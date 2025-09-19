Новини
Янаки Милев и Радослав Шандаров на полуфинал на двойки в Сърбия

19 Септември, 2025 09:23 382 1

Те победиха Борислав Кирилов и Джордж Лазаров

Янаки Милев и Радослав Шандаров на полуфинал на двойки в Сърбия - 1
Кадър: БНТ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Янаки Милев и Радослав Шандаров се класираха за полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня с награден фонд 15 хиляди долара.

Третите поставени Милев и Шандаров победиха в изцяло български четвъртфинал с 6:1, 7:6(3) Борислав Кирилов и Джордж Лазаров за час и 53 минути игра.

За място на финала Милев и Шандаров ще играят срещу Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Томас Джордж (Канада). Михаил Иванов и Васил Шандаров загубиха на четвъртфиналите на двойки с 3:6, 1:6 от четвъртите в схемата Фермин Тенти (Аржентина) и Марлон Ванкан (Германия) за 58 минути.


Янаки Милев, Динко Динев и Джордж Лазаров пък отпаднаха във втория кръг на сингъл на турнира в Сърбия.

Националът на България Купа „Дейвис" Милев загуби от германеца Михел Хоп с 6:2, 3:6, 2:6 след 2 часа и 3 минути на корта. Българинът взе първия сет, но в следващите два Хоп направи серии съответно от три и от четири поредни гейма, за да стигне до обрат.

Динев претърпя поражение от Андреа Фиорентини (Италия) с 3:6, 1:6, а квалификантът Лазаров беше елиминиран от поставения под №5 Мате Валкус (Унгария) след 3:6, 0:6.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Бай

    Пак добре, че не е финал на полудвойки.

    09:25 19.09.2025

