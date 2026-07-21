Новини
Мнения »
На автопилот: накъде води Радев България
  Тема: Украйна

На автопилот: накъде води Радев България

21 Юли, 2026 16:42 1 543 58

  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • европейски съюз

В същото време премиерът става открита мишена за удари по фланговете - от демократичната опозиция, че е фалшиво прозападен, и от пропутинската, че е фалшиво проруски

На автопилот: накъде води Радев България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Последните външнополитически изяви на българското правителство изглеждат противоречиви, необясними и дори унизителни - не само за пред международната, но и за пред родната публика. Веселин Стойнев обяснява:

Още новини от Украйна

Има ли пилот в правителствения самолет, управляван от Румен Радев - или полетът е на автопилот? Последните външнополитически изяви на българското правителство изглеждат противоречиви, необясними и дори унизителни - не само за пред международната, но и за пред родната публика.

Оттеглянето на България от Коалицията на желаещите и повторното разполагане на американски самолети цистерни доведоха до сериозен трус управлението на Румен Радев.

Самоуличаващ обяснителен режим

Управляващите влязоха в обяснителен режим, а обяснителният режим винаги се възприема като улика за вина или грешка. Нямало подпис на външната министърка Петрова под декларацията в Киев. Но след като такъв документ не се подписва, какво прави тя изобщо в Киев, защо Радев не отиде сам, редом с другите премиери, след като лично бе поканен в Париж от президента Зеленски? И защо като сръбския президент Вучич не каза открито "не" на декларацията? Отказваме ли се и от формата Украйна-Югоизточна Европа (а пък Северна Македония например е там), след като декларацята предвижда задълбочаване на сътрудничеството в Коалицията на желаещите? Ще има ли и формален акт на неговото "не" за излизане от Коалицията на желаещите или това пак е само устно заявление, без подпис? И защо, за бога, пак Северна Македония е там, да не говорим за Япония и Австралия?

Което не ни задължава, може да си остане на хартия

Всъщност, Радев обича този "правен прагматизъм" - нещо, което не ни задължава, го оставяме да си стои на хартия. Точно такова бе обяснението му на 3 юли в парламента защо няма да отмени подписания от служебния премиер Гюров договор с Украйна - защото от него нямало правни последици, в документа се казва да помагаме според възможностите си, но ние вече сме нямали възможности. А че в него се казва, че те пък могат да ни помагат да правим дронове - няма значение. Защо, за бога, тогава американците толкова копнеят за украинското ноу-хау за дронове?

Пропада и обяснението какво стои зад "не"-то за Коалицията на желаещите, покрито от неизменната Радева мантра "ние сме за мир". Не стана ясно какво точно печели България от спасения от нея от санкционния списък руски патриарх Кирил. Но става все по-ясно какво пропуска страната ни от участие в новите неформални инициативи, които отварят възможности за укрепване на общата европейска отбрана и инвестиции в собствената ни отбрана, а също и за икономически изгоди от следвоенното възстановяване на Украйна.

Самолетите пак ще са тук, а визите за САЩ остават

Само два месеца по-късно изглежда фалирал и другият "прагматичен ход" на Радев - да поиска отпадане на визите за САЩ срещу удължаване на престоя на американските самолети цистерни на софийското летище. Сега му остава отново формалното оправдание - че те вече ще са на военната база "Безмер", която е отредена за съвместно ползване, но решение ще вземе парламентът, а не както при предходните (редовно и служебно) правителства - военният министър. Срещу което стои равностойният формален отговор, че тогава искането е било оформено за учения на НАТО, което се разрешава от министъра, а сега САЩ директно си казват, че са за операциите им в Близкия изток, за което трябва да се произнесе Народното събрание (нищо, че и в предишния случай целта си е все Техеран, но САЩ така и не си намериха бойни съюзници в НАТО за удари по Иран).

Сега Радев съвсем законно ще се скрие зад широко парламентарно мнозинство, което да разреши до осем американски самолета и 250 военнослужещи да пребивават в "Безмер" от 24 юли до 1 октомври. ГЕРБ и ДПС вече декларираха, че ще дадат своите гласове, а това е възможно да направят и ДБ и ПП. Но пред управляващите остава тежкият въпрос как ще бъде гарантирана сигурността на страната, която вече съвсем открито става цел на Иран, след като САЩ казват за какво им е нашата база. Дали Радев ще поиска от Гърция, както настояват от ДБ, пак да разположи ПВО комплекс "Пейтриът" до границата, за да пази "Безмер" и територията на страната?

"Не" и за Коалицията за противоракетна отбрана?

