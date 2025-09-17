Божидар Саръбоюков с впечатляващо пето място на Световното по лека атлетика в Токио

Българският талант Божидар Саръбоюков остави ярка следа на Световното първенство по лека атлетика в Токио, като се нареди сред най-добрите в скока на дължина.

21-годишният атлет, който вече е Европейски шампион в зала от Апелдоорн 2025, се приземи на престижното пето място с резултат от 8.19 метра, постигнат още във втория си опит. Само два сантиметра го разделиха от най-доброто му постижение за сезона, а личният му рекорд остана на едва три сантиметра разстояние – истинско доказателство за постоянството и класата му.

Вълнуващата битка за медалите донесе исторически успех за Италия – Матиа Фурлани, световен шампион в зала от Нанцзин 2025, триумфира със златото след феноменален скок от 8.39 метра, който е и негов личен рекорд. Само на 20 години, Фурлани не само стана първият италианец с титла в тази дисциплина на открито, но и най-младият световен шампион в историята на скока на дължина.

Сребърното отличие отиде при ямайския ас Таджей Гейл, който се приземи на 8.34 метра, докато бронзът заслужено спечели Юхао Шъ от Китай с 8.33 метра.

Швейцарецът Зимон Еамер, който доминираше в Диамантената лига през сезона, остана четвърти с 8.30 метра.

Голямата изненада на финала бе представянето на олимпийския и европейски шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция, който не успя да защити световната си титла от Будапеща 2023 и завърши едва 11-и със 7.83 метра – далеч от обичайното си ниво.

С приключването на надпреварата в скока на дължина, българското участие на шампионата в японската столица също завърши. Останалите национални състезатели – Пламена Миткова (скок дължина), Габриела Петрова (троен скок) и Тихомир Иванов (скок височина) – не успяха да преодолеят квалификационните кръгове.