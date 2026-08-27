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Гласът на Кремъл: Публикуват се много ужасяващи истории, но нямат нищо общо с реалността
  Тема: Украйна

Гласът на Кремъл: Публикуват се много ужасяващи истории, но нямат нищо общо с реалността

27 Август, 2026 18:41 1 001 53

  • русия-
  • украйна-
  • джон ратклиф-
  • цру-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Песков подчерта, че Русия предпочита да постига целите си по мирен път, но ѝ липсва тази възможност, затова Москва продължава специална военна операция, за да гарантира сигурността и интересите си в контекста на конфликта около Украйна

Гласът на Кремъл: Публикуват се много ужасяващи истории, но нямат нищо общо с реалността - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Медиите публикуват множество "истории на ужасите“ за Русия и конфликта в Украйна. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, коментирайки статията в The Wall Street Journal, в която се твърди, че се подготвя руско нахлуване в страна от НАТО, пише Газета.

WSJ поясни, че посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва е било за отправяне на предупреждение да не се атакуват държави-членки на НАТO. Според информацията ескалацията на конфликта в Украйна включва атака срещу Литва, Латвия и Естония. Така Путин щял да тества готовността на НАТО за колективен отговор на агресията.

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"Напоследък се публикуват много подобни ужасяващи истории. Разбира се, това няма нищо общо с реалността и няма нищо общо с намеренията на Руската федерация“, отбеляза говорителят на Кремъл.

Песков подчерта, че Русия предпочита да постига целите си по мирен път, но ѝ липсва тази възможност, затова Москва продължава специална военна операция, за да гарантира сигурността и интересите си в контекста на конфликта около Украйна.

Директорът на Службата за външно разузнаване на Руската федерация Сергей Наришкин потвърди, че е разговарял с шефа на ЦРУ на САЩ Джон Ратклиф в Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само ТАСС

    8 5 Отговор
    казва истината!Перевзьохме две пасьолки!

    Коментиран от #16, #18

    18:42 27.08.2026

  • 2 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 4 Отговор
    Намериха ли главата на полковника!

    Коментиран от #19

    18:43 27.08.2026

  • 3 Вървящият към реката

    14 9 Отговор
    Повече от 20 часа върви непрекъснат нальот на реактивни Герани от последните версии по Куев и област ,а и в цяла 404.
    Нон Стоп Лобут
    Да живее Русия!🇷🇺

    Коментиран от #9, #32, #36

    18:44 27.08.2026

  • 4 Само луд

    7 10 Отговор
    Би твърдял, че ще нападнем Украйна

    Коментиран от #51

    18:44 27.08.2026

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    6 7 Отговор
    от мунчо празнодумеца толкоз

    18:45 27.08.2026

  • 6 Ама разбира се

    8 6 Отговор
    Жертвите на Кремъл са фейк.
    Целият украински народ и опозиционерите са живи и здрави.
    Навални живот си живее.

    18:46 27.08.2026

  • 7 Путинец

    5 6 Отговор
    Така е. И земята е плоска.

    Коментиран от #28

    18:46 27.08.2026

  • 8 Ко стаа бе руски боклуци?

    10 9 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка че ми омръзнА тая работа?Боклуци негодни.4 години се обяснявате и разтегляте локуми кат моми.

    18:46 27.08.2026

  • 9 Не лъжи

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Вървящият към реката":

    Кремъл каза, че си измисляш. Никой не цели Украйна. Там е мир и любов

    Коментиран от #22, #34

    18:48 27.08.2026

  • 10 Антитрол

    8 7 Отговор
    Рашките никой не ги брои за хора.

    18:48 27.08.2026

  • 11 Когато Кремъл мине от

    7 7 Отговор
    нападателен в оправдателен режим, значи работата му е спукана.

    18:49 27.08.2026

  • 12 Подготвят оправдателната реч

    6 7 Отговор
    на Путин в Хага и я тренират дали ще мине в този си вид.