Което още по-силно поставя въпроса дали Радев ще каже "не" и на най-новия европейски формат - Коалицията за противоракетна отбрана, в която към момента влизат десет държави, но е отворена за още желаещи. Целта ѝ е да бъде създадена интегрирана система за защита на Европа от балистични ракети. Водещ проект тук е украинската система "Фрея", като основа за по-евтин и масов европейско-украински аналог на американската "Пейтриът". По най-парадоксален начин може да се окаже, че преди заплахата от Русия България е по-застрашена от Иран заради базата, която предоставя на САЩ. Дали пък Радев ще каже "не" и на САЩ, като накара парламентарната си група да отхвърли искането за самолетите цистерни в "Безмер"? Американската дерогация за рафинерията на "Лукойл" в Бургас обаче изтича на 29 октомври - дали пък тогава американците няма да ни предизвикат петролен Ормуз на брега на Черно море? А и Радев не може по такъв важен въпрос да се скрие зад групата си - ще трябва предварително да излезе с позиция (ако изобщо допуснем, че тя може да е "не"), защото иначе ще се саморазжалва като лидер.

На 14 юли в Париж на въпрос за Коалицията за противоракетна отбрана българският премиер отговори бланкетно, че всички решения за колективната сигурност, в които участваме, се вземат в съюзите, в които участваме - ЕС и НАТО. Но ЕС и НАТО се променят съществено и то в ускорени темпове, а тази трансформация минава сега през новите формати като Коалицията на желаещите и Коалицията за противоракетна отбрана. Ако България пасува, няма да е пълноценен участник, а само формален член на старите структури, в чието ново съдържание пропуска да участва. А с това пропуска и много възможности за укрепване на собствената си сигурност и за икономическото си развитие.

Когато Европа вече е изоставена от САЩ, Радев говори на 20 юли пред посланиците ни зад граница, че "българската дипломация е призвана да намира решения, да формулира позиции, да ги отстоява в различни формати и в съюзите, в които членуваме". Все същият трафарет за мир, тъкмо когато Европа се готви да си осигури мир чрез реални действия за защита, а не с фразите на един лидер, който проповядва "национален интерес", без дори да прави опит да го формулира.

Накъде лети държавният самолет

Непохватният гордо-срамежлив отказ (най-после България да кажела "не") да се включим в новите европейски отбранителни инициативи подрива доверието на русофилските избиратели в Румен Радев. Те чуват от него това, което им е обещал, но остават с усещането за безпомощност, защото като казваш "не", трябва да може да предложиш и "да". Иначе се оказваш в ролята на старшина, подал командата "На място, бегом марш!".

В същото време премиерът става открита мишена за удари по фланговете - от демократичната опозиция, че е фалшиво прозападен, и от пропутинската, че е фалшиво проруски.

В тази управленска външнополитическа несигурност мнозина остават с впечатлението, че държавният самолет лети на автопилот в посока към отдалечаване от Европа. Пита се само къде е диспечерската кула.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    34 28 Отговор
    Всяка попредна по-мия от Дойче Веле работи за Радев.
    Просто такава им е славата напоследък на Веле-то.

    Коментиран от #13

    16:45 21.07.2026

  • 2 честен ционист

    13 21 Отговор
    Позивна Моисей води Ганчо към Обетованата. Още 40г кражби и погроми.

    Коментиран от #4, #6

    16:45 21.07.2026

  • 3 Как накъде

    42 12 Отговор
    На където ни води от както вдигна юмрука и се прегърна с подсъдимите олигарси след 2020 година - разделение, инфлация, дефицит, обедняване, заеми.

    Коментиран от #38

    16:46 21.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Изкуствения Интелект на Радев

    15 12 Отговор
    за сега още не знаем
    кои сме за да водим
    стоим си и чакаме
    какво ще ни
    заповядат

    16:48 21.07.2026

  • 6 Любопитен

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Позорната незнам дали е Мойсей, но определено ще му опиташ жезъла.

    Коментиран от #31

    16:49 21.07.2026

  • 7 Последният Софиянец

    29 14 Отговор
    Как къде? Води ни към фалит ,Жан Виденова зима,обезценяване на спестяванията ни, 30% винетки нагоре ,20% цигари от 1 август , от 1 юли увеличи Ел.енергия ,вода и топлоподаване . Само олигарсиите от тежката крадлива номенклатура са с увеличени милиарди.

    Коментиран от #42

    16:50 21.07.2026

  • 8 От формацията "Продължаваме промяната"

    29 12 Отговор
    Точно са установили накъде ни води

    16:51 21.07.2026

  • 9 Ясно

    20 19 Отговор
    Накъдето му видят очите значи в скута на путин.

    Коментиран от #18

    16:52 21.07.2026

  • 10 Браво

    16 13 Отговор
    на Радев. Постоянно увеличава авторитета на Северна Македония.

    Коментиран от #14

    16:53 21.07.2026

  • 11 Без майтап

    23 12 Отговор
    Бира радлер. То това май не е бира. На Радев ще му отива името РадЛ ев, защото не е този Радев за когото гласува народа.

