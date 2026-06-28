Техеран: Никоя друга институция, нито друга държава, освен Иран, не е отговорна за управлението на Ормузкия проток

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди днес, че всякаква намеса в управлението на Ормузкия проток от Техеран, извън рамките, предвидени в меморандума за разбирателство с Вашингтон, рискува "да засили напрежението" в региона, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Никоя друга институция, нито друга държава", освен Иран, не е "отговорна" за управлението на протока, и "в съответствие с меморандума за разбирателство всяка намеса в този въпрос, всеки опит за приемане на нови или отделни разпоредби" ще доведе "до забавяния в отварянето на протока и ще засили напрежението", заяви Арагчи, който е на официално посещение в Багдад.

"Призовавам всички страни да не се намесват в управлението на протока и да не позволяват този меморандум за разбирателство да се отклони от курса си“, добави иранският министър след размяната на удари със САЩ, започнала в петък.