    Коментиран от #46

    18:51 27.08.2026

  • 13 Адрес 4000

    10 4 Отговор
    Той песъчливият лисугер така отричаше и за нахлуването в Украйна
    Всяко отваряне на устата на тази смрад е лъжа

    18:51 27.08.2026

  • 14 Вървящият към реката

    4 7 Отговор
    В момента 404 лека полека губи четворките 😄

    Коментиран от #20, #21

    18:53 27.08.2026

  • 15 Гласът на бай ви Тиквам:

    8 2 Отговор
    Публикуват се много ужасяващи истории за чекмеджета, но нямат нищо общо с реалността
    щото въведохме ИИ да ни помага с трансфер на комисиони от общ поръчки в биткоин портмонета

    18:54 27.08.2026

  • 16 Пръцко

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Само ТАСС":

    А Малая Токмачка днес превзеха ли я пак блатушките? :)))

    Коментиран от #45

    18:54 27.08.2026

  • 17 Путин отдавна

    6 5 Отговор
    Трябваше да ги нарита прибалтийските пудели. Много гюрултия вдигат. Да видим натовските меки китки какво ще направят.

    Коментиран от #40

    18:54 27.08.2026

  • 18 Знам, че се майтапиш

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Само ТАСС":

    Истината я казват авторитетните медии, затова не стискай, а развързвай яко кесията за да те бранят Руте и Урсула. Пък тоалетните на Зеленски и бандерите му плачат за основен ремонт. За обективната журналистика също трябва да остане нещо.

    Коментиран от #29, #31

    18:54 27.08.2026

  • 19 Намериха главата ти

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    в дунава

    18:55 27.08.2026

  • 20 Песков

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Вървящият към реката":

    Каза че всичко е лъжа. Не лъжи, троле!

    18:55 27.08.2026

  • 21 Хихи!

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Вървящият към реката":

    Здрасти, фейкав! И аз мога да правя такива нещица с ИИ.
    Не знам какво те топлят.
    Сам и нещастен ли си?
    Намери си гадже.

    Коментиран от #27

    18:56 27.08.2026

  • 22 Вървящият към реката

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Не лъжи":

    Цитат :

    Схоже це не закінчиться до ночі🫠
    Нові реактивні шахеди з Донецька, Криму та Орла в повітрі.

    Я буду з вами онлайн до ранку якщо будуть загрози! Я був би вам безмежно вдячний якщо б піжтримали донатом 20-50 грн на каву, бо це ще буде довго тривати😢

    Ворожа масована атака реактивними БпЛА триває майже 20 годин! Весь цей час я намагаюсь бути з вами❤️"

    Един от най-активните монитори !

    Коментиран от #43

    18:56 27.08.2026

  • 23 Миньоро

    6 10 Отговор
    Защо Русия трябва да тества дали ще има колективен отговор, след като всички натовски държави участват във войната чрез Украйна?

    18:56 27.08.2026

  • 24 Реално

    9 4 Отговор
    Фашистът си дрънка дежурните глупости ,а в социалните мрежи е пълно с клипове с доказателства на руските издевателства и убийства на свои и украинци .

    18:57 27.08.2026

  • 25 До русофлякъ у форума

    7 8 Отговор
    Днес Радко Младич е ритнал бакъра в съда в Хага. Една килия се освободи. Путин може спокойно да се настани в нея.

    Коментиран от #37

    18:57 27.08.2026

  • 26 Ха-ха

    4 3 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    18:58 27.08.2026

  • 27 Вървящият към реката

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Хихи!":

    Хаха ,"гузната съвест" пак се появи ,ти земи се фани в ръце и не гледай на другите в телевизора , ами гет а лайф !
    Да живее Русия !🇷🇺

    Коментиран от #33, #35

    18:58 27.08.2026

  • 28 Жалки тролчета

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Путинец":

    И главата тиеплоска, вдлъбната е даже.

    18:58 27.08.2026

  • 29 Хахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Знам, че се майтапиш":

    Скимтим нещо май . В кажи бензин в Москва има ли. Че нещо май дефицитна стока стана

    18:58 27.08.2026

  • 30 Мирът е лесен

    4 3 Отговор
    Русия се изтегля от Украйна и готово.
    Ама не ще. Егото на кремълския мародер е по-важно от всичко.
    Кого лъже Песако?

    18:59 27.08.2026

  • 31 ГРУ гайтанжиева

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Знам, че се майтапиш":

    Тоалетните от злато бяха на Янкулович колега, този който избяга при господаря си в колибката.

