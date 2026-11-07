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Драгомир Иванов: Парното не бива да поскъпва над 4%
  Тема: Икономика

Драгомир Иванов: Парното не бива да поскъпва над 4%

7 Ноември, 2026 12:15 392 3

  • парно-
  • топлофикация софия-
  • драгомир иванов-
  • булгаргаз

Независимият общински съветник предупреди за социално недоволство и повече аварии в София през зимата

Драгомир Иванов: Парното не бива да поскъпва над 4% - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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Властта не може да си позволи увеличение на цената на парното над 4%, а най-доброто решение би било цената да остане без промяна или корекцията да бъде символична. Това заяви независимият общински съветник в Столичния общински съвет Драгомир Иванов пред „Фокус“.

По думите му услугата се използва от 467 000 домакинства, което означава около 1 милион души. Иванов определи парното като социална функция и заяви, че за голяма част от потребителите няма реална алтернатива.

„Те не могат да си позволят поскъпване на парното, ако не е в рамките на 1-4% максимум“, коментира Иванов.

Той допълни, че ако държавата иска да ограничи социалното напрежение и риска от протести през зимата, ще трябва да поеме разликата чрез бюджета.

КЕВР обяви, че към момента няма да има увеличение

Изказването на Иванов идва дни след позиция на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. На 4 ноември той заяви, че към този момент цените на парното и електроенергията за битовите потребители няма да се увеличават.

Младеновски уточни, че развитието на цените зависи и от пазара на природен газ, който се влияе от международната обстановка. Междувременно финансовият натиск върху „Топлофикация София“ остава сериозен. Задълженията на дружеството към „Булгаргаз“ надхвърлят 900 милиона евро, но газовият доставчик заяви, че няма да спира подаването на природен газ.

Предупреждение за повече аварии

Иванов свърза ценовия въпрос и с проблемите в мрежата на „Топлофикация София“. Той съобщи, че към момента са регистрирани 190 жалби за липса на топлоподаване, като засегнати са отделни блокове и цели квартали.

Според общинския съветник остарялата инфраструктура може да доведе до повече аварии, след като натоварването на системата се увеличи през отоплителния сезон.

„Ако не се промени драстично цялото отношение и на държавата, услугата ще е все по-некачествена и смятам, че през зимата ще има много повече аварии“, заяви той.

По думите му в Столичния общински съвет вече е взето решение ръководството на дружеството да бъде изслушано. Иванов очаква ново ръководство на „Топлофикация София“ след около две седмици, но смята, че промяната в управлението няма да е достатъчна без цялостно решение за състоянието на дружеството и финансирането му.

Източници: focus-news.net, nova.bg


София / България
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  • 1 Топлота

    1 0 Отговор
    Като начало спрете денем да продавате евтин ток на Ковачки, а вечер да си го купувате скъпо и пре-скъпо пак от него!
    Явно някой "силен" по веригата си е забил клюна там!

    12:21 07.11.2026

  • 2 Защо

    1 0 Отговор
    Ние дето не сме на парно,да плащаме ли парното на другите?

    12:22 07.11.2026

  • 3 От Тплофикация

    0 0 Отговор
    Вече искат с 50% отгоре увеличение спрямо миналият сезон начислено в сегашните сметки.

    12:30 07.11.2026