Локомотив Пловдив подкрепи кауза по осиновяване на животни

17 Септември, 2025 21:18 389 1

Инициативата е съвместна с "Втори живот - Second life"

Локомотив Пловдив подкрепи кауза по осиновяване на животни - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив и "Втори живот - Second life" обединиха сили за обща кампания под мотото "Осинови любов".

Николай Николаев, Мартин Русков, Тодор Павлов, Енцо Еспиноса и Мартин Атанасов бяха специални гости на фондацията, за да се запознаят лично с част от животните, които търсят своя дом.

Футболистите ни бяха посрещнати от редица нетърпеливи четириноги, които бяха дарени с много внимание и любов. Локомотивци се снимаха и с част от тях и отправят апел към всеки, който има възможност, да отвори сърцето си и да си осинови домашен любимец!

От "Втори живот" също така помагат и с лечението на бездомни животни, които впоследствие попадат в техния приют.

Всеки, който желае да им помогне финансово с тяхната кауза, може да го стори по следните начини:

Paypal: [email protected] (Когато пускате пари по Paypal, изберете опция "Изпрати на приятел", за да не се облага с такса сумата)

revolut.me/foundation2life или на номер 0885 82 44 86

С SMS с текст DMS KOTETA на 17 777

Данни за банкова сметка: Титуляр: Фондация "Втори живот"- BG06BPBI88981031840201- BIC: BPBIBGSF- Postbank

Офис на Еконт в Пловдив - Беласица, 0885 82 44 86


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Опааа

    1 0 Отговор
    Респект! Браво!

    22:04 17.09.2025