    18:59 27.08.2026

  • 32 Ха-ха

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Вървящият към реката":

    Русийката е под вода без шнорхел. Бълбук-бълбук.!

    18:59 27.08.2026

  • 33 Падащия в реката

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Вървящият към реката":

    Че то нещо от Русия остана ли?

    19:00 27.08.2026

  • 34 Целят целят

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Не лъжи":

    Но само ако британците много го пожелаят.
    И разбира се, не те го отнасят а Украйна. Такъв им е номера.
    Но пък на него предостъпват славата.

    Коментиран от #38, #39

    19:00 27.08.2026

  • 35 Защо да имам гузна съвест?

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Вървящият към реката":

    Аз не пускам фейкове, ти го правиш.
    Май и съвест нямаш, камо ли гузна.

    19:01 27.08.2026

  • 36 Tётя Мyтpaфановна

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Вървящият към реката":

    "Да живее Русия! " ама от далекичко, удобно настанил се в страна от ЕС и НАТО, паразитирайки върху социалната им система.
    Ела на място да обичаш Русия.

    Коментиран от #41

    19:03 27.08.2026

  • 37 За него не би имало разлика

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "До русофлякъ у форума":

    И сега живее в затвор. Не разбирам защо не иде в Хага. Там ще е сигурно защитен от гнева на крепостните след време.

    Да не чака последния момент, че може да не успее да стигне.

    19:04 27.08.2026

  • 38 Не лъжи

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Целят целят":

    Няма смисъл.

    19:05 27.08.2026

  • 39 На фейкавата ти картинка

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Целят целят":

    друго пише.

    19:06 27.08.2026

  • 40 Отивай и дай пример

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Путин отдавна":

    как се прави.
    С даване на акъли не става.

    19:08 27.08.2026

  • 41 Вървящият към реката

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Tётя Мyтpaфановна":

    А ти колко евро дари допомогу украини ,или колко седя в окопите под Бахмут

    Коментиран от #47

    19:09 27.08.2026

  • 42 Ахмат Сила

    1 3 Отговор
    Русия мощ !🇷🇺
    С нами бог !
    Победа будет за нами !
    Аллаху Акбар ☝️

    Коментиран от #44, #53

    19:12 27.08.2026

  • 43 Руските ти фейкави монитори

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Вървящият към реката":

    с опорки не важат. На всеки ИИ може да преведе на какъвто си иска език.

    19:12 27.08.2026

  • 44 Давай, чеченец!

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ахмат Сила":

    Пусна ли нови фотоси с фототапети от бойно поле в тик-тока?

    19:14 27.08.2026

  • 45 Големия Токмак

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Пръцко":

    Първо Орехов.
    Вече 50% отшумя и остана само в сърцето на Зеленски

    19:14 27.08.2026

  • 46 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Подготвят оправдателната реч":

    Хага е под американски санкции .Янките й сложиха катинара:)

    Коментиран от #48

    19:14 27.08.2026

  • 47 Я, редакционното протеже

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Вървящият към реката":

    си сменило тактиката. И излязло от къщи с количката. Да се държи далече от канала, че тия ин. колички лесно засичат.
    Има да спами до утре сабахлян тука, латерната му. Само му навиват пружината и готово.

    Коментиран от #52

    19:19 27.08.2026

  • 48 Не позна

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    В Хага не е американска институцията и не е длъжна да се съобразява.
    Както Магнитски не важи в България.
    Внимавай какво си пожелаваш.

    19:21 27.08.2026

  • 49 Въш.кар.ис.тан

    1 0 Отговор
    Опъ.рдяхте украинския масур алк.аши

    19:21 27.08.2026

  • 50 Нямат край

    1 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ И УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:24 27.08.2026

  • 51 Само луд може

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само луд":

    да си помисли че Русия би нападнала неутрална Украйна като каквато бе измилена за държсва с благословията на Русия.
    А само още по луд за връзване би си помислил че Русия няма да нападне ако Украйна. се изметне и в същото време почне да тероризира руското си население.
    Много западни политици, премиери и президенти предупреждаваха за безумието с натовското разшираване.

    19:25 27.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 1945

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ахмат Сила":

    че то остана ли нещо живо от батальона на Кадиров.

    19:27 27.08.2026

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