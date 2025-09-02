Борислав Цеков: Протестите ще останат само „фонов шум“ в новия политически сезон

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Протестите през новия политически сезон няма да бъдат ключов фактор, а просто фонов шум.

През последните години протестите се бяха превърнали в определящ политически фактор, от който в голяма степен зависеше стабилността на текущото управление.

Това коментира във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.

Това беше част от цялостното разстройство и африканизация на политиката в България, от безвремието и управленския хаос, които характеризираха "службашите" и "промяната". От началото на тази година политическият цикъл започна да се завръща към нормалността. Има работещо правителство, излъчено от Народното събрание, което вече отпушва затлачените през годините на "службашите" и "промяната" проекти и политики.

Има динамично, но добре стиковано по ключовите въпроси правителствено мнозинство. Опозиционните малцинства, в т.ч. кохортата на Радев, са слаби, не предлагат разумна управленска алтернатива, нямат капацитет и са прекалено фрагментирани по фундаменталните ценностни и геополитически теми.

Поради това протестите им няма да бъдат определящ политически фактор през новия политически сезон. Те ще бъдат само фонов шум и съдбата на управлението няма да зависи от тях. Ще зависи от волята на правителственото мнозинство за пълен четиригодишен мандат на парламента и от способността му да решава актуалните проблеми на държавата.