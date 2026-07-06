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Защо Турция е толкова важна за НАТО

Защо Турция е толкова важна за НАТО

6 Юли, 2026 20:59 863 26

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  • украйна-
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Турция беше приета в НАТО в разгара на Студената война, а това партньорство се оказа от стратегическа полза и за двете страни

Защо Турция е толкова важна за НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За Анкара срещата на върха на НАТО не е просто поредният форум. Турция иска да подчертае стратегическото си значение на военна сила, посредник в кризи и незаменим партньор в един от най-чувствителните региони на НАТО.

В турската столица Анкара е в пълен ход подготовката за срещата на върха на НАТО: мерките за сигурност бяха повишени до най-високото ниво, движението на тежкотоварни камиони и строителна техника в Анкара, както и демонстрациите и митингите бяха забранени.

Всичко, което не пасва на желания облик на града, също трябваше да изчезне: бездомните кучета са прибрани, просяците бяха прогонени, а по маршрутите на чуждите участници към форума бяха издигнати прегради, които скриват от погледа бедните квартали на града.

За висшистите, адвокатите, политиците, екологичните активисти, учителите и пенсионерите, които бяха арестувани в навечерието на срещата на върха по обвинения в тероризъм, има лоши новини: много от тях засега трябва да останат в ареста. Анкара ще остане фактически в извънредно положение до края на форума.

Стратегическа роля в Алианса

За турското правителство срещата на НАТО на 7 и 8 юли е от голямо значение. Анкара иска да използва тази трибуна, за да подчертае още по-силно своята стратегическа роля в рамките на Алианса. В сегашния все по-несигурен свят Турция вече не иска да е само пазител на югоизточния фланг на НАТО, а държава, която активно участва във формирането на ключови политики в областта на сигурността.

Ръководството на Алианса също оценява високо значението на страната домакин. В интервю за държавната телевизия на Турция генералният секретар на НАТО Марк Рюте похвали силната и добре обучена турска армия, както и бързо развиващата се отбранителна промишленост на страната.

Анкара иска място в центъра на властта в НАТО

Откакто се присъедини към НАТО през 1952 г., Турция е важен стълб в отбраната на Алианса. През последните години страната се опита да се утвърди като посредник в международни кризи – например във войната в Украйна и при напрежението около Иран. Анкара иска да се представи като незаменим участник, чиято значимост далеч надхвърля чисто географското ѝ положение. Към това се добавя и несигурността относно това каква роля ще играят САЩ занапред. Анкара вижда в това възможност да засили политическото си влияние в рамките на Алианса.

Напрежението между САЩ и техните европейски съюзници, както и дебатът за по-голяма европейска автономност в областта на отбраната, се следят внимателно в Анкара. Ако Европа развие собствена идентичност в областта на сигурността и отбраната, тя не бива да влиза в конкуренция с Алианса, а трябва да допълва тази в НАТО.

В същото време се чуват предупреждения, че е недопустимо изключването от Алианса на важни съюзници извън Европейския съюз. За да бъде жизнеспособен такъв модел, той трябва да включва и държави, които не са членове на Общността. Става дума по-конкретно за Турция, Великобритания и Норвегия.

Защо Турция е важна за НАТО?

Турция беше приета в НАТО в разгара на Студената война, а това партньорство се оказа от стратегическа полза и за двете страни: Алиансът спечели важен съюзник в южната периферия на Съветския съюз, а Анкара получи гаранции за сигурност от НАТО.

До днес Турция заема специфично геополитическо положение: тя се намира на кръстопътя между Европа, Азия и Близкия изток и граничи с няколко кризисни региона. Затова за НАТО тя е от голямо значение не само във военно отношение, но и в областта на енергетиката, икономиката и политиката на сигурност, казва бившият заместник-генерален секретар на пакта Хюсеин Дирийоз. Именно поради това нейната значимост остава непроменено висока.

Освен това Турция изпълнява и друга стратегическа роля: въз основа на Конвенцията от Монтрьо, тя контролира проливите между Егейско и Черно море и по този начин разполага с важен лост за военното равновесие в региона.

Отбранителната промишленост – новата визитна картичка на Турция

До края на 2030 г. Анкара ще увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт (БВП). Но и сега нейните военни способности са забележителни – Турция има втората по големина армия в НАТО след САЩ. Според Стокхолмския институт за изследване на проблемите на мира (СИПРИ), разходите на Турция за отбрана са нараснали със 7,2% в сравнение с предходната година и са надхвърлили 30 млрд. щатски долара. По този показател страната е на 18-о място в света.

