Украинското разузнаване: Кремъл планира да мобилизира в армията още 600 000 души тази и следващата година

Русия готви планове за допълнителна мобилизационна вълна тази и следващата година, като целта е да бъдат набрани 300 000 войници тази година и още 300 000 през следващата.
Това съобщи пресслужбата на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски, позовавайки се на данни от украинските разузнавателни служби, цитирани от агенция Укринформ, пише БТА.
"Украйна разполага с информация, че руският Генерален щаб вече е подготвил сценарий за допълнителна мобилизация на 600 000 души в рамките на посочените срокове през тази и следващата година. На първо място се планира да се допълнят до пълния си състав формированията и военните части, които се сражават на фронта в Украйна, както и частите на руските въоръжени сили, които в момента се сформират", се посочва в изявлението.
В доклада се отбелязва, че политическото ръководство на Русия разглежда поредната вълна на мобилизация като отговор на загубата на инициативата във войната от страна на Москва, продължаващото нарастване на човешките загуби на бойното поле и значителното забавяне на набирането на кадрови войници в различните региони.
Според данни на украинското разузнаването човешките загубите на руската армия от януари до юли тази година възлизат на приблизително 240 000 души, от които най-малко 140 000 са убитите. В същото време през същия период в руските сили са набрали на кадрова военна служба по-малко от този брой – 232 000 души.
Като част от подготовката за поредната вълна на мобилизация и набирането на криминални елементи на кадрова служба, Русия започна да внася промени в съответното законодателство и нормативни актове, се отбелязва в доклада. Контролът върху военната регистрация се засилва значително, създават се механизми за набиране на лица, излежаващи наказания в руската затворническа система, и се разработват допълнителни принудителни мерки.
Категориите осъдени лица, които отговарят на условията за военна служба в руската армия, бяха разширени, за да включат лица с неизтекли или неотменени присъди по 11 члена от Наказателния кодекс на Русия. Те включват престъпления, свързани с контрабанда на токсични, радиоактивни и взривни вещества, оръжия и наркотици; бандитизъм и организиране или участие в престъпни групи; организиране на нелегална миграция; нарушаване на изискванията за безопасност в горивно-енергийни обекти; както и незаконно боравене, кражба или изнудване с ядрени или радиоактивни материали.
Руското ръководство одобри също така разширяването на мобилизацията или набирането на кадрови войници към определени значими категории жени, излежаващи наказания в затвори и наказателни колонии.
Тече също така подготовка за установяване на квоти за правоохранителните органи – включително Министерството на вътрешните работи, Федералната служба за съдебни изпълнители, Федералната пенитенциарна служба, Следствения комитет – за изпращане на служители на кадрова военна служба в рамките на мобилизацията, отбелязва Укринформ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аеееее
Коментиран от #88
19:13 27.08.2026
2 осраински
Коментиран от #5, #7
19:15 27.08.2026
3 Тц тц
Коментиран от #10, #17
19:15 27.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Герги
Коментиран от #72
19:18 27.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Вървящият към реката
Кокса колкото да каже нещо ,всъщност източника на това нещо не се вижда кой е ,тъй че - разходимся
Коментиран от #25
19:20 27.08.2026
9 осраински
19:20 27.08.2026
10 То тази снимка на Путлето в болницата
До коментар #3 от "Тц тц":Се върти от 2022.
Коментиран от #35
19:20 27.08.2026
11 Киро
Коментиран от #16, #30
19:21 27.08.2026
12 Опелото
А оше превземат 2 села в Донбас...
Коментиран от #15
19:21 27.08.2026
13 Мира ботокса сбръчкана мисирката от НОВА
Коментиран от #31
19:23 27.08.2026
14 Капейчо
19:23 27.08.2026
15 Вървящият към реката
До коментар #12 от "Опелото":А ти превзе ли на баба си пенцийката или е рано?
19:23 27.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Отреазвяващ
До коментар #3 от "Тц тц":Извинявам се за ,,зеления вот".Да се чете ,,червен".Грешка на кебапчетата,пердон пръста.
