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Кирил Петков: „Прогресивна България“ вече няма оправдания
  Тема: Избори

Кирил Петков: „Прогресивна България“ вече няма оправдания

1 Ноември, 2026 22:16 830 35

  • кирил петков-
  • прогресивна българия-
  • илиана йотова-
  • президентски избори-
  • балотаж

Бившият премиер коментира победата на Илияна Йотова на президентския балотаж и заяви, че очакванията към управляващите са огромни

Кирил Петков: „Прогресивна България“ вече няма оправдания - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кирил Петков заяви, че след победата на Илияна Йотова на президентския балотаж „Прогресивна България“ вече носи цялата отговорност за управлението. Коментарът си бившият премиер и бивш съпредседател на „Продължаваме промяната“ публикува във Facebook.

Повод са първите резултати от паралелното преброяване, според които Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят изборите за президент и вицепрезидент. Данните към този момент са предварителни.

„Цялата власт сега е в „Прогресивна България“ и очакванията са огромни. Оттук нататък, с цялата власт, те оправдания нямат“, написа Петков.

Какви очаквания постави Петков

В публикацията си той иронично заяви, че очаква бърз край на войната между Русия и Украйна, след като българите са избрали „президента на мира“. Петков определи Илияна Йотова като човек с голям политически опит.

Бившият премиер заяви още, че очаква благоденствие от правителството на Румен Радев. Сред посочените от него задачи са бързо справяне с високите цени и бюджетния дефицит, значително повишаване на доходите и „пълно справяне с олигархията“.

Победата на Йотова беше обявена първоначално от социологически агенции и медии на базата на екзитпол и паралелни преброявания. Окончателният резултат от балотажа се очаква да бъде потвърден от Централната избирателна комисия.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    24 7 Отговор
    Киряк Петко върви ли бизнесот с дрончета?

    22:24 01.11.2026

  • 2 От тук нататък,

    12 18 Отговор
    за всичко което се случва на България, търсете сметка на Радев и Йотова.
    За малко да забравя.....и Путин

    22:25 01.11.2026

  • 3 Някой

    23 8 Отговор
    Тебе още те чакаме да понесеш личната си отговорност.

    22:25 01.11.2026

  • 4 Точен е

    13 27 Отговор
    Същите тези хорица с нисък социален обществен и финансов статус избрали Йотова с луксозните имоти за милиони евро ,с инициативен комитет червена ДС олигархия, края на зимата ще вият като карпатски вълци от глад и невъзможност да си платят дори битовите разходи и ще са по площадите. Същите които избраха и радев ощетил държавата с 3.5 млрд.евро ( 6 млрд.лв.) с договора "Боташ" ,същия който увери че като вземе властта ще спре инфлацията и намали цените с 15%, а след 6 месеца на власт увеличи винетки с 30% ,горива най скъпи в историята на страната, вдигна Ел.енергия ,данъци ,такси, хранителни продукти. Същия му енергиен министър в служебното му правителство Росен Христов ( катамарана) който подписа загробващия страната и народа договор "Боташ" ,радев назначи в борда на директорите в ДКК със заплата 11.600 евро и който обикаляше страната и Европа с кабриолет с манекенки купен с комисионната и махаха високомерно на минувачите. Днес срещам познати отиват да гласуват за йотова. Питам ги за мотива ,и отговарят онзи другия ще ни вкара във войната. Обяснявам им че агресията на русия започна при правителството на Кирил Петков и при него и следващите правителства нито един дрон не падна в нашето черноморие а при радев и йотова падат като круши и замърсиха необратимо нашето черноморие и е видно кой ни вкарва във войната.
    Всекиму своето

    Коментиран от #23, #29

    22:26 01.11.2026

  • 5 От утре започва инициативата на Йотова

    10 18 Отговор
    и Радев-
    "Отворени врати" за руски дронове, ракети и бомби.

    22:27 01.11.2026

  • 6 Хмм

    19 8 Отговор
    има оправдания - еврото, което ни натресохте, заемите които теглихте

    22:27 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Жица

    18 6 Отговор
    Изказа се парапетов

    22:27 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ха мит ха ни мит

    14 4 Отговор
    Въй този ги уплаши.

