Боян Рашев: Слънчасалата ни енергетика се удави в първия есенен дъжд

Цяло лято четем и слушаме за невероятните успехи, огромен износ и многомилионни печалби на българската енергетика. Не, че цените бяха особено ниски. Напротив, ако изключим 2022 г., цените бяха рекордно високи. Но се успокоявахме с факта, че икономиките на Италия, Унгария и Румъния редовно плащаха повече и значима част от печалбите от търговията с ток бяха усвоени от шепа невероятно умни и можещи български "инвеститори".
Да, ама - точно според прогнозите - краят на приказката дойде с първия есенен дъжд. Както се вижда от първата графика, България е едноличен лидер при цените на пазара "Ден напред" за днес в Европа. Не, разликата не е голяма, но е изключително показателна. Веднага щом облаците скриха слънцето, се оказахме неприятно неподготвени. А от днес нататък това ще се случва все по-често. Допълнително съвсем скоро ще включим и отоплението. Вкъщи ежедневно ще заработи термопомпата, която има навика да вдига потреблението около три пъти. Освен това в гаража вече имаме и електромобил, който иска зареждане - също като все по-бързо растящ брой българи.
Втората графика показва денонощната крива на цените за днес. Забележително е, че спредът между нощта и сутринта вече е по-голям от този между деня и вечерта. Поглед върху текущите данни (третата графика) показва, че батериите зареждат много сериозно, разчитайки основно на работещите лигнитни ТЕЦ и голям внос. Интересно е производството на вятърните централи - 780 MW инсталирана мощност отдават средно под 80 MW на системата. Толкова по въпроса за това как произвеждали много, когато нямало слънце и затова щели да ни спасяват нощем и в студа. През днешния ден над 7 GW фотоволтаици се очаква за 1-2 часа да достигнат пиково производство от 1.5 GW, тоест почти ги няма.
Свалянето на цените в такива условия е възможно само, ако отнякъде се появи допълнително изобилно базово предлагане. Това може да се случи само, ако към системата се включи на пълна мощност и ТЕЦ AES Гълъбово, чиито блокове ръждясват в очакване правителството да се събуди. За съжаление и това няма да е достатъчно, когато стане наистина студено.
Това е положението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НАБЛЮДАТЕЛ
10:10 14.10.2026
2 Спекулираш, Рашев
Коментиран от #10
10:12 14.10.2026
3 мхм
10:12 14.10.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #8
10:13 14.10.2026
5 "Това е положението"
10:14 14.10.2026
6 Абе
10:18 14.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сигурен ли си, че това е твоята тема?
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Внасяме евтина енергия за зареждане на батериите от Гърция, а после им връщаме върхова енергия на високата цена. Онова от Турция по нашата мрежа отива през Румъния за Украйна.
10:21 14.10.2026
9 az СВО Победа 81
10:27 14.10.2026
10 да ама
До коментар #2 от "Спекулираш, Рашев":батериите не произвеждат. Те само отдават съхраненото. А се зареждат от другите централи, щото слънце няма.
10:29 14.10.2026
11 У нас е сбъркана
10:36 14.10.2026
12 ДрайвингПлежър
Урсулите знаят как се бичува рая! Векове опит имат!
10:37 14.10.2026
13 Една от причините
Това го писах вчера и данните не съм ги опреснявал, но пак правят същото.
ПАВЕЦ Чаира зареди нощес и го разреди сутринта когато нямаше нужда - пак за пари. Правят същото като акумулаторните ССЕЕ.
10:41 14.10.2026
14 Вън от еврорайха
10:41 14.10.2026
15 Чума
10:44 14.10.2026