19:24 27.08.2026
18 Путин наште копейци казаха,
19:25 27.08.2026
19 БПФ
Не сте ли разбрали досега, че уkpoпите винаги приписват и престъплeнията си, и загубите си, и проблемуте си на Русия?
Коментиран от #67
19:25 27.08.2026
20 Объркана копейка
Коментиран от #65
19:26 27.08.2026
21 Хахаха
19:27 27.08.2026
22 РФ е въздух под налягане !
Къде толкова място в Мала Токмакча да ги копат ?
19:27 27.08.2026
23 Даа...
Коментиран от #95
19:29 27.08.2026
24 Това са фейкове
До коментар #4 от "Читател":нарочно разпространявани от украинската власт и подемани с охота от западните медии.
Виж Зеления не е спирал с мобилизацията вече 5-та година инепрекъснато ТЦК комисиите ловят хора по улиците в Украйна и ги изпращат като пушечно месо на фронта, но за това не се пише и не се говори в ЕС. Важното е да се пускат истории, с които да се плаши населението на страните в ЕС. И да се отпускат повече пари. Вчера 6,1 милиарда , днес 38 милиарда обяви Урсулата за Украйна. За 2028г. ЕК готви нов 100 милиарден дълг за страните от ЕС! И послушните европейци ще плащат дълговете, които усвояват Зеля и корумпирания Урсул. До кога така? Войната нарочно се поддържа за да забогатява Киевската хунта и чиновниците от ЕК, а всички останали европейски данъкоплатци да обедняват!
Коментиран от #39
19:29 27.08.2026
25 Казах ти, че си фейкав!
До коментар #8 от "Вървящият към реката":Такива глЮпости и Кремъл не плещи.
Пропусна да споменеш лафа си за "злото САЩ" и как "пропагандата намира глупака".
Тролската ти машинка ли смениха?
Нямаше нужда, пак вониш през монитора.
19:30 27.08.2026
26 Отец Дионисий
Коментиран от #41, #109
19:30 27.08.2026
27 Да мобилизираш
Показва единствено,че издирваният за педофилия и Масови убийства -- У Йло е тотално ОТЧАЯН
Хихихихихи
19:30 27.08.2026
28 Бай Дън
Коментиран от #42
19:32 27.08.2026
29 Тодор Живков
19:32 27.08.2026
30 Никой не реве
До коментар #11 от "Киро":Само разни копейци крещят, че не било вярно.
Ама верно, че тяхното малко на рев избива.
Не обръщай внимание.
Коментиран от #107
19:33 27.08.2026
31 1945
До коментар #13 от "Мира ботокса сбръчкана мисирката от НОВА":Трябва да стане като в Израел. Затова имат най-добрата армия
19:33 27.08.2026
32 Кой се интересува
19:33 27.08.2026
33 Тодарът
Хигиенизацията е враг на бактериологическата диверсия.
След глад и мизерия настъпи тежка индустриализация!
С всички сили пет за четири!
25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР
35 години социалистически Батак!
Всички комунисти - дружно под земята!
Всяко кебапче - куршум в сърцето на световния империализъм!
Всеки набран домат - кабърче в леглото на Кенеди!
Час по-скоро да прибереме хляба на народа!
Селянино, изми ли си яйцата?
Да не оставим неодрусана нито една слива в нашето село!
Във всяка къща - говедо!
При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното!
При капитализма човек за човека е вълк, но при социализма е точно обратното!
Всеки комсомолец - пример за хулиганите!
Всички луди - на борба за мир и световен социализъм!
Здрав дух в здраво социалистическо тяло!
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати обувки!
Комунизмът е неизбежен!
Да живее СССР - вечният строител на социализма!
Повече кожи за партията!
Да строим социализма с подръчни средства!
Народната милиция - биещото сърце на партията!
Милицията принадлежи на народа и народът принадлежи на милицията!
До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
Роналд Рейгън – враг номер едно на Тутраканската селищна система!
25 години народна власт - 25 години български цирк.
Всеки кооператор - свиня! Всеки комунист - две!
19:34 27.08.2026
34 Читател
19:34 27.08.2026
35 Факт
До коментар #10 от "То тази снимка на Путлето в болницата":Прави ли ти впечатление,че всички статисти/ актьори на снимките със Напикаващия се дрът Педофил са подбрани и са...по- ниски от...150см...жужак?
