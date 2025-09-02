Новини
Борислав Цеков: Протестите ще останат само „фонов шум“ в новия политически сезон

2 Септември, 2025 10:02 530 20

  • борислав цеков-
  • политика-
  • есен

Има динамично, но добре стиковано по ключовите въпроси правителствено мнозинство

Борислав Цеков: Протестите ще останат само „фонов шум“ в новия политически сезон - 1
Снимка: БНТ
Борислав Цеков Борислав Цеков юрист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Протестите през новия политически сезон няма да бъдат ключов фактор, а просто фонов шум.

През последните години протестите се бяха превърнали в определящ политически фактор, от който в голяма степен зависеше стабилността на текущото управление.

Това коментира във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.

Това беше част от цялостното разстройство и африканизация на политиката в България, от безвремието и управленския хаос, които характеризираха "службашите" и "промяната". От началото на тази година политическият цикъл започна да се завръща към нормалността. Има работещо правителство, излъчено от Народното събрание, което вече отпушва затлачените през годините на "службашите" и "промяната" проекти и политики.

Има динамично, но добре стиковано по ключовите въпроси правителствено мнозинство. Опозиционните малцинства, в т.ч. кохортата на Радев, са слаби, не предлагат разумна управленска алтернатива, нямат капацитет и са прекалено фрагментирани по фундаменталните ценностни и геополитически теми.

Поради това протестите им няма да бъдат определящ политически фактор през новия политически сезон. Те ще бъдат само фонов шум и съдбата на управлението няма да зависи от тях. Ще зависи от волята на правителственото мнозинство за пълен четиригодишен мандат на парламента и от способността му да решава актуалните проблеми на държавата.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Красимир Петров

    17 1 Отговор
    И този е на хранилката на ГЕРБ

    10:04 02.09.2025

  • 2 ьТВ

    11 0 Отговор
    Атанас Зафиров е в Китай, а наще медии мълчат?!

    Коментиран от #5

    10:06 02.09.2025

  • 3 Позор си

    15 1 Отговор
    Най голямата подлога!За пари е готов да продаде и майка си.

    10:08 02.09.2025

  • 4 Дориана

    15 1 Отговор
    Точно обратното! Борисов и Желязков се провалят и протестите го доказват. . Бюджета е провал, Борисов зависим от Пеевски, всеки ден сме свидетели на некадърното управление на министри във всички сектори така, че Кабинета Желязков, който е вреден пада!

    Коментиран от #14

    10:08 02.09.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "ьТВ":

    А а как напоително ни осведомяваха,
    че ПутЕн в спрял тока (упс Geй Пи йЕСа)
    на фрау s-мърт ❗
    КОЙТО НА ВСИЧКО ОТГОРЕ НЕ БИЛ СПИРАН‼️

    10:11 02.09.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    Иска ви се мутри!

    10:17 02.09.2025

  • 7 фцяас

    8 1 Отговор
    Не ви остава друго освен да се опитвате да лъжете докато можете и докато ви търпят българите. Всички мошеници и лъжливи и крадливи "политици" дето се извъртяхте, ще лъжете и мажете докато може, защото ако скочи българина, няма да има къде да избягате. Ще направите ресто на всичко. Иска ви се да ви се размине и да си харчите ограбеното, само че не се знае дали така ще стане. Само ако подскочат българите и ще видиш дали е фон или ще те ритат и теб, мушморок с мушморок, лъжлив.

    10:17 02.09.2025

  • 8 Ето заради

    10 1 Отговор
    Такива нищожества ни е такова дереджето
    Безочливо нагло тъпо арогантно същество

    10:18 02.09.2025

  • 9 Гадател

    7 1 Отговор
    Следващото интервю ще е с посинено око и мек изказ.

    10:19 02.09.2025

  • 10 разни доц. д-р бръмбари и калинки

    5 1 Отговор
    ще останат само „фонов шум“ плямпайки кьор фишеци
    на манежа в новия цирков сезон

    10:29 02.09.2025

  • 11 Николаос 66

    7 1 Отговор
    Какъв доцент ти си на работа при Ново начало всички го знаем

    10:32 02.09.2025

  • 12 Анонимен

    1 3 Отговор
    Екстремистите пак ще извадят пиротехника. Моя съвет е снимайте всичко и детайлно, за да не се измъкнат виновните пак!

    10:44 02.09.2025

  • 13 604

    1 1 Отговор
    За туй догодина живото дране на дирек ще е фоновия шум!

    10:51 02.09.2025

  • 14 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    ДО 4 А ТИ СИ ПЛАТЕН АНТИБЪЛГАРСКИ ДРАСКАЧ ТУК ДЕЖУРЕН

    10:52 02.09.2025

  • 16 И твоето битие

    2 1 Отговор
    Като слуга на Двете Прасрта също!

    10:54 02.09.2025

  • 18 Промяна

    1 0 Отговор
    ФАКТИ БГ ПЛАТЕНИ АНТИБЪЛГАРСКИ СЛОВОИЗЛИЯНИЯ ПОСТОЯННИ ТУК ДЕЖУРНИ ТОВА СА АНТИБЪ.ГАРСКИ А ВИЕ ФАКТИ БГ НЕ СТЕ ЛИ В БЪЛГАРИЯ ВАС ЗАКОНИ ПРАВИЛА

    10:56 02.09.2025

  • 19 Промяна

    0 0 Отговор
    ДО 4 А ТИ СИ ПЛАТЕН АНТИБЪЛГАРСКИ ДРАСКАЧ ТУК ДЕЖУРЕН

    10:56 02.09.2025

  • 20 По скоро

    1 0 Отговор
    Четейки посоченото в редица статии и интервюта с господин Цеков, може да се твърди, че няма анализ, който да е близък до актуална политическа ситуация. По скоро се забелязват опити за внушения продиктувани от дейност свързана с дадената му линия на поведение.

    10:56 02.09.2025