Медиите публикуват множество "истории на ужасите“ за Русия и конфликта в Украйна. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, коментирайки статията в The Wall Street Journal, в която се твърди, че се подготвя руско нахлуване в страна от НАТО, пише Газета.

WSJ поясни, че посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва е било за отправяне на предупреждение да не се атакуват държави-членки на НАТO. Според информацията ескалацията на конфликта в Украйна включва атака срещу Литва, Латвия и Естония. Така Путин щял да тества готовността на НАТО за колективен отговор на агресията.

Още новини от Украйна

"Напоследък се публикуват много подобни ужасяващи истории. Разбира се, това няма нищо общо с реалността и няма нищо общо с намеренията на Руската федерация“, отбеляза говорителят на Кремъл.

Песков подчерта, че Русия предпочита да постига целите си по мирен път, но ѝ липсва тази възможност, затова Москва продължава специална военна операция, за да гарантира сигурността и интересите си в контекста на конфликта около Украйна.

Директорът на Службата за външно разузнаване на Руската федерация Сергей Наришкин потвърди, че е разговарял с шефа на ЦРУ на САЩ Джон Ратклиф в Москва.