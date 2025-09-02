Борислав Цеков: Протестите ще останат само „фонов шум“ в новия политически сезон

Протестите през новия политически сезон няма да бъдат ключов фактор, а просто фонов шум.
През последните години протестите се бяха превърнали в определящ политически фактор, от който в голяма степен зависеше стабилността на текущото управление.
Това коментира във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.
Това беше част от цялостното разстройство и африканизация на политиката в България, от безвремието и управленския хаос, които характеризираха "службашите" и "промяната". От началото на тази година политическият цикъл започна да се завръща към нормалността. Има работещо правителство, излъчено от Народното събрание, което вече отпушва затлачените през годините на "службашите" и "промяната" проекти и политики.
Има динамично, но добре стиковано по ключовите въпроси правителствено мнозинство. Опозиционните малцинства, в т.ч. кохортата на Радев, са слаби, не предлагат разумна управленска алтернатива, нямат капацитет и са прекалено фрагментирани по фундаменталните ценностни и геополитически теми.
Поради това протестите им няма да бъдат определящ политически фактор през новия политически сезон. Те ще бъдат само фонов шум и съдбата на управлението няма да зависи от тях. Ще зависи от волята на правителственото мнозинство за пълен четиригодишен мандат на парламента и от способността му да решава актуалните проблеми на държавата.
1 Красимир Петров
10:04 02.09.2025
2 ьТВ
Коментиран от #5
10:06 02.09.2025
3 Позор си
10:08 02.09.2025
4 Дориана
Коментиран от #14
10:08 02.09.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "ьТВ":А а как напоително ни осведомяваха,
че ПутЕн в спрял тока (упс Geй Пи йЕСа)
на фрау s-мърт ❗
КОЙТО НА ВСИЧКО ОТГОРЕ НЕ БИЛ СПИРАН‼️
10:11 02.09.2025
6 Ивелин Михайлов
10:17 02.09.2025
7 фцяас
10:17 02.09.2025
8 Ето заради
Безочливо нагло тъпо арогантно същество
10:18 02.09.2025
9 Гадател
10:19 02.09.2025
10 разни доц. д-р бръмбари и калинки
на манежа в новия цирков сезон
10:29 02.09.2025
11 Николаос 66
10:32 02.09.2025
12 Анонимен
10:44 02.09.2025
13 604
10:51 02.09.2025
14 Промяна
До коментар #4 от "Дориана":ДО 4 А ТИ СИ ПЛАТЕН АНТИБЪЛГАРСКИ ДРАСКАЧ ТУК ДЕЖУРЕН
10:52 02.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И твоето битие
10:54 02.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Промяна
10:56 02.09.2025
19 Промяна
10:56 02.09.2025
20 По скоро
10:56 02.09.2025