Техеран: Никоя друга институция, нито друга държава, освен Иран, не е отговорна за управлението на Ормузкия проток

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди днес, че всякаква намеса в управлението на Ормузкия проток от Техеран, извън рамките, предвидени в меморандума за разбирателство с Вашингтон, рискува "да засили напрежението" в региона, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Никоя друга институция, нито друга държава", освен Иран, не е "отговорна" за управлението на протока, и "в съответствие с меморандума за разбирателство всяка намеса в този въпрос, всеки опит за приемане на нови или отделни разпоредби" ще доведе "до забавяния в отварянето на протока и ще засили напрежението", заяви Арагчи, който е на официално посещение в Багдад.
"Призовавам всички страни да не се намесват в управлението на протока и да не позволяват този меморандум за разбирателство да се отклони от курса си“, добави иранският министър след размяната на удари със САЩ, започнала в петък.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 правилно
Коментиран от #6, #8
17:00 28.06.2026
2 Пасквил е драсканицата
17:03 28.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Презвитер Козма
17:10 28.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Глей
До коментар #1 от "правилно":си дюнера !
17:13 28.06.2026
7 гост
17:16 28.06.2026
8 Герги
До коментар #1 от "правилно":А на теб ти трябва акъл за да я няма тази шизофрения..
17:18 28.06.2026
9 Констатиращ
аятоласите решително и фатално.Докато тази екзема я има съществуването на
цивилизацията ни ще е в опасност.
Коментиран от #13
17:20 28.06.2026
10 оня с коня
Коментиран от #12, #17, #19
17:21 28.06.2026
11 жик так
Американският Сенат прие резолюция, която задължава президента да изтегли американските въоръжени сили от военния конфликт с Иран, прекратявайки участието на Сащ в тези военни действия.??!!!
17:24 28.06.2026
12 Жеко
До коментар #10 от "оня с коня":Като намираш че е неправилно , купи си нефт от руснаците бе !
Коментиран от #18
17:24 28.06.2026
13 Жулиета
До коментар #9 от "Констатиращ":Е колко решително до удари ?
То до сега да не е било нерешително , а ?!
17:25 28.06.2026
14 краварите свършиха мунициите
17:27 28.06.2026
15 Само питам
17:30 28.06.2026
16 Джон Миършаймър
17:32 28.06.2026
17 Иранците
До коментар #10 от "оня с коня":Имат ядрени съоръжения дълбоко под земята и никой от западните мародери не знае на какво ниво са и колко са близо до създаване на ЯО. Нищо чудно Иран вече да има няколко бомби и да го пазят в тайна. Те затова не допускат ония еврейски слуги от МААЕ да идват на инспекции щото после докладват всичко на господарите си.
17:35 28.06.2026
18 оня с коня
До коментар #12 от "Жеко":Опитах!И таман си избера Руски танкер пълен догоре с Нефт,и някоя натовска държава го арестува под носа ми шото бил "Сенчест"...
17:38 28.06.2026
19 абе, конь
До коментар #10 от "оня с коня":Био горивата ти ги налага кака мъpcyлка!
17:39 28.06.2026