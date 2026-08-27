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Под масиран обстрел! Руската армия атакува девет украински града
  Тема: Украйна

Под масиран обстрел! Руската армия атакува девет украински града

27 Август, 2026 21:41 1 608 50

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • киев-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Украйна изпитва остра нужда от ракети за американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", способни да противодействат на руските балистични ракети, а бързо летящите дронове с реактивни двигатели на Москва представляват още едно предизвикателство

Под масиран обстрел! Руската армия атакува девет украински града - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия нанесе удари с ракети и дронове по градове из цяла Украйна по време на атака през изминалата нощ, която продължи и през деня, когато цяла сутрин в Киев се чуваха експлозии, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Украйна изпитва остра нужда от ракети за американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", способни да противодействат на руските балистични ракети, а бързо летящите дронове с реактивни двигатели на Москва представляват още едно предизвикателство, откакто започна пълномащабната руска инвазия преди четири години и половина.

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Украински официални представители твърдят, че Русия трупа запаси от ракети и предприема масирани атаки на всеки няколко дни, надявайки се да изчерпи украинските отбранителни възможности. В отговор Украйна нанесе удари по важни обекти на руска територия, като двете страни си нанасят взаимни щети.

Руското министерство на отбраната съобщи, че неговите сили са нанесли "масирани" удари по цели в девет украински града, започнали след залез слънце вчера. То описа целите като свързани с военната сфера, включително промишлени съоръжения, нефтопреработвателни обекти, логистични центрове и пристанищна инфраструктура.

Граждански райони, включително жилищни сгради, също претърпяха щети. При обстрела загина 78-годишна жена в южната украинска Запорожка област и още един човек в северната Харковска област, като според украинските власти най-малко 14 души са ранени на други места.

"Русия продължава да залага на ракети и разширяването на войната си, а това означава, че са необходими повече контрамерки", заяви украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи, отбелязвайки обещанията, дадени по-рано тази седмица от европейските държави за предоставяне на по-голяма помощ в областта на противовъздушната отбрана.

"Важно е тези (мерки) да бъдат допълнени и с допълнителни пакети помощ в областта на противоракетната отбрана" чрез европейски покупки на оръжие от САЩ, каза още той.

Въпреки че руското министерство на отбраната твърдеше, че са атакувани само военни цели, Русия изглежда решена да нанесе удар на украинския бизнес и да подкопае икономиката на страната чрез атаки срещу частни предприятия, след като ударите с безпилотни летателни апарати с голям обсег на Украйна причиниха финансови затруднения на Москва.

Руски дронове удариха три големи дистрибуторски центъра, унищожавайки складове, принадлежащи на верига магазини за играчки и компания за сладкарски изделия, и нанасяйки щети на друг, управляван от търговец на електроника, съобщиха компаниите.

Освен това Москва продължава усилията си да разруши украинската електроенергийна мрежа преди настъпването на студените зимни месеци.

Четири мощни планиращи бомби унищожиха генериращото оборудване в комбинираната топлоелектрическа централа в южната Херсонска област, принуждавайки я да спре работа, съобщи нейният оператор компанията "Нафтогаз".

Зеленски трябваше да посети съседна Молдова днес, за да отбележи националния ѝ празник - годишнината от обявяването на независимостта ѝ от Съветския съюз през 1991 г. Украйна обяви своята независимост през същата година.

Съседите на Русия в Източна Европа са загрижени, че нейната инвазия в Украйна може да предизвика по-широк конфликт, а дроновете, навлизащи във въздушното им пространство, подхранват тревогите, посочва АП.

Министерството на отбраната на Молдова съобщи днес, че пет дрона са нарушили въздушното ѝ пространство, но не уточни кой ги е изстрелял.

Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали седем руски балистични ракети, макар да не посочиха как са постигнали това.

През нощта бяха ударени четири района на Киев, като са нанесени щети на жилищни сгради, училище и медицинско заведение, макар да не се съобщава за жертви, посочи градската полиция.

Руските сили нанесоха удари по промишлени обекти, както и по енергийна инфраструктура в централната украинска Полтавска област, заяви Виталий Дякивнич, ръководител на регионалната военна администрация в Полтава.

Южната Одеска област също беше подложена на масирана руска атака, продължила повече от седем часа, съобщи Олег Кипер, ръководител на регионалната военна администрация в Одеса.

Атаките са нанесли щети на 16-етажна жилищна сграда и две образователни институции, както и на зърнохранилище, добави той.

Одеса е ключово пристанище за жизненоважния износ на зърно и други селскостопански продукти от Украйна, отбелязва АП.

Някои влакове са закъснели с повече от 17 часа след атаката, съобщи украинската държавна железопътна компания "Укрзализниця".

Украйна също така изстрелва стотици дронове с голям обсег почти всяка нощ по цели в Русия.

Генералният щаб на Украйна съобщи, че ракети, изстреляни от самолети, са поразили основните и резервните командни пунктове на Русия в близост до източния град Донецк, в Донбас, където украинските сили отблъскват руско настъпление.

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че руската противовъздушна отбрана е свалила 267 украински дрона над 14 руски региона, незаконно анексирания Кримски полуостров, Азовско море и Черно море, посочва АП.

