Гласът на Кремъл: Публикуват се много ужасяващи истории, но нямат нищо общо с реалността

Медиите публикуват множество "истории на ужасите“ за Русия и конфликта в Украйна. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, коментирайки статията в The Wall Street Journal, в която се твърди, че се подготвя руско нахлуване в страна от НАТО, пише Газета.
WSJ поясни, че посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва е било за отправяне на предупреждение да не се атакуват държави-членки на НАТO. Според информацията ескалацията на конфликта в Украйна включва атака срещу Литва, Латвия и Естония. Така Путин щял да тества готовността на НАТО за колективен отговор на агресията.
"Напоследък се публикуват много подобни ужасяващи истории. Разбира се, това няма нищо общо с реалността и няма нищо общо с намеренията на Руската федерация“, отбеляза говорителят на Кремъл.
Песков подчерта, че Русия предпочита да постига целите си по мирен път, но ѝ липсва тази възможност, затова Москва продължава специална военна операция, за да гарантира сигурността и интересите си в контекста на конфликта около Украйна.
Директорът на Службата за външно разузнаване на Руската федерация Сергей Наришкин потвърди, че е разговарял с шефа на ЦРУ на САЩ Джон Ратклиф в Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само ТАСС
Коментиран от #16, #18
18:42 27.08.2026
2 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #19
18:43 27.08.2026
3 Вървящият към реката
Нон Стоп Лобут
Да живее Русия!🇷🇺
Коментиран от #9, #32, #36
18:44 27.08.2026
4 Само луд
Коментиран от #51
18:44 27.08.2026
5 kоkорчо 💋🍌
18:45 27.08.2026
6 Ама разбира се
Целият украински народ и опозиционерите са живи и здрави.
Навални живот си живее.
18:46 27.08.2026
7 Путинец
Коментиран от #28
18:46 27.08.2026
8 Ко стаа бе руски боклуци?
18:46 27.08.2026
9 Не лъжи
До коментар #3 от "Вървящият към реката":Кремъл каза, че си измисляш. Никой не цели Украйна. Там е мир и любов
Коментиран от #22, #34
18:48 27.08.2026
10 Антитрол
18:48 27.08.2026
11 Когато Кремъл мине от
18:49 27.08.2026
12 Подготвят оправдателната реч
Коментиран от #46
18:51 27.08.2026
13 Адрес 4000
Всяко отваряне на устата на тази смрад е лъжа
18:51 27.08.2026
14 Вървящият към реката
Коментиран от #20, #21
18:53 27.08.2026
15 Гласът на бай ви Тиквам:
щото въведохме ИИ да ни помага с трансфер на комисиони от общ поръчки в биткоин портмонета
18:54 27.08.2026
16 Пръцко
До коментар #1 от "Само ТАСС":А Малая Токмачка днес превзеха ли я пак блатушките? :)))
Коментиран от #45
18:54 27.08.2026
17 Путин отдавна
Коментиран от #40
18:54 27.08.2026
18 Знам, че се майтапиш
До коментар #1 от "Само ТАСС":Истината я казват авторитетните медии, затова не стискай, а развързвай яко кесията за да те бранят Руте и Урсула. Пък тоалетните на Зеленски и бандерите му плачат за основен ремонт. За обективната журналистика също трябва да остане нещо.
Коментиран от #29, #31
18:54 27.08.2026
19 Намериха главата ти
До коментар #2 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":в дунава
18:55 27.08.2026
20 Песков
До коментар #14 от "Вървящият към реката":Каза че всичко е лъжа. Не лъжи, троле!
18:55 27.08.2026
21 Хихи!
До коментар #14 от "Вървящият към реката":Здрасти, фейкав! И аз мога да правя такива нещица с ИИ.
Не знам какво те топлят.
Сам и нещастен ли си?
Намери си гадже.
Коментиран от #27
18:56 27.08.2026
22 Вървящият към реката
До коментар #9 от "Не лъжи":Цитат :
Схоже це не закінчиться до ночі🫠
Нові реактивні шахеди з Донецька, Криму та Орла в повітрі.
Я буду з вами онлайн до ранку якщо будуть загрози! Я був би вам безмежно вдячний якщо б піжтримали донатом 20-50 грн на каву, бо це ще буде довго тривати😢
Ворожа масована атака реактивними БпЛА триває майже 20 годин! Весь цей час я намагаюсь бути з вами❤️"
Един от най-активните монитори !
Коментиран от #43
18:56 27.08.2026
23 Миньоро
18:56 27.08.2026
24 Реално
18:57 27.08.2026
25 До русофлякъ у форума
Коментиран от #37
18:57 27.08.2026
26 Ха-ха
18:58 27.08.2026
27 Вървящият към реката
До коментар #21 от "Хихи!":Хаха ,"гузната съвест" пак се появи ,ти земи се фани в ръце и не гледай на другите в телевизора , ами гет а лайф !
