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BIRD.BG: Ивелин Михайлов е внесъл 4 милиона лева на лична сметка през банкомат

BIRD.BG: Ивелин Михайлов е внесъл 4 милиона лева на лична сметка през банкомат

22 Юни, 2026 22:07 1 603 23

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  • лична сметка-
  • 4 милиона лева

Финансовият анализ на разследващите разкрива сериозни детайли за начина, по който са управлявани капиталите

BIRD.BG: Ивелин Михайлов е внесъл 4 милиона лева на лична сметка през банкомат - 1
Снимка: бТВ
BIRD BIRD сайт за разследваща журналистика
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов е развивал финансова пирамида по метода на мултилевъл маркетинга, съобщават от разследващия сайт BIRD.BG, позовавайки се на масивния теч с прокурорски документи „КорупцияЛийкс“. Според разкритията, публикувани на 22 юни 2026 година, проверяващите от правоохранителните органи са проучили движението по личните сметки на бившия народен представител. Заключението им е, че събраните от инвеститори средства за изграждането на комплекса „Исторически парк“ са отклонявани директно към личните му авоари, което съвпада и с официалното затваряне на обекта.

Финансовият анализ на разследващите разкрива сериозни детайли за начина, по който са управлявани капиталите. Над 2 045 167,53 евро са послужили за директно захранване на личните банкови сметки на Михайлов, като огромната част от сумата е внасяна кеш през банкомат. Поради тази причина реалният произход на парите не може да бъде установен по официален път. Разследващите предполагат, че тези суми са изтеглени от контролирани от него свързани фирми или са получени в брой от физически лица, вярващи, че инвестират в акции за собственост на туристическия комплекс край Варна. Само в една конкретна банкова сметка на лидера на „Величие“ за периода между 1 януари 2016 година и 21 март 2025 година са постъпили общо 8 001 765,98 евро, разпределяни впоследствие към негови близки дружества.

В документите от прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията се посочва още, че всеки новопривлечен участник в структурата е бил стимулиран да търси и привлича нови кандидати. Извън стандартните трансакции към бизнес мрежата, проверяващите са открили и множество плащания от личната сметка на Михайлов към различни физически лица. Като официално основание за тези преводи най-често са вписвани формулировки като "договор за музикално произведение" или "закупуване на картини". Текстовете допълнително засилват подозренията за умишлено пране на пари, заради което Софийската градска прокуратура и КПК предприеха серия от акции и арести на свързани лица.

Новите разкрития за скритите финансови потоци съвпадат във времето с изявлението на самия Ивелин Михайлов, който неочаквано обяви окончателния край на своя проект. В поредица от публикации в социалните мрежи той призна за краха на инициативата, опитвайки се да прехвърли моралната вина върху българските граждани.

„Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Това е снимка от началото, но тя показва и края. Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност!“, написа Михайлов в своя профил.

Към момента остава напълно неясно по какъв начин подведените инвеститори ще успеят да си върнат обратно вложените средства. Голяма част от техните капитали вече са преминали през банкоматите и са се слели с личните сметки на партийния лидер, който години наред умело използваше бутафорния патриотизъм като трамплин за политическа кариера.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какъв е проблема ?

    22 10 Отговор
    винету и джаба изнесоха милиарди откраднати от нас с фалкона

    Коментиран от #5

    22:10 22.06.2026

  • 2 Гъдьо Гъдев

    8 4 Отговор
    Вече не вярвам на нищо!

    22:14 22.06.2026

  • 3 Ха ха ха

    12 5 Отговор
    Има още лапнишарани да гласуват за Ивилинчо на следващите избори

    Коментиран от #10

    22:17 22.06.2026

  • 4 коко

    8 3 Отговор
    А откъде има пари да разруши Радиозавода във Варна? И кой ще върне парите на лапнишараните подмамени от огромни печалби?

    22:22 22.06.2026

  • 5 Глюпости ,

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "какъв е проблема ?":

    Точно па от тебе са откраднали ... 🤔

    22:22 22.06.2026

  • 6 Оказа се вярно - статията е точна

    11 4 Отговор
    И 5,9 милиона към олигарсите на Радев.
    Преди 3 години президентът тогава Румен Георгиев Радев връчи наградата за най добър проект в България "Исторически парк" на Ивелин Людмилов Михайлов на специален прием в президентството. Като заяви че само стойностни хора са инвеститори в проекта и много от тях близки до Радев.

    Коментиран от #9, #11, #13

    22:23 22.06.2026

  • 7 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    9 2 Отговор
    Бърд бг нещо да коментират как години наред Пеевски е изнасял сакове с пари в Дубай с частния си самолет.
    Толква ли е трудно да се разпитат служителите от летището, които са носили саковете му?
    А пилотите на самолета?
    Да не говорим, че с него често е пътувала конституционната съдийка от ГЕРБ Десислава Атанасова?

    Какво стана с онези снимки на Бойко Борисов в резиденцията с кюлчетата злато и пачките от евра?
    А неговата любовница в Барселона?

