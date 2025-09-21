Милан просто не остави шанс на Удинезе

Милан продължи отличната си серия в Серия А и стигна до трета поредна победа, този път с убедителното 3:0 при визитата си на Удинезе в мач от четвъртия кръг. С този успех тимът на Масимилиано Алегри събра девет точки, докато домакините остават със седем.

Гостите наложиха темпо още от началото и след няколко пропуска поведоха в 40-ата минута – Кристиан Пулишич (в средата) откри резултата след акция, започната от Первис Еступинян.

Втората част започна по перфектен начин за Милан. Пулишич бе фаулиран, но успя да изведе Юсуф Фофана, който покачи на 2:0. Малко след това американецът отново се разписа, този път след подаване на Адриен Рабио, и направи резултата класически.

До края „росонерите“ имаха още положения чрез Лофтъс-Чийк и Нкунку, а Удинезе създаде единствена опасност чрез Матиас Соле, но ударът му не намери целта.