Една от основните цели на Анкара е да засили капацитета на своята отбранителна промишленост. Наблюдатели твърдят, че в бъдеще НАТО няма да разчита само на числеността на войските си, а и на производствения капацитет, технологичните иновации и сигурните вериги за доставки.

На този фон форумът за отбранителната промишленост, който досега се организираше като съпътстващо събитие, за първи път ще бъде официална част от програмата на срещата на върха на НАТО. Очаква се да бъдат сключени няколко споразумения между партньорите в Алианса, чието ръководство също отчита нарасналото значение на Турция – в страната работят около 3000 предприятия в отбранителния сектор.

Понятието за сигурност трябва да се разшири

На предстоящата среща на върха Анкара си поставя за цел да разшири понятието за сигурност на НАТО. Турското правителство иска предизвикателствата в Южна и Източна Европа, в Черноморския регион и в Близкия Изток да бъдат по-силно включени в стратегическите съображения на Алианса.

Ето защо Турция се застъпва за съживяване на Истанбулската инициатива за сътрудничество (ICI), създадена през 2004 г. Програмата има за цел да укрепи сътрудничеството в областта на сигурността с държавите от Близкия изток. Членове на инициативата са Катар, Бахрейн, Кувейт и Обединените арабски емирства. Анкара придава голямо значение на инициативата и се застъпва за по-тясно сътрудничество на НАТО с южните му съседи.

За Анкара срещата на върха на НАТО е много повече от просто голямо дипломатическо събитие. Турското ръководство вижда в него възможност да подчертае собственото си стратегическо значение – като военна сила, като посредник в кризи и като незаменим партньор в един от най-чувствителните участъци от НАТО.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварска медия

    6 1 Отговор
    А кой да е? Балхария ли?

    21:00 06.07.2026

  • 2 Наблюдател

    7 1 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.

    Коментиран от #26

    21:03 06.07.2026

  • 3 Дойчето пак верно на себе си

    6 1 Отговор
    Задължителната помия в началото. Здраво ви е бръкнал султанът🤣🤣🤣🤣

    21:07 06.07.2026

  • 4 Защото все още

    6 0 Отговор
    В Турция не се толерират многополовите. Пък защо сещайте се.

    21:15 06.07.2026

  • 5 Овчар

    9 1 Отговор
    Турция въобще няма нужда от НАТО , но ситуацията го изисква..Султана е умен човек играе и със НАТО и с Русия купува оръжие от едните и от другите ...! ТАРИКАТ.

    21:16 06.07.2026

  • 6 Кривчо

    3 2 Отговор
    Заради големите карабини!!!

    21:20 06.07.2026

  • 7 Гориил

    15 8 Отговор
    Турция не притежава атомната електроцентрала „Акую“ и след като тя започне да функционира, ще започне да купува електроенергия от „Росатом“ в продължение на десетилетия. Цената на електроенергията включва разходите за погасяване на заема, предоставен от консорциум от руски банки, но тези плащания са изчислени за двадесет години. Следователно Анкара няма да се съгласи да намали покупките си на руски природен газ и от есента на 2026 г. ще получава 50% от електроенергията си от Русия. Имам чувството, че създавате пропагандни клишета и стереотипи за перспективите на Турция като ключов партньор и съюзник в НАТО. Страна, която годишно приема шест милиона туристи без визи от Русия и Беларус, не може да се счита за надежден член на НАТО, тъй като Анкара няма да може да се представи като твърд и непримирим противник на Москва в своята отбранителна стратегия. Ответните мерки на Русия ще подкопаят всякакви опити за лидерство в Турция.

    Коментиран от #9, #10, #15

    21:20 06.07.2026

  • 8 Механик

    9 1 Отговор
    Видиш ли заглавие, което съдържа въпрос, да знаеш че дойчевеле ще ти промиват мозъка с нелепа и съвсем плитка пропаганда.
    А Турция е важна за НАТО защото тя е единствената която има армия. Другото е пародия от друсани жендъри.

    21:22 06.07.2026

  • 9 абе друго е

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Ганчовстан. Ние сме с ЕС и НАТО. Кои са Турция нали?

    Много ми са интересни хората които за нищо не ставят и нищо неправят но дават акъл и казват за другите какво могат и какво представляват.

    21:29 06.07.2026

  • 10 Много бъркаш

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Погледни на тези 6 млн. туристи като на заложници. Видя ли как се промени картинката🤣🤣🤣

    Коментиран от #14

    21:33 06.07.2026

  • 11 Мисля, че след оттеглянето на САЩ

    3 1 Отговор
    От Европа, то НАТО значи Турция.

