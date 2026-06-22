BIRD.BG: Ивелин Михайлов е внесъл 4 милиона лева на лична сметка през банкомат

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Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов е развивал финансова пирамида по метода на мултилевъл маркетинга, съобщават от разследващия сайт BIRD.BG, позовавайки се на масивния теч с прокурорски документи „КорупцияЛийкс“. Според разкритията, публикувани на 22 юни 2026 година, проверяващите от правоохранителните органи са проучили движението по личните сметки на бившия народен представител. Заключението им е, че събраните от инвеститори средства за изграждането на комплекса „Исторически парк“ са отклонявани директно към личните му авоари, което съвпада и с официалното затваряне на обекта.

Финансовият анализ на разследващите разкрива сериозни детайли за начина, по който са управлявани капиталите. Над 2 045 167,53 евро са послужили за директно захранване на личните банкови сметки на Михайлов, като огромната част от сумата е внасяна кеш през банкомат. Поради тази причина реалният произход на парите не може да бъде установен по официален път. Разследващите предполагат, че тези суми са изтеглени от контролирани от него свързани фирми или са получени в брой от физически лица, вярващи, че инвестират в акции за собственост на туристическия комплекс край Варна. Само в една конкретна банкова сметка на лидера на „Величие“ за периода между 1 януари 2016 година и 21 март 2025 година са постъпили общо 8 001 765,98 евро, разпределяни впоследствие към негови близки дружества.

В документите от прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията се посочва още, че всеки новопривлечен участник в структурата е бил стимулиран да търси и привлича нови кандидати. Извън стандартните трансакции към бизнес мрежата, проверяващите са открили и множество плащания от личната сметка на Михайлов към различни физически лица. Като официално основание за тези преводи най-често са вписвани формулировки като "договор за музикално произведение" или "закупуване на картини". Текстовете допълнително засилват подозренията за умишлено пране на пари, заради което Софийската градска прокуратура и КПК предприеха серия от акции и арести на свързани лица.

Новите разкрития за скритите финансови потоци съвпадат във времето с изявлението на самия Ивелин Михайлов, който неочаквано обяви окончателния край на своя проект. В поредица от публикации в социалните мрежи той призна за краха на инициативата, опитвайки се да прехвърли моралната вина върху българските граждани.

„Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Това е снимка от началото, но тя показва и края. Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност!“, написа Михайлов в своя профил.

Към момента остава напълно неясно по какъв начин подведените инвеститори ще успеят да си върнат обратно вложените средства. Голяма част от техните капитали вече са преминали през банкоматите и са се слели с личните сметки на партийния лидер, който години наред умело използваше бутафорния патриотизъм като трамплин за политическа кариера.