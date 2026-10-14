Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
Боян Рашев: Слънчасалата ни енергетика се удави в първия есенен дъжд

Боян Рашев: Слънчасалата ни енергетика се удави в първия есенен дъжд

14 Октомври, 2026 10:00 1 188 15

  • боян рашев-
  • енергетика-
  • слънчева енергия-
  • зелена енергия-
  • зелена енергетика-
  • тец-
  • базови мощности

Това е положението

Боян Рашев: Слънчасалата ни енергетика се удави в първия есенен дъжд - 1
Снимка: Profimedia.bg
Facebook Facebook социална мрежа
Боян Рашев Боян Рашев анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Цяло лято четем и слушаме за невероятните успехи, огромен износ и многомилионни печалби на българската енергетика. Не, че цените бяха особено ниски. Напротив, ако изключим 2022 г., цените бяха рекордно високи. Но се успокоявахме с факта, че икономиките на Италия, Унгария и Румъния редовно плащаха повече и значима част от печалбите от търговията с ток бяха усвоени от шепа невероятно умни и можещи български "инвеститори".

Боян Рашев: Слънчасалата ни енергетика се удави в първия есенен дъжд
Снимка: Фейсбук

Да, ама - точно според прогнозите - краят на приказката дойде с първия есенен дъжд. Както се вижда от първата графика, България е едноличен лидер при цените на пазара "Ден напред" за днес в Европа. Не, разликата не е голяма, но е изключително показателна. Веднага щом облаците скриха слънцето, се оказахме неприятно неподготвени. А от днес нататък това ще се случва все по-често. Допълнително съвсем скоро ще включим и отоплението. Вкъщи ежедневно ще заработи термопомпата, която има навика да вдига потреблението около три пъти. Освен това в гаража вече имаме и електромобил, който иска зареждане - също като все по-бързо растящ брой българи.

Боян Рашев: Слънчасалата ни енергетика се удави в първия есенен дъжд
Снимка: Фейсбук

Втората графика показва денонощната крива на цените за днес. Забележително е, че спредът между нощта и сутринта вече е по-голям от този между деня и вечерта. Поглед върху текущите данни (третата графика) показва, че батериите зареждат много сериозно, разчитайки основно на работещите лигнитни ТЕЦ и голям внос. Интересно е производството на вятърните централи - 780 MW инсталирана мощност отдават средно под 80 MW на системата. Толкова по въпроса за това как произвеждали много, когато нямало слънце и затова щели да ни спасяват нощем и в студа. През днешния ден над 7 GW фотоволтаици се очаква за 1-2 часа да достигнат пиково производство от 1.5 GW, тоест почти ги няма.

Боян Рашев: Слънчасалата ни енергетика се удави в първия есенен дъжд
Снимка: Фейсбук

Свалянето на цените в такива условия е възможно само, ако отнякъде се появи допълнително изобилно базово предлагане. Това може да се случи само, ако към системата се включи на пълна мощност и ТЕЦ AES Гълъбово, чиито блокове ръждясват в очакване правителството да се събуди. За съжаление и това няма да е достатъчно, когато стане наистина студено.

Това е положението.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАБЛЮДАТЕЛ

    19 4 Отговор
    Слънчевата енергия е като ел колите - супер е, евтино е, пазиш природата, работиш в бъдещето ама когато наистина ти трябва не работи

    10:10 14.10.2026

  • 2 Спекулираш, Рашев

    8 6 Отговор
    В момента ФЕЦ дават 13% от цялото производство, перките дават 9.3%, батериите дават 24%. Това прави почти половината производство, при това със спрян енергоблок в Козлодуй. Държавният ТЕЦ-2 дава 1243 MW, т.е. ще направи едни пари за държавната енергетика. Консумацията е нормална. Даже успяваме да изнесем 851 MW.

    Коментиран от #10

    10:12 14.10.2026

  • 3 мхм

    9 3 Отговор
    Вчера пиковото производство от ФЕЦ беше около 480MW на час по-обяд, а в слънчеви дни стигаше пиково до почти 5GW. Батериите се зареждаха пиково рано сутринта, когато ФЕЦ не произвеждаше нищо, за да може привечер да има ток когато е пиковото потребление. Общо взето през целия ден сме внасяли между 1.2GW на час и 2GW на час от съседните ни страни и най-много от Румъния. Така че ФЕЦ са много хубави, но само с тях дори и с батерии НЕ СТАВА. Потреблението ни за 1 ден е около 100GW и ако искаме батерии ще ни трябват поне 300GWh батерии за да имаме сигурност за 3 дни при минимално произвоство на ФЕЦ, ние имаме около 10GWh батерии които ни стигат за 3-4-5 часа привечер и край.

