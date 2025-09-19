Новини
Спорт »
Световен футбол »
Всички резултати и голмайстори от снощните мачове в Шампионската лига

19 Септември, 2025 07:53 1 277 0

Завърши първият кръг на надпреварата

Всички резултати и голмайстори от снощните мачове в Шампионската лига - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Брюж - Монако 4:1
1:0 Николо Трезолди 32`,
2:0 Рафаел Ониедика 39`,
3:0 Ханс Ванакен 43`,
4:0 Мамаду Диахон 75`,
4:1 Ансу Фати 90+2`

Копенхаген - Байер Леверкузен 2:2
1:0 Джордан Ларсон 9`,
1:1 Алехандро Грималдо 82`,
2:1 Роберт 87`,
2:2 Пантелис Хаджидиакос (автг) 90+1`

Айнтрахт Франкфурт - Галатасарай 5:1
0:1 Юнус Акгун 8`,
1:1 Давинсон Санчес (автг) 37`,
2:1 Джак Узун 45+2`,
3:1 Джонатан Буркард,
4:1 Джонатан Буркард 66`,
5:1 Ансгар Кнауф 75`

Манчестър Сити - Наполи 2:0
1:0 Ерлинг Халанд 56`,
2:0 Жереми Доку 65`

Нюкасъл - Барселона 1:2
0:1 Маркъс Рашфорд 58`,
0:2 Маркъс Рашфорд 67`,
1:2 Антъни Гордън 90`

Спортинг Лисабон - Кайрат Алмати 4:1
1:0 Франсиско Тринкао 44`,
2:0 Франсиско Тринкао 65`,
3:0 Алисон Сантош 67`,
4:0 Джовани Кенда 68`,
4:1 Едмилсън де Паула 86`


