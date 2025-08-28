ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди година - когато мастити анализатори и топ ченгета се кълняха, че Доган е взел главата на Пеевски.

Заслужава си прочита - тъй като много хора забравят детайлите….

Това припомня във "Фейсбук" Евгений Кънев.

….

Прибързана е радостта, че едва ли не Пеевски политически се е споминал. Нищо подобно - той няма намерение да сдава марката ДПС. Навремето - през 2009 г беше организирал блокирането на марката СДС в съда, за да не допусне “Синята коалиция”. Едва ли сега е с по-малки възможности.

За възхода на Пеевски се изписа много. Но има един ключов пропуснат момент в неговата биография - който като във възел заплита всички аспекти на неговата енигматична сила.

Булгартабак.

За по-особения “почерк” на Пеевски се разчу за първи път през 2006 г, когато директорът на Булгартабак Христо Лачев се оплака, че Пеевски (млад следовател под опеката на следователя на Ахмед Доган от комунистически времена) го изнудвал да рекламира компанията в посочени му медии.

(Това е времето на изграждане на медийната му империя с кредити от КТБ).

А за силата му се разбра, когато Станишев година по-късно го уволнява като зам министър, но е принуден (прецедент без аналог и до днес) да го възстанови на поста. Това са около 5-6 години преди Станишев да каже на парламентарната си група “Ако не го гласуваме (за шеф на ДАНС), правителството (на Орешарски) пада”. Апропо, следете дали Станишев сега няма да бъде с най-много гласове за еврокомисар.

Та за Булгартабак. Малко предистория защо е ключов в разбирането на Пеевски.

Когато за първи път се прави опит Булгартабак да се приватизира през 1999 г , непреодолим проблем се оказват марките, под които се продаваха цигарите в Русия - тогава най-големия чужд пазар, които са били откраднати от български лица, свързани с… ДС.

Вторият път ( 2003 г) приватизацията се провали заради нереалистични претенции на …Ахмед Доган към купувача Дойче Банк, която стоеше зад един одиозен червен зет-приватизатор.

Третият път (2005 г.) пък бяха провалени Бритиш Американ Тобако заради уж странен факс от Русия с претенции към част от собствеността, обявен от земеделския министър на... ДПС.

Така или иначе ДПС/Доган не попречиха единствено на офшорка с руска банка зад гърба си - ВТБ, миноритарен акционер в КТБ - да купят холдинга през 2011 г за едва 100 м евро. ( С любезната помощ на шефа на Агенцията за приватизация и съученик на ДП - бъдещ икономически министър).

След по-малко от две години, ВТБ продаде акциите на ДП срещу 30% печалба с финансиране от КТБ, където същата банка притежаваше около 10% ( но никога не предяви публични претенции след фалита, кротко гушвайки БТК). Явно КТБ е в криза още тогава, защото Цветан Василев не може да намери цялото финансиране и привлича крупен български оръжеен търговец и известен италиански бизнесмен у нас за кофинансиране.

След това историята на упадъка на Булгартабак до неговия фалит е ясна - но ролята на Русия около възхода на Пеевски чрез Булгартабак и неговата роля за фалита на КТБ - след като отказва гаранции на Южен Поток - още не е проучена детайлно.

Акцията на Христо Иванов и Ивайло Мирчев в складовете на Булгартабак през 2020 г разкри освен друго и един неизвестен на публиката дотогава детайл: че се охраняват от фирма Ипон. Запознатите знаят чия е тя и едва ли вече някой се съмнява в крепкия бизнес съюз между ГЕРБ и ДПС или най-малкото на двете им най-ярки лица. Започнала от подялбата на активите на КТБ и изграждане на мрежата на ДП от зависимости не само на ББ, но и на съдии, прокурори, журналисти (чиито издания днес са руски хибридки) с кредитни досиета.

Но Булгартабак беше опитното поле на Пеевски - как с помощта на Доган и Русия зад него започва неговият възход.

Но тези мрежи - както показва опита на Цветан Василев, чиято мрежа Пеевски наследи - не умират с края на собственика им, а се прехвърлят на следващия избраник.

Сега те се обърнаха срещу бащицата Доган. А дали някой ще отстрани Пеевски, докато и Русия, и САЩ имат полза от него?

Май по-вероятно е Доган да остане по … халат, макар и с електорат.

Има още един момент - който не съм споделил в анализа.

Каква е реалната причина да е било толкова важно Пеевски да стане шеф на ДАНС през 2013 г?

Отговорът го дава операция “Червеи”.

Скоро след назначаването и махането на Пеевски става известно, че целият архив на МВР е източен - което никой след това не разследва.

Обикновено - когато държавата е парализирана за такова мащабно престъпление причината е Русия.

Явно под неин натиск е трябвало чрез Пеевски да получи целия архив и да го ползва както намери за добре. Примерно - за изграждане на агентура чрез зависимости - и задействане на прокуратурата при отказ.