Хахахаха
Коментиран от #40
19:35 27.08.2026
36 Винкело
19:35 27.08.2026
37 Вървящият към реката
Да живее Русия !🇷🇺
Коментиран от #44
19:36 27.08.2026
38 Тодарът
Турското кафе е виетнамско
Днес баклавата с орехи е със фъстъци
Повече камъни за народа!
Дето народът - там и ние!
Тополовград - град-първенец в борбата срещу империализма!
Човекът е главна фигура в животновъдството
Всички десетокласници, които желаят да ходят на бригада, да се прегледат при лекарката
Съветските часовници - най-бързи в света
Съветските болни - най-здравите болни в света
Да не оставим нито един пациент да си отиде без лекарска помощ
Не давайте бакшиш на теляка - той е достоен!
Събличай се бързо, че чакат зад теб!
Да живее международното положение между народите!
Слава, вечна слава на страната на съветите - световния маяк на социализма
Който не познава Сибир, не познава СССР
„В чест на 9-ти септември да озъбим целия български народ
При директора се влиза само по голяма нужда
Правим обувки с кожа на клиента
Не слагай чужди тела в устата си
Всеки ваксиниран гражданин - стълб в строежа на социализма
Пази си багажа - тук се краде!
Не насочвайте оръжието към хора - дори ако е заредено
Дръж маркуча си в изправност
Бракът е щастлив, траен и законен, не чрез религиозни обреди, а чрез пряката защита на законната народна власт
Тази година завод за полупроводници, догодина за цели проводници
Хамбургер: Смес от хлебарки, мишки, жаби и пр., с чиято помощ беше разрушен СССР.
Муамар Кадафи
25 години народна власт, 25 ПОБЕДНИ ГОДИНИ обикновен локум!
19:36 27.08.2026
39 Ако е фейк,
До коментар #24 от "Това са фейкове":защо си минал в обяснителен режим?
Никой не се интересува от оправданията ти.
19:37 27.08.2026
40 да питам
До коментар #35 от "Факт":А верно ли Пуся като се снима до Си се качва на столче, иначе му е до кръста ?
Коментиран от #49
19:37 27.08.2026
41 И кво ?!
До коментар #26 от "Отец Дионисий":То пък голям келепир като сте се родили в гетото .
19:37 27.08.2026
42 Така е
До коментар #28 от "Бай Дън":При първата монголска мобилизация край блатата, повече от 2 800 000 млади монголья Избегаа и имигрираха в чужбина! А другите палеха и гърмяха Военкоматите на педофила
Ееееедехееее
Коментиран от #63
19:37 27.08.2026
43 ВЕСЕЛЯК
Ми хубаво. Само не мога да разбера какво толкова не им е ясно на бандерите. Да сядат и да си пишат завещанието.
Коментиран от #47
19:37 27.08.2026
44 Т. Живков
До коментар #37 от "Вървящият към реката":Другарко, дамските ти въшки са позор за челото на комсомолката.
19:38 27.08.2026
45 Вървящият към реката
Ще ядат май лобут и от своите си
19:38 27.08.2026
46 Никой
Коментиран от #53
19:39 27.08.2026
47 От какъв зор?
До коментар #43 от "ВЕСЕЛЯК":И тези ще бъдат утилизирани.
Коментиран от #52
19:40 27.08.2026
48 Тодарът
19:41 27.08.2026
49 Хахахаха
До коментар #40 от "да питам":Имаше ЕДНА снимка дето Богатира Педофил -- У йло, стои...Гордо на колене пред... ДЮКЯНА на СИ !!
Оше връви из мрежата
Хихихихихи
19:43 27.08.2026
50 Ами
а в окраина вече започнаха да мобилизират и жени.
И тръгнали да разправят какво щяла да прави Русия :)
Коментиран от #51
19:43 27.08.2026
51 На кого му пука?
До коментар #50 от "Ами":Рашките да му мислят.
