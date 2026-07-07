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Към Тръмп! НАТО обяви секретни оръжейни сделки за десетки милиарди долари преди срещата в Анкара

Към Тръмп! НАТО обяви секретни оръжейни сделки за десетки милиарди долари преди срещата в Анкара

7 Юли, 2026 15:33 1 144 15

  • нато-
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  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • ракети

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте вчера заяви, че европейските държави са направили огромно увеличение на разходите за отбрана

Към Тръмп! НАТО обяви секретни оръжейни сделки за десетки милиарди долари преди срещата в Анкара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Лидерите на НАТО планират да обявят днес в Анкара оръжейни сделки за десетки милиарди долари, съобщава "Ройтерс".

Целта е да покажат, че се вслушват в призивите на САЩ за увеличаване на разходите за отбрана на Европа, преди да се присъединят към президента Доналд Тръмп на срещата на върха.

Европейските правителства ще представят сделките по време на форум на НАТО за отбранителната индустрия, преди Тръмп да пристигне в Турция, за да се срещне с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и да се присъедини към останалите лидери на Алианса за срещата, която започва с вечеря тази вечер.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте вчера заяви, че европейските държави са направили "огромно" увеличение на разходите за отбрана, отчасти заради опасенията от Русия, които се засилиха след руското нахлуване в Украйна през 2022 г., но и защото Тръмп е бил "изключително настоятелен" в призивите си да го направят.

Тръмп отдавна обвинява европейските правителства, че прекалено разчитат на САЩ за защитата си чрез НАТО - Алианса, който гарантира сигурността на континента още от първите години на Студената война.

"Сега създаваме алианс, който е устойчив, в който САЩ знаят, че сделката е справедлива", изтъкна Рюте в Анкара в навечерието на срещата.

Миналия месец Рюте посочи, че европейските членове на НАТО и Канада са увеличили реалните си разходи за отбрана през 2025 г. с 90 млрд. долара спрямо 2024 г., достигайки общо над 570 млрд. долара - ръст от около 20% само за една година.

Войната с Иран възобнови критиките на Тръмп към НАТО

През последните месеци обаче Тръмп отново засили острите си критики към съюзниците в НАТО, като ги обвини, че не правят достатъчно, за да помогнат на САЩ във войната с Иран, и намекна, че може да напусне Алианса или да не спазва договора за взаимна отбрана.

Европейски представители настояват, че техните държави в голяма степен са изпълнили ангажиментите си да позволят на САЩ да използват въздушното им пространство и военните бази на тяхна територия, въпреки че не са били консултирани предварително за войната, която разтърси икономиките им и беше изключително непопулярна в Европа.

САЩ обявиха и изтегляне на част от войските си от Европа, намалиха силите, които предоставят за отбранителните планове на НАТО - включително самолетоносач, самолети за дозареждане във въздуха, изтребители и дронове - и започнаха шестмесечен анализ на военното си присъствие на континента.

Европейски представители заявяват, че се подготвят за подновяване на някои от последните критики на Тръмп по време на срещата на върха, но се надяват Ердоган и Рюте да използват близките си отношения с американския президент, за да запазят срещата в конструктивен тон.

Те обаче признават, че не могат да гарантират положителен резултат заради продължаващото напрежение около Гренландия и Иран, както и заради непредвидимите отношения на Тръмп с някои лидери - последно демонстрирани в спора му с италианския премиер Джорджа Мелони.

Засекретени оръжейни сделки

Подробностите за оръжейните сделки, които ще бъдат обявени днес, се пазят в тайна в опит НАТО да постигне силен медиен ефект преди срещата на върха.

Министърът на отбраната на Нидерландия Дилан Йешилгьоз вчера съобщи, че страната ѝ ще обяви сделки и планове на стойност над 3 млрд. евро (3,43 млрд. долара), включително партньорства с Белгия в областта на противовъздушната отбрана и с Великобритания за военноморски кораби.

Освен това НАТО планира да обяви, че ще замени остаряващия си флот от произведени в САЩ самолети за въздушно наблюдение AWACS с шведската система GlobalEye на компанията Saab.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Смехоран

    6 3 Отговор
    Да бяха направили огромни разходи за народите си.Голяма радост,нема що.

    Коментиран от #3

    15:41 07.07.2026

  • 3 хаха

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Смехоран":

    Путлер така ли прави бе ориенталски блятник?

    Коментиран от #10, #11

    15:43 07.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    3 3 Отговор
    Пуделът на САЩ в Европа е НАТО - непотребен на никого съюз от Студената война.

    15:44 07.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Да с епете и разбира детски милиарди напечатани хартийки без покритие

    15:50 07.07.2026

  • 8 байлар

    0 0 Отговор
    А резултатът на източния фронт-плачевен.

    15:50 07.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Путин спаси Русия..При Елцин руснаците бяха на път да заприличат на американците-да спят по приюти и тротоари :) А държавите от МатЮто не се сещам кой би ги нападнал,като нямат нищо друго,освен дългове... Нефт ли имат,газ ли имат,редкоземни минерали ли имат ,вода ли имат....нищо нямат..:)

    Коментиран от #13

    15:55 07.07.2026

  • 11 Кой пита?

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    някой западен сектант федофил ли?

    16:05 07.07.2026

  • 12 Реалист

    2 1 Отговор
    За турция нови изтребители за нас дрънгели от моргата:)

    16:05 07.07.2026

  • 13 55555

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Сега не спат ли в дървени колиби,с изключение на обслужващия персонал на олигархията в Москва и Петербург

    Коментиран от #15

    16:10 07.07.2026

  • 14 пръц

    0 1 Отговор
    Да се молим да не се случи най-лошото, че тогава ще играе атома и ще никнат гъби а това въоръжение за милиярди няма да свърши никаква работа на никой.

    16:11 07.07.2026

  • 15 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "55555":

    В дървени и картонени къщи спят най богатите/олигархията в САЩ..Би трябвало да си спомняш миналата година как им изгоряха като факли...

    16:17 07.07.2026

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