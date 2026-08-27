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Украинското разузнаване: Кремъл планира да мобилизира в армията още 600 000 души тази и следващата година
  Тема: Украйна

Украинското разузнаване: Кремъл планира да мобилизира в армията още 600 000 души тази и следващата година

27 Август, 2026 19:11 1 005 119

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • нато

Руското ръководство одобри също така разширяването на мобилизацията или набирането на кадрови войници към определени значими категории жени, излежаващи наказания в затвори и наказателни колонии

Украинското разузнаване: Кремъл планира да мобилизира в армията още 600 000 души тази и следващата година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия готви планове за допълнителна мобилизационна вълна тази и следващата година, като целта е да бъдат набрани 300 000 войници тази година и още 300 000 през следващата.

Това съобщи пресслужбата на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски, позовавайки се на данни от украинските разузнавателни служби, цитирани от агенция Укринформ, пише БТА.

"Украйна разполага с информация, че руският Генерален щаб вече е подготвил сценарий за допълнителна мобилизация на 600 000 души в рамките на посочените срокове през тази и следващата година. На първо място се планира да се допълнят до пълния си състав формированията и военните части, които се сражават на фронта в Украйна, както и частите на руските въоръжени сили, които в момента се сформират", се посочва в изявлението.

В доклада се отбелязва, че политическото ръководство на Русия разглежда поредната вълна на мобилизация като отговор на загубата на инициативата във войната от страна на Москва, продължаващото нарастване на човешките загуби на бойното поле и значителното забавяне на набирането на кадрови войници в различните региони.

Според данни на украинското разузнаването човешките загубите на руската армия от януари до юли тази година възлизат на приблизително 240 000 души, от които най-малко 140 000 са убитите. В същото време през същия период в руските сили са набрали на кадрова военна служба по-малко от този брой – 232 000 души.

Като част от подготовката за поредната вълна на мобилизация и набирането на криминални елементи на кадрова служба, Русия започна да внася промени в съответното законодателство и нормативни актове, се отбелязва в доклада. Контролът върху военната регистрация се засилва значително, създават се механизми за набиране на лица, излежаващи наказания в руската затворническа система, и се разработват допълнителни принудителни мерки.

Категориите осъдени лица, които отговарят на условията за военна служба в руската армия, бяха разширени, за да включат лица с неизтекли или неотменени присъди по 11 члена от Наказателния кодекс на Русия. Те включват престъпления, свързани с контрабанда на токсични, радиоактивни и взривни вещества, оръжия и наркотици; бандитизъм и организиране или участие в престъпни групи; организиране на нелегална миграция; нарушаване на изискванията за безопасност в горивно-енергийни обекти; както и незаконно боравене, кражба или изнудване с ядрени или радиоактивни материали.

Руското ръководство одобри също така разширяването на мобилизацията или набирането на кадрови войници към определени значими категории жени, излежаващи наказания в затвори и наказателни колонии.

Тече също така подготовка за установяване на квоти за правоохранителните органи – включително Министерството на вътрешните работи, Федералната служба за съдебни изпълнители, Федералната пенитенциарна служба, Следствения комитет – за изпращане на служители на кадрова военна служба в рамките на мобилизацията, отбелязва Укринформ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аеееее

    10 25 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта.И без това ви намалиха пенсиите.

    Коментиран от #88

    19:13 27.08.2026

  • 2 осраински

    33 8 Отговор
    И какъв е проблема на украино нациското разузнаване

    Коментиран от #5, #7

    19:15 27.08.2026

  • 3 Тц тц

    8 8 Отговор
    Путин го гледа с отвращение …

    Коментиран от #10, #17

    19:15 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Герги

    10 13 Отговор
    Скоро ще четем че Русия затваря границите...

    Коментиран от #72

    19:18 27.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Вървящият към реката

    10 10 Отговор
    Грешка ,ще мобилизират 3 милиона сега и 3 милиона после ,плюс 500 хиляди корейци и 234 хиляди нигерийци .
    Кокса колкото да каже нещо ,всъщност източника на това нещо не се вижда кой е ,тъй че - разходимся

    Коментиран от #25

    19:20 27.08.2026

  • 9 осраински

    13 7 Отговор
    Минусите намаляват значи Путин си върши работата

    19:20 27.08.2026

  • 10 То тази снимка на Путлето в болницата

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тц тц":

    Се върти от 2022.

