепата на републиканците, използвайки я като противотежест за компенсиране на напрежението с администрациите на демократите и открито осъждайки ядрената сделка на бившия президент Барак Обама с Иран от 2015 г. от конгресната трибуна. Но републиканците няма да се разделят с Тръмп заради Нетаняху, твърдат те.

На този фон, последиците от сделката между САЩ и Иран се простират и върху основните стратегически залози на Нетаняху. Той заложи политическото си бъдеще на две цели: отслабване, ако не и сваляне на теократичното ръководство на Иран и осигуряване на нормализирани отношения със Саудитска Арабия чрез разширяване на Авраамовите споразумения.

Нито едно от двете не се е случило. Иранските лидери излязоха от конфликта по-утвърдени в позициите си, докато помирението със Саудитска Арабия остава недостижимо.

В целия регион вече се вижда пренастройване. Държавите, които Нетаняху някога се надяваше да сближи - със Саудитска Арабия като перлата в короната - сега се предпазват, забавяйки нормализирането на отношенията с Израел, като същевременно предпазливо отварят отново каналите с Техеран.

Според източници от Персийския залив, логиката, която е в основата на Авраамовите споразумения, е ерозирала от войната в Газа, нерешения въпрос за анексирането на Западния бряг и нарастващото схващане, че Израел под управлението на Нетаняху може да бъде по-скоро пасив, отколкото актив във всеки нововъзникващ регионален ред.

Ирански служител заяви, че стремежът на Нетаняху за разширяване на Авраамовите споразумения е бил отслабен, като няколко държави сега търсят място в зараждаща се рамка, съобразена с Иран.

"Това не е просто победа за Иран. Това е провал за Нетаняху", подчерта служителят. Ислямската република не просто оцеля - тя се очерта като по-влиятелен регионален играч.