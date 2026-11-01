Кирил Петков: „Прогресивна България“ вече няма оправдания

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кирил Петков заяви, че след победата на Илияна Йотова на президентския балотаж „Прогресивна България“ вече носи цялата отговорност за управлението. Коментарът си бившият премиер и бивш съпредседател на „Продължаваме промяната“ публикува във Facebook.

Повод са първите резултати от паралелното преброяване, според които Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят изборите за президент и вицепрезидент. Данните към този момент са предварителни.

Какви очаквания постави Петков

„Цялата власт сега е в „Прогресивна България“ и очакванията са огромни. Оттук нататък, с цялата власт, те оправдания нямат“, написа Петков.

В публикацията си той иронично заяви, че очаква бърз край на войната между Русия и Украйна, след като българите са избрали „президента на мира“. Петков определи Илияна Йотова като човек с голям политически опит.

Бившият премиер заяви още, че очаква благоденствие от правителството на Румен Радев. Сред посочените от него задачи са бързо справяне с високите цени и бюджетния дефицит, значително повишаване на доходите и „пълно справяне с олигархията“.

Победата на Йотова беше обявена първоначално от социологически агенции и медии на базата на екзитпол и паралелни преброявания. Окончателният резултат от балотажа се очаква да бъде потвърден от Централната избирателна комисия.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, bnrnews.bg