    Коментиран от #35

    19:20 27.08.2026

  • 11 Киро

    27 6 Отговор
    Украинското разузнаване: Кремъл планира да мобилизира в армията още 600 000 души тази и следващата година. И къде е проблема ,може мобилизира . Вие защо ревете че не разбрах.

    Коментиран от #16, #30

    19:21 27.08.2026

  • 12 Опелото

    9 17 Отговор
    Много монголска ЛЕШ, много нЯщо..Ей..
    А оше превземат 2 села в Донбас...

    Коментиран от #15

    19:21 27.08.2026

  • 13 Мира ботокса сбръчкана мисирката от НОВА

    26 7 Отговор
    Пропагандата няма край. Укрите мобилизират жени, Роснаците нищо. Ама пропагандата да върви.

    Коментиран от #31

    19:23 27.08.2026

  • 14 Капейчо

    5 12 Отговор
    Ама то и досега мобилизираха по толкова. Просто има разход на материал.

    19:23 27.08.2026

  • 15 Вървящият към реката

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Опелото":

    А ти превзе ли на баба си пенцийката или е рано?

    19:23 27.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Отреазвяващ

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тц тц":

    Извинявам се за ,,зеления вот".Да се чете ,,червен".Грешка на кебапчетата,пердон пръста.

    19:24 27.08.2026

  • 18 Путин наште копейци казаха,

    5 4 Отговор
    че нямало нужда

    19:25 27.08.2026

  • 19 БПФ

    17 6 Отговор
    Хахаха, чети: "Русия", разбирай: "укpoпия" !!! В Русия мобилизация няма, няма и нужда, защото армията срещу тях се топи като сняг на слънце. Точно хyнтата на зеленски се готви да мобилизира жени, защото мъжете свършиха.
    Не сте ли разбрали досега, че уkpoпите винаги приписват и престъплeнията си, и загубите си, и проблемуте си на Русия?

    Коментиран от #67

    19:25 27.08.2026

  • 20 Объркана копейка

    3 9 Отговор
    Нас ще ни мобилизират ли или ще си викаме за мадаТерораша от ЕС ?

    Коментиран от #65

    19:26 27.08.2026

  • 21 Хахаха

    8 3 Отговор
    Урките мобилизирайте и вие!Само ревете и кинти😄

    19:27 27.08.2026

  • 22 РФ е въздух под налягане !

    6 7 Отговор
    600 000 ? Много бе !
    Къде толкова място в Мала Токмакча да ги копат ?

    19:27 27.08.2026

  • 23 Даа...

    5 6 Отговор
    Сетиха се монголята, че жените им са по мъжествени.

    Коментиран от #95

    19:29 27.08.2026

  • 24 Това са фейкове

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "Читател":

    нарочно разпространявани от украинската власт и подемани с охота от западните медии.
    Виж Зеления не е спирал с мобилизацията вече 5-та година инепрекъснато ТЦК комисиите ловят хора по улиците в Украйна и ги изпращат като пушечно месо на фронта, но за това не се пише и не се говори в ЕС. Важното е да се пускат истории, с които да се плаши населението на страните в ЕС. И да се отпускат повече пари. Вчера 6,1 милиарда , днес 38 милиарда обяви Урсулата за Украйна. За 2028г. ЕК готви нов 100 милиарден дълг за страните от ЕС! И послушните европейци ще плащат дълговете, които усвояват Зеля и корумпирания Урсул. До кога така? Войната нарочно се поддържа за да забогатява Киевската хунта и чиновниците от ЕК, а всички останали европейски данъкоплатци да обедняват!

    Коментиран от #39

    19:29 27.08.2026

  • 25 Казах ти, че си фейкав!

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Вървящият към реката":

    Такива глЮпости и Кремъл не плещи.
    Пропусна да споменеш лафа си за "злото САЩ" и как "пропагандата намира глупака".
    Тролската ти машинка ли смениха?

    Нямаше нужда, пак вониш през монитора.

    19:30 27.08.2026

  • 26 Отец Дионисий

    4 7 Отговор
    Трябва всеки ден да благодарим, че не сме се родили руснаци.

    Коментиран от #41, #109

    19:30 27.08.2026

  • 27 Да мобилизираш

    6 5 Отговор
    Още Близо Милион, Алкашоре без подготовка, логистика, без съвременно оборудване и оръжие, ..със един ръждясал автомат и да ги изпратиш срещу.. дронове със И.И ...е...масово убийство на монголья!! Хихихихихи
    Показва единствено,че издирваният за педофилия и Масови убийства -- У Йло е тотално ОТЧАЯН
    Хихихихихи

    19:30 27.08.2026

  • 28 Бай Дън

    6 4 Отговор
    То и ви го планирахте но вашите дезертираха!

