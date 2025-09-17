Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Божидар Саръбоюков с впечатляващо пето място на Световното по лека атлетика в Токио

Божидар Саръбоюков с впечатляващо пето място на Световното по лека атлетика в Токио

17 Септември, 2025 16:57 436 0

  • божидар саръбоюков-
  • световното първенство по лека атлетика -
  • токио-
  • скока на дължина

Останалите национални състезатели не успяха да преодолеят квалификационните кръгове

Божидар Саръбоюков с впечатляващо пето място на Световното по лека атлетика в Токио - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският талант Божидар Саръбоюков остави ярка следа на Световното първенство по лека атлетика в Токио, като се нареди сред най-добрите в скока на дължина.

21-годишният атлет, който вече е Европейски шампион в зала от Апелдоорн 2025, се приземи на престижното пето място с резултат от 8.19 метра, постигнат още във втория си опит. Само два сантиметра го разделиха от най-доброто му постижение за сезона, а личният му рекорд остана на едва три сантиметра разстояние – истинско доказателство за постоянството и класата му.

Вълнуващата битка за медалите донесе исторически успех за Италия – Матиа Фурлани, световен шампион в зала от Нанцзин 2025, триумфира със златото след феноменален скок от 8.39 метра, който е и негов личен рекорд. Само на 20 години, Фурлани не само стана първият италианец с титла в тази дисциплина на открито, но и най-младият световен шампион в историята на скока на дължина.

Сребърното отличие отиде при ямайския ас Таджей Гейл, който се приземи на 8.34 метра, докато бронзът заслужено спечели Юхао Шъ от Китай с 8.33 метра.

Швейцарецът Зимон Еамер, който доминираше в Диамантената лига през сезона, остана четвърти с 8.30 метра.

Голямата изненада на финала бе представянето на олимпийския и европейски шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция, който не успя да защити световната си титла от Будапеща 2023 и завърши едва 11-и със 7.83 метра – далеч от обичайното си ниво.

С приключването на надпреварата в скока на дължина, българското участие на шампионата в японската столица също завърши. Останалите национални състезатели – Пламена Миткова (скок дължина), Габриела Петрова (троен скок) и Тихомир Иванов (скок височина) – не успяха да преодолеят квалификационните кръгове.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