Коментиран от #71
19:46 27.08.2026
52 ВЕСЕЛЯК
До коментар #47 от "От какъв зор?":Ми не знам, ама тенденцията при размяна на трупове е между 60:1 и 26:1. Та не ви знам какво утилизирате. А през това време едно НЕЩО (ново строителство) край киев вече се виждало от МКС и то с просто око.
Коментиран от #55
19:48 27.08.2026
53 Този фейк се изтърка
До коментар #46 от "Никой":Дай нещо свежо, че се прозинам от скука.
19:48 27.08.2026
54 Дай милиарди, дай! Дай! Дай!
А след това се провикна: "Дай пари! Дай! Дай! Дай!"
Коментиран от #57
19:48 27.08.2026
55 Здрасти, фейкав!
До коментар #52 от "ВЕСЕЛЯК":Дай нещо близо до истината.
19:49 27.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 На кого му пука
До коментар #54 от "Дай милиарди, дай! Дай! Дай!":Взема пример от Путин
Помним совалките до Китай и Индия.
Поне не самоубива олигарсите си да им прибира парите.
Коментиран от #64
19:50 27.08.2026
58 Болен здрав носи
19:51 27.08.2026
59 А бе това зелено таласъмче
Ако ще прави мобилизация то ще е за, ако НАТЮ и запада не могат преглътнат поражението и унижението и изперкат.
Вече заявиха че подготвят война с Русия през 2030, нали?
.Надлежно мобилизирана украинка.
19:51 27.08.2026
60 Цензура
1. На фронта и сега има около 700 000 руски войници, срещу едва 250 000 укpoпска пaплaч?
2. Доброволците са достатъчно като нови попълнения?
3. Уkpoпия няма възможност да лови ново пушечно месце, за да попълва загубите си? Може да започнат да ловят укpoпки, но те на фронта само ще лaпaт на руснаците, защото само за това ги бива.
Коментиран от #74
19:51 27.08.2026
61 Хаха
Алексей Резников (бивш министър на отбраната): В интервю от август 2026 г. бившият военен министър изрази лично мнение, че страната трябва да премине към модела на Израел, където военната повинност е всеобща и обхваща и жените, за да се удвои мобилизационният ресурс на държавата.
19:52 27.08.2026
62 Атина палада оригинал
19:52 27.08.2026
63 Бай Дън
До коментар #42 от "Така е":Сега ли си го измисли това! Украйна има над 20 милиона избягали!
19:52 27.08.2026
64 На 30 милиона украинци
До коментар #57 от "На кого му пука":им пука, дето избягаха от концлагера Украйна. И на българските пенсионери им пука, дето не могат да си платят лекарствата и тока.
19:54 27.08.2026
65 Хаген Дас
До коментар #20 от "Объркана копейка":Ходи доброволец бе Украйна това чака! Аз за друга държава не умирам!
19:54 27.08.2026
66 Нищо ново.
Коментиран от #70
19:54 27.08.2026
67 Точно така!
До коментар #19 от "БПФ":В Украйна обсъждат дали да мобилизират жени, не в Русия!
Веднъж по руските медии имаше предаване за подвига на една руска лекарка на фронта. Тогава една много ентусиазирана девойка попита- а няма ли да се допуснат в армията повече жени и да се създаде женски корпус? Тогава и военните и блогерите отхвърлиха с усмивка тази идея и казаха, че фронта е за мъже, а жените могат да са много полезни в тила с работата си, в поддържка на семейството си и възпитанието на децата. И това е вярно. Жените ненавиждат войната , която им отнема бащите, мъжете и синовете. Ако зависеше от жените, вероятно нямаше да има войни!
19:56 27.08.2026
68 Васил
19:56 27.08.2026
69 az СВО Победа 81
Крадецът вика Дръжте крадеца!
Мобилизация в РФ няма и не се планира, докато Киев започва мобилизация на жените!
Коментиран от #91
19:57 27.08.2026
70 Какво е тъжно?
До коментар #66 от "Нищо ново.":Че правят ротация? Знаеш ли, какво е ротация на войските? За сметка на това украинците стоят до смърт. Който отиде на фронта, връщане няма.
Коментиран от #78
19:57 27.08.2026
71 Ами
До коментар #51 от "На кого му пука?":Рашките вече са го измислили.