    Коментиран от #42

    19:32 27.08.2026

  • 29 Тодор Живков

    4 7 Отговор
    Гледам картинката, путин набира персонал за фронта и от лудницата! Някъде зад него е надписа : "Всички луди - на борба за мир и световен социализъм!" Скоро и него ще приберат!

    19:32 27.08.2026

  • 30 Никой не реве

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Киро":

    Само разни копейци крещят, че не било вярно.
    Ама верно, че тяхното малко на рев избива.
    Не обръщай внимание.

    Коментиран от #107

    19:33 27.08.2026

  • 31 1945

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мира ботокса сбръчкана мисирката от НОВА":

    Трябва да стане като в Израел. Затова имат най-добрата армия

    19:33 27.08.2026

  • 32 Кой се интересува

    6 2 Отговор
    от едно измислено разузнаване което не може да хване наркоманите и корумпираните във върхушката на своето управление за да ги елиминира. Това което ми остана за европейските разузнавателни служби които даже не разбраха че ЦРУ има мисия и ще кацне в Москва. Смешници

    19:33 27.08.2026

  • 33 Тодарът

    6 2 Отговор
    От тебе Партио се учим! - надпис в затвор
    Хигиенизацията е враг на бактериологическата диверсия.
    След глад и мизерия настъпи тежка индустриализация!
    С всички сили пет за четири!
    25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР
    35 години социалистически Батак!
    Всички комунисти - дружно под земята!
    Всяко кебапче - куршум в сърцето на световния империализъм!
    Всеки набран домат - кабърче в леглото на Кенеди!
    Час по-скоро да прибереме хляба на народа!
    Селянино, изми ли си яйцата?
    Да не оставим неодрусана нито една слива в нашето село!
    Във всяка къща - говедо!
    При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното!
    При капитализма човек за човека е вълк, но при социализма е точно обратното!
    Всеки комсомолец - пример за хулиганите!
    Всички луди - на борба за мир и световен социализъм!
    Здрав дух в здраво социалистическо тяло!
    Да влезем в светлото бъдеще с лъснати обувки!
    Комунизмът е неизбежен!
    Да живее СССР - вечният строител на социализма!
    Повече кожи за партията!
    Да строим социализма с подръчни средства!
    Народната милиция - биещото сърце на партията!
    Милицията принадлежи на народа и народът принадлежи на милицията!
    До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
    Роналд Рейгън – враг номер едно на Тутраканската селищна система!
    25 години народна власт - 25 години български цирк.
    Всеки кооператор - свиня! Всеки комунист - две!

    19:34 27.08.2026

  • 34 Читател

    3 2 Отговор
    Заработи и днес 100 долара без покритие браво

    19:34 27.08.2026

  • 35 Факт

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "То тази снимка на Путлето в болницата":

    Прави ли ти впечатление,че всички статисти/ актьори на снимките със Напикаващия се дрът Педофил са подбрани и са...по- ниски от...150см...жужак?
    Хахахаха

    Коментиран от #40

    19:35 27.08.2026

  • 36 Винкело

    6 3 Отговор
    Бе те знаят, че това са редовните есенни призиви на поредните наборници за служба в армията, ама на неумните атланти им се втълпява "мобилизация". Всяка есен едно и също. Гьобелсовата тактика.

    19:35 27.08.2026

  • 37 Вървящият към реката

    5 6 Отговор
    Аве не знам ,Зелю направи селфи на входа на Запорижжя .....зех да ги мисля запорижаните 😄
    Да живее Русия !🇷🇺