    22:26 22.06.2026

  • 8 Сталин

    6 10 Отговор
    В България няма място за кадърни ,човека похарчи милиони пари и построи чудеса ,а тези бандити и лузъри не са заковали и един пирон цял живот и завиждат на успеха на другите ,в България само чалги мутри бангиранги кючеци останаха всичко кадърно изчезна в чужбина

    22:26 22.06.2026

  • 9 Нищо не е вярно от твоите твърдения

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Оказа се вярно - статията е точна":

    Радев не е връчвал тази награда преди три години както твърдиш, а преди повече от четири години.
    И какво лошо има в Исторически Парк - това, че не се правят вашите гей прайдове и не ви раздават безплатна евтина дрога за поръчкови коментари по сайтовете?

    22:29 22.06.2026

  • 10 Вече човек да се чуди...

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха ха":

    ...,за кой да гласува...?!
    И на тоя му вЕрвахме...и той излезе...Маскара...🙄😮‍💨😨!

    22:31 22.06.2026

  • 11 29 олигарси част от спонсорите на мyнчo

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Оказа се вярно - статията е точна":

    Са инвестирали в пирамидата на Ивелин Михайлов и са си върнали парите 7-кратно. От тези пари на хилядите дребни инвеститори и нещастни наивници. Затова най зловещия крадец в новата история на България лицето Румен Георгиев Радев го прие края на декември 2022 г.в президентството да му връчи наградата и статуетката. По предложение на Николай Копринков известен с милионите "по пътя на копринката" и сега сложен за началник на кабинета на премиера което е ранг на вицепремиер. Снимката е от официалният сайт на президентството! Как сте хорица гласували за мyнчo? Прогресивно ли ви е?

    Коментиран от #15, #19

    22:31 22.06.2026

  • 12 Сатана Z

    4 8 Отговор
    Поръчков материал.Напълно вероятно е Атанас Чобанов собственик на БИРД да е изнудвал Ивелин Михайлов за пари и след това е написал донос подобен на всички останали пез жалката си "журналистика" практика като слуга на ДС агентурата.

    Коментиран от #17

    22:33 22.06.2026

  • 13 Каква е истината

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Оказа се вярно - статията е точна":

    Ти имаш проблеми с елементарната аритметика. 2026 - 2022 = 4, а не 3.

    В допълнение, наградите са определени от Министерството на Туризма.

    -- -- --
    Ето истинските факти, а не твоите клевети:
    Президентът Румен Радев наистина е връчвал награди на създателя на „Исторически парк“ Ивелин Михайлов, а събитието е от декември 2022 г. по време на церемонията на Министерството на туризма Годишни награди в туризма . На събитието държавният глава връчва на Михайлов приза „Изборът на българите“ (както и наградата за туристическа атракция/обект), тъй като комплексът край с. Неофит Рилски събира най-много гласове в обществената онлайн анкета.

    22:35 22.06.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 1 Отговор
    Фараон Ивелин Първи!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    22:35 22.06.2026

  • 15 мунчо баща ти ли се казва

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "29 олигарси част от спонсорите на мyнчo":

    Ти си психично обременен.

    22:36 22.06.2026

  • 16 Архимандрисандрит Бибиян

    0 5 Отговор
    Един од въшкарите на Пембен,наред със Славуца,Кирчо и Кокорчо и сегашните мо мимози.

    22:37 22.06.2026

  • 17 Сталин

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    БЪРД са соросоиди ,на хранилка при USAID

    22:37 22.06.2026

  • 18 батвесо

    1 2 Отговор
    Когато преди време бях в Двете кули-Варна, зад които беше разрушен Радиозавода, един от охраната на строежа ми се похвали, че там Ивелин Михайлов е вложил 800 милиона лева за терена и построяването на 5 големи сгради. Някой да го е питал откъде са тези пари?

    Коментиран от #21

    22:37 22.06.2026

  • 19 Ивелин Михайлов никога не е бил

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "29 олигарси част от спонсорите на мyнчo":

    спонсориран от държавата.
    Не клевети!

    За разлика от вашите грабежи на ГЕРБ, Пеевски и ПП-ДБ.

    22:39 22.06.2026

  • 20 Сляпо да прогледа

    3 1 Отговор
    На Ганчо спасителите

    22:39 22.06.2026

  • 21 Един охранител ти казал

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "батвесо":

    Много достоверни източничи цитираш.

    Кажи също какво чу на женския пазар тази сутрин.

    22:40 22.06.2026

  • 22 Край

    0 0 Отговор
    Не било ясно как ще се върнат парите а инвеститорите Ми да ви го изясня бе - НИКАК. Инвестирали в мечти - получили са мечти. Като бизнесплан тези бутафорни крепости стават само за филмов декор.

    22:47 22.06.2026

  • 23 Илон

    0 0 Отговор
    Олег Невзоров не е арестуван,защото е платил,много пари за предизборната кампания на Р Радев.

    22:47 22.06.2026