Краси Балъков откри свой музей-ресторант

15 Декември, 2025 23:05 755 2

  • красимир балъков-
  • ресторант-
  • музей

Краси Балъков откри свой музей-ресторант - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Легендарният Красимир Балъков откри свой музей-ресторант в София, предаде Топспорт.

Заведението се намира на булевард "Симеоновско шосе" №4 и носи името "Каса Бала".

Бившата голяма звезда на Етър, Спортинг Лисабон и Щутгарт e сложил фланелки и медали, включително бронзовия от Мондиал'94, както и множество снимки от бляскавата си кариера.

"Мислите на всички ни са с Боби Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев! Информацията за състоянието им е твърде оскъдна и не е лично от тях. Мислите ни са с тях. Насрочил съм дата за януари да се съберем Четвъртите в света, да вдигнем наздравици. Вярвам, че тримата ще са добре и ще могат да дойдат. В такива моменти от живота трябва да сме заедно още по-силно, отколкото бяхме на терена.

Искам тук да е място за приятели. Ще се събираме, ще си говорим. Входът буквално е музей. Там са сложени моите екипи от Етър, Спортинг, Щутгарт и националния отбор. Има специална стена с чинии, на която всеки от моите колеги да може да напише своето пожелание. Надявам се тук да гледаме заедно мачове, да си спомняме стари истории и просто да се забавляваме", каза магическият халф при откриването на "Каса Бала".


София / България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Загрижен

    5 0 Отговор
    Музей - ресторант... Хехе, да си го кажем, че е просто кръчма с чалга. Поне ще има доста повече клиенти отколкото магазинът на славата на оня с туршиите от кофаленд. Все пак плюскане и чалга са на почит у нас 😎😎

    23:09 15.12.2025

  • 2 Винкело

    1 0 Отговор
    Че то това е хотелът с водопада на Желязковата булка.

    23:53 15.12.2025