Да живее Русия !🇷🇺
Коментиран от #33, #35
18:58 27.08.2026
28 Жалки тролчета
До коментар #7 от "Путинец":И главата тиеплоска, вдлъбната е даже.
18:58 27.08.2026
29 Хахаха
До коментар #18 от "Знам, че се майтапиш":Скимтим нещо май . В кажи бензин в Москва има ли. Че нещо май дефицитна стока стана
18:58 27.08.2026
30 Мирът е лесен
Ама не ще. Егото на кремълския мародер е по-важно от всичко.
Кого лъже Песако?
18:59 27.08.2026
31 ГРУ гайтанжиева
До коментар #18 от "Знам, че се майтапиш":Тоалетните от злато бяха на Янкулович колега, този който избяга при господаря си в колибката.
18:59 27.08.2026
32 Ха-ха
До коментар #3 от "Вървящият към реката":Русийката е под вода без шнорхел. Бълбук-бълбук.!
18:59 27.08.2026
33 Падащия в реката
До коментар #27 от "Вървящият към реката":Че то нещо от Русия остана ли?
19:00 27.08.2026
34 Целят целят
До коментар #9 от "Не лъжи":Но само ако британците много го пожелаят.
И разбира се, не те го отнасят а Украйна. Такъв им е номера.
Но пък на него предостъпват славата.
Коментиран от #38, #39
19:00 27.08.2026
35 Защо да имам гузна съвест?
До коментар #27 от "Вървящият към реката":Аз не пускам фейкове, ти го правиш.
Май и съвест нямаш, камо ли гузна.
19:01 27.08.2026
36 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #3 от "Вървящият към реката":"Да живее Русия! " ама от далекичко, удобно настанил се в страна от ЕС и НАТО, паразитирайки върху социалната им система.
Ела на място да обичаш Русия.
Коментиран от #41
19:03 27.08.2026
37 За него не би имало разлика
До коментар #25 от "До русофлякъ у форума":И сега живее в затвор. Не разбирам защо не иде в Хага. Там ще е сигурно защитен от гнева на крепостните след време.
Да не чака последния момент, че може да не успее да стигне.
19:04 27.08.2026
38 Не лъжи
До коментар #34 от "Целят целят":Няма смисъл.
19:05 27.08.2026
39 На фейкавата ти картинка
До коментар #34 от "Целят целят":друго пише.
19:06 27.08.2026
40 Отивай и дай пример
До коментар #17 от "Путин отдавна":как се прави.
С даване на акъли не става.
19:08 27.08.2026
41 Вървящият към реката
До коментар #36 от "Tётя Мyтpaфановна":А ти колко евро дари допомогу украини ,или колко седя в окопите под Бахмут
Коментиран от #47
19:09 27.08.2026
42 Ахмат Сила
С нами бог !
Победа будет за нами !
Аллаху Акбар ☝️
Коментиран от #44, #53
19:12 27.08.2026
43 Руските ти фейкави монитори
До коментар #22 от "Вървящият към реката":с опорки не важат. На всеки ИИ може да преведе на какъвто си иска език.
19:12 27.08.2026
44 Давай, чеченец!
До коментар #42 от "Ахмат Сила":Пусна ли нови фотоси с фототапети от бойно поле в тик-тока?
19:14 27.08.2026
45 Големия Токмак
До коментар #16 от "Пръцко":Първо Орехов.
Вече 50% отшумя и остана само в сърцето на Зеленски
19:14 27.08.2026
46 Атина Палада
До коментар #12 от "Подготвят оправдателната реч":Хага е под американски санкции .Янките й сложиха катинара:)
Коментиран от #48
19:14 27.08.2026
47 Я, редакционното протеже
До коментар #41 от "Вървящият към реката":си сменило тактиката. И излязло от къщи с количката. Да се държи далече от канала, че тия ин. колички лесно засичат.
Има да спами до утре сабахлян тука, латерната му. Само му навиват пружината и готово.
Коментиран от #52
19:19 27.08.2026
48 Не позна
До коментар #46 от "Атина Палада":В Хага не е американска институцията и не е длъжна да се съобразява.
Както Магнитски не важи в България.
Внимавай какво си пожелаваш.
19:21 27.08.2026
49 Въш.кар.ис.тан
19:21 27.08.2026
50 Нямат край
19:24 27.08.2026
51 Само луд може
До коментар #4 от "Само луд":да си помисли че Русия би нападнала неутрална Украйна като каквато бе измилена за държсва с благословията на Русия.
А само още по луд за връзване би си помислил че Русия няма да нападне ако Украйна. се изметне и в същото време почне да тероризира руското си население.
Много западни политици, премиери и президенти предупреждаваха за безумието с натовското разшираване.
19:25 27.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 1945
До коментар #42 от "Ахмат Сила":че то остана ли нещо живо от батальона на Кадиров.
19:27 27.08.2026