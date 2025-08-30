Илияна Николова: Не е дете - за педофилията, училището и преподавателите по християнски ценности

"Не е дете" - това са думите на един адвокат, който смята, че понеже едно момиче на 13 има развити полови белези не е дете. Отдавна следя темата за сексуалното насилие над деца. И да знам, че няма статистика, защото статистиката не е лицеприятна. А няма, защото това е най-лесния начин да избегнем даже разговора по темата - щом няма данни няма и насилие.
Това коментира във "Фейсбук" изпълнителният директор на фондация "Работилница за граждански инициативи" Илияна Николова.
Случилото се, особено в навечерието на новата учебна година, в която ще правим децата по-добри чрез включването на религията в образователния процес е знак, знак за това, че българското общество е съвсем объркано в собствената им преценка за добро и зло, за отговорност, за превенция, за законодатество и промени, за правоприлагане.
Когато разглеждаме този случай и го коментираме, моля да имате предвид тези аспекти.
1. Момичето е дете, малолетно. То е на 13, независимо от физиологичното си развитие, или от опитите му да прилича на моделите си за подражание. Това изказване легитимира и сексуалното насилие над дете, подкопава стандартите за защита на децата. Това изказване, получава и подкрепа в социалните мрежи, като така виктимизира вторично детето.
И да не забравяме, че тези модели за подражание бяха наложени в обществото ни през поп/чалга културата, включително медиите, работиха сериозно за това да имаме тази култура в момента.
А пък заедно с образователната ни система, се стигна до там представители на регулирани професии, да твърдят неща, напълно в разрез с основополагащите принципи на професията им, в случая правото.
2. Учителят е възрастен човек, надявам се учил педагогика и надявам се квалифициран за работа с деца. Някак си не можем да продължаваме да оневиняваме възрастните за постъпките им към малолетните. Особено, когато възрастните са служебни лица. И когато тези служебни лица не реагират адекватно. И когато тези лица, някак си пропускат разбирането за правата не детето.
3. Върховенство на правото е доказани престъпления да се наказват съобразно закона след проведен процес и получено съдебно решение. Правото се прилага за всички, независимо от служебното им или икономическо положение и независимо от етноса или националността им. Не може за едни неща да си мълчим или да се правим, че не съществуват, а за други да сме ожесточени, поради наши си вярвания.
4. Случаят поставя и други въпроси - как две лица посещават хостел, като едното е малолетно, а другото не му е родител. За спазване на закона иде реч отново.
5. За спазване на училищния ред иде въпрос също и за това защо учителите нямат система за обучение за превенция на подобни случаи и за докладване, но навреме.
6. Балонът на социалните мрежи някога ще се ядоса ли и ще реагира ли адекватно на проблеми, които касаят децата ни. По принцип, верно, но кога ще започнем да разбираме, че това мисленето "това на мен не може да ми се случи" не работи. И утре може да се случи на мен, на теб, на твой приятел, колега, роднина.
Ядосайте се бе, хора!
За нашите деца иде реч, за тяхното образование и живот, за нашия живот, тук и сега!
И да знаете, тая работа с оценки за поведение и часове по религия няма да стане, такак както си мисли МОН, че ще реши проблемите им! Щот може да се окаже, че някой преподаващ религия или добродетели е същия педофил!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буха ха
13:14 30.08.2025
2 Жоро
Коментиран от #17
13:21 30.08.2025
3 А бе, за порното в Телевизиите питаха ли
13:29 30.08.2025
4 мекият макарон
13:30 30.08.2025
5 НУЛА
13:32 30.08.2025
6 Сталин
Джон Тайлър Гатто
13:33 30.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сталин
Коментиран от #13, #22
13:33 30.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сталин
13:33 30.08.2025
11 гост
13:34 30.08.2025
12 1488
значи за него не е дете
пускайте го
13:34 30.08.2025
13 Йосиф Висарионович
До коментар #8 от "Сталин":Много точно! Браво!!!
13:37 30.08.2025
14 ъхъ
13:38 30.08.2025
15 Данко Харсъзина
Коментиран от #20
13:38 30.08.2025
16 Данко Харсъзина
Коментиран от #18
13:41 30.08.2025
17 Фикри
До коментар #2 от "Жоро":А ти с какво си по-различен от тях ?
13:41 30.08.2025
18 Фикри
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":А колко осъдени татковци има ?
13:43 30.08.2025
19 Ко каза
13:43 30.08.2025
20 Уточнение
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":Това не е възможно. По онова време църквата е повелявала бракът да се консумира само ако невестата е навършила 13 г. Но такава ранна възраст е била оправдана тогава, защото и продължителността на живота е била малка.
Коментиран от #25
13:49 30.08.2025
21 Данко Харсъзина
13:50 30.08.2025
22 това сте
До коментар #8 от "Сталин":комураzдите
13:54 30.08.2025
23 Фикри
13:55 30.08.2025
24 на маати
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":и твойта
13:55 30.08.2025
25 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "Уточнение":Не 13, а 12г. Но никой не го е спазвал. След първи цикъл жената започва да ражда. Има български царе женени за 5 годишни византийски принцеси.
Сега при арабите, африканците и ромите си е така. След първи цикъл започва да ражда деца.
Коментиран от #26, #29
13:55 30.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Данко Харсъзина
14:04 30.08.2025
28 В Университетите също
14:05 30.08.2025
29 История
До коментар #25 от "Данко Харсъзина":Сключвали са се династични бркове и с по-малки деца, когато държавните интереси налагат това но бракът не се е консумирал до 13 г. дори момичето да е отивало да живее в дома на жениха си. Може да е имало изключения,но те са били рядкост. Това за което се сещам е, че братът на император Балдуин е имал извънбрачна дъщеря от момиче с аристократичен произход,което било на 12 г. и починало наскоро след раждането. Именно тази дъщеря впоследствие са омъжили за родопския деспот Слав,братовчед на Асеневци по линия на леля им.
14:08 30.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Кемал
14:20 30.08.2025
32 ТИГО
14:27 30.08.2025