След като през последните месеци унищожиха огромни складове, принадлежащи на компанията "Уайлдберис" – най-големият онлайн търговец в Русия, украинските дронове сега вземат на прицел складове на "Озон" – втората по големина компания за онлайн търговия в страната.

"Озон" първоначално съобщи, че са били атакувани логистичните ѝ съоръжения в градовете Оренбург и Уфа, но в нито едно от тях не е избухнал пожар. По-късно в изявлението на компанията бе уточнено, че е бил атакуван само обектът в Уфа, докато съоръжението в Оренбург е било евакуирано заради тревога, но е възобновило нормалната си работа, отбелязва АП.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    53 7 Отговор
    Много стара новина , укра бере душа вече

    21:43 27.08.2026

  • 2 пешо

    54 7 Отговор
    малко са цяла украйна трябва да гори

    21:43 27.08.2026

  • 3 Пич

    52 5 Отговор
    Мисля, че няма изненадани!!! Казах го дори и на паветниците!!!
    Разбира се, те не ми повярваха, защото бъркат желаното с реалното!!!

    21:43 27.08.2026

  • 4 Сатана Z

    57 5 Отговор
    Руската армия влезе в Славянск и започва прочистване .Кой бегАл - бегАл.Всичко останало в кошарата подлежи на обезпаразитяване.

    21:44 27.08.2026

  • 5 АЙДЕ Вова

    54 5 Отговор
    ПРИКЛЮЧВАЙ вечеринката . Зелето е превтасало и е с лош аромат .

    21:44 27.08.2026

  • 6 Шопо

    50 8 Отговор
    Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    21:44 27.08.2026

  • 7 Тиква

    42 6 Отговор
    Прекрасно,бой до последен нацист и окрабандеревец.

    21:45 27.08.2026

  • 8 Пич

    37 5 Отговор
    Знаете ли, какво ще стане, ако Русия тресне няколко английски кораба?!
    САЩ извънредно много ще се изкефят!!!
    Оставям на някой от вас да каже - защо?!

    Коментиран от #14, #19

    21:46 27.08.2026

  • 9 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    44 5 Отговор
    Яко бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    21:47 27.08.2026

  • 10 Американски ракети

    37 3 Отговор
    няма, свършиха

    21:47 27.08.2026

  • 11 Помак

    15 3 Отговор
    Да питам Бат Гълъб ...накъде е ??? Три въпросителни

    Коментиран от #40

    21:49 27.08.2026

  • 12 Каунь

    20 11 Отговор
    Цял свят разбра, че Путин е виновен за всичко, само моята жена не може да разбере. Все вика ти си виновен за всичко....

    Коментиран от #22

    21:49 27.08.2026

  • 13 Маша

    10 4 Отговор
    Обратното е тероризъм !

    21:51 27.08.2026

  • 14 А дано

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    ама,надали !

    21:52 27.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Какво става в Куев

    18 5 Отговор
    Хуев жив ли е

    Коментиран от #17, #39

    21:53 27.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ну хорошо

    17 5 Отговор

    До коментар #17 от "Хуев... тук е Куев":

    Хуев из Куев Мертвой..... Зельоной Зомби...

    Коментиран от #21

    21:56 27.08.2026

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Защото щатите имат зъб на Англия още от войните за независимост Защото Англия винаги е играла двойна игра Договорката от Потсдам е наруши Англия Берлинската стена бе изградена заради Англия По време на първата война в Ирак англичаните влязоха в Басра където е нефта и не мръднаха от там Тогава щатите и Англия се скараха и до ден днешен

    Коментиран от #24

    21:57 27.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Митя

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ну хорошо":

    ти ли си?

    Коментиран от #23

    21:57 27.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пич

    14 4 Отговор

    До коментар #19 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    А......Баш!!!
    И онези надутите пуяци ще търчат на килимчето във Вашингтон, и ще го ударят на молба!!!

    Та се замислих, дали ЦРУ и ФСБ не са обсъждали такива "невъзможни" неща.....

    Коментиран от #37

    22:01 27.08.2026

  • 25 Я Яяя

    13 4 Отговор
    Шваба говорит... Куев горит.. Путин благодари....

    Коментиран от #31

    22:01 27.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Това атакуване е напълно нормално

    16 3 Отговор
    Все пак се провежда денацификация на тази територия и до като нацистите не свършат ще е така всеки ден , така че който иска бомбардировките да свършат нека да помага с денацификацията

    22:04 27.08.2026

  • 28 Ами

    18 3 Отговор
    Оставете окраина, те вече е бита карта.
    Въпросът сега е кога ще го отнесе Англия.
    И както вървят нещата ... Може да е скоро.

    Коментиран от #42

    22:04 27.08.2026

  • 29 име

    15 5 Отговор
    Браво, ще има пак як бандераски вой на умрело!