Да му мислят такива като теб.
Рано или късно окраинците ще свършат.
19:59 27.08.2026
72 Както е от 5 години
До коментар #6 от "Герги":в Украйна ли?
И кой ти го каза това?
Ройтерс потвърдили ли са го?
Впрочем като как от 43 милиона при затворени граници Украйна е само 18 милиона и се топи още?
Ако Русия почне мобилизация, няма да е заради Украйна а за да обучи достапно хора за ако Коалижциета на Желащите не приемат резултата в Украйна. Както се готвят за война.
20:00 27.08.2026
73 Месомелачка
20:01 27.08.2026
74 Темпът, с които се стопяват
До коментар #60 от "Цензура":мобилизираните руснаци на фронта е стремглав. Непрекъснато трябват нови попълнения.
Коментиран от #79
20:02 27.08.2026
75 НАТО
20:02 27.08.2026
76 Тодарът
20:03 27.08.2026
77 Никой
20:03 27.08.2026
78 Каква ротация бълнуваш
До коментар #70 от "Какво е тъжно?":като почти 2 /3 от тези руснаци са убити и никога не се завръщат при семействата си.
Коментиран от #82, #106
20:05 27.08.2026
79 Изтичат им договорите
До коментар #74 от "Темпът, с които се стопяват":Пращат частите в тила за доокомплектоване. За сметка на това
украинците ги ловят като бездомни кучета, дрогират ги, бият ги и ги пращат на сигурна смърт против професионалната руска армия.
Коментиран от #87
20:06 27.08.2026
80 Украинец
Коментиран от #85
20:07 27.08.2026
81 Копейка в шок
Коментиран от #84, #86
20:07 27.08.2026
82 Айде бе,
До коментар #78 от "Каква ротация бълнуваш":Затуй ли в РФ има бум на строителството и имотния пазар? Завръщат се от фронта и си купуват нови жилища.
Коментиран от #104
20:08 27.08.2026
83 оня с коня
20:08 27.08.2026
84 Не отиваме,
До коментар #81 от "Копейка в шок":Защото имаме панелки от Тодор Живков. Все за парче хляб ще изкараме и в България.
20:09 27.08.2026
85 Руснак
До коментар #80 от "Украинец":И нас особено ако имаме дългове и финансови проблеми.Като заминеме на фронта ако не си даваме повече от половината заплата на взводния изкарване до 20 дена и после собачая смерть.
20:10 27.08.2026
86 Боруна Лом
До коментар #81 от "Копейка в шок":Еех нито един пребоядисан цинтар не замина за Крайна.Нито един! Иначе от селската кръчма сме много смели и големи разбирачи за войната и подкрепяме Хунтата дето спи в метрото за по сигурно.
Коментиран от #90
20:11 27.08.2026
87 Не са на едомесечни договори.
До коментар #79 от "Изтичат им договорите":Путин казва Всеки месец нови 60 000 руснака отпътуват към фронта. Всеки месец.
Коментиран от #92, #98
20:13 27.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Натювец акъллия
Коментиран от #96
20:15 27.08.2026
90 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #86 от "Боруна Лом":Днеска са центари, бащите им бяха партийни секретари, дядовците фашисти, а прадядовците им предадоха и осъдиха Левски на обесване!
20:15 27.08.2026
91 Киев за три дня
До коментар #69 от "az СВО Победа 81":От 2022 г.мобилизацията в Русия не е спирала.В началото доброволна,после доброзорна.3 милиона млади руснаци избягаха още през март месец 2022г.
Коментиран от #94
20:16 27.08.2026
92 Изтичат им договорите
До коментар #87 от "Не са на едомесечни договори.":Всеки месец на хората им изтичат договорите. На тия, които са подписали преди една или две години. Какво не ти е ясно?
20:18 27.08.2026
93 Николай
20:19 27.08.2026
94 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #91 от "Киев за три дня":От покрайнината избягаха 30 МИЛИОНА!
20:20 27.08.2026
95 стоян
До коментар #23 от "Даа...":До 23 ком - разсмя ме ама е вярно
20:21 27.08.2026
96 Украински зет
До коментар #89 от "Натювец акъллия":Тъщата на 88 с Пейтриът от три години сваля руски ракети!
20:21 27.08.2026
97 Страна на роби и доносници
20:23 27.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Вървящият към реката
20:28 27.08.2026
100 Тодарът
20:32 27.08.2026
101 Зеления
20:34 27.08.2026
102 Хахаха!🎺🥳😀
Има филмче във Фейсбук. Сврени в някакъв кокошарник подсмърчат и разказват, че си пият урината, защото не им карат вода и припадат в жегите. Молят се да ги върнат в тила да си починат, защото са половин година без ротация и половината са вече избити.
20:34 27.08.2026
103 Вететинар
20:35 27.08.2026
104 Руснаците не се завръщат и
До коментар #82 от "Айде бе,":затова ня тяхно място в Русия пристигат огромен брой индийци и афганистанци. Самите руски власти са изплатени от демографския срив и ппетопяването на руското население (не само заради войната)но нямат друг избор.
20:37 27.08.2026
105 Руски военен експерт
Коментиран от #108
20:37 27.08.2026
106 Офицер от БА
До коментар #78 от "Каква ротация бълнуваш":Я кажи, бе дeбилчиk - как така 2/3 от руснаците са yбити, когато на всеки загинал се падат статистически трима сериозно ранени, които вече не могат да войват, а и на бойното поле в момента сес ражават 700 000 от общо 2 милиона набрани доброволци?
Oлигoфpeнията на русофобите не спира да ме изумява.
Коментиран от #112
20:38 27.08.2026
107 И вярно и не е
До коментар #30 от "Никой не реве":За Украйна на Русия не и трябва мобилизация. Има си достатъчно доброволци.
Но напълно възможно е Русия да почне да обучава и тренира хиляди заради Мераклиите които и готвят война.
20:38 27.08.2026
108 Робе,
До коментар #105 от "Руски военен експерт":Кой предаде Левски?!
Коментиран от #113
20:38 27.08.2026
109 Няма да благодариш, защото не си руснак!
До коментар #26 от "Отец Дионисий":Няма как да си руснак, защото си роб първо на Вашингтон, след това на Брюксел и накрая на олигархично-мутренската шайка в Бг. А Русия е свободна и суверенна държава, на никого не трябва да се отчита и на никого не е длъжна да се подмазва и да благодари .. Сама решава всичко за себе си и народа си! Затова руснаците се гордеят , че са руснаци!
20:43 27.08.2026
110 Илич
20:44 27.08.2026
111 Тодарът
20:45 27.08.2026
112 Липсата на логическо мислене и
До коментар #106 от "Офицер от БА":дебилството са типични проруски черти, не можеш да ни излъжеш. Ето ти едно четиво, за да се обогатиш информационно :
"Русия вече е сред страните с най-голям брой мигранти в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това се възприема от значителна част от руското общество като културна демографска заплаха. Алтернатива на огромния брой загубена на фронта руска работна сила би могло да бъде мащабното внедряване на технологии и ИИ, които намаляват нуждата от човешки труд. Това обаче е свързано с инвестирането на значителни финансови ресурси, с които Русия не разполага и изглежда непостижимо дори и в дългосрочен план."
20:45 27.08.2026
113 Руски агент
До коментар #108 от "Робе,":за да не пречи на ,,освибождението" !!!
Коментиран от #116
20:45 27.08.2026
114 БАНДЕРОВСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ
20:47 27.08.2026
115 Иванчо Величков Хаджипенчович
20:47 27.08.2026
116 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #113 от "Руски агент":Робе! Предаде го поп Кръстю, а го осъди на обесване Иванчо Величков Хаджипенчович, българин от Русчук, Дунавски вилает! Пръв ДЕПУТАТ в освободена България!
20:51 27.08.2026
117 Историк
Коментиран от #119
20:51 27.08.2026
118 хахахахха
20:53 27.08.2026
119 Не си историк
До коментар #117 от "Историк":Пропагандатор и роб предател си. Кажи, кой предаде Левски и кой го осъди на обесване, като си историк. Кой ни освободи от фесовете?
20:55 27.08.2026