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Техеран: Никоя друга институция, нито друга държава, освен Иран, не е отговорна за управлението на Ормузкия проток

Техеран: Никоя друга институция, нито друга държава, освен Иран, не е отговорна за управлението на Ормузкия проток

28 Юни, 2026 16:54 807 19

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Иран предупреди, че всякаква намеса в управлението на Ормузкия проток от Техеран рискува да засили напрежението в региона

Техеран: Никоя друга институция, нито друга държава, освен Иран, не е отговорна за управлението на Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди днес, че всякаква намеса в управлението на Ормузкия проток от Техеран, извън рамките, предвидени в меморандума за разбирателство с Вашингтон, рискува "да засили напрежението" в региона, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Никоя друга институция, нито друга държава", освен Иран, не е "отговорна" за управлението на протока, и "в съответствие с меморандума за разбирателство всяка намеса в този въпрос, всеки опит за приемане на нови или отделни разпоредби" ще доведе "до забавяния в отварянето на протока и ще засили напрежението", заяви Арагчи, който е на официално посещение в Багдад.

"Призовавам всички страни да не се намесват в управлението на протока и да не позволяват този меморандум за разбирателство да се отклони от курса си“, добави иранският министър след размяната на удари със САЩ, започнала в петък.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 правилно

    8 8 Отговор
    Иран трябва да има ядрено оръжие и да управлява земите от Ливан до Египет.

    Коментиран от #6, #8

    17:00 28.06.2026

  • 2 Пасквил е драсканицата

    7 9 Отговор
    Ква размяна на удари,никой никога не е удрял САЩ,щатите удрят бият леки шамари на ислямски халифат като превенция

    17:03 28.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Презвитер Козма

    8 11 Отговор
    Когато Бог е решил да унищожи някого - първо му взема ума. Тръмп ги отрепа от бой, уби им главната чалма, потопи флота и унищожи ПВО-то и авиацията, те пак голям го вадят

    17:10 28.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Глей

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "правилно":

    си дюнера !

    17:13 28.06.2026

  • 7 гост

    2 3 Отговор
    Явно боят е бил малко...5торна доза..не разбирам кой е със свалени панталони

    17:16 28.06.2026

  • 8 Герги

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "правилно":

    А на теб ти трябва акъл за да я няма тази шизофрения..

    17:18 28.06.2026

  • 9 Констатиращ

    5 5 Отговор
    Тръмп ако си смел (за какъвио се смяташ) постави партията в риск и удари
    аятоласите решително и фатално.Докато тази екзема я има съществуването на
    цивилизацията ни ще е в опасност.

    Коментиран от #13

    17:20 28.06.2026

  • 10 оня с коня

    1 5 Отговор
    Задължително е Иран да уточни това Управление на Ормуза С ПАРИ от транзитно преминаващите танкери ли е свързано,или ще е Безплатно?Щото аз намирам за крайно Неправилно да пълня Иранска гуша чрез завишените цени на Горивата по Бензостанциите.Колкото до Ядрено оръжие - колкото повече се стремят към него,толкова повече Бомби ще се изсипят на Главите Ирански без значение дали е правилно или не.

    Коментиран от #12, #17, #19

    17:21 28.06.2026

  • 11 жик так

    3 2 Отговор
    Чичо пак се издъни .
    Американският Сенат прие резолюция, която задължава президента да изтегли американските въоръжени сили от военния конфликт с Иран, прекратявайки участието на Сащ в тези военни действия.??!!!

    17:24 28.06.2026

  • 12 Жеко

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Като намираш че е неправилно , купи си нефт от руснаците бе !

    Коментиран от #18

    17:24 28.06.2026

  • 13 Жулиета

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Констатиращ":

    Е колко решително до удари ?
    То до сега да не е било нерешително , а ?!

    17:25 28.06.2026

  • 14 краварите свършиха мунициите

    4 3 Отговор
    Сега беше шанса да се измъкнат безболезнено по терлъци.

    17:27 28.06.2026

  • 15 Само питам

    3 1 Отговор
    А бай Дони обявили нова победа тая сутрин ? 41 по ред.

    17:30 28.06.2026

  • 16 Джон Миършаймър

    3 2 Отговор
    Тръмп загуби войната с Иран - израелското лоби е разкрито. Украйна върви към капитулация

    17:32 28.06.2026

  • 17 Иранците

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Имат ядрени съоръжения дълбоко под земята и никой от западните мародери не знае на какво ниво са и колко са близо до създаване на ЯО. Нищо чудно Иран вече да има няколко бомби и да го пазят в тайна. Те затова не допускат ония еврейски слуги от МААЕ да идват на инспекции щото после докладват всичко на господарите си.

    17:35 28.06.2026

  • 18 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Жеко":

    Опитах!И таман си избера Руски танкер пълен догоре с Нефт,и някоя натовска държава го арестува под носа ми шото бил "Сенчест"...

    17:38 28.06.2026

  • 19 абе, конь

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Био горивата ти ги налага кака мъpcyлка!

    17:39 28.06.2026

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