    Коментиран от #44

    19:36 27.08.2026

  • 38 Тодарът

    7 2 Отговор
    Във връзка с ремонта на столовата, храната ще се приема през задния вход!
    Турското кафе е виетнамско
    Днес баклавата с орехи е със фъстъци
    Повече камъни за народа!
    Дето народът - там и ние!
    Тополовград - град-първенец в борбата срещу империализма!
    Човекът е главна фигура в животновъдството
    Всички десетокласници, които желаят да ходят на бригада, да се прегледат при лекарката
    Съветските часовници - най-бързи в света
    Съветските болни - най-здравите болни в света
    Да не оставим нито един пациент да си отиде без лекарска помощ
    Не давайте бакшиш на теляка - той е достоен!
    Събличай се бързо, че чакат зад теб!
    Да живее международното положение между народите!
    Слава, вечна слава на страната на съветите - световния маяк на социализма
    Който не познава Сибир, не познава СССР
    „В чест на 9-ти септември да озъбим целия български народ
    При директора се влиза само по голяма нужда
    Правим обувки с кожа на клиента
    Не слагай чужди тела в устата си
    Всеки ваксиниран гражданин - стълб в строежа на социализма
    Пази си багажа - тук се краде!
    Не насочвайте оръжието към хора - дори ако е заредено
    Дръж маркуча си в изправност
    Бракът е щастлив, траен и законен, не чрез религиозни обреди, а чрез пряката защита на законната народна власт
    Тази година завод за полупроводници, догодина за цели проводници
    Хамбургер: Смес от хлебарки, мишки, жаби и пр., с чиято помощ беше разрушен СССР.
    Муамар Кадафи
    25 години народна власт, 25 ПОБЕДНИ ГОДИНИ обикновен локум!

    19:36 27.08.2026

  • 39 Ако е фейк,

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "Това са фейкове":

    защо си минал в обяснителен режим?
    Никой не се интересува от оправданията ти.

    19:37 27.08.2026

  • 40 да питам

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от "Факт":

    А верно ли Пуся като се снима до Си се качва на столче, иначе му е до кръста ?

    Коментиран от #49

    19:37 27.08.2026

  • 41 И кво ?!

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Отец Дионисий":

    То пък голям келепир като сте се родили в гетото .

    19:37 27.08.2026

  • 42 Така е

    7 7 Отговор

    До коментар #28 от "Бай Дън":

    При първата монголска мобилизация край блатата, повече от 2 800 000 млади монголья Избегаа и имигрираха в чужбина! А другите палеха и гърмяха Военкоматите на педофила
    Ееееедехееее

    Коментиран от #63

    19:37 27.08.2026

  • 43 ВЕСЕЛЯК

    6 5 Отговор
    "Кремъл планира да мобилизира в армията още 600 000 души"
    Ми хубаво. Само не мога да разбера какво толкова не им е ясно на бандерите. Да сядат и да си пишат завещанието.

    Коментиран от #47

    19:37 27.08.2026

  • 44 Т. Живков

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "Вървящият към реката":

    Другарко, дамските ти въшки са позор за челото на комсомолката.

    19:38 27.08.2026

  • 45 Вървящият към реката

    6 4 Отговор
    И зех да ги мисля Азив и ВСу като цяло с тез карти дет рисуват и публично публикуват с части от Полша ,Унгария и Румъния в територията на 404 ....
    Ще ядат май лобут и от своите си

    19:38 27.08.2026

  • 46 Никой

    3 4 Отговор
    Да мобилизира и Украйна - нали отхвърли предложението за мир през 2022 г. и искаше да воюва. И има подкрепата на 50 държави.

    Коментиран от #53

    19:39 27.08.2026

  • 47 От какъв зор?

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "ВЕСЕЛЯК":

    И тези ще бъдат утилизирани.

    Коментиран от #52

    19:40 27.08.2026

  • 48 Тодарът

    6 2 Отговор
    Каде жа ги турга Кобзон теа 600 000!

    19:41 27.08.2026

  • 49 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "да питам":

    Имаше ЕДНА снимка дето Богатира Педофил -- У йло, стои...Гордо на колене пред... ДЮКЯНА на СИ !!
    Оше връви из мрежата
    Хихихихихи

    19:43 27.08.2026

  • 50 Ами

    6 4 Отговор
    В Германия тихичко започнаха да депортират окраинци в призивна възраст,
    а в окраина вече започнаха да мобилизират и жени.
    И тръгнали да разправят какво щяла да прави Русия :)

    Коментиран от #51

    19:43 27.08.2026

  • 51 На кого му пука?

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Ами":

    Рашките да му мислят.

    Коментиран от #71

    19:46 27.08.2026

  • 52 ВЕСЕЛЯК

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "От какъв зор?":

    Ми не знам, ама тенденцията при размяна на трупове е между 60:1 и 26:1. Та не ви знам какво утилизирате. А през това време едно НЕЩО (ново строителство) край киев вече се виждало от МКС и то с просто око.

    Коментиран от #55

    19:48 27.08.2026

  • 53 Този фейк се изтърка

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Никой":

    Дай нещо свежо, че се прозинам от скука.

