Христо Стоичков и Красимир Балъков блестят на благотворителен футболен спектакъл в Лисабон

Христо Стоичков и Красимир Балъков блестят на благотворителен футболен спектакъл в Лисабон

16 Септември, 2025 12:05 723 9

През второто полувреме на терена се появи и украинският боксьор Олександър Усик

Христо Стоичков и Красимир Балъков блестят на благотворителен футболен спектакъл в Лисабон - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Две от най-ярките звезди на българския футбол – Христо Стоичков и Красимир Балъков – отново напомниха за класата си, този път на благотворителния мач "Legends Charity Game", който се проведе на емблематичния стадион "Жозе Алваладе" в сърцето на Лисабон.

Събитието, което събра внушителните 50 000 фенове по трибуните, се превърна в истински празник за почитателите на футбола. Публиката имаше уникалната възможност да види на живо редица легендарни имена от световния футбол, които, макар и прекратили професионалната си кариера, демонстрираха неподражаемо майсторство и страст към играта.

В благотворителния двубой сили премериха сборен тим на португалските легенди и отбор от световни звезди. Именно във второто полувреме на терена се появиха Стоичков и Балъков, които с присъствието си предизвикаха бурни аплодисменти и вълнение сред зрителите.

Основната цел на инициативата, организирана от специална фондация, бе да се наберат 1 милион евро, които ще бъдат разпределени между различни социални каузи и благотворителни проекти.

Португалските легенди, водени от бившия национал Кощиня, излязоха победители с категоричното 4:1. Головата фиеста започна с попадение на Педро Паулета, последвано от точен удар на Елдер Пощига. Публиката избухна в овации, когато Луиш Фиго реализира третия гол, а Пепе оформи класиката с четвърто попадение. За световния отбор единственото попадение отбеляза английският голмайстор Майкъл Оуен, а мениджър на тима бе легендарният бразилец Роберто Карлош.

През второто полувреме на терена се появи и украинският боксьор Олександър Усик, който допълнително повиши настроението на зрителите.