    22:05 27.08.2026

  • 30 Нищо подобно

    5 24 Отговор
    Тва е вчерашна "новина" и смешни резултати,.. ВСУ ги попиля,!
    Цел Донецк гори! Крим приключи,.. Белгородска република от 2 год е украинска!
    Московия целата гори

    Коментиран от #36

    22:05 27.08.2026

  • 31 Цвайн гугуткен

    10 4 Отговор

    До коментар #25 от "Я Яяя":

    Абортиненн на керемидкенннн... Укранен Миризливенннн...

    22:05 27.08.2026

  • 32 Из руските блогове:

    3 20 Отговор
    За денонощието, отчетено на 27 август 2026 г., руските боеви загуби на фронта възлизат на 141 военнослужещи (убити и ранени).в рамките на същия 24-часов период руската армия е загубила и следния обем военна техника:
    Безпилотни апарати (БПЛА): 1762 оперативно-тактически дрона
    Автомобилна техника: 494 превозни средства и цистерни с гориво
    Артилерия: 53 системи
    Наземни роботи: 17 Специална техника: 10 единици
    Бронирани машини: 7
    Танкове: 4
    Ракетни системи и ПВО: 3 системи за залпов огън (РСЗО) и 2 системи за противовъздушна отбрана

    22:06 27.08.2026

  • 33 стоян георгиев

    20 4 Отговор
    Замириса на пърлени бандери

    22:07 27.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Силна Луна

    5 2 Отговор
    Морето блести.

    22:09 27.08.2026

  • 36 Сериозно?

    4 15 Отговор

    До коментар #30 от "Нищо подобно":

    Само за денонощието, отчетено на 27 август 2026 г., руските боеви загуби на фронта възлизат на 1412 военнослужещи (убити и ранени).
    В рамките на същия 24-часов период руската армия е загубила и следния обем военна техника:Безпилотни апарати (БПЛА): 1762 оперативно-тактически дрона
    Автомобилна техника: 494 превозни средства и цистерни с гориво
    Артилерия: 53 артилерийски системи
    Наземни роботи: 17 роботизирани сухопътни комплекса
    Специална техника: 10 единици специализирано оборудване
    Бронирани машини: 7 бойни бронирани машини
    Танкове: 4 танка
    Ракетни системи и ПВО: 3 системи за залпов огън (РСЗО) и 2 системи за противовъздушна отбрана.
    Нови складове на ОЗОН и една рафинерия, за която все още не е потвърдено.

    Коментиран от #46

    22:09 27.08.2026

  • 37 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Пич":

    Студената война започна заради АНГЛИЯ Генерал Дьогол беше против но тогава Франция беше слаба Труман един обикновен фермер хабер нямаше от външна политика и англичаните отново забъркаха кашата Насъскаха щатите в Корея и Виетнам Франция загуби колониите си в Азия сега и в Африка заради Англия

    22:11 27.08.2026

  • 38 СВЕТА ЩЕ ТИ БЛАГОДАРИ

    10 2 Отговор
    БИЙ,БИЙ ЯКО ПО ЦЯЛА УКРАЙНА , ПА ПОСЛЕ ПО ОСТРОВА СТРОВА .

    22:12 27.08.2026

  • 39 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Какво става в Куев":

    Всеки с капризите си!

    22:13 27.08.2026

  • 40 пешо

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Помак":

    питай тагаренко и мирчев и генерал гном

    22:13 27.08.2026

  • 41 До края на годината

    4 7 Отговор
    на Киев няма да му трябват Пейтриъти.
    Ще си ги произвежда сам, хем по-съвършени.

    22:14 27.08.2026

  • 42 оня с коня

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    Фантазираш си как Натовска ЯДРЕНА държава ще го "отнесе"?Накои ви наричат "Болни мозъци" ама това няма как да е верно,след като изобщо нямате такива.

    22:16 27.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Украинските отбранителни сили

    2 6 Отговор
    нанесоха удари по главните и резервните командни пунктове на руската армия близо до временно окупирания Донецк на 26 август и през нощта срещу 27 август 2026 г.

    Главните и резервните командни пунктове на руските сили близо до Донецк бяха ударени от украинските ракети.
    Украинските сили удариха и руска ремонтна база близо до Чонгар, както и контролен пункт на безпилотни летателни апарати в Оленовка във временно окупирания Крим.
    Освен това бяха ударени струпвания на руски персонал близо до Новопетровка в Запорожка област и Восход в Крим.

    22:20 27.08.2026

  • 45 Колкото повече Раша се излага,

    2 9 Отговор
    толкова повече копейците се възпаляват и се юркат да я защитават.
    Защо? Нали печели?
    Или не?

    22:23 27.08.2026

  • 46 м даааа

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сериозно?":

    с тая пропаганда може да успокоите някой хах0л залегнал в тръните,ама те не четат факти 🤣

    22:27 27.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Колко дълго продължава зарята в Укра по случай нейната зависимост. Като циганска свадба.

    22:29 27.08.2026

  • 49 Кво стана бе

    6 0 Отговор
    соросоидни подметки,нещо много квичите,кураторите ви нещо бая ви засилват,нещо май са я закъсали🤣🤣

    22:29 27.08.2026

  • 50 Смешник

    0 0 Отговор
    А бе изглежда тия от Запада само прегръщат Зеления пор и му обещават ракети а нищо не му дават

    22:42 27.08.2026

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