Илияна Николова: Не е дете - за педофилията, училището и преподавателите по християнски ценности

30 Август, 2025 13:02 1 318 32

Правото се прилага за всички, независимо от служебното им или икономическо положение и независимо от етноса или националността им

Илияна Николова: Не е дете - за педофилията, училището и преподавателите по християнски ценности - 1
Снимка: Shutterstock
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Не е дете" - това са думите на един адвокат, който смята, че понеже едно момиче на 13 има развити полови белези не е дете. Отдавна следя темата за сексуалното насилие над деца. И да знам, че няма статистика, защото статистиката не е лицеприятна. А няма, защото това е най-лесния начин да избегнем даже разговора по темата - щом няма данни няма и насилие.

Това коментира във "Фейсбук" изпълнителният директор на фондация "Работилница за граждански инициативи" Илияна Николова.

Случилото се, особено в навечерието на новата учебна година, в която ще правим децата по-добри чрез включването на религията в образователния процес е знак, знак за това, че българското общество е съвсем объркано в собствената им преценка за добро и зло, за отговорност, за превенция, за законодатество и промени, за правоприлагане.

Когато разглеждаме този случай и го коментираме, моля да имате предвид тези аспекти.

1. Момичето е дете, малолетно. То е на 13, независимо от физиологичното си развитие, или от опитите му да прилича на моделите си за подражание. Това изказване легитимира и сексуалното насилие над дете, подкопава стандартите за защита на децата. Това изказване, получава и подкрепа в социалните мрежи, като така виктимизира вторично детето.

И да не забравяме, че тези модели за подражание бяха наложени в обществото ни през поп/чалга културата, включително медиите, работиха сериозно за това да имаме тази култура в момента.

А пък заедно с образователната ни система, се стигна до там представители на регулирани професии, да твърдят неща, напълно в разрез с основополагащите принципи на професията им, в случая правото.

2. Учителят е възрастен човек, надявам се учил педагогика и надявам се квалифициран за работа с деца. Някак си не можем да продължаваме да оневиняваме възрастните за постъпките им към малолетните. Особено, когато възрастните са служебни лица. И когато тези служебни лица не реагират адекватно. И когато тези лица, някак си пропускат разбирането за правата не детето.

3. Върховенство на правото е доказани престъпления да се наказват съобразно закона след проведен процес и получено съдебно решение. Правото се прилага за всички, независимо от служебното им или икономическо положение и независимо от етноса или националността им. Не може за едни неща да си мълчим или да се правим, че не съществуват, а за други да сме ожесточени, поради наши си вярвания.

4. Случаят поставя и други въпроси - как две лица посещават хостел, като едното е малолетно, а другото не му е родител. За спазване на закона иде реч отново.

5. За спазване на училищния ред иде въпрос също и за това защо учителите нямат система за обучение за превенция на подобни случаи и за докладване, но навреме.

6. Балонът на социалните мрежи някога ще се ядоса ли и ще реагира ли адекватно на проблеми, които касаят децата ни. По принцип, верно, но кога ще започнем да разбираме, че това мисленето "това на мен не може да ми се случи" не работи. И утре може да се случи на мен, на теб, на твой приятел, колега, роднина.

Ядосайте се бе, хора!

За нашите деца иде реч, за тяхното образование и живот, за нашия живот, тук и сега!

И да знаете, тая работа с оценки за поведение и часове по религия няма да стане, такак както си мисли МОН, че ще реши проблемите им! Щот може да се окаже, че някой преподаващ религия или добродетели е същия педофил!


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Буха ха

    25 0 Отговор
    Е да, ама в бразилските махали се спазват само бразилските закони

    13:14 30.08.2025

  • 2 Жоро

    16 2 Отговор
    Мисля, че на даскала ще му хареса в затвора. А на адвоката му пожелавам следващата подобна история да е с дъщеря му.

    Коментиран от #17

    13:21 30.08.2025

  • 3 А бе, за порното в Телевизиите питаха ли

    13 1 Отговор
    Хора не разрешавайте на момичетата си, да гледат порното по Централните телевизии БТВ и НОВА след 8 часа.

    13:29 30.08.2025

  • 4 мекият макарон

    12 2 Отговор
    Бриджит Макарон не харесва това!

    13:30 30.08.2025

  • 5 НУЛА

    18 1 Отговор
    А колко татковци от шведите са осъдени за това ,че са направили деца на деца !!

    13:32 30.08.2025

  • 6 Сталин

    13 1 Отговор
    "Има ли идея по радикална в историята на човешката раса от това да предадете децата си на напълно непознати ,за които не знаете нищо,и тези непознати да работят върху ума на детето ви,далеч от погледа ви,за период от дванайсет години.?"

    Джон Тайлър Гатто

    13:33 30.08.2025

  • 8 Сталин

    23 1 Отговор
    Ние живеем в общество, където хомосексуални ни говорят за морал, транссексуални ни говорят човешката биология,убийци на деца ни говорят за правата на човека,спекуланти и мошеници ни обясняват икономиката,и сатанисти ни говорят за религия.