    21:36 06.07.2026

  • 12 Щото

    3 0 Отговор
    няма друг кой да се бие при нужда нито като бройка нито като качество. Дали се харесва или не това е истината.

    21:36 06.07.2026

  • 13 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Защо ли изобщо не прочетох буламача !!???

    21:39 06.07.2026

  • 14 Гориил

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Много бъркаш":

    Атомната електроцентрала „Акую“ може да бъде блокирана или спряна по всяко време с едно кликване от централата на „Росатом“ в Москва. По подобен начин могат да бъдат спрени доставките и транзитът на руски газ по тръбопроводите „Турски поток“ и „Балкански поток“.

    Коментиран от #17

    21:40 06.07.2026

  • 15 Тука много лесно

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Всеки азербайджанец ще те обори. Също така и арменец. Явно ти не си разбрал какво стана като едните разчита ха на подкрепата на Турция, а другите на Русия. Също така може да попиташ и Башар Асад чия подкрепа е по-добра🤣🤣🤣🤣

    21:41 06.07.2026

  • 16 де го чукаш, де се пука...

    2 0 Отговор
    Ами по същата прична, заради която след Първата световна война и разпадането на Османската империя във владение на Турция останаха не само големи територии, но и контрола върху проливите. Тогава Турция е била единствената държава, сериозен противник на СССР (заради многото войни водени между Русия и Османската империя) с когото е имала и обща граница. За разлика от нея тогава, а и не само тогава, на България и Гърция не е било разумно да се разчита. След ВСВ там са вложени изключително много средства за въоръжаване и усилия Турция да може да оказва сериозна военна съпротива на СССР поне на първо време. Всичко това днес, по време на управлението на Ердоган, беше отчетено като проблем за НАТО, заради прекалената военна мощ на Турция даваща ѝ възможност на множество опити да води самостоятелна независима външна политика. Така днес тя стана неудобния партньор, който отказва да се съобразява с общите правила и преди войната даже имаше планове да бъде ощетена от към територия за да бъде основана Кюрдска държава. Така през 2006 г. от пенсионирания подполковник от армията на САЩ Ралф Питърс беше начертал карта на Близкия Изток със съвсем различни граници, която още може да се амери в интернет. Войната на Путин в Украйна обаче промени много планове.

    21:45 06.07.2026

  • 17 Да, по същият начин

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гориил":

    Турция може да спре да купува както руски ток така и руски газ.

    21:46 06.07.2026

  • 18 Гориил

    3 1 Отговор
    В Европа има хора, които бързат да разкопчаят панталоните си на десет метра от тоалетната.

    Коментиран от #20

    21:52 06.07.2026

  • 19 Нека да попитаме така

    0 0 Отговор
    Защо Меси е важен за Аржентина или Мбапе за Франция, Кейн за Англия, Холанд за Норвегия....

    21:53 06.07.2026

  • 20 А в Русия

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Гориил":

    Дори в тоалетната не ги разкопчават🤣🤣🤣🤣

    21:54 06.07.2026

  • 21 Гориил

    2 1 Отговор
    Прибързаността винаги води до погрешни преценки. Вместо в Райската градина, лесно бихте могли да се озовете на подсъдимата скамейка на Нюрнбергския процес.

    22:00 06.07.2026

  • 22 китайски балон

    2 1 Отговор
    Важни са им турците за да стискат гърците за гърлото, защото "миролюбивия" кравар е на принципа разделяй и владей!

    22:05 06.07.2026

  • 23 Бай Хасан

    4 0 Отговор
    Ако я няма Турция няма да има НАТО ще има Османска Империя това трябва да знаете Македония плаче за османска империя

    Коментиран от #25

    22:05 06.07.2026

  • 24 Някой

    2 1 Отговор
    Турция е важна за НАТО, защото османската империя не стигна до западна Европа !!!?? Иначе от НАТО щяха да пеят друга песен !!!!!!!!?

    22:14 06.07.2026

  • 25 я по сериозно

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бай Хасан":

    Османска империя на която не само жителите, но и почти всички от политиците са от Балкански (най много гръцки и български), сирийски, арменски, арабски и какъв ли още не произход. Просто няма завладян от тях етнос от който да са нямали солидна част в управленските структури, включително и султани. Макар и титлата да е била наследническа, самите турци не са били толерирани за управленския елит, а даже в много случаи пренебрегвани точно заради произхода. Етническите турци не са живели много по добър живот от завладените народи, а единственото им предимство е било, че при спор или конфликт заради проихода си са имали някои привилегии.

    22:25 06.07.2026

  • 26 Киризещия ,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Обърни внимание на ТАСС , таме изтината ...

    22:26 06.07.2026