    19:48 27.08.2026

  • 54 Дай милиарди, дай! Дай! Дай!

    2 4 Отговор
    "съобщи пресслужбата на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски"

    А след това се провикна: "Дай пари! Дай! Дай! Дай!"

    Коментиран от #57

    19:48 27.08.2026

  • 55 Здрасти, фейкав!

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "ВЕСЕЛЯК":

    Дай нещо близо до истината.

    19:49 27.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 На кого му пука

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Дай милиарди, дай! Дай! Дай!":

    Взема пример от Путин
    Помним совалките до Китай и Индия.
    Поне не самоубива олигарсите си да им прибира парите.

    Коментиран от #64

    19:50 27.08.2026

  • 58 Болен здрав носи

    3 1 Отговор
    Гладен българин дебел украинец храни!

    19:51 27.08.2026

  • 59 А бе това зелено таласъмче

    3 1 Отговор
    що не си гледа неговата мобилизация. Какво се е загрижил за Русия!?Русия си има още доброволци и за Украйна са и достатъчни.
    Ако ще прави мобилизация то ще е за, ако НАТЮ и запада не могат преглътнат поражението и унижението и изперкат.
    Вече заявиха че подготвят война с Русия през 2030, нали?

    .Надлежно мобилизирана украинка.

    19:51 27.08.2026

  • 60 Цензура

    3 0 Отговор
    И защо да мобилизират 600 000, когато:
    1. На фронта и сега има около 700 000 руски войници, срещу едва 250 000 укpoпска пaплaч?
    2. Доброволците са достатъчно като нови попълнения?
    3. Уkpoпия няма възможност да лови ново пушечно месце, за да попълва загубите си? Може да започнат да ловят укpoпки, но те на фронта само ще лaпaт на руснаците, защото само за това ги бива.

    Коментиран от #74

    19:51 27.08.2026

  • 61 Хаха

    1 0 Отговор
    Петиции от укпаински граждани: През август 2026 г. на сайта на Кабинета на министрите беше регистрирана и гражданска петиция, предлагаща задължителна военна повинност за трудоспособни жени, които нямат деца.
    Алексей Резников (бивш министър на отбраната): В интервю от август 2026 г. бившият военен министър изрази лично мнение, че страната трябва да премине към модела на Израел, където военната повинност е всеобща и обхваща и жените, за да се удвои мобилизационният ресурс на държавата.

    19:52 27.08.2026

  • 62 Атина палада оригинал

    1 0 Отговор
    Няма проблеми,нашето ВПК работи без прекъсване за неутрализирането на новите окупатори

    19:52 27.08.2026

  • 63 Бай Дън

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Така е":

    Сега ли си го измисли това! Украйна има над 20 милиона избягали!

    19:52 27.08.2026

  • 64 На 30 милиона украинци

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "На кого му пука":

    им пука, дето избягаха от концлагера Украйна. И на българските пенсионери им пука, дето не могат да си платят лекарствата и тока.

    19:54 27.08.2026

  • 65 Хаген Дас

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Объркана копейка":

    Ходи доброволец бе Украйна това чака! Аз за друга държава не умирам!

    19:54 27.08.2026

  • 66 Нищо ново.

    1 3 Отговор
    Както каза Путин: Всеки месец нови 50 000- 60 000 руснака заминават за фронта. Тъжно, но факт.

    Коментиран от #70

    19:54 27.08.2026

  • 67 Точно така!

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "БПФ":

    В Украйна обсъждат дали да мобилизират жени, не в Русия!
    Веднъж по руските медии имаше предаване за подвига на една руска лекарка на фронта. Тогава една много ентусиазирана девойка попита- а няма ли да се допуснат в армията повече жени и да се създаде женски корпус? Тогава и военните и блогерите отхвърлиха с усмивка тази идея и казаха, че фронта е за мъже, а жените могат да са много полезни в тила с работата си, в поддържка на семейството си и възпитанието на децата. И това е вярно. Жените ненавиждат войната , която им отнема бащите, мъжете и синовете. Ако зависеше от жените, вероятно нямаше да има войни!

    19:56 27.08.2026

  • 68 Васил

    1 4 Отговор
    Рашистите трябва да се радват ако успеят да намерят и 100к бунаци готови да отидат два метра под земята.

    19:56 27.08.2026

  • 69 az СВО Победа 81

    5 2 Отговор
    И отново наблюдаваме добре познатата ни схема, редовно използвана от Киев:

    Крадецът вика Дръжте крадеца!