    Коментиран от #13, #22

    13:33 30.08.2025

  • 10 Сталин

    17 2 Отговор
    Ние живеем във свят който е направен от фалшиви хора, фалшива храна, фалшива медицина, фалшиви новини,фалшива история,фалшива пандемия,фалшива духовност и се чудим защо хората мразят истината.

    13:33 30.08.2025

  • 11 гост

    16 1 Отговор
    Всичко в т.н. "държава" България е зловонно блато! Крайно време е тези на които е останало и малко достойнство да излязат и изреват:ПИСНА НИ ! От тъпанари окопали се в управлението с цел КРАЖБА! В противен случай след около 20 години окончателно ще сме затрити!

    13:34 30.08.2025

  • 12 1488

    10 1 Отговор
    учителя се определя като ром
    значи за него не е дете
    пускайте го

    13:34 30.08.2025

  • 13 Йосиф Висарионович

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Много точно! Браво!!!

    13:37 30.08.2025

  • 14 ъхъ

    6 1 Отговор
    Нали сме се разбрали, че това са етнически особености. Как за едни може, за други не може?

    13:38 30.08.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    16 1 Отговор
    Куин Мери е родила 17 деца. Но е започнала да ражда на 12. В България един етнос започва да ражда на 12,а друг етнос ги храни и издържа децата чрез помощи.

    Коментиран от #20

    13:38 30.08.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    По официална статистика в Сливен само миналата година има 72 родилки на възраст 11 - 13 години.

    Коментиран от #18

    13:41 30.08.2025

  • 17 Фикри

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Жоро":

    А ти с какво си по-различен от тях ?

    13:41 30.08.2025

  • 18 Фикри

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    А колко осъдени татковци има ?

    13:43 30.08.2025

  • 19 Ко каза

    5 0 Отговор
    А тази част от "българките" дето на 13-14г. имат по 2 деца дали са деца?

    13:43 30.08.2025

  • 20 Уточнение

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Това не е възможно. По онова време църквата е повелявала бракът да се консумира само ако невестата е навършила 13 г. Но такава ранна възраст е била оправдана тогава, защото и продължителността на живота е била малка.

    Коментиран от #25

    13:49 30.08.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    След първи цикъл арабките и негърките започват да раждат. И после ни ги изпращат в Европа. За това етническият състав на Европа се промени. Европейките трябвало да раждат на 40. Да, но природата не дава.

    13:50 30.08.2025

  • 22 това сте

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    комураzдите

    13:54 30.08.2025

  • 23 Фикри

    9 0 Отговор
    Тоя учител не го оправдавам за това по никакъв начин. НО по тия телевизии, инстаграми и на всякъде общо взето , какво рекламират ? Леки жени, мъжете да ги издържат, те да ходят само да се разкрасяват. Е тая 13 годишната е решила и тя това да опита и ако си юислите, че това е единичен случай, грешите.

    13:55 30.08.2025

  • 24 на маати

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    и твойта

    13:55 30.08.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Уточнение":

    Не 13, а 12г. Но никой не го е спазвал. След първи цикъл жената започва да ражда. Има български царе женени за 5 годишни византийски принцеси.
    Сега при арабите, африканците и ромите си е така. След първи цикъл започва да ражда деца.

    Коментиран от #26, #29

    13:55 30.08.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Ученичките масово правят секс за пари. И това е публична тайна. Чичовците плащат, девойките си въртят бизнес. Това, че са натикали даскала в кауша не променя нищо. Бизнесът си върви. И е видим. По едно време ромки на 10 - 11 се предлагаха съвсем открито на Боровец на паркинга на лифта. После някой ги прогони на някъде.

    14:04 30.08.2025

  • 28 В Университетите също

    7 0 Отговор
    заверки на изпити срещу пускане!

    14:05 30.08.2025

  • 29 История

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Данко Харсъзина":

    Сключвали са се династични бркове и с по-малки деца, когато държавните интереси налагат това но бракът не се е консумирал до 13 г. дори момичето да е отивало да живее в дома на жениха си. Може да е имало изключения,но те са били рядкост. Това за което се сещам е, че братът на император Балдуин е имал извънбрачна дъщеря от момиче с аристократичен произход,което било на 12 г. и починало наскоро след раждането. Именно тази дъщеря впоследствие са омъжили за родопския деспот Слав,братовчед на Асеневци по линия на леля им.

    14:08 30.08.2025

  • 31 Кемал

    0 3 Отговор
    Яд ме е, че има изроди. Авторката е изключително точно. Непочтените да се скрият..

    14:20 30.08.2025

  • 32 ТИГО

    2 0 Отговор
    Тва оня ден го четох даскала видиш ли имал "дългогодишна" връзка с 13 годишната !!! ОПААА а отново , тази малката си седи на 13 години дългогодишно ??ЗА лилавите е любов а за бледите е престъпление ! Гледай ти .

    14:27 30.08.2025