    10:12 14.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Колкото изнасяме ток толкова и внасяме.И тази схема товари сметките ни с 8 млрд миналата година.

    Коментиран от #8

    10:13 14.10.2026

  • 5 "Това е положението"

    9 1 Отговор
    Каза автора. Прав е - това е положението, когато безнаказаната слободия влезе в сериозните зони - енергетика, строителство, сигурност, води, образование, изхранване. Пореден разгром предизвикан от управляващи продажни мижитурки и наглостта на алчни тарикати.

    10:14 14.10.2026

  • 6 Абе

    7 0 Отговор
    Срещу майката природа никой не може да инвестира каквото и да е.Едно време са нямали ток,но са имали живот,а сега нямаш ли ток няма живот.Всичко вече е дигитално - няма електричество - няма изкуствен интелект.

    10:18 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сигурен ли си, че това е твоята тема?

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Внасяме евтина енергия за зареждане на батериите от Гърция, а после им връщаме върхова енергия на високата цена. Онова от Турция по нашата мрежа отива през Румъния за Украйна.

    10:21 14.10.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    ВЕИ са неефективни, но пълнят частни джобове, затоеа ги лансират пред базовите мощности, които са ефективни, но предимно държавни.

    10:27 14.10.2026

  • 10 да ама

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спекулираш, Рашев":

    батериите не произвеждат. Те само отдават съхраненото. А се зареждат от другите централи, щото слънце няма.

    10:29 14.10.2026

  • 11 У нас е сбъркана

    1 0 Отговор
    политиката в енергетиката. Вместо 1 милион къщи у нас да имат монтирани по 10кВтп солари по покриви и сушини, нашите политици искат да има 20 огромни соларни парка по 500МВтп, да смучат евросубсидии и да стават милионери(пример - Гинка Върбакова). Мощността и в двата ми примера е една и съща - 10 000МВтп. Разликата е, че в тия 1млн. къщи има 1-2млн. бойлери и още толкова акумулиращи печки които ще съхраняват под формата на топлина голяма част от еленергията. Например през деня се пуска бойлер и се загрява с 10кВтч енергия, а зимата и акумулираща печка с 24кВтч. През деня климатиците работят (лятото охлаждат, зимата топлят), пускат се пералнята, сушилнята, съдомиялната от снощи. Остатъка се консумира от домакинството или зарежда акумулатор. Няма нужда да се усилват далекопроводите, хората си консумират тока на място. За вятъра е същото, има едни симпатични ветрогенератори с вертикални цилиндри.

    10:36 14.10.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Нема се пУашите! Разрухата е повсеместна и тепърва ще става по-зле!!!!
    Урсулите знаят как се бичува рая! Векове опит имат!

    10:37 14.10.2026

  • 13 Една от причините

    1 0 Отговор
    са батериите които работят за печалба, а не да компенсират енергосистемата. Например в момента товарът на България е 4600МВт, а производството 3750МВт. Внасяме ток от Румъния, Сърбия, С. Македония, Гърция и Турция - общо 2240МВт защото батериите зареждат 1500МВт. С други думи работят по-скоро за съседните държави, а не за нас.
    Това го писах вчера и данните не съм ги опреснявал, но пак правят същото.
    ПАВЕЦ Чаира зареди нощес и го разреди сутринта когато нямаше нужда - пак за пари. Правят същото като акумулаторните ССЕЕ.

    10:41 14.10.2026

  • 14 Вън от еврорайха

    4 0 Отговор
    Постоянната и евтина ел. енергия е гарант за добра икономика. Само два АЕЦ-а са достатъчни за страната ни. Но не, ЕС ни бастиса 4 ядрени реактора и нарочно въведе безсмислената и скъпа зелена сделка, която е в ущърб на държавата и огромна печалба за частният "инвеститор"..

    10:41 14.10.2026

  • 15 Чума

    0 0 Отговор
    Затваряйте въглищата и не умувайте!

    10:44 14.10.2026