    Мобилизация в РФ няма и не се планира, докато Киев започва мобилизация на жените!

    Коментиран от #91

    19:57 27.08.2026

  • 70 Какво е тъжно?

    2 3 Отговор

    До коментар #66 от "Нищо ново.":

    Че правят ротация? Знаеш ли, какво е ротация на войските? За сметка на това украинците стоят до смърт. Който отиде на фронта, връщане няма.

    Коментиран от #78

    19:57 27.08.2026

  • 71 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "На кого му пука?":

    Рашките вече са го измислили.
    Да му мислят такива като теб.
    Рано или късно окраинците ще свършат.

    19:59 27.08.2026

  • 72 Както е от 5 години

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Герги":

    в Украйна ли?
    И кой ти го каза това?
    Ройтерс потвърдили ли са го?

    Впрочем като как от 43 милиона при затворени граници Украйна е само 18 милиона и се топи още?
    Ако Русия почне мобилизация, няма да е заради Украйна а за да обучи достапно хора за ако Коалижциета на Желащите не приемат резултата в Украйна. Както се готвят за война.

    20:00 27.08.2026

  • 73 Месомелачка

    3 3 Отговор
    Месомелачката ще усвои още милион орки. Не е проблем за Украйна. Скоро над руините на Кремъл ще се вее украински флаг!

    20:01 27.08.2026

  • 74 Темпът, с които се стопяват

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Цензура":

    мобилизираните руснаци на фронта е стремглав. Непрекъснато трябват нови попълнения.

    Коментиран от #79

    20:02 27.08.2026

  • 75 НАТО

    1 4 Отговор
    Западът критикува Путин, но за времето, когато Путин е на власт само в Ирак НАТО изби милион деца.

    20:02 27.08.2026

  • 76 Тодарът

    4 0 Отговор
    Да събират и пращат старците, че кат нема кой да пече леба, голодомор! 🥔

    20:03 27.08.2026

  • 77 Никой

    2 2 Отговор
    До 53 Полицията и представителите на ТЦК в Украйна са около 1 млн. - достатъчен за фронта. Докога оплаквания след като са в постоянна перемога!

    20:03 27.08.2026

  • 78 Каква ротация бълнуваш

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Какво е тъжно?":

    като почти 2 /3 от тези руснаци са убити и никога не се завръщат при семействата си.

    Коментиран от #82, #106

    20:05 27.08.2026

  • 79 Изтичат им договорите

    1 4 Отговор

    До коментар #74 от "Темпът, с които се стопяват":

    Пращат частите в тила за доокомплектоване. За сметка на това
    украинците ги ловят като бездомни кучета, дрогират ги, бият ги и ги пращат на сигурна смърт против професионалната руска армия.

    Коментиран от #87

    20:06 27.08.2026

  • 80 Украинец

    2 4 Отговор
    Нас ни ловят като кучета по улиците но ще дойде време на възмездия

    Коментиран от #85

    20:07 27.08.2026

  • 81 Копейка в шок

    5 3 Отговор
    Еех нито една братска родна копейка не замина за Матушката.Нито една! Иначе от сивите панелки сме много смели и големи разбирачи за войната.

    Коментиран от #84, #86

    20:07 27.08.2026

  • 82 Айде бе,

    2 4 Отговор

    До коментар #78 от "Каква ротация бълнуваш":

    Затуй ли в РФ има бум на строителството и имотния пазар? Завръщат се от фронта и си купуват нови жилища.

    Коментиран от #104

    20:08 27.08.2026

  • 83 оня с коня

    2 5 Отговор
    Ха ха ха.Кремъл може да си го позволи а вие-НЕ.Вие може само блото знаме да развеете.

    20:08 27.08.2026

  • 84 Не отиваме,

    3 3 Отговор

    До коментар #81 от "Копейка в шок":

    Защото имаме панелки от Тодор Живков. Все за парче хляб ще изкараме и в България.

    20:09 27.08.2026

  • 85 Руснак

    5 1 Отговор

    До коментар #80 от "Украинец":

    И нас особено ако имаме дългове и финансови проблеми.Като заминеме на фронта ако не си даваме повече от половината заплата на взводния изкарване до 20 дена и после собачая смерть.

