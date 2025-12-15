Краси Балъков откри свой музей-ресторант

Легендарният Красимир Балъков откри свой музей-ресторант в София, предаде Топспорт.

Заведението се намира на булевард "Симеоновско шосе" №4 и носи името "Каса Бала".

Бившата голяма звезда на Етър, Спортинг Лисабон и Щутгарт e сложил фланелки и медали, включително бронзовия от Мондиал'94, както и множество снимки от бляскавата си кариера.

"Мислите на всички ни са с Боби Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев! Информацията за състоянието им е твърде оскъдна и не е лично от тях. Мислите ни са с тях. Насрочил съм дата за януари да се съберем Четвъртите в света, да вдигнем наздравици. Вярвам, че тримата ще са добре и ще могат да дойдат. В такива моменти от живота трябва да сме заедно още по-силно, отколкото бяхме на терена.

Искам тук да е място за приятели. Ще се събираме, ще си говорим. Входът буквално е музей. Там са сложени моите екипи от Етър, Спортинг, Щутгарт и националния отбор. Има специална стена с чинии, на която всеки от моите колеги да може да напише своето пожелание. Надявам се тук да гледаме заедно мачове, да си спомняме стари истории и просто да се забавляваме", каза магическият халф при откриването на "Каса Бала".