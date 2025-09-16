Самюел Умтити сложи край на кариерата си едва на 31 години

Бившият световен шампион с Франция Самюел Умтити официално обяви оттеглянето си от футбола на 31-годишна възраст.

Умтити беше основна част от състава на Дидие Дешан на Мондиал 2018 в Русия, като стартира редом до Рафаел Варан в шест от седемте мача. Франция триумфира на финала срещу Хърватия и спечели втората си световна титла.

Като играч на Барселона защитникът завоюва две титли в Ла Лига и три Купи на краля в рамките на шест сезона. След 2018 г. обаче проблеми с коляното силно ограничиха участието му. Докато в първите два сезона записа 83 мача, в следващите четири години се появи едва в 50 срещи.

През август 2022 г. бе преотстъпен на Лече и се превърна в редовен титуляр в Серия А. Година по-късно премина в Лил, но нови здравословни проблеми го свалиха от терена и той изигра само шест двубоя в Лига 1, преди да напусне клуба като свободен агент това лято.

В емоционално съобщение в социалните мрежи Умтити написа: „След една интензивна кариера с възходи и спадове, настъпи моментът да кажа сбогом. Дадох всичко от себе си с плам и не съжалявам за нищо.“

Преди трансфера си в Барселона защитникът изигра 170 мача за Лион, а за националния отбор на Франция има 31 срещи в периода 2016–2019 г.