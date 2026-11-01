Кирил Петков: „Прогресивна България“ вече няма оправдания

Кирил Петков заяви, че след победата на Илияна Йотова на президентския балотаж „Прогресивна България“ вече носи цялата отговорност за управлението. Коментарът си бившият премиер и бивш съпредседател на „Продължаваме промяната“ публикува във Facebook.
Повод са първите резултати от паралелното преброяване, според които Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят изборите за президент и вицепрезидент. Данните към този момент са предварителни.„Цялата власт сега е в „Прогресивна България“ и очакванията са огромни. Оттук нататък, с цялата власт, те оправдания нямат“, написа Петков.
Какви очаквания постави Петков
В публикацията си той иронично заяви, че очаква бърз край на войната между Русия и Украйна, след като българите са избрали „президента на мира“. Петков определи Илияна Йотова като човек с голям политически опит.
Бившият премиер заяви още, че очаква благоденствие от правителството на Румен Радев. Сред посочените от него задачи са бързо справяне с високите цени и бюджетния дефицит, значително повишаване на доходите и „пълно справяне с олигархията“.
Победата на Йотова беше обявена първоначално от социологически агенции и медии на базата на екзитпол и паралелни преброявания. Окончателният резултат от балотажа се очаква да бъде потвърден от Централната избирателна комисия.
Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ставка
22:24 01.11.2026
2 От тук нататък,
За малко да забравя.....и Путин
22:25 01.11.2026
3 Някой
22:25 01.11.2026
4 Точен е
Всекиму своето
Коментиран от #23, #29
22:26 01.11.2026
5 От утре започва инициативата на Йотова
"Отворени врати" за руски дронове, ракети и бомби.
22:27 01.11.2026
6 Хмм
22:27 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Жица
22:27 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ха мит ха ни мит
22:27 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Това
Коментиран от #25
22:28 01.11.2026
13 Ха мит ха ни мит
22:28 01.11.2026
14 Дзак
22:31 01.11.2026
15 Анонимен
22:32 01.11.2026
16 Михаил Михайлов
Гледайте си семейството и не тъгувайте за дружката си Василев ,че няма да може да открадне за да си върне борчовете на гражданина на САЩ когото завлече с милиони
22:32 01.11.2026
17 Диктор
22:33 01.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Боец
22:35 01.11.2026
20 Ами
Явна подкрепа от страна на Борисов и не чак толкова явна от Пеевски.
В нета е пълно с клипчета в които гласоподаватели от малцинствата
дори не знаят за какво гласуват. Казали са им само маркираш четери.
Резултатите от Турция също го доказват, към момента 60% за Гюров.
22:35 01.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гост
22:35 01.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гласът
22:44 01.11.2026
25 Мдааа
До коментар #12 от "Това":Те по-богати няма да станат, но пък още повече ще обеднеят и затъпеят. Само гледай след зимата какво чудо ще е.
22:45 01.11.2026
26 Павел Пенев
22:46 01.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кирлив Петко
22:47 01.11.2026
29 Мдааа
До коментар #4 от "Точен е":Много точно си го написал, взел си ми думите от устата. Лошото е, че взимат много пари в заем и дефицитът ще удари нови върхове.
22:48 01.11.2026
30 Меринджей
22:49 01.11.2026
31 кирцата
22:49 01.11.2026
32 Анонимен
22:51 01.11.2026
33 Харвардски клоун
До коментар #27 от "Анонимен":ами щото вече цялата власт е вече при комунистите, ся ше отварят и Белене..хаха..готви се..хахха
22:52 01.11.2026
34 Мунчо
Лъжи, високи цени и здраво за палците!
Дотук Реверсивните са кръгла нула!
23:02 01.11.2026
35 Верно ли
23:04 01.11.2026