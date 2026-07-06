Защо Турция е толкова важна за НАТО

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За Анкара срещата на върха на НАТО не е просто поредният форум. Турция иска да подчертае стратегическото си значение на военна сила, посредник в кризи и незаменим партньор в един от най-чувствителните региони на НАТО.

В турската столица Анкара е в пълен ход подготовката за срещата на върха на НАТО: мерките за сигурност бяха повишени до най-високото ниво, движението на тежкотоварни камиони и строителна техника в Анкара, както и демонстрациите и митингите бяха забранени.

Всичко, което не пасва на желания облик на града, също трябваше да изчезне: бездомните кучета са прибрани, просяците бяха прогонени, а по маршрутите на чуждите участници към форума бяха издигнати прегради, които скриват от погледа бедните квартали на града.

За висшистите, адвокатите, политиците, екологичните активисти, учителите и пенсионерите, които бяха арестувани в навечерието на срещата на върха по обвинения в тероризъм, има лоши новини: много от тях засега трябва да останат в ареста. Анкара ще остане фактически в извънредно положение до края на форума.

Стратегическа роля в Алианса

За турското правителство срещата на НАТО на 7 и 8 юли е от голямо значение. Анкара иска да използва тази трибуна, за да подчертае още по-силно своята стратегическа роля в рамките на Алианса. В сегашния все по-несигурен свят Турция вече не иска да е само пазител на югоизточния фланг на НАТО, а държава, която активно участва във формирането на ключови политики в областта на сигурността.

Ръководството на Алианса също оценява високо значението на страната домакин. В интервю за държавната телевизия на Турция генералният секретар на НАТО Марк Рюте похвали силната и добре обучена турска армия, както и бързо развиващата се отбранителна промишленост на страната.

Анкара иска място в центъра на властта в НАТО

Откакто се присъедини към НАТО през 1952 г., Турция е важен стълб в отбраната на Алианса. През последните години страната се опита да се утвърди като посредник в международни кризи – например във войната в Украйна и при напрежението около Иран. Анкара иска да се представи като незаменим участник, чиято значимост далеч надхвърля чисто географското ѝ положение. Към това се добавя и несигурността относно това каква роля ще играят САЩ занапред. Анкара вижда в това възможност да засили политическото си влияние в рамките на Алианса.

Напрежението между САЩ и техните европейски съюзници, както и дебатът за по-голяма европейска автономност в областта на отбраната, се следят внимателно в Анкара. Ако Европа развие собствена идентичност в областта на сигурността и отбраната, тя не бива да влиза в конкуренция с Алианса, а трябва да допълва тази в НАТО.

В същото време се чуват предупреждения, че е недопустимо изключването от Алианса на важни съюзници извън Европейския съюз. За да бъде жизнеспособен такъв модел, той трябва да включва и държави, които не са членове на Общността. Става дума по-конкретно за Турция, Великобритания и Норвегия.

Защо Турция е важна за НАТО?

Турция беше приета в НАТО в разгара на Студената война, а това партньорство се оказа от стратегическа полза и за двете страни: Алиансът спечели важен съюзник в южната периферия на Съветския съюз, а Анкара получи гаранции за сигурност от НАТО.

До днес Турция заема специфично геополитическо положение: тя се намира на кръстопътя между Европа, Азия и Близкия изток и граничи с няколко кризисни региона. Затова за НАТО тя е от голямо значение не само във военно отношение, но и в областта на енергетиката, икономиката и политиката на сигурност, казва бившият заместник-генерален секретар на пакта Хюсеин Дирийоз. Именно поради това нейната значимост остава непроменено висока.

Освен това Турция изпълнява и друга стратегическа роля: въз основа на Конвенцията от Монтрьо, тя контролира проливите между Егейско и Черно море и по този начин разполага с важен лост за военното равновесие в региона.

Отбранителната промишленост – новата визитна картичка на Турция

До края на 2030 г. Анкара ще увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт (БВП). Но и сега нейните военни способности са забележителни – Турция има втората по големина армия в НАТО след САЩ. Според Стокхолмския институт за изследване на проблемите на мира (СИПРИ), разходите на Турция за отбрана са нараснали със 7,2% в сравнение с предходната година и са надхвърлили 30 млрд. щатски долара. По този показател страната е на 18-о място в света.

Една от основните цели на Анкара е да засили капацитета на своята отбранителна промишленост. Наблюдатели твърдят, че в бъдеще НАТО няма да разчита само на числеността на войските си, а и на производствения капацитет, технологичните иновации и сигурните вериги за доставки.

На този фон форумът за отбранителната промишленост, който досега се организираше като съпътстващо събитие, за първи път ще бъде официална част от програмата на срещата на върха на НАТО. Очаква се да бъдат сключени няколко споразумения между партньорите в Алианса, чието ръководство също отчита нарасналото значение на Турция – в страната работят около 3000 предприятия в отбранителния сектор.

Понятието за сигурност трябва да се разшири

На предстоящата среща на върха Анкара си поставя за цел да разшири понятието за сигурност на НАТО. Турското правителство иска предизвикателствата в Южна и Източна Европа, в Черноморския регион и в Близкия Изток да бъдат по-силно включени в стратегическите съображения на Алианса.

Ето защо Турция се застъпва за съживяване на Истанбулската инициатива за сътрудничество (ICI), създадена през 2004 г. Програмата има за цел да укрепи сътрудничеството в областта на сигурността с държавите от Близкия изток. Членове на инициативата са Катар, Бахрейн, Кувейт и Обединените арабски емирства. Анкара придава голямо значение на инициативата и се застъпва за по-тясно сътрудничество на НАТО с южните му съседи.

За Анкара срещата на върха на НАТО е много повече от просто голямо дипломатическо събитие. Турското ръководство вижда в него възможност да подчертае собственото си стратегическо значение – като военна сила, като посредник в кризи и като незаменим партньор в един от най-чувствителните участъци от НАТО.