    22:27 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Това

    13 17 Отговор
    Е електората на комунистите - най долната и необразована прослойка!!! Облъчиха ги дъртите ченгета от ДС, че някой щял да вкарва България във война, и веднага накълваха!!! Затова са все беди и гладни - заради липсата на собствен интелект!!!

    Коментиран от #25

    22:28 01.11.2026

  • 13 Ха мит ха ни мит

    6 3 Отговор
    Въй този ги уплаши.

    22:28 01.11.2026

  • 14 Дзак

    10 0 Отговор
    Властта трябва да върви заедно с отговорност!

    22:31 01.11.2026

  • 15 Анонимен

    10 11 Отговор
    С лъжи с измами с грабежи дъртите комундели заграбиха властта

    22:32 01.11.2026

  • 16 Михаил Михайлов

    11 7 Отговор
    Г-н Петков,
    Гледайте си семейството и не тъгувайте за дружката си Василев ,че няма да може да открадне за да си върне борчовете на гражданина на САЩ когото завлече с милиони

    22:32 01.11.2026

  • 17 Диктор

    5 6 Отговор
    Киро Професионалиста също ще очаква и падането на правителството на Йотова и Радев, тъй като народът е отново ограбен от ПБ!

    22:33 01.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Боец

    8 2 Отговор
    Про280 Киро ще се пребори докрай. Срещу копейките. Киро, с вас сме!

    22:35 01.11.2026

  • 20 Ами

    7 6 Отговор
    Какво ще каже като оправдание Кирчо парапетов за сглобката?
    Явна подкрепа от страна на Борисов и не чак толкова явна от Пеевски.
    В нета е пълно с клипчета в които гласоподаватели от малцинствата
    дори не знаят за какво гласуват. Казали са им само маркираш четери.
    Резултатите от Турция също го доказват, към момента 60% за Гюров.

    22:35 01.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гост

    3 0 Отговор
    И ти си в Домовата книга! Чекай...

    22:35 01.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гласът

    11 3 Отговор
    Гюров не печели заради такива като теб г-н Петков. И запомнете аз съм прозападен, но гласувам за Радев и Йотова, защото са достойни!

    22:44 01.11.2026

  • 25 Мдааа

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Това":

    Те по-богати няма да станат, но пък още повече ще обеднеят и затъпеят. Само гледай след зимата какво чудо ще е.

    22:45 01.11.2026

  • 26 Павел Пенев

    7 1 Отговор
    Кирчо,Кокорчо,тиквата и Прасчо изядоха хурката. За сега ще си затварят чекмеджетата и ще кроят нови гнусни планове против Радев и Йотова от типа на Колтуклиева.

    22:46 01.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кирлив Петко

    6 0 Отговор
    се изказа от парапета !

    22:47 01.11.2026

  • 29 Мдааа

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Точен е":

    Много точно си го написал, взел си ми думите от устата. Лошото е, че взимат много пари в заем и дефицитът ще удари нови върхове.

    22:48 01.11.2026

  • 30 Меринджей

    2 1 Отговор
    КИРО ,КИРОООО, умря ти далаверата с дроновете ,за това си бесен! Спонсора на Гюров -производител на дронове в Украйна , на който ти си ортак ,сметките му излязоха криви! Изяж се с парцалите!

    22:49 01.11.2026

  • 31 кирцата

    3 1 Отговор
    еййй, ся няма да мога се облажа от държавните поръчки с моята нова фирма за дронове..

    22:49 01.11.2026

  • 32 Анонимен

    1 1 Отговор
    ЙОТОВА ВЕДНАГА ЗАПОЧВАЙ ПРЕГОВОРИ ЗА МИР С ПУТИН ДАВАЙ

    22:51 01.11.2026

  • 33 Харвардски клоун

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    ами щото вече цялата власт е вече при комунистите, ся ше отварят и Белене..хаха..готви се..хахха

    22:52 01.11.2026

  • 34 Мунчо

    0 1 Отговор
    Накратко:нищо хубаво не ни чака!
    Лъжи, високи цени и здраво за палците!
    Дотук Реверсивните са кръгла нула!

    23:02 01.11.2026

  • 35 Верно ли

    0 0 Отговор
    Аз пък очаквам да вземат и теб най-накрая да те разследват, па може и пръв да идеш при Бай Ставри, ей така да посрещнеш Бойко и Шиши!

    23:04 01.11.2026