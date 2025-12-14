Локомотив Пловдив отстрани безпроблемно Монтана за купата

Локомотив Пловдив се класира за четвъртфиналите на Sesame Купа на България, след като постигна категорична победа с 4:0 над Монтана в осминафинален двубой, игран на стадиона в парк „Лаута“. Два гола за успеха реализира Хуан Переа, а по веднъж се разписаха Ефе Али и Каталин Иту.

В началните минути гостите от Монтана опитаха да наложат по-активна игра и организираха няколко атаки към вратата на Петър Зовко, но без да създадат сериозна опасност.

Първата реална възможност за домакините доведе и до откриване на резултата. В 26-ата минута Севи Идриз бе изведен в наказателното поле, преодоля защитник и вратаря Васил Симеонов, след което центрира към Хуан Переа. Нападателят засече с глава и отбеляза за 1:0.

Монтана отговори с удар на Петър Атанасов от границата на наказателното поле в 34-ата минута, но Зовко улови без затруднения.

Само минута по-късно Локомотив удвои аванса си. Каталин Иту стреля от дистанция, Симеонов не успя да избие убедително, а Переа бе най-съобразителен и отбеляза втория си гол в мача – 2:0.

В 40-ата минута „смърфовете“ окончателно наклониха везните в своя полза. Ивайло Иванов центрира от пряк свободен удар, а Ефе Али, оставен непокрит, насочи с глава топката във вратата за 3:0.

В последната минута на първото полувреме Монтана остана с човек по-малко, след като Ариан Маршуля получи директен червен картон за удар без топка срещу Хуан Переа.

След почивката Локомотив продължи да контролира събитията на терена.

В 52-ата минута Переа бе близо до хеттрик, но ударът му срещна гредата.

В 59-ата минута обаче домакините стигнаха и до четвърти гол. Каталин Иту получи топката по десния фланг, навлезе в наказателното поле и с диагонален удар оформи крайното 4:0.

До края на мача домакините създадоха няколко положения, но не успяха да отбележат пети гол.

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - МОНТАНА 4:0

1:0 Хуан Переа 26', 2:0 Хуан Переа 35', 3:0 Ефе Али 40', 4:0 Каталин Иту 59'

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 40. Петър Зовко - 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 23. Мартин Русков, 21. Енцо Еспиноса - 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али (46' - 14. Димитър Илиев), 39. Парвиз Умарбаев (К) (79' - 5. Тодор Павлов) - 7. Севи Идриз (60' - 10. Франсиско Политино), 9. Хуан Переа (71' - 19. Аксел Велев), 94. Каталин Иту (60' - 99. Жулиен Лами)

Старши треньор: Душан Косич

МОНТАНА: 30. Васил Симеонов (К) - 15. Кристофър Ачемпонг, 5. Мартин Михайлов (65' - 2. Ибрахим Мухамад), 25. Соломон Джеймс, 20. Ариан Маршуля - 23. Антон Тунгаров, 21. Илиас Илиадис - 27. Томас Азеведо (90' - 26. Радослав Славчев), 8. Петър Атанасов (46' - 14. Димитър Буров), 11. Витиньо (65' - 17. Иван Коконов) - 7. Борис Димитров (53' - 9. Филип Ежике)

Старши треньор: Анатоли Нанков