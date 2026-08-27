Под масиран обстрел! Руската армия атакува девет украински града

Русия нанесе удари с ракети и дронове по градове из цяла Украйна по време на атака през изминалата нощ, която продължи и през деня, когато цяла сутрин в Киев се чуваха експлозии, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Украйна изпитва остра нужда от ракети за американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", способни да противодействат на руските балистични ракети, а бързо летящите дронове с реактивни двигатели на Москва представляват още едно предизвикателство, откакто започна пълномащабната руска инвазия преди четири години и половина.

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Украински официални представители твърдят, че Русия трупа запаси от ракети и предприема масирани атаки на всеки няколко дни, надявайки се да изчерпи украинските отбранителни възможности. В отговор Украйна нанесе удари по важни обекти на руска територия, като двете страни си нанасят взаимни щети.

Руското министерство на отбраната съобщи, че неговите сили са нанесли "масирани" удари по цели в девет украински града, започнали след залез слънце вчера. То описа целите като свързани с военната сфера, включително промишлени съоръжения, нефтопреработвателни обекти, логистични центрове и пристанищна инфраструктура.

Граждански райони, включително жилищни сгради, също претърпяха щети. При обстрела загина 78-годишна жена в южната украинска Запорожка област и още един човек в северната Харковска област, като според украинските власти най-малко 14 души са ранени на други места.

"Русия продължава да залага на ракети и разширяването на войната си, а това означава, че са необходими повече контрамерки", заяви украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи, отбелязвайки обещанията, дадени по-рано тази седмица от европейските държави за предоставяне на по-голяма помощ в областта на противовъздушната отбрана.

"Важно е тези (мерки) да бъдат допълнени и с допълнителни пакети помощ в областта на противоракетната отбрана" чрез европейски покупки на оръжие от САЩ, каза още той.

Въпреки че руското министерство на отбраната твърдеше, че са атакувани само военни цели, Русия изглежда решена да нанесе удар на украинския бизнес и да подкопае икономиката на страната чрез атаки срещу частни предприятия, след като ударите с безпилотни летателни апарати с голям обсег на Украйна причиниха финансови затруднения на Москва.

Руски дронове удариха три големи дистрибуторски центъра, унищожавайки складове, принадлежащи на верига магазини за играчки и компания за сладкарски изделия, и нанасяйки щети на друг, управляван от търговец на електроника, съобщиха компаниите.

Освен това Москва продължава усилията си да разруши украинската електроенергийна мрежа преди настъпването на студените зимни месеци.

Четири мощни планиращи бомби унищожиха генериращото оборудване в комбинираната топлоелектрическа централа в южната Херсонска област, принуждавайки я да спре работа, съобщи нейният оператор компанията "Нафтогаз".

Зеленски трябваше да посети съседна Молдова днес, за да отбележи националния ѝ празник - годишнината от обявяването на независимостта ѝ от Съветския съюз през 1991 г. Украйна обяви своята независимост през същата година.

Съседите на Русия в Източна Европа са загрижени, че нейната инвазия в Украйна може да предизвика по-широк конфликт, а дроновете, навлизащи във въздушното им пространство, подхранват тревогите, посочва АП.

Министерството на отбраната на Молдова съобщи днес, че пет дрона са нарушили въздушното ѝ пространство, но не уточни кой ги е изстрелял.

Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали седем руски балистични ракети, макар да не посочиха как са постигнали това.

През нощта бяха ударени четири района на Киев, като са нанесени щети на жилищни сгради, училище и медицинско заведение, макар да не се съобщава за жертви, посочи градската полиция.

Руските сили нанесоха удари по промишлени обекти, както и по енергийна инфраструктура в централната украинска Полтавска област, заяви Виталий Дякивнич, ръководител на регионалната военна администрация в Полтава.

Южната Одеска област също беше подложена на масирана руска атака, продължила повече от седем часа, съобщи Олег Кипер, ръководител на регионалната военна администрация в Одеса.

Атаките са нанесли щети на 16-етажна жилищна сграда и две образователни институции, както и на зърнохранилище, добави той.

Одеса е ключово пристанище за жизненоважния износ на зърно и други селскостопански продукти от Украйна, отбелязва АП.

Някои влакове са закъснели с повече от 17 часа след атаката, съобщи украинската държавна железопътна компания "Укрзализниця".

Украйна също така изстрелва стотици дронове с голям обсег почти всяка нощ по цели в Русия.

Генералният щаб на Украйна съобщи, че ракети, изстреляни от самолети, са поразили основните и резервните командни пунктове на Русия в близост до източния град Донецк, в Донбас, където украинските сили отблъскват руско настъпление.

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че руската противовъздушна отбрана е свалила 267 украински дрона над 14 руски региона, незаконно анексирания Кримски полуостров, Азовско море и Черно море, посочва АП.

След като през последните месеци унищожиха огромни складове, принадлежащи на компанията "Уайлдберис" – най-големият онлайн търговец в Русия, украинските дронове сега вземат на прицел складове на "Озон" – втората по големина компания за онлайн търговия в страната.

"Озон" първоначално съобщи, че са били атакувани логистичните ѝ съоръжения в градовете Оренбург и Уфа, но в нито едно от тях не е избухнал пожар. По-късно в изявлението на компанията бе уточнено, че е бил атакуван само обектът в Уфа, докато съоръжението в Оренбург е било евакуирано заради тревога, но е възобновило нормалната си работа, отбелязва АП.