Илияна Николова: Не е дете - за педофилията, училището и преподавателите по християнски ценности

"Не е дете" - това са думите на един адвокат, който смята, че понеже едно момиче на 13 има развити полови белези не е дете. Отдавна следя темата за сексуалното насилие над деца. И да знам, че няма статистика, защото статистиката не е лицеприятна. А няма, защото това е най-лесния начин да избегнем даже разговора по темата - щом няма данни няма и насилие.

Илияна Николова

Случилото се, особено в навечерието на новата учебна година, в която ще правим децата по-добри чрез включването на религията в образователния процес е знак, знак за това, че българското общество е съвсем объркано в собствената им преценка за добро и зло, за отговорност, за превенция, за законодатество и промени, за правоприлагане.

Когато разглеждаме този случай и го коментираме, моля да имате предвид тези аспекти.

1. Момичето е дете, малолетно. То е на 13, независимо от физиологичното си развитие, или от опитите му да прилича на моделите си за подражание. Това изказване легитимира и сексуалното насилие над дете, подкопава стандартите за защита на децата. Това изказване, получава и подкрепа в социалните мрежи, като така виктимизира вторично детето.

И да не забравяме, че тези модели за подражание бяха наложени в обществото ни през поп/чалга културата, включително медиите, работиха сериозно за това да имаме тази култура в момента.

А пък заедно с образователната ни система, се стигна до там представители на регулирани професии, да твърдят неща, напълно в разрез с основополагащите принципи на професията им, в случая правото.

2. Учителят е възрастен човек, надявам се учил педагогика и надявам се квалифициран за работа с деца. Някак си не можем да продължаваме да оневиняваме възрастните за постъпките им към малолетните. Особено, когато възрастните са служебни лица. И когато тези служебни лица не реагират адекватно. И когато тези лица, някак си пропускат разбирането за правата не детето.

3. Върховенство на правото е доказани престъпления да се наказват съобразно закона след проведен процес и получено съдебно решение. Правото се прилага за всички, независимо от служебното им или икономическо положение и независимо от етноса или националността им. Не може за едни неща да си мълчим или да се правим, че не съществуват, а за други да сме ожесточени, поради наши си вярвания.

4. Случаят поставя и други въпроси - как две лица посещават хостел, като едното е малолетно, а другото не му е родител. За спазване на закона иде реч отново.

5. За спазване на училищния ред иде въпрос също и за това защо учителите нямат система за обучение за превенция на подобни случаи и за докладване, но навреме.

6. Балонът на социалните мрежи някога ще се ядоса ли и ще реагира ли адекватно на проблеми, които касаят децата ни. По принцип, верно, но кога ще започнем да разбираме, че това мисленето "това на мен не може да ми се случи" не работи. И утре може да се случи на мен, на теб, на твой приятел, колега, роднина.

Ядосайте се бе, хора!

За нашите деца иде реч, за тяхното образование и живот, за нашия живот, тук и сега!

И да знаете, тая работа с оценки за поведение и часове по религия няма да стане, такак както си мисли МОН, че ще реши проблемите им! Щот може да се окаже, че някой преподаващ религия или добродетели е същия педофил!