    16:54 21.07.2026

  • 12 ироней

    26 9 Отговор
    Връщайки се от раболепната магнитна командировка Демерджиев донесе на Радев неустоима оферта за осем самолети цистерни с 250 въоръжени американци за базово разполагане в Безмер, които открито и официално ще участват във военната мисия на САЩ в Ормузкия проток.
    Доносниците никой не ги уважава, а раболепните всеки умело ги използва.

    16:54 21.07.2026

  • 13 Пирожки

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Иска ти се, ама не става, защото има логични аргументи, а ти нямаш.

    16:55 21.07.2026

  • 14 Така е

    17 21 Отговор

    До коментар #10 от "Браво":

    Благодарение на проруската си позиция, България постоянно губи позиции пред Северна Македония.

    Коментиран от #19

    16:55 21.07.2026

  • 15 Мунчо Копейкин празнодумеца

    16 22 Отговор
    Мунчо винаги гледа на Запад, с широко отворени очи, защото ZagHиka му е широко разтворен на Изток, като на всички копейки.

    16:55 21.07.2026

  • 16 А стига , бе !

    27 8 Отговор
    Продължават Дойче глупостите : " удари по фланговете - от демократичната опозиция.," Според зелето излиза , че "демократична" била опозицията на Просту Кирчу и Свирчев Двата пръста чело ?!

    16:57 21.07.2026

  • 17 !!!?

    11 4 Отговор
    Мистър Кеш: Там където няма подпис го игнорираме, а там където дължим го замразяваме !!!?

    16:59 21.07.2026

  • 18 Всъщност

    7 12 Отговор

    До коментар #9 от "Ясно":

    Води ни скута на натовския си брат по оръжие -турчина Ердоган

    17:00 21.07.2026

  • 19 Ми да

    8 13 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    На ЕС не му трябва проруска България, а проевропейска Северна Македония. Скоро ветото българско ще бъде преодоляно.

    Коментиран от #21

    17:00 21.07.2026

  • 20 стринка ви темерутка петкова

    13 3 Отговор
    по наше тиквено време се крадеше бая яко
    а тез радефите не го могат
    барем ни изплащат общ поръчки дет ги надухме
    та наште офце да ги стрижат още повече
    и важното е че не ни закачат да казват колко и къде сме скрили чекмеджетата

    17:01 21.07.2026

  • 21 Да бе ,да ! 😜

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ми да":

    Даже Урсулата ти не би желала албанизирана мюсюлманска Македония в ЕС .

    17:03 21.07.2026

  • 22 Обективно

    17 7 Отговор
    Към поредната национална катастрофа!

    17:08 21.07.2026

  • 23 Агент "Моисей"

    8 9 Отговор
    Мунчо е"ТРОЯНСКИ КОН(лошод)" на МОСКВА и Анкара

    17:12 21.07.2026

  • 24 Радев закопа България!

    10 6 Отговор
    Това ще се види след години!

    17:22 21.07.2026

  • 25 Злодеи под слънцето

    5 3 Отговор
    Я, той можел да се усмихва? А оня израз със скърцащи зъби е за народа български.

    17:25 21.07.2026

  • 26 Григор

    12 5 Отговор
    "На автопилот: накъде води Радев България"
    Пак сте си харесали помията на "Дойче веле" и никак не съм сигурен, че подобни материали ще ви се отразят добре като медия. Защо? Ами по една единствена причина. Не може да се говори за автопилот, когато изборите са спечелени с абсолютно мнозинство и формацията на Радев разполага с 131 народни представители. Няма такъв автопилот! Има народен вот, който трябва да се уважава. Ама на някой много им било криво от всичко това. Съжалявам, такива са правилата на демокрацията.

    Коментиран от #34

    17:26 21.07.2026

  • 27 kоkорчо 💋🍌

    7 4 Отговор
    на автопилот я води
    в заглавието ви ги пише бе тапунгери

    17:26 21.07.2026

  • 28 Радю е двоен агент

    7 6 Отговор
    на Тръмп и на Путин.
    Води България извън Европа и тези двамата са доволни.
    Това му е задачата!

    17:27 21.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 дядо Петър

    7 5 Отговор
    Много трол, много нещо на барикадата. Май забравихте, че на изборите имаше "отнесени от вихъра". Направо размазване. Някой да има нещо да каже?!

    Коментиран от #55

    17:29 21.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хасковски каунь

    6 4 Отговор
    Не знам накъде, но излъга съпругата ми да гласува за него. Сега се тюхка, ама геч

    17:32 21.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 тръц

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "Григор":

    Фатмак и демокрация???

