Владимир Путин пренебрегва недостига на гориво в Русия, докато засилва атаките си срещу Украйна

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Въпреки сериозни недостиг на гориво в цяла Русия, президентът Владимир Путин не изглежда особено притеснен от засилващите се атаки на Украйна срещу нефтопреработвателни заводи в страната му.

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Путин пренебрегна недостига на гориво в страната, една от водещите производителки на петрол, заявявайки, че той "не е критичен", отхвърли предложенията за примирие и подчерта, че войната ще продължи, докато не бъдат постигнати целите му.

Руският президент описа атаките срещу руския енергиен сектор като опит на Украйна да отвлече вниманието от загубите си на бойното поле, въпреки че според анализатори напредъкът на руските сили е бил забавен през последните месеци. Путин изглежда вярва, че правителството му може да предотврати кризата с горивата да подкопае авторитета му и подкрепата за войната, която навлезе в петата си година.

През нощта срещу четвъртък руските сили извършиха масиран 11-часов обстрел срещу украинската столица, при който загинаха най-малко 30 души. Това беше една от най-смъртоносните атаки срещу Киев от началото на войната.

Асошиейтед прес предлага и по-подробен поглед върху най-новата размяна на удари и отказа на Путин да спре боевете:

Недостигът на горива в Русия се задълбочава, след като все повече нефтопреработвателни съоръжения биват засегнати

От март насам са регистрирани над 50 украински атаки срещу петролни рафинерии и други енергийни съоръжения в Русия и в анексирания Кримски полуостров - серия от удари, за които украинските власти заявяват, че имат за цел да окажат натиск върху Москва да сложи край на войната.

Най-малкото тези атаки са накарали войната да проникне още по-осезаемо в домовете на милиони руснаци, като разбиват наратива на Путин за конфликта като нещо, което не засяга начина на живот на обикновените хора в страната му.

Според Крис Уифър, главен изпълнителен директор на компанията за консултантски услуги "Макро Адвайзъри" (Macro-Advisory), около една трета от рафиниращите мощности на Русия са били прекъснати. Атаките са нанесли трайни щети, чието отстраняване ще струва скъпо.

Въпреки значителните способности в противовъздушната отбрана, които защитават руската столица, водещ нефтопреработвателен завод в Москва беше ударен два пъти. Вторият удар на 18 юни предизвика пожар, повреждайки ключово оборудване, чието възстановяване, според информациите, ще отнеме време до края на годината.

След като производството на бензин в Русия намаля я около 17 процента до 850 000 барела на ден, според данни на правителството, в много области бе въведено нормиране на горивото, а шофьорите бяха принудени на чакат на опашки с часове, за да заредят.

Крим, който Русия анексира от Украйна през 2014 г., е изправен пред най-тежката криза с недостиг на горива. Продажбата на бензин на физически лица там периодично е преустановяване изцяло.

Путин омаловажава последиците от украинските удари

В края на миналата седмица Путин председателства среща с правителствени служители, на която беше обсъден недостига на гориво.

В изявления, излъчени по телевизията, Путин призна, че Русия преминава през "труден период". Той обеща да ускори ремонта на енергийните съоръжения и заяви, че Русия ще обмисли вноса на бензин, за да помогне за компенсирането на това, което той описа като "временен" недостиг. Руският президент също така заяви, че оръжейната промишленост ще увеличи производството на системи за противовъздушна отбрана, за да отблъсне бъдещи украински нападения.

Путин определи украинските удари като опит да се разедини руското общество, да се спре настъплението на Москва и да се принуди Кремъл да започне преговори при "условия, изгодни за нашия противник".

"Няма да им дадем този шанс", подчерта той.

Докато Путин смята, че ударите на Украйна с оръжия с голям обсег срещу руски нефтопреработвателни съоръжения "нямат абсолютно никакъв ефект върху ситуацията на фронта", западни военни анализатори твърдят, че ударите с оръжия със среден обсег срещу руската армия през последните месеци са затруднили военната логистика и са забавили темпът на нейното настъпление, което е довело до патова ситуация на бойното поле.

Путин заяви, че руските сили все още напредват по фронтовата линия, с дължина около 1000 километра. В интервю за държавната телевизия през уикенда, той спомена имената на малки селища и дори улици в Украйна.

Путин отхвърля предложенията на Украйна за примирие

Путин отговори на предложението на украинския президент Володимир Зеленски за среща, като го предизвика на отиде в Москва - предложение, което за Украйна е неприемливо.

Руският президент отхвърли примирието, предложено от Киев и западните му съюзници. Той твърди, че то само би дало време на украинските сили да си починат и да се прегрупират.

Путин постави като условия за всяко примирие оттеглянето на Украйна от частта от Донецка област, която все още е под контрола на Киев - искане, което Украйна отхвърли. Той заяви, че окончателното мирно споразумение трябва да задължи Украйна да се откаже от стремежа си да се присъедини към НАТО, да намали въоръжените си сили и да защитава руския език и култура.

В интервюто миналата седмица Путин заяви, че Украйна е предложила да ограничи боевете до четирите области, които Русия анексира, но никога не превзе напълно - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Той каза, че е отхвърлил предложението, защото то би освободило украинските сили от други райони, в които руските войски са проникнали, и би им позволило да се съсредоточат върху отблъскването на руските атаки в четирите югоизточни области.

"Изправени пред катастрофален недостиг на личен състав, въоръжените сили на Украйна явно смятат, че това би могло да бъде тяхното спасение", заяви Путин. "Спасяването на режима в Киев не е част от нашите планове", добави той.

Кремъл заяви, че предложението е било отправено чрез поверителни канали. Украинските власти не са коментирали публично подобно предложение.

Путин отхвърли и украинското предложение за взаимно прекратяване на ударите дълбоко в територията на другата страна. Руските атаки дълбоко в Украйна са "много по-мощни, прецизни и, честно казано, разрушителни", заяви той.

При атаките си в нощта срещу четвъртък Русия отново порази жилищни райони, въпреки че твърдеше, че целта са военни обекти. За разлика от това, по-голямата част от украинските удари в Русия са насочени към нефтопреработвателни съоръжения, оръжейни фабрики и други цели от военната промишленост.

Според данни на ООН над 16 000 цивилни украинци са загинали във войната.

Превод от английски език: Симеон Томов, БТА