    20:10 27.08.2026

  • 86 Боруна Лом

    3 4 Отговор

    До коментар #81 от "Копейка в шок":

    Еех нито един пребоядисан цинтар не замина за Крайна.Нито един! Иначе от селската кръчма сме много смели и големи разбирачи за войната и подкрепяме Хунтата дето спи в метрото за по сигурно.

    Коментиран от #90

    20:11 27.08.2026

  • 87 Не са на едомесечни договори.

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Изтичат им договорите":

    Путин казва Всеки месец нови 60 000 руснака отпътуват към фронта. Всеки месец.

    Коментиран от #92, #98

    20:13 27.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Натювец акъллия

    3 4 Отговор
    Oсрайна започва ударна мобилизация на първолаци,бременни,първескини и пенсионерки поради липса на други.

    Коментиран от #96

    20:15 27.08.2026

  • 90 Хахаха!🎺🥳😀

    1 4 Отговор

    До коментар #86 от "Боруна Лом":

    Днеска са центари, бащите им бяха партийни секретари, дядовците фашисти, а прадядовците им предадоха и осъдиха Левски на обесване!

    20:15 27.08.2026

  • 91 Киев за три дня

    4 2 Отговор

    До коментар #69 от "az СВО Победа 81":

    От 2022 г.мобилизацията в Русия не е спирала.В началото доброволна,после доброзорна.3 милиона млади руснаци избягаха още през март месец 2022г.

    Коментиран от #94

    20:16 27.08.2026

  • 92 Изтичат им договорите

    1 3 Отговор

    До коментар #87 от "Не са на едомесечни договори.":

    Всеки месец на хората им изтичат договорите. На тия, които са подписали преди една или две години. Какво не ти е ясно?

    20:18 27.08.2026

  • 93 Николай

    0 2 Отговор
    Едно е да искаш,друго да можеш,трето и четвърто,да го направиш!

    20:19 27.08.2026

  • 94 Хахаха!🎺🥳😀

    0 3 Отговор

    До коментар #91 от "Киев за три дня":

    От покрайнината избягаха 30 МИЛИОНА!

    20:20 27.08.2026

  • 95 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Даа...":

    До 23 ком - разсмя ме ама е вярно

    20:21 27.08.2026

  • 96 Украински зет

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Натювец акъллия":

    Тъщата на 88 с Пейтриът от три години сваля руски ракети!

    20:21 27.08.2026

  • 97 Страна на роби и доносници

    0 3 Отговор
    Днеска са центаци, бащите им бяха партийни секретари, дядовците фашисти, а прадядовците им предадоха и осъдиха Левски на обесване! Левски е осъден от българин, който става един от първите ДЕПУТАТИ! Хахахаха хахахаха 🤣😀❗

    20:23 27.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Вървящият към реката

    0 0 Отговор
    Горките запорижани 😄

    20:28 27.08.2026

  • 100 Тодарът

    4 2 Отговор
    Ако на ден вървят по 1500 парчета разход, за колко ша стигнат тея 600 хил.? Айде за по лесно, 1000 парчета в день? Накрая, куцo, кьoраво, сакатo, дъpту, психясало, всичко за фронта, всичко за победата!

    20:32 27.08.2026

  • 101 Зеления

    2 3 Отговор
    се наака от страх

    20:34 27.08.2026

  • 102 Хахаха!🎺🥳😀

    0 3 Отговор
    Тука разпространяват лъжи, какви големи тарикати са украинските оператори на дронове. Легнали по гръб от апартаментите си пращали дроновете по Москва.
    Има филмче във Фейсбук. Сврени в някакъв кокошарник подсмърчат и разказват, че си пият урината, защото не им карат вода и припадат в жегите. Молят се да ги върнат в тила да си починат, защото са половин година без ротация и половината са вече избити.

    20:34 27.08.2026

  • 103 Вететинар

    2 1 Отговор
    Вова крави ли опложда?

    20:35 27.08.2026

  • 104 Руснаците не се завръщат и

    3 2 Отговор

    До коментар #82 от "Айде бе,":

    затова ня тяхно място в Русия пристигат огромен брой индийци и афганистанци. Самите руски власти са изплатени от демографския срив и ппетопяването на руското население (не само заради войната)но нямат друг избор.

    20:37 27.08.2026

  • 105 Руски военен експерт

    3 1 Отговор
    Можа да приключим СВО до края на 2027 срешу 60000 трупа месечно!