    17:35 21.07.2026

  • 35 000

    2 3 Отговор
    С ес е свършено. Часовника отброява времето до неговия логичен кпай. Радев просто прави това, което на сащ е изгодно - влезе в групата на отцепниците.

    17:36 21.07.2026

  • 36 Тошко

    9 5 Отговор
    Радев води България право към мизерията.

    Коментиран от #39

    17:39 21.07.2026

  • 37 идиоти вън

    2 3 Отговор
    На кой ли се иска да се върнат Баце, Кокорчо, гномчо, мики маус, шиши и всичката им пасмина и на кого те са сгодни?!?!?!?

    17:40 21.07.2026

  • 38 Не на факти

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Как накъде":

    Гербаджийте на мърдат. Те са всички за затвора.

    17:42 21.07.2026

  • 39 идиоти вън

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Тошко":

    Е тоше ама ти явно си усвоявал много средства щом се притесняваш, че ще обеднееш като секне далаверата!??!?

    17:42 21.07.2026

  • 40 000

    2 0 Отговор
    Ес е американски политически проект. Сащ си отиват. Ес не може да съществува без протекцията на сащ. Европа няма нищо, с което да се противопостави на китай и сащ. Отделни държави обаче могат да бъдат много по-успешни извън мъртвешката хватка на идиотите от брюксел.

    17:46 21.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 налага се да има увеличения

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последният Софиянец":

    малко са ви тия увеличения

    все пак се борим да вдигнем стандарта на живот , значи няма как да е евтино

    17:52 21.07.2026

  • 43 Радев ни води към провал !

    5 2 Отговор
    ПБ - "Провал за България" !!!

    17:59 21.07.2026

  • 44 Хаха

    5 0 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо, значи е точно обратното.

    18:03 21.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ШЕФА

    4 2 Отговор
    Зеленият чорап е събирателен образ на престъпниците Тулупа и Прасето които закопаха България,а този ще изкопае дъното за да не видим даже светлина.

    Коментиран от #49

    18:05 21.07.2026

  • 47 Води ни натам

    3 0 Отговор
    Където ПП,ДБ,ГЕРБ,ДПС ще бъдат завинаги под Паметника на СА

    18:05 21.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Цвете

    2 1 Отговор
    НАЙ ДОБРЕ ЩЕ БЪДЕ ЗА НЕГО, ДА СИ ПРИГОТВИ ПАРАШУТА. ТОВА ЧУДО НЕ СЕ ТЪРПИ. ЕДИНИЯТ ОБЯСНЯВА ЕДНО, ДРУГИЯТ С НЕДОМЛЪВКИ НЕЩО ПОМРЪНКВА.КЪДЕ ВИ Е ПРОГРАМАТА. ? НЯКОЙ ЧЕЛ ЛИ Е? 🤔✈️🤔

    18:07 21.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Русия

    4 1 Отговор
    Ето с такава снимка излъга електората Радев,а се оказа не 100,а 1000 % нац.предател,но Президентските избори наближават,есента също и той ще бъде пометен.

    18:08 21.07.2026

  • 53 Гост

    3 2 Отговор
    Няма какво да се чудите, зеления чорап се опитва да балансира между няколко стола - Кремълския, Европейския и Българския!!! Това ще го доведе съвсем скоро до оставка!!!! Да не казвам в какво се е заклел като бивш военен….

    18:09 21.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 големдебил

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "дядо Петър":

    да,фатмака не спечели,а открадна изборите.Военни не трябва да се допускат до избори.Нали виждаш как се съгласява и козирува на Дончо.Военните само това могат,да се подчиняват.

    18:29 21.07.2026

  • 56 Киро

    1 0 Отговор
    Обръщам се към онези Отнесени 1.4 милиона, които гласуваха довършването на България. А, бе господа/другари не разбрахте ли най-после, че комунистически мекерета и техните наследници не желаят съществуването на страната ни???. Така ги учеха в школите на интернационализъм и продажност, не поумняхте ли от толкова бой последните 37 години и не си ли зададохте въпроса - а, бе тези хора които се натискат за власт, кои са фамилиите им с какво са се занимавали родителите им, къде са учили???. Не, вървят като овце на заколение, май Мони Мадридски ще излезе прав - чипът им в главите е избил и не можете да мислите. Язък ви за титлите и фалшивото образование което навярно сте купили. Теглете сега и не ревете.

    18:31 21.07.2026

  • 57 А бе..

    0 0 Отговор
    Как Дойче Педалише държи f0ckти за топките до такава степен?

    18:42 21.07.2026

  • 58 Ами

    0 0 Отговор
    Щом като действията на правителството не се харесват
    нито на прозападната, нито на проруската опазиция, това
    означава че правителството действа в национален интерес.
    За това и народът реши да ги остави в опозиция тъй като
    осъзна, че настоящата опозиция защитават чужди интереси.

    18:44 21.07.2026