Новини
Спорт »
Световен футбол »
Самюел Умтити сложи край на кариерата си едва на 31 години

Самюел Умтити сложи край на кариерата си едва на 31 години

16 Септември, 2025 07:18 595 0

  • световен шампион-
  • франция-
  • самюел умтити-
  • футбола-
  • дидие дешан

Световният шампион от 2018 г. се сбогува с футбола след години, белязани от контузии

Самюел Умтити сложи край на кариерата си едва на 31 години - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бившият световен шампион с Франция Самюел Умтити официално обяви оттеглянето си от футбола на 31-годишна възраст.

Умтити беше основна част от състава на Дидие Дешан на Мондиал 2018 в Русия, като стартира редом до Рафаел Варан в шест от седемте мача. Франция триумфира на финала срещу Хърватия и спечели втората си световна титла.

Като играч на Барселона защитникът завоюва две титли в Ла Лига и три Купи на краля в рамките на шест сезона. След 2018 г. обаче проблеми с коляното силно ограничиха участието му. Докато в първите два сезона записа 83 мача, в следващите четири години се появи едва в 50 срещи.

През август 2022 г. бе преотстъпен на Лече и се превърна в редовен титуляр в Серия А. Година по-късно премина в Лил, но нови здравословни проблеми го свалиха от терена и той изигра само шест двубоя в Лига 1, преди да напусне клуба като свободен агент това лято.

В емоционално съобщение в социалните мрежи Умтити написа: „След една интензивна кариера с възходи и спадове, настъпи моментът да кажа сбогом. Дадох всичко от себе си с плам и не съжалявам за нищо.“

Преди трансфера си в Барселона защитникът изигра 170 мача за Лион, а за националния отбор на Франция има 31 срещи в периода 2016–2019 г.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