    Коментиран от #108

    20:37 27.08.2026

  • 106 Офицер от БА

    2 3 Отговор

    До коментар #78 от "Каква ротация бълнуваш":

    Я кажи, бе дeбилчиk - как така 2/3 от руснаците са yбити, когато на всеки загинал се падат статистически трима сериозно ранени, които вече не могат да войват, а и на бойното поле в момента сес ражават 700 000 от общо 2 милиона набрани доброволци?
    Oлигoфpeнията на русофобите не спира да ме изумява.

    Коментиран от #112

    20:38 27.08.2026

  • 107 И вярно и не е

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Никой не реве":

    За Украйна на Русия не и трябва мобилизация. Има си достатъчно доброволци.
    Но напълно възможно е Русия да почне да обучава и тренира хиляди заради Мераклиите които и готвят война.

    20:38 27.08.2026

  • 108 Робе,

    0 2 Отговор

    До коментар #105 от "Руски военен експерт":

    Кой предаде Левски?!

    Коментиран от #113

    20:38 27.08.2026

  • 109 Няма да благодариш, защото не си руснак!

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Отец Дионисий":

    Няма как да си руснак, защото си роб първо на Вашингтон, след това на Брюксел и накрая на олигархично-мутренската шайка в Бг. А Русия е свободна и суверенна държава, на никого не трябва да се отчита и на никого не е длъжна да се подмазва и да благодари .. Сама решава всичко за себе си и народа си! Затова руснаците се гордеят , че са руснаци!

    20:43 27.08.2026

  • 110 Илич

    2 0 Отговор
    А залпове на Аврора ?

    20:44 27.08.2026

  • 111 Тодарът

    4 1 Отговор
    Руският ген все повеке почернява! Закономерно идва времето когато на границата на Европа руснаците ще ги стопират и ще ги експортират с вагони в Африка!

    20:45 27.08.2026

  • 112 Липсата на логическо мислене и

    3 1 Отговор

    До коментар #106 от "Офицер от БА":

    дебилството са типични проруски черти, не можеш да ни излъжеш. Ето ти едно четиво, за да се обогатиш информационно :

    "Русия вече е сред страните с най-голям брой мигранти в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това се възприема от значителна част от руското общество като културна демографска заплаха. Алтернатива на огромния брой загубена на фронта руска работна сила би могло да бъде мащабното внедряване на технологии и ИИ, които намаляват нуждата от човешки труд. Това обаче е свързано с инвестирането на значителни финансови ресурси, с които Русия не разполага и изглежда непостижимо дори и в дългосрочен план."

    20:45 27.08.2026

  • 113 Руски агент

    0 2 Отговор

    До коментар #108 от "Робе,":

    за да не пречи на ,,освибождението" !!!

    Коментиран от #116

    20:45 27.08.2026

  • 114 БАНДЕРОВСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ

    1 2 Отговор
    ВРЕМЕ Е РУСИЯ ДА СИ ПРИБИРА У КРАЙНАТА, И ДА ПРЕСТАНЕМ ДА СЕ САМОИЗБИВАМЕ КАТО ЕДИН НАРОД. А ЗАПАДНИТЕ АПЕТИТИ ДА ГИ ПУСНИМ В КЛОЗЕТА ДА СЕ НАЛАПАД.

    20:47 27.08.2026

  • 115 Иванчо Величков Хаджипенчович

    0 0 Отговор
    Българинът, осъдил Васил Левски на обесване, пръв ДЕПУТАТ в нова България.

    20:47 27.08.2026

  • 116 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор

    До коментар #113 от "Руски агент":

    Робе! Предаде го поп Кръстю, а го осъди на обесване Иванчо Величков Хаджипенчович, българин от Русчук, Дунавски вилает! Пръв ДЕПУТАТ в освободена България!

    20:51 27.08.2026

  • 117 Историк

    2 2 Отговор
    Руснаците и сега си воюват като по времето на СССР. Какво е казал Сталин през ВСВ - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора ! И пращал руски войници. Резултатът е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна, Путин мобилизира и праща руски войници срещу украинската артилерия. Резултатът - неоправдано огромно количество руски жертви.

    Коментиран от #119

    20:51 27.08.2026

  • 118 хахахахха

    2 0 Отговор
    че тя Русия до сега не е мобилизирала нито един човек,всички са доброволци,за разлика от бусофицираните от 404

    20:53 27.08.2026

  • 119 Не си историк

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Историк":

    Пропагандатор и роб предател си. Кажи, кой предаде Левски и кой го осъди на обесване, като си историк. Кой ни освободи от фесовете?

